1 день

Прибытие в Кемерово. Обзорная экскурсия. Краеведческий музей. Томская писаница

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице «Кузбасс» 3*.

11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру города.

С посещением отдела природы Областного Краеведческого музея.

На нашей экскурсии мы прогуляемся по набережной, побываем в уютном дворике «жилкомбината».

Мы расскажем Вам, что объединяет Кемерово с МХАТом, почему Ленин в «женском» пальто, покажем «Питерские» арки.

Отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на в 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования.

Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского — ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад.

Скелет обнаружен экспедиционным отрядом музея в 2014 году во время раскопок территории Шестаковского археологического комплекса – самого крупного в России местонахождения динозавров.

Нигде в России подобных массовых захоронений с отлично сохранившимися цельными скелетами и останками целых семей динозавров нет.

Находки животных начала мелового периода в Шестаково на столько значимы, что ставят его в ряд самых уникальных мировых местонахождений.

Трансфер в д. Писаная (55 км).

Обед охотника в кафе «Юрта».

Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница» (Шорский улус «Кезек», Охотничьи байки, скала, мастер класс по изготовлению петроглифов.)

Томская Писаница – древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н. э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России.

Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства.

Мы узнаем кем были жители Притомья в доисторический период и в древности, интерактивная экскурсия «Охотничьи байки» познакомит с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.

Трансфер в г. Кемерово (55 км).

18:30 Свободное время.

За дополнительную плату:

ужин в ресторане «Забой» (доп. плата) – средний чек 1200 руб.;

экскурсия «Неповторимые» в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом.

Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски».

В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра.