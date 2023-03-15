Вы познакомитесь с интересными историческими фактами о Кузбассе, уникальными находками скоплений динозавров и петроглифов, а также с технологией угледобычи – вы отправитесь на Кедровский угольный разрез.
Новокузнецк откроет для вас тайны мистического проезда Кузнецкого металлургического комбината, расскажет о жизни Достоевского и покажет мощную оборонительную крепость 17 века с настоящими крепостными пушками. В завершении вы насладитесь шикарной панорамой с горы Каритшал и этнической программой в Шерегеше.
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Кемерово. Обзорная экскурсия. Краеведческий музей. Томская писаница
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице «Кузбасс» 3*.
11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру города.
С посещением отдела природы Областного Краеведческого музея.
На нашей экскурсии мы прогуляемся по набережной, побываем в уютном дворике «жилкомбината».
Мы расскажем Вам, что объединяет Кемерово с МХАТом, почему Ленин в «женском» пальто, покажем «Питерские» арки.
Отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на в 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования.
Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского — ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад.
Скелет обнаружен экспедиционным отрядом музея в 2014 году во время раскопок территории Шестаковского археологического комплекса – самого крупного в России местонахождения динозавров.
Нигде в России подобных массовых захоронений с отлично сохранившимися цельными скелетами и останками целых семей динозавров нет.
Находки животных начала мелового периода в Шестаково на столько значимы, что ставят его в ряд самых уникальных мировых местонахождений.
Трансфер в д. Писаная (55 км).
Обед охотника в кафе «Юрта».
Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница» (Шорский улус «Кезек», Охотничьи байки, скала, мастер класс по изготовлению петроглифов.)
Томская Писаница – древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н. э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России.
Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства.
Мы узнаем кем были жители Притомья в доисторический период и в древности, интерактивная экскурсия «Охотничьи байки» познакомит с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.
Трансфер в г. Кемерово (55 км).
18:30 Свободное время.
За дополнительную плату:
- ужин в ресторане «Забой» (доп. плата) – средний чек 1200 руб.;
- экскурсия «Неповторимые» в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом.
Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски».
В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра.
Музей-заповедник «Красная горка». Кедровский разрез
Завтрак в отеле.
10:00 Трансфер в музей-заповедник «Красная горка» с посещением памятника Э. Неизвестного.
Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка» (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта).
«Красная горка» – музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна.
В экспозиции «Шахта» представлена история угледобычи от первых штолен до разрезов.
Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства.
На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.
Трансфер на разрез «Кедровский», 27 км.
Экскурсия на разрез Кедровский с обедом в столовой предприятия.
На разрезе можно познакомиться с технологией угледобычи и опытом предприятия по биологической рекультивации техногенно нарушенных земель.
Трансфер в г. Новокузнецк (225 км).
19:00 Прибытие в г. Новокузнецк, расселение в гостиница «Новокузнецкая»3*.
За дополнительную плату:
- экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники «Ретропарк».
Новокузнецк: металлургия, история, культура
Завтрак в отеле.
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду».
«Я знаю – город будет, я знаю, саду – цвесть…» – эти известные строки Владимир Маяковский посвятил строителям Кузнецкстроя.
Экскурсия знакомит с историей, вдохновившей поэта – историй строительства одного из самых крупных в мире металлургических комбинатов – Кузнецкого металлургического.
Отражение заводского характера в облике и культуре города, проезд по мистическому тоннелю КМК, знакомство с основными архитектурными символами города.
Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина – главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.
В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский.
В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.
Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость».
История города начинает отсчет с возведения Кузнецкого острога в 1618 году.
Позже, в 1800 г., для защиты Южной Сибири от китайской угрозы было начато строительство Кузнецкой крепости.
Кузнецкая крепость – единственный за Уралом музей бастионного типа.
Мощное оборонительное сооружение, настоящие крепостные пушки – отличное место для фотосессии.
17:00 Свободное время.
Природа и этника
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Трансфер в Шерегеш (135 км).
11:00 Обзорная экскурсия «Край живых гор».
Подъем на канатной дороге на гору Каритшал (1270м) – культовое место шорских шаманов, жителей Горной Шории.
Черневая тайга, альпийские луга, горная тундра – в одном кадре.
История освоения края от Великого шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) эпохи, возвращение к истокам.
Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине.
Обед.
Этнографическая программа «По следам рода Челей» с мастер-классом по приготовлению блюд шорской кухни.
За дополнительную плату:
- экскурсия «Камень на ладони»: музей этнографии и природы Горной Шории (г. Таштагол), одно из семи чудес Кузбасса – скульптура Золотая Шория всемирно известного художника Даши Намдакова. Музей знакомит с бытом и культурой, повествует об архаичных верованиях, тотемизме и шаманских культах коренных народов Горной Шории. Настоящий шаманский бубен, археологические находки 5-6 веков до нашей эры, коллекция староверов Лыковых и традиционные шорские костюмы;
- «Дог-трекинг в Горной Шории». Прогулка в связке с собакой-компаньоном в окрестностях отельного городка. Маршрут по пересеченной местности, допускаются дети с 10 лет;
17:00 Трансфер в Новокузнецк
Отъезд
06:00 Трансфер в аэропорт г. Новокузнецка, 23 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|1-местное
|34 500
|38 750
Варианты проживания
Гостиница «Кузбасс» 3
Гостиница «Кузбасс» находится в центре города Кемерово, всего в 300 метрах от Театральной площади и в 10 минутах ходьбы от реки Томь. К вашим услугам ресторан, бар и бесплатный WiFi. Гостям предоставляются оформленные в классическом стиле номера с холодильником, письменным столом и телевизором с кабельными каналами. Также в вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гостиница «Новокузнецкая» 3
Гостиница «Новокузнецкая» с баром, общим лаунджем, садом и бесплатным Wi-Fi расположена в Новокузнецке, в 100 метрах от центра Новокузнецка и в 2,8 км от района Старокузнецк. В 2,9 км находится район Островское, в 3,2 км — Кузнецкий район, в 6,5 км — Красная Горка. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также камера хранения багажа.
В каждом номере имеется письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера со шкафом для одежды оснащены чайником.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в стандартном номере
- Питание по программе тура (завтраки и обеды)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Мастер-классы по программе тура
- Медицинская страховка
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Кемерово и обратно из г. Новокузнецка
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
- Дополнительные экскурсии:«Неповторимые» (спектакль, творческая встреча) – 1 000 руб. /чел. музей автомототехники «Ретропарк» – 700 руб. /чел. «Камень на ладони» – 1 000 руб. /чел. «Дог-трекинг в Горной Шории» – 1 000 руб. /чел.
- «Неповторимые» (спектакль, творческая встреча) – 1 000 руб. /чел.
- Музей автомототехники «Ретропарк» – 700 руб. /чел.
- «Камень на ладони» – 1 000 руб. /чел.
- «Дог-трекинг в Горной Шории» – 1 000 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Кемерово
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как выбрать билеты в тур?
- Экскурсионная программа начинается в первый день в 11:00. Также в программе предосмотрен завтрак в первый день. Поэтому время прибытия должно быть до 10:00. По прибытию туристы сразу размещаются в гостинице (ранний заезд). Встреча в аэропорту и групповой трансфер предоставляется в первый день если туристы прибывают в Кемерово утренним рейсом авиакомпаний (до 09:00). Также предоставляется трансфер с жд вокзала — прибытие утренним поездом в Кемерово. Если турист прибывает поездом на станцию Топки (55 км от Кемерово) — трансфер предоставляется за доп. плату.Отъезд. Программа заканчивается на 4-ый день в 20-00. Турист может выехать из Новокузнецка вечерним поездом (по запросу сутки проживания в гостинице будут возвращены). На 5-ый день утром предоставляется трансфер в аэропорт Новокузнецка — групповой трансфер с 5:30 до 8:00.Турист может самостоятельно выехать из гостиницы до 10:00 на 5-ый день (в случае необходимости, можно продлить номер на 0,5 суток).Рекомендуем планировать отъезд (на самолете/поезде) на 5-ый день!
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Города Томск, Кемерово, Новокузнецк очень разные и есть что посмотреть. По туру нам не хватило времени в Кемерово на посещение Томской писанины, там нужен целый день, тогда можно охватить больше. Сейчас глядя на карту парка, понимаешь что увидел меньше половины. У нас было сокращено из за погоды, но и в программе время мало 3-4 часа. Впечатлило посещение угольного разреза, техника, масштаб.
В группе было 4 человека. Давайте путешествовать, знакомиться и знать свою историю. Всем спасибо!