Кузбасс в сердце

4
1 отзыв
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Насыщенный и познавательный тур прекрасно сочетает в себе историю металлургии, культуру и этнику этого богатого края Сибири.

Вы познакомитесь с интересными историческими фактами о Кузбассе, уникальными находками скоплений динозавров и петроглифов, а также с технологией угледобычи – вы отправитесь на Кедровский угольный разрез.

Новокузнецк откроет для вас тайны мистического проезда Кузнецкого металлургического комбината, расскажет о жизни Достоевского и покажет мощную оборонительную крепость 17 века с настоящими крепостными пушками. В завершении вы насладитесь шикарной панорамой с горы Каритшал и этнической программой в Шерегеше.
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
Ближайшие даты:
6
ноя

Что вас ожидает:

Земля динозавров
Земля динозавров
Увидим скелет пситтакозавра сибирского – ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад
Угольный разрез
Угольный разрез
Погрузимся в процесс угледобычи и пообедаем в столовой предприятия
Этноприключение
Этноприключение
Отправимся по следам рода Челей и узнаем секреты приготовления блюд шорской кухни
Охотничьи байки
Охотничьи байки
Познакомимся с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Кемерово. Обзорная экскурсия. Краеведческий музей. Томская писаница

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице «Кузбасс» 3*.

11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру города.

С посещением отдела природы Областного Краеведческого музея.

На нашей экскурсии мы прогуляемся по набережной, побываем в уютном дворике «жилкомбината».

Мы расскажем Вам, что объединяет Кемерово с МХАТом, почему Ленин в «женском» пальто, покажем «Питерские» арки.

Отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на в 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования.

Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского — ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад.

Скелет обнаружен экспедиционным отрядом музея в 2014 году во время раскопок территории Шестаковского археологического комплекса – самого крупного в России местонахождения динозавров.

Нигде в России подобных массовых захоронений с отлично сохранившимися цельными скелетами и останками целых семей динозавров нет.

Находки животных начала мелового периода в Шестаково на столько значимы, что ставят его в ряд самых уникальных мировых местонахождений.

Трансфер в д. Писаная (55 км).

Обед охотника в кафе «Юрта».

Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница» (Шорский улус «Кезек», Охотничьи байки, скала, мастер класс по изготовлению петроглифов.)

Томская Писаница – древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н. э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России.

Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства.

Мы узнаем кем были жители Притомья в доисторический период и в древности, интерактивная экскурсия «Охотничьи байки» познакомит с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.

Трансфер в г. Кемерово (55 км).

18:30 Свободное время.

За дополнительную плату:

  • ужин в ресторане «Забой» (доп. плата) – средний чек 1200 руб.;
  • экскурсия «Неповторимые» в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом.

Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски».

В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра.

Прибытие в Кемерово. Обзорная экскурсия. Краеведческий музей. Томская писаницаПрибытие в Кемерово. Обзорная экскурсия. Краеведческий музей. Томская писаницаПрибытие в Кемерово. Обзорная экскурсия. Краеведческий музей. Томская писаницаПрибытие в Кемерово. Обзорная экскурсия. Краеведческий музей. Томская писаницаПрибытие в Кемерово. Обзорная экскурсия. Краеведческий музей. Томская писаница
2 день

Музей-заповедник «Красная горка». Кедровский разрез

Завтрак в отеле.

10:00 Трансфер в музей-заповедник «Красная горка» с посещением памятника Э. Неизвестного.

Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка» (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта).

«Красная горка» – музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна.

В экспозиции «Шахта» представлена история угледобычи от первых штолен до разрезов.

Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства.

На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.

Трансфер на разрез «Кедровский», 27 км.

Экскурсия на разрез Кедровский с обедом в столовой предприятия.

На разрезе можно познакомиться с технологией угледобычи и опытом предприятия по биологической рекультивации техногенно нарушенных земель.

Трансфер в г. Новокузнецк (225 км).

19:00 Прибытие в г. Новокузнецк, расселение в гостиница «Новокузнецкая»3*.

За дополнительную плату:

  • экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники «Ретропарк».
Музей-заповедник «Красная горка». Кедровский разрезМузей-заповедник «Красная горка». Кедровский разрезМузей-заповедник «Красная горка». Кедровский разрезМузей-заповедник «Красная горка». Кедровский разрез
3 день

Новокузнецк: металлургия, история, культура

Завтрак в отеле.

10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду».

«Я знаю – город будет, я знаю, саду – цвесть…» – эти известные строки Владимир Маяковский посвятил строителям Кузнецкстроя.

Экскурсия знакомит с историей, вдохновившей поэта – историй строительства одного из самых крупных в мире металлургических комбинатов – Кузнецкого металлургического.

Отражение заводского характера в облике и культуре города, проезд по мистическому тоннелю КМК, знакомство с основными архитектурными символами города.

Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина – главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК.

Обед в кафе города.

Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.

В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский.

В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.

Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость».

История города начинает отсчет с возведения Кузнецкого острога в 1618 году.

Позже, в 1800 г., для защиты Южной Сибири от китайской угрозы было начато строительство Кузнецкой крепости.

Кузнецкая крепость – единственный за Уралом музей бастионного типа.

Мощное оборонительное сооружение, настоящие крепостные пушки – отличное место для фотосессии.

17:00 Свободное время.

Новокузнецк: металлургия, история, культураНовокузнецк: металлургия, история, культураНовокузнецк: металлургия, история, культураНовокузнецк: металлургия, история, культура
4 день

Природа и этника

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Трансфер в Шерегеш (135 км).

11:00 Обзорная экскурсия «Край живых гор».

Подъем на канатной дороге на гору Каритшал (1270м) – культовое место шорских шаманов, жителей Горной Шории.

Черневая тайга, альпийские луга, горная тундра – в одном кадре.

История освоения края от Великого шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) эпохи, возвращение к истокам.

Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине.

Обед.

Этнографическая программа «По следам рода Челей» с мастер-классом по приготовлению блюд шорской кухни.

За дополнительную плату:

  • экскурсия «Камень на ладони»: музей этнографии и природы Горной Шории (г. Таштагол), одно из семи чудес Кузбасса – скульптура Золотая Шория всемирно известного художника Даши Намдакова. Музей знакомит с бытом и культурой, повествует об архаичных верованиях, тотемизме и шаманских культах коренных народов Горной Шории. Настоящий шаманский бубен, археологические находки 5-6 веков до нашей эры, коллекция староверов Лыковых и традиционные шорские костюмы;
  • «Дог-трекинг в Горной Шории». Прогулка в связке с собакой-компаньоном в окрестностях отельного городка. Маршрут по пересеченной местности, допускаются дети с 10 лет;

17:00 Трансфер в Новокузнецк

Природа и этникаПрирода и этникаПрирода и этникаПрирода и этника
5 день

Отъезд

06:00 Трансфер в аэропорт г. Новокузнецка, 23 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местное 1-местное
34 50038 750

Варианты проживания

Гостиница «Кузбасс» 3

1 ночь

Гостиница «Кузбасс» находится в центре города Кемерово, всего в 300 метрах от Театральной площади и в 10 минутах ходьбы от реки Томь. К вашим услугам ресторан, бар и бесплатный WiFi. Гостям предоставляются оформленные в классическом стиле номера с холодильником, письменным столом и телевизором с кабельными каналами. Также в вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Кузбасс» 3Гостиница «Кузбасс» 3Гостиница «Кузбасс» 3Гостиница «Кузбасс» 3Гостиница «Кузбасс» 3Гостиница «Кузбасс» 3

Гостиница «Новокузнецкая» 3

3 ночи

Гостиница «Новокузнецкая» с баром, общим лаунджем, садом и бесплатным Wi-Fi расположена в Новокузнецке, в 100 метрах от центра Новокузнецка и в 2,8 км от района Старокузнецк. В 2,9 км находится район Островское, в 3,2 км — Кузнецкий район, в 6,5 км — Красная Горка. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также камера хранения багажа.

В каждом номере имеется письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера со шкафом для одежды оснащены чайником.

Гостиница «Новокузнецкая» 3Гостиница «Новокузнецкая» 3Гостиница «Новокузнецкая» 3Гостиница «Новокузнецкая» 3Гостиница «Новокузнецкая» 3Гостиница «Новокузнецкая» 3Гостиница «Новокузнецкая» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в стандартном номере
  • Питание по программе тура (завтраки и обеды)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Мастер-классы по программе тура
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кемерово и обратно из г. Новокузнецка
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
  • Дополнительные экскурсии:«Неповторимые» (спектакль, творческая встреча) – 1 000 руб. /чел. музей автомототехники «Ретропарк» – 700 руб. /чел. «Камень на ладони» – 1 000 руб. /чел. «Дог-трекинг в Горной Шории» – 1 000 руб. /чел.
  • «Неповторимые» (спектакль, творческая встреча) – 1 000 руб. /чел.
  • Музей автомототехники «Ретропарк» – 700 руб. /чел.
  • «Камень на ладони» – 1 000 руб. /чел.
  • «Дог-трекинг в Горной Шории» – 1 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Кемерово
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как выбрать билеты в тур?
Экскурсионная программа начинается в первый день в 11:00. Также в программе предосмотрен завтрак в первый день. Поэтому время прибытия должно быть до 10:00. По прибытию туристы сразу размещаются в гостинице (ранний заезд). Встреча в аэропорту и групповой трансфер предоставляется в первый день если туристы прибывают в Кемерово утренним рейсом авиакомпаний (до 09:00). Также предоставляется трансфер с жд вокзала — прибытие утренним поездом в Кемерово. Если турист прибывает поездом на станцию Топки (55 км от Кемерово) — трансфер предоставляется за доп. плату.
Отъезд. Программа заканчивается на 4-ый день в 20-00. Турист может выехать из Новокузнецка вечерним поездом (по запросу сутки проживания в гостинице будут возвращены). На 5-ый день утром предоставляется трансфер в аэропорт Новокузнецка — групповой трансфер с 5:30 до 8:00.
Турист может самостоятельно выехать из гостиницы до 10:00 на 5-ый день (в случае необходимости, можно продлить номер на 0,5 суток).
Рекомендуем планировать отъезд (на самолете/поезде) на 5-ый день!
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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О
15 мар 2023
С 6 марта по 11 марта 2023 была в туре Зимнее путешествие в сердце Сибири. Тур оставил очень хорошее впечатление. Гиды и экскурсоводы по городу и музеям очень профессиональные, любящие своё дело, им хвала и благодарность. Организация тура тоже на хорошем уровне.
Города Томск, Кемерово, Новокузнецк очень разные и есть что посмотреть. По туру нам не хватило времени в Кемерово на посещение Томской писанины, там нужен целый день, тогда можно охватить больше. Сейчас глядя на карту парка, понимаешь что увидел меньше половины. У нас было сокращено из за погоды, но и в программе время мало 3-4 часа. Впечатлило посещение угольного разреза, техника, масштаб.
В группе было 4 человека. Давайте путешествовать, знакомиться и знать свою историю. Всем спасибо!

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