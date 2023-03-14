Большое путешествие по Западной Сибири

Западная Сибирь - это часть Сибири

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3 отзыва
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Западная Сибирь – это часть Сибири, которая простирается от Уральских гор на западе до русла Енисея на востоке. Маршрут программы проходит по трем регионам: Новосибирской, Томской и Кемеровской областям.

В этом путешествии вы попробуете сибирскую кухню, восхититесь деревянным зодчеством Томска, познакомитесь с промышленностью КУЗБАССА, побываете в Горной Шории и узнаете о малочисленных народах Западной Сибири: телеутах, шорцах и сибирских татарах.
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Большое путешествие по Западной Сибири
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Канатная дорога на гору Зеленая
Канатная дорога на гору Зеленая
С вершины Зеленой открываются прекрасные виды на Мустаг, Курган с Поклонным крестом и поселок Шерегеш
Усадьба чатского татарина
Усадьба чатского татарина
Нас ждет знакомство с бытом сибирских татар и национальный обед с пловом, чак-чаком и чаем
Хроники жизни первобытного человека
Хроники жизни первобытного человека
Увидим уникальные наскальные рисунки, хранящие историю людей, живших здесь несколько тысяч лет назад

Программа тура по дням

1 день

Новосибирск. Художественный музей

Прибытие в Новосибирск.

Встреча в аэропорту в 08:00. Возможно прибытие на ж/д вокзал Новосибирска.

Трансфер в отель.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Отдых после перелета.

Обзорная экскурсия по Новосибирску.

В ходе экскурсии по городу мы увидим самые основные достопримечательности: Красный проспект, Театр оперы и балета, площадь Ленина.

Обед (оплачивается отдельно).

Новосибирский государственный художественный музей (входной билет оплачивается отдельно).

Первыми экспонатами Новосибирской картинной галереи стали произведения, переданные ей из фондов министерств культуры РСФСР и СССР, из запасников Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Павловского дворца-музея, а в 1960 году были получены на постоянное хранение шестьдесят картин и этюдов из наследия Н. К. Рериха, привезенного на родину из Индии его сыном Ю. Н. Рерихом.

Экскурсия “Творчество Н. К. Рериха”.

Рерих создал более 7000 художественных произведений, которые разошлись по всему миру.

Коллекция Новосибирского художественного музея включает 60 произведений, исполненных в последнее десятилетие жизни мастера.

Свободное время.

Новосибирск. Художественный музейНовосибирск. Художественный музейНовосибирск. Художественный музейНовосибирск. Художественный музей
2 день

Колывань. Краеведческий музей. Этнографический комплекс «Усадьба чатского татарина»

Завтрак в отеле.

Переезд в Колывань.

Прогулка по городу.

Здесь сохранилось более тридцати памятников архитектуры и более ста объектов ценной исторической среды, которые создают атмосферу старинного купеческого города.

Экскурсия в краеведческий музей (входной билет оплачивается отдельно).

Сегодня в залах музея представлены экспозиции «Место Колывани в истории государства Российского», «Купечество города Колывани», «Быт крестьян XIX-XX вв.» и другие выставки.

Колыванский музей является одним из старейших музеев в Новосибирской области.

Музей расположен в историческом квартале, где представлены отреставрированные особняки купцов, памятник Николаю Чудотворцу, фрагмент улицы Московской, представляющий деревянное зодчество Колывани.

Переезд в Юрт-Ору.

Посещение этнографического комплекса “Усадьба чатского татарина” (входной билет оплачивается отдельно).

Музей представляет собой помещения постройки начала ХХ века: изба, где воссоздан национально-исторический быт и уклад жизни семьи татар, стенды с уникальными архивными материалами о родах деревни с XVI века, традиционная национальная одежда, обувь и другие раритеты, а также татарский двор.

Национальный татарский обед с пловом, чак-чаком и чаем (оплачивается отдельно).

Переезд в Томск.

Размещение в отеле.

Колывань. Краеведческий музей. Этнографический комплекс «Усадьба чатского татарина»Колывань. Краеведческий музей. Этнографический комплекс «Усадьба чатского татарина»Колывань. Краеведческий музей. Этнографический комплекс «Усадьба чатского татарина»Колывань. Краеведческий музей. Этнографический комплекс «Усадьба чатского татарина»
3 день

Томск. Музей истории Томска. Татарская слобода

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Томску.

Город богат памятниками деревянной и каменной архитектуры XVIII–XX веков.

Экскурсия в музей истории Томска (входной билет оплачивается отдельно).

В фондах находится более 4000 единиц хранения.

Благодаря богатству и разнообразию музейных фондов были организованы постоянные историко-краеведческие экспозиции.

Обед (оплачивается отдельно).

Экскурсия по деревянному зодчеству в районах Елань и Татарская слобода.

Это уникальный исторический район Томска, сформировавшийся в начале XVII века.

До XVII века окрестности современного Томска населяли, так называемые, томские татары, проживавшие на Юрточной горе, где они ставили свои юрты, но с приходом служилых русских людей, были смещены на правый берег Томи, где находились заливные луга, которые являлись летними пастбищами.

В татарской слободе селились купцы, ремесленники, прибывшие из Казанской, Тобольской губерний, Средней Азии или других мест.

К концу XIX века татарская слобода Томска стала одним из центров татарской культуры в Сибири.

Сегодня здесь сохранилась деревянная застройка и многие здания являются настоящим произведением искусства.

Свободное время.

Томск. Музей истории Томска. Татарская слободаТомск. Музей истории Томска. Татарская слободаТомск. Музей истории Томска. Татарская слободаТомск. Музей истории Томска. Татарская слобода
4 день

Кемерово. Томская Писаница. Музей Красная горка

Завтрак в отеле.

Переезд в Кемерово.

Прогулка по городу.

В настоящее время Кемерово – это крупнейший индустриальный центр, расположенный на востоке России.

Здесь работают предприятия угольной, химической и легкой промышленности.

Переезд в деревню Писаная.

Экскурсия по заповеднику Томская Писаница (входной билет оплачивается отдельно).

Это уникальный археологический памятник, хранящий историю людей, живших на территории Западной Сибири несколько тысяч лет назад.

Томская Писаница включает в себя три основных экспозиционных комплекса, посвященных археологии, этнографии и природоведению.

Обед (оплачивается отдельно).

Возвращение в Кемерово.

Экскурсия в Музей Красная горка (входной билет оплачивается отдельно).

Музей-заповедник "Красная Горка" создан на территории бывшего Кемеровского угольного рудника с целью сохранения уникальных памятников горнопромышленного наследия.

Основные экспозиции музея отражают историю Кемеровского рудника и города Кемерово, а также угледобычу в Кузбассе.

Размещение в отеле.

Кемерово. Томская Писаница. Музей Красная горкаКемерово. Томская Писаница. Музей Красная горкаКемерово. Томская Писаница. Музей Красная горкаКемерово. Томская Писаница. Музей Красная горка
5 день

Угольный разрез. Гурьевский металлургический завод

Завтрак в отеле.

Посещение угольного разреза.

Угольный разрез – это карьер, где происходит добыча угля открытым способом.

Внимание! Территория угольного разреза является режимной закрытой зоной! в посещении может быть отказано.

Переезд в город Гурьевск.

Экскурсия по Гурьевскому металлургическому заводу.

Гурьевский металлургический завод является старейшим металлургическим предприятием Кемеровской области.

Внимание! Закрытое предприятие, в посещении может быть отказано.

Переезд в Новокузнецк.

Обед (оплачивается отдельно).

Размещение в отеле.

Свободное время.

6 день

Таштагол. Музей Горной Шории. Шерегеш

Завтрак в отеле.

Переезд в город Таштагол.

Город находится на территории Горной Шории.

Этот таежный регион располагается на стыке Алтая, Кузнецкого Алатау и Саян.

Экскурсия по музею Горной Шории (входной билет оплачивается отдельно).

Собранные здесь экспонаты послужили основой для создания первой в России музейной экспозиции, полностью посвященной материальной и духовной культуре шорцев.

Обед (оплачивается отдельно).

Переезд в Шерегеш.

Подъем на канатной дороге на гору Зеленую.

Официальное название горы "Каритшал", что на языке шорцев означает "край хребта”.

Второе название "Зеленая" гора получила благодаря цвету.

Летом, когда вокруг только серые курумы Мустага и Кургана, на Каритшале произрастает много кустарников и трав, что придает ей яркий зеленый цвет.

С вершины Зеленой открываются прекрасные виды на Мустаг, Курган с Поклонным крестом и поселок Шерегеш.

Высота горы 1270 метров.

Возвращение в Новокузнецк.

Таштагол. Музей Горной Шории. ШерегешТаштагол. Музей Горной Шории. ШерегешТаштагол. Музей Горной Шории. ШерегешТаштагол. Музей Горной Шории. Шерегеш
7 день

Новокузецк

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Новокузнецку.

Новокузнецк входит в число самых значимых промышленных центров страны.

Экскурсия в музей-заповедник Кузнецкая крепость (входной билет оплачивается отдельно).

Кузнецкая крепость является памятником истории, военно-инженерного искусства и архитектуры.

Экскурсия в литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (входной билет оплачивается отдельно).

С 1996 года в музее действует постоянная уникальная экспозиция «Кузнецкая путеводительница», авторами которой являются московские специалисты экспериментальной Лаборатории музейного проектирования Российского института культурологии МК РФ и РАН.

Обед (оплачивается отдельно).

Переезд в Новосибирск с поздним прибытием после 22:00.

Размещение в отеле.

НовокузецкНовокузецкНовокузецк
8 день

Академгородок. Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока

Завтрак в отеле.

Переезд в Академгородок.

Экскурсия по Академгородку.

Академгородок – это один из важнейших научных и образовательных центров России, где находятся десятки научно-исследовательских институтов и известный Новосибирский Государственный Университет.

Обед (оплачивается отдельно).

Экскурсия в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока (входной билет оплачивается отдельно).

Экспозиция музея разбита по эпохам: палеолит, неолит, бронза, ранний железный век, средневековье.

Последний зал посвящен духовной культуре современных народов Сибири и Дальнего Востока.

Знаменит музей тем, что в нем хранится одна из двух найденных в высокогорье Алтая мумий.

Трансфер в аэропорт к 18:00.

Рекомендуемые рейсы с вылетом после 20:00.

Академгородок. Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего ВостокаАкадемгородок. Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего ВостокаАкадемгородок. Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
48 50062 000

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Гостиница «Космос»

2 ночи

Светлые и уютные номера для вашего комфортного пребывания. Гостям предоставляется выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. В номере есть ЖК-телевизор со спутниковым TV, а также бесплатный Wi-Fi. Ванная комната оборудована теплым полом.

Гостиница «Космос»Гостиница «Космос»Гостиница «Космос»Гостиница «Космос»

Гостиница «Спорт отель»

2 ночи

Отель «Спорт-Отель» с бесплатным Wi-Fi, рестораном и круглосуточной стойкой регистрации расположен в Томске, в 4,6 км от центра Томска и в 4,9 км от железнодорожной станции Томск-Второй. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена частная парковка.

Среди удобств номеров – кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, рабочий стол, холодильник, чайник, душ и банные халаты. В некоторых номерах имеется кухня с микроволновой печью и плитой. Собственные ванные комнаты номеров укомплектованы тапочками и постельным бельем.

По утрам подается континентальный завтрак или завтрак по меню.

Гостиница «Спорт отель»Гостиница «Спорт отель»Гостиница «Спорт отель»Гостиница «Спорт отель»Гостиница «Спорт отель»Гостиница «Спорт отель»

Гостиница «Олимп-Плаза»

1 ночь

Стильный отель «Олимп Плаза» расположен в центре Кемерово, в 500 метрах от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточный тренажерный зал и номера, оснащенные кондиционером и телевизором с плоским экраном. Все номера отеля «Олимп Плаза» оформлены в элегантном стиле и древесных тонах. В числе удобств телефон и ванная комната с тапочками. В ресторане отеля «Олимп» подают блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать напитки и коктейли.

Гостиница «Олимп-Плаза»Гостиница «Олимп-Плаза»Гостиница «Олимп-Плаза»Гостиница «Олимп-Плаза»Гостиница «Олимп-Плаза»Гостиница «Олимп-Плаза»

Гостиница «Новокузнецкая»

2 ночи

Гостиница «Новокузнецкая» с баром, общим лаунджем, садом и бесплатным Wi-Fi расположена в Новокузнецке, в 100 метрах от центра Новокузнецка и в 2,8 км от района Старокузнецк.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также камера хранения багажа. В каждом номере имеется письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера со шкафом для одежды оснащены чайником. В гостинице «Новокузнецкая» сервируют завтрак «шведский стол».

Гостиница «Новокузнецкая»Гостиница «Новокузнецкая»Гостиница «Новокузнецкая»Гостиница «Новокузнецкая»Гостиница «Новокузнецкая»Гостиница «Новокузнецкая»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Проживание в отелях с завтраком
  • Комфортабельный транспорт
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсия по Новосибирску
  • Экскурсия по Томску
  • Прогулка по Кемерово
  • Экскурсия по Новокузнецку
  • Экскурсия по татарской слободе в Томске
  • Экскурсия по Гурьевскому металлургическому заводу и угольному разрезу
  • Прогулка в Колывани
  • Поездка в Таштагол и Шерегешь
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Пакет питания: 8 обедов – 5 300 руб. /чел.
  • Входной билет на экскурсию в Художественный музей "Творчество Н. К. Рериха" – 180 руб. / 90 руб. (льготный)
  • Входной билет в музей истории Томска – 60 руб.
  • Входной билет и экскурсия в музей Красная горка – 400 руб. / 200 руб. (льготный)
  • Входной билет в Томскую писаницу – 400 руб. / 350 руб. (льготный)
  • Входной билет в музей Горной Шории – 100 руб.
  • Входной билет в Кузнецкую крепость – 200 руб. / 150 руб. (льготный)
  • Входной билет в музей Ф. М. Достоевского – 70 руб. / 65 руб. (льготный)
  • Входной билет в краеведческий музей в Колывани – 100 руб.
  • Входной билет в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока – 200 руб.
  • Входной билет в “Усадьбу Чатского татарина” – 300 руб.
  • Дополнительная ночь в Новосибирске – по запросу
Место начала и завершения?
Новосибирск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Рекомендованные рейсы

Отправление из Санкт-Петербурга

S7 Airlines:

  • Санкт-Петербург – Новосибирск S75008 23:00 – 07:15
  • Новосибирск – Санкт-Петербург S75007 21:20 – 22:00

Отправление из Москвы

S7 Airlines:

  • Москва – Новосибирск DME S72513 23:25 – 07:25
  • Новосибирск – Москва DME S72514 20:40 – 21:05
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
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14 мар 2023
Поездка удалась. Все было отлично.
Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.
Е
3 мар 2023
Тур в целом понравился. Не впечатлила поездка в Саамскую деревню. Но это субъективное мнение, т. к. видела подобное в других регионах России с более динамичной и интересной программой. Териберка- выше всяких ожиданий. В обзорной экскурсии и во время переездов не хватило информации. Гид не местный. Это чувствуется. Общее впечатление от поездки- высший балл.
С
27 фев 2023
Прекрасная организация: всё четко, с удобством по времени и локациям. Со вкусом подобраны рестораны и гостиницы. Увлечённый и эрудированный с отличным чувством юмора гид.
Мы влюбились в Мурманск и окрестности. Вернёмся за северным сиянием и обниматься с хасками через год

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