Программа тура по дням
Прибытие в Кемь. Трансфер в Калевалу
Встреча на ж/д вокзале «Кемь» у центрального входа со стороны перрона у таблички «Калевала».
Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км, 2,5 часа).
Отправление от ж/д вокзала Кеми в 11:15, в 21:10 и в 01:40.
Рекомендуемые поезда:
- № 92 Москва — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь 20:52. Прибытие 14 и 25 июня, 19 и 26 июля, 02 и 09 августа;
- № 16 Москва — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь 01:27. Прибытие 15 и 26 июня, 20 и 27 июля; 03 и 10 августа;
- № 12 Санкт-Петербург — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь 10:39. Прибытие 14 и 25 июня, 19 и 26 июля, 02 и 09 августа.
Обратите внимание!
Для прибывающих на других поездах (кроме рекомендованных) осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 2700 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от трёх и больше доплата не взимается.
Удобно устраиваемся в поданный транспорт и еще один рывок.
Двигаемся на запад, на родину всемирно известного эпоса, в Калевалу.
Размещение.
Ночевка.
Калевала - родина эпоса
Завтрак.
11:00 «Информационный час». Вы узнаете о программе тура и получите ответы на интересующие вопросы, а также познакомитесь на территории туркомплекса с самым большим в мире амулетом «Ловец снов» (7,5 метров в диаметре).
Амулет истинной силы создан и заряжен в день весеннего равноденствия и занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннесса», «Книгу Рекордов России».
12:00 Автобусная экскурсия «Калевала — родина эпоса» (3 часа). В ходе экскурсии вы получите возможность узнать историю создания всемирно известного эпоса «Калевала», традиции и обычаи северо-карельского народа.
Во время экскурсии вы узнаете об истории, обычаях и традициях края, жизни простых карел, а также:
- посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и новую экспозицию «Дома Моберга»;
- сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» — реликтовой «сосны Лённрота»;
- узнаете историю Священной рощи;
- осмотрите исторические достопримечательности, а также Православную, Лютеранскую и Протестантскую церковь.
Обед.
Свободное время.
Для желающих аренда (за дополнительную плату) весельных лодок, велосипедов, самокатов, байдарки.
Баня.
Ужин.
Гурманов и ценителей национальной кухни приглашаем на ужин с царским названием «Карельская трапеза» в мистическом чуме «SHAMANI». Все блюда трапезы приготовлены из натуральных продуктов и из даров северной карельской природы.
Традиционные блюда Калевалы — это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги соленые, ряпушка жареная и копченая, жаркое из лосятины с местной картошечкой, грибочки маринованные и в сметане, пироги с ягодами, натуральный брусничный морс и варенье из морошки. И конечно, дегустация карельских настоек и «Карельского бальзама», чай на калевальских травах.
Экскурсия на водопад Куми-порог
Завтрак.
Поездка на водопад Куми-порог (высота водопада 14 метров).
По пути следования остановки (90 км в одну сторону): на линии фронта II Мировой войны – высота Кис-Кис, родник в лесу, порог Каллиокоски.
Далее следуем вдоль государственной границы с Финляндией.
Прибытие на водопад. Наслаждаемся красотой. Желающие рыбачат, собирают грибы и ягоды.
Пикник около водопада: уха, копченая рыбка, «лесной чай» из трав и пр.
В хорошую погоду можно искупаться у подножья водопада.
Водопад-великан Куми расположен на реке Войница. В советские времена водопад находился на закрытой и запретной приграничной территории, поэтому слава об этом водопаде «находилась в тени».
Высота Куми составляет чуть более 14 метров. Куми-порогу уступают известные водопады Карелии, такие как Юкан на Кулисмайоки (около 12–13 м), Кивакка на Оланге (12 м) и даже знаменитый Кивач на Суне (10,7 м).
Именно Куми-порог правильно считать самым высоким водопадом в Карелии, а среди равнинных водопадов всего европейского континента Куми занимает почётное третье место, уступая лишь Рейнскому водопаду в Швейцарии (24 м) и Янискоски на Кутсайоки в Мурманской обл. (18 м).
Обратите внимание!
- Водопад находится в пограничной зоне. Гражданам РФ обязательно при себе иметь гражданский паспорт. Дети должны иметь свидетельство о рождении. Для иностранных граждан (не граждане РФ) посещение пограничной зоны временно невозможно.
- Государственный сбор за посещение особо охраняемой территории. Самостоятельная оплата по QR-коду – 200 руб. /чел.
Возвращение в Калевалу.
Ужин.
Для желающих (за дополнительную плату): баня, аренда велосипедов, весельных лодок, байдарок.
Свободный день
Завтрак.
Свободный день.
Сегодня можно посвятить день самостоятельному познанию Карелии.
Можно воспользоваться велосипедом или весельной лодкой, взять лукошко и сходить в лес по грибы, встретить утреннюю или проводить вечернюю зорьку с удочкой и испытать свое рыбацкое счастье, просто поваляться в гамаке и послушать тишину.
Вы можете принять участие в водном путешествии по озеру Куйто на стилизованной ладье. Остановимся на одном из многочисленных островов и обязательно испробуем что-нибудь необычайно вкусное.
Обед.
Программы отдыха и экскурсии за дополнительную плату:
- экскурсия в этнографическую деревню Хайколя — музей под открытым небом;
- прогулки и походы на велосипедах или самокатах;
- самостоятельный дог-треккинг с собаками хаски;
- треккинг по ярким местам Калевалы в стиле «Скандинавская ходьба»;
- круиз по озеру на катере;
- мастер-классы по ремеслу и рукоделию;
- рыбалка.
Ужин.
Для желающих баня.
Пеше-водный поход
Завтрак.
Увлекательная программа на целый день – пеше-водный поход.
Выезд к началу маршрута.
Непринужденная и весьма познавательная прогулка по карельскому лесу.
Сбор грибов, ягод (сезон с конца июля), осмотр прекрасных пейзажей и стоянки одинокого монаха (нач. ХХ в.), переход по гати – дороге, выложенной из бревен, осмотр первой ГЭС в Карелии, построенной на средства местных жителей (20-е годы ХХ века) и оборонительных сооружений Великой Отечественной войны (1941-44 гг.).
Выход к плесу реки Ухта.
Начало водной части маршрута.
Спокойный переход на байдарках по ровной воде р. Ухта. Никаких порогов, только ровная вода. Это абсолютно безопасно, но безумно увлекательно.
Остановка на песчаных плёсах.
Купание по погоде.
Переход к озеру Куйто.
Фотографирование калевальских достопримечательностей с воды.
Протяженность пешеходной части маршрута – 6 км, водной – 7 км.
Ужин.
Обмен впечатлениями.
Для желающих баня.
Рафтинг на целый день
Завтрак.
За адреналином и азартом мы отправимся на реку Пистойоки, которая славится своей красотой и множеством порогов. Мы совершим водное путешествие по реке на рафтах.
В водном походе могут принять участие «и стар, и млад». Вы можете отправиться семьей, вместе с детьми, или своей дружной компанией.
Здесь не требуется физическая подготовка, опытный инструктор проведет Вас по реке среди зеленого океана карельской тайги.
Мы обязательно перекусим на маршруте.
Традиционный пикник на природе в конце маршрута.
По возвращению в Калевалу прощальный ужин.
Обмен впечатлениями.
Для желающих баня.
Свободный день
Завтрак.
Еще один день самостоятельного познания Карелии.
Для того чтобы закрепить эмоции от общения с природой северной Карелии, самое время отправиться на велосипедную прогулку.
Можно прогуляться по округе в стиле «Скандинавская ходьба», заказать жаркую русскую баньку с березовым веничком, а также на весельной лодке или байдарке покорить гладь озер.
Карелия – она многогранна, но она всегда гостеприимна, добра и приветлива.
Еще один день единения с природой подарит массу энергии и хорошего настроения.
Обед.
Ужин.
Для желающих баня.
Прощание с Калевалой
Ранний завтрак или сухой паёк в дорогу.
Сдача номеров.
Прощание с Калевалой.
Расчетный час – 12:00 по московскому времени.
Групповой трансфер в г. Кемь (180 км) согласно расписанию.
Рекомендуемые поезда:
- № 91 Мурманск — Москва через Кемь в 10:10. Трансфер в Кемь в 06:30;
- № 15 Мурманск — Москва через Кемь в 06:17. Трансфер в Кемь в 02:30;
- № 21 Мурманск — Санкт-Петербург через Кемь в 20:38. Трансфер в Кемь в 16:30.
Обратите внимание!
Проживание
Тур предусматривает размещение в коттедже «Полярная звезда».
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двухместном номере категории «стандарт»:
- при двухместном размещении – 56 700 руб.;
- третий в номере, доп. место «еврораскладушка» (взрослый) – 41 600 руб.;
- ребенок до 14 лет на основной кровати – 41 600 руб.;
- ребенок до 14 лет на доп. месте – 29 200 руб.;
- доплата за одноместное размещение – 15 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в номере с панорамным окном (под запрос):
- на основной кровати – 67 500 руб.;
- одноместное размещение в номере – 85 800 руб.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в номере «мансардный номер с видом на звезды» (под запрос, сначала оплачиваются 2 основных места, потом дополнительные независимо от возраста):
- на основной кровати – 52 600 руб.;
- дети 5-10 лет на доп. месте – 30 000 руб.;
- дети 11-16 лет на доп. месте – 38 500 руб.
Варианты проживания
Коттедж «Полярная звезда»
Тихое и спокойное место.
На территории комплекса:
- загородная парковая территория;
- сосновый бор;
- берег озера;
- 12 коттеджей;
- кафе; баня;
- парковка;
- пирсы;
- обустроенная территория.
Размещение в коттедже «Полярная звезда» с двухместными номерами «Стандарт» (возможны дополнительные места).
В номере:
- две кровати;
- комод;
- шкаф — ручная работа из карельской сосны;
- этно-дизайн номеров;
- ТВ;
- Wi-Fi;
- душ;
- туалет;
- фен;
- три вида полотенец.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер ж/д станция Кемь - Калевала и Калевала - ж/д станция Кемь
- Трёхразовое питание, указанное в программе (с завтрака второго дня по завтрак последнего дня), в Т.Ч. пикники, лесные обеды
- Гала-ужин "Карельская трапеза" с дегустацией в чуме "SHAMANI"
- Обзорная экскурсия «Калевала - родина эпоса» с посещением двух музеев. Входные билеты включены
- Поездка на водопад «Куми-порог» и пикник на водопаде
- Пеше-водный маршрут: треккинг и водная прогулка по реке (байдарки, SUP)
- Рафтинг по реке Пистойке (3 категория сложности) и уха на костре по окончании похода
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Туристическое оборудование и снаряжение для байдарок и рафтинга
- Работа гидов, инструкторов на всех маршрутах активитетов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Бани, сауны
- Спиртное на пикниках и лесных обедах
- Аренда туристического оборудования, не включенного в программу: велосипеды, лодки, спортивный инвентарь и прочее
- Маршруты на квадроциклах, организация рыбалки и прочие мероприятия в свободные дни
- Индивидуальный трансфер - 2700 руб. за легковое авто в одну сторону
- Плата за посещение природного объекта «Куми-порог» по QR-коду - 200 руб. /чел
- Дополнительные страховки, кроме ОМС РФ
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- для сплава — верхняя спортивная одежда: брюки (не джинсы), куртка с капюшоном с длинным рукавом, тонкие перчатки х/б;
- одежда для защиты от ветра и воды, например, плотный дождевик. Если у Вас нет дождевиков — заранее предупредите нас об этом, мы вам выдадим;
- для берега — сменная верхняя одежда;
- для ночевки в палатке (в конце лета) — теплая одежда (например, термобелье), теплые носки, шапочка;
- свитер / толстовка;
- шерстяные носки 2 пары, простые носки 2—3 пары;
- футболки.
- обязательно головные уборы: кепка/панамка/бандана и шерстяная шапочка для ветреной погоды;
- смена нижнего белья;
- купальные принадлежности (купальник, плавки);
- солнцезащитные очки.
Обувь:
- для сплава — кеды, сандалии обязательно с фиксированной пяткой, неопреновые носки или ботинки. Если у Вас нет такой подходящей обуви, то мы выдадим вам походные кеды. Предупредите нас об этом до старта из Калевалы. Сплавная обувь должна плотно сидеть на ноге и не слетать.
- для леса — ботинки туристические или кроссовки, резиновые сапоги, если прогнозируется дождливая погода. Если у вас нет сапог, мы выдадим их вам до старта из Калевалы. Не забудьте об этом нас предупредить.
Другое:
- спреи, мази от комаров и мошки. Энцефалитных клещей у нас нет;
- гигиенические принадлежности;
- средства личной гигиены;
- полотенца для рук и после бани на маршруте;
- если есть потребность в лекарствах, то их надо взять с собой;
- налобный фонарик + запасной комплект с аккумуляторами.
Не надо брать с собой большой туристический рюкзак. Весь Ваш багаж должен поместиться в небольшой рюкзачок или дорожную сумку. Вещи, которые не потребуются на маршруте, остаются в отеле у администратора.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право изменения последовательности программы без уменьшения объемов услуг.
Есть ли скидки?
Если Вы приезжаете на своем транспорте или на общественном (без нашего трансфера), то стоимость тура уменьшается:
- для взрослых на 2500 руб. /чел.;
- для детей на 1500 руб. /чел.
Предусмотрен ли трансфер?
В первый день тура вас встретят на ж/д вокзале города Кеми у центрального входа со стороны перрона у таблички «Калевала».
Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км, 2,5 часа).
Отправление от ж/д вокзала Кеми в 11:15, в 21:10 и в 01:40.
В последний день тура групповой трансфер в г. Кемь (180 км) согласно расписанию.
Возможна корректировка расписания трансферов в зависимости от летнего расписания РЖД.
Что необходимо знать перед участием в рафтинге по реке Пистойоки?
Встреча. Для прибывающих на личном авто.
Если пользуетесь навигаторами, то можете внести адрес:
Туркомплекс «ВелТ» (коттеджи: «Семейный», «Семейный. Мини», «Медведь», «Полярная звезда») – Калевала, ул. Вяйнемейнена, 136.
Встреча. Прибытие на поезде.
Встречаем вас на жд вокзале в г. Кемь. Сбор группы у центрального входа в жд вокзал со стороны перрона. Представитель будет с табличкой.
Необходимо заранее прислать информацию о дате, времени прибытия, номере поезда и номере вагона, в котором Вы едете.
Размещение.
Размещение в местах проживания круглосуточно, независимо от времени прибытия поезда. Трансфер доставит вас прямо к месту размещения.
География.
Сплавляемся по реке Пистойоки (Писто). Во время похода вы пройдете от 8 до 12-ти порогов и несколько шивер. Категория реки — 3. Количество порогов зависит от выбранного маршрута.
Плавсредства.
Сплавляемся на коммерческом судне — рафте. Производитель — известная российская компания «TIME TRIAL» (Питер). Рафт предназначен для безопасного и эмоционального сплава по порогам. Плесовые участки реки, озера мы проходим под мотором, что позволит вам наслаждаться природой, а не бесконечно грести.
Безопасность.
Мы обеспечиваем все необходимые минимумы по безопасности. Каждый участник похода получает спасжилет для рафтинга с «подголовником» и шлем. Каждый рафт у нас снабжен индивидуальным «стременем» (ногой цепляетесь за специальную петлю на дне рафта, что обеспечивает жесткую фиксацию на борту).
Для детей выдаем детские спасжилеты и для них делаются дополнительные страховки. Судно снабжено необходимыми средствами спасения.
Уровень навыков управления.
Перед самым началом маршрута все пройдут обучение и инструктаж. Особый акцент делается на фиксацию тела во время прохождения порогов. Как правильно держать весло, как грести, как сидеть — это всё узнаете на инструктаже.
Самый юный участник наших походов — 5 лет. Самый возрастной участник наших походов — 70 лет.
Все навыки вы приобретете во время рафтинга по реке Писто. Это не сложно, но увлекательно.
Обратите внимание! С домашними питомцами в поход не ходим.
Материальная ответственность.
В рамках персональной ответственности все участники похода отвечают за вверенное оборудование и снаряжение.
Что не нужно брать с собой.
При размещении до активной части в стационарных местах проживания: отель, туркомплекс, для вас доступны:
- чайники и микроволновки;
- фен. В отеле — в каждом номере;
- утюг и доска для глажки выдаются по требованию;
- туалетная бумага, мыло, мешки для мусора. Везде это всё предоставляется.
Как проходит поход.
- Старт. На проходимых машинах мы следуем к месту маршрута. Около 1,5 часов. Дорога лесная, ухабистая. Рафт едет с нами на прицепе.
- На месте старта — перекус.
- Ставим рафт на воду. Инструктаж. Сплав. Все личные вещи, продукты, снаряжение едут на автомобиле к месту установки лагеря.
- Сплавляемся налегке. Мы не должны быть похожи на баржу, чтобы не отвлекаться от красоты природы, скорости и брызг. Поэтому все вещи едут в лагерь на машине.
- Лагерь устанавливается на опушке леса на поляне. Поляна выкошена от травы, чтобы поменьше было комаров и мошки. На поляне беседка, стол, скамейки. Удобства — туалет дачного типа. Костровище. Здесь ночуем две ночи в палаточном лагере. Гуляем по лесу, отсыпаемся, готовим еду на костре, собираем грибы, ягоды, рыбачим, сидим у костра.
- Перед финальной частью похода (завершающий день) собираем лагерь, упаковываем снаряжение и грузим в машину, которая доставит личные вещи в Калевалу к месту Вашего проживания.
- Сплав. Финиш на озере Корпиярви. Здесь нас встречает автобус. Грузим рафт, вещи и через 1 час вы уже в Калевале в отеле.
Экипировка, которая будет выдаваться на маршрут:
- весло;
- спасательный жилет;
- шлем;
- перчатки х/б (для желающих);
- кеды, если у Вас нет своей обуви для сплава.
- сапоги для прогулок по лесу и в лагере, если прогнозируется дождливая погода, если у вас нет своих.
- дождевики или водоотталкивающие костюмы, если не взяли свои;
- гермомешки;
- медицинская аптечка;
- питание на всем участке маршрута;
- посуда (кружка, ложка, миска).
Походное снаряжение.
В походе мы используем:
- палатки двух- и четырёхместные;
- коврики под спальники;
- походная баня;
- спальники с индивидуальными конвертами;
- гермомешки для личных вещей.
Мы не возражаем против личной палатки, спальника и коврика. Обязательно предупредите до похода, что берете свое снаряжение. Чтобы не было ненужного багажа.
Алкоголь на маршруте.
Во время сплава употребление алкоголя категорически запрещено. После сплава небольшое расслабление не возбраняется. Позаботьтесь об этом преждевременно. В штатное меню алкоголь не включен.
Еда.
Наша компания уделяет большое внимание организации питания и меню. В стоимость программы включено питание: завтраки, обеды, ужины, перекусы на маршруте.
Мы стараемся радовать наших гостей дарами природы: местная рыба, мясо лося, ягоды, пироги.
Обратите внимание! Предупредите нас до приезда о ваших ограничениях в еде: аллергия, ограничения, вегетарианство. Мы обязательно учтем. Если вы заранее нас не предупредите о предпочтениях, нам будет сложно моментально прореагировать. Особенно это касается меню в лесу.
Будет ли связь на маршруте?
Основные операторы, которые предоставляют уверенную связь: «МегаФон», МТС. Присутствуют также «Билайн» и «Теле2», но качество очень сильно страдает в нашем районе.
В отеле и на территории туркомплекса работает бесплатный Wi-Fi.
На маршруте и в палаточном лагере связи нет никакой.
Предупредите всех родственников и людей, которые будут Вам звонить, что на три дня Вы выпадаете из цивилизованной жизни и связи не будет.