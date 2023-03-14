1 день

Новосибирск. Художественный музей

Прибытие в Новосибирск.

Встреча в аэропорту в 08:00. Возможно прибытие на ж/д вокзал Новосибирска.

Трансфер в отель.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Отдых после перелета.

Обзорная экскурсия по Новосибирску.

В ходе экскурсии по городу мы увидим самые основные достопримечательности: Красный проспект, Театр оперы и балета, площадь Ленина.

Обед (оплачивается отдельно).

Новосибирский государственный художественный музей (входной билет оплачивается отдельно).

Первыми экспонатами Новосибирской картинной галереи стали произведения, переданные ей из фондов министерств культуры РСФСР и СССР, из запасников Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Павловского дворца-музея, а в 1960 году были получены на постоянное хранение шестьдесят картин и этюдов из наследия Н. К. Рериха, привезенного на родину из Индии его сыном Ю. Н. Рерихом.

Экскурсия “Творчество Н. К. Рериха”.

Рерих создал более 7000 художественных произведений, которые разошлись по всему миру.

Коллекция Новосибирского художественного музея включает 60 произведений, исполненных в последнее десятилетие жизни мастера.

Свободное время.