1 день

Прибытие в Кемь. Трансфер в Калевалу

Встреча на ж/д вокзале «Кемь» у центрального входа со стороны перрона у таблички «Калевала».

Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км, 2,5 часа).

Отправление от ж/д вокзала Кеми в 11:15, в 21:10 и в 01:40.

Рекомендуемые поезда:

№ 92 Москва — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь 20:52. Прибытие 14 и 25 июня, 19 и 26 июля, 02 и 09 августа;

№ 16 Москва — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь 01:27. Прибытие 15 и 26 июня, 20 и 27 июля; 03 и 10 августа;

№ 12 Санкт-Петербург — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь 10:39. Прибытие 14 и 25 июня, 19 и 26 июля, 02 и 09 августа.

Обратите внимание!

Для прибывающих на других поездах (кроме рекомендованных) осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 2700 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от трёх и больше доплата не взимается.

Удобно устраиваемся в поданный транспорт и еще один рывок.

Двигаемся на запад, на родину всемирно известного эпоса, в Калевалу.

Размещение.

Ночевка.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160