Прибытие в Новосибирск.
Встреча в аэропорту в 08:00. Возможно прибытие на ж/д вокзал Новосибирска.
Трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
Отдых после перелета.
Обзорная экскурсия по Новосибирску.
В ходе экскурсии по городу мы увидим самые основные достопримечательности: Красный проспект, Театр оперы и балета, площадь Ленина.
Обед (оплачивается отдельно).
Новосибирский государственный художественный музей (входной билет оплачивается отдельно).
Первыми экспонатами Новосибирской картинной галереи стали произведения, переданные ей из фондов министерств культуры РСФСР и СССР, из запасников Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Павловского дворца-музея, а в 1960 году были получены на постоянное хранение шестьдесят картин и этюдов из наследия Н. К. Рериха, привезенного на родину из Индии его сыном Ю. Н. Рерихом.
Экскурсия “Творчество Н. К. Рериха”.
Рерих создал более 7000 художественных произведений, которые разошлись по всему миру.
Коллекция Новосибирского художественного музея включает 60 произведений, исполненных в последнее десятилетие жизни мастера.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Переезд в Колывань.
Прогулка по городу.
Здесь сохранилось более тридцати памятников архитектуры и более ста объектов ценной исторической среды, которые создают атмосферу старинного купеческого города.
Экскурсия в краеведческий музей (входной билет оплачивается отдельно).
Сегодня в залах музея представлены экспозиции «Место Колывани в истории государства Российского», «Купечество города Колывани», «Быт крестьян XIX-XX вв.» и другие выставки.
Колыванский музей является одним из старейших музеев в Новосибирской области.
Музей расположен в историческом квартале, где представлены отреставрированные особняки купцов, памятник Николаю Чудотворцу, фрагмент улицы Московской, представляющий деревянное зодчество Колывани.
Переезд в Юрт-Ору.
Посещение этнографического комплекса “Усадьба чатского татарина” (входной билет оплачивается отдельно).
Музей представляет собой помещения постройки начала ХХ века: изба, где воссоздан национально-исторический быт и уклад жизни семьи татар, стенды с уникальными архивными материалами о родах деревни с XVI века, традиционная национальная одежда, обувь и другие раритеты, а также татарский двор.
Национальный татарский обед с пловом, чак-чаком и чаем (оплачивается отдельно).
Переезд в Томск.
Размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Томску.
Город богат памятниками деревянной и каменной архитектуры XVIII–XX веков.
Экскурсия в музей истории Томска (входной билет оплачивается отдельно).
В фондах находится более 4000 единиц хранения.
Благодаря богатству и разнообразию музейных фондов были организованы постоянные историко-краеведческие экспозиции.
Обед (оплачивается отдельно).
Экскурсия по деревянному зодчеству в районах Елань и Татарская слобода.
Это уникальный исторический район Томска, сформировавшийся в начале XVII века.
До XVII века окрестности современного Томска населяли, так называемые, томские татары, проживавшие на Юрточной горе, где они ставили свои юрты, но с приходом служилых русских людей, были смещены на правый берег Томи, где находились заливные луга, которые являлись летними пастбищами.
В татарской слободе селились купцы, ремесленники, прибывшие из Казанской, Тобольской губерний, Средней Азии или других мест.
К концу XIX века татарская слобода Томска стала одним из центров татарской культуры в Сибири.
Сегодня здесь сохранилась деревянная застройка и многие здания являются настоящим произведением искусства.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Переезд в Кемерово.
Прогулка по городу.
В настоящее время Кемерово – это крупнейший индустриальный центр, расположенный на востоке России.
Здесь работают предприятия угольной, химической и легкой промышленности.
Переезд в деревню Писаная.
Экскурсия по заповеднику Томская Писаница (входной билет оплачивается отдельно).
Это уникальный археологический памятник, хранящий историю людей, живших на территории Западной Сибири несколько тысяч лет назад.
Томская Писаница включает в себя три основных экспозиционных комплекса, посвященных археологии, этнографии и природоведению.
Обед (оплачивается отдельно).
Возвращение в Кемерово.
Экскурсия в Музей Красная горка (входной билет оплачивается отдельно).
Музей-заповедник "Красная Горка" создан на территории бывшего Кемеровского угольного рудника с целью сохранения уникальных памятников горнопромышленного наследия.
Основные экспозиции музея отражают историю Кемеровского рудника и города Кемерово, а также угледобычу в Кузбассе.
Размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
Посещение угольного разреза.
Угольный разрез – это карьер, где происходит добыча угля открытым способом.
Внимание! Территория угольного разреза является режимной закрытой зоной! в посещении может быть отказано.
Переезд в город Гурьевск.
Экскурсия по Гурьевскому металлургическому заводу.
Гурьевский металлургический завод является старейшим металлургическим предприятием Кемеровской области.
Внимание! Закрытое предприятие, в посещении может быть отказано.
Переезд в Новокузнецк.
Обед (оплачивается отдельно).
Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Переезд в город Таштагол.
Город находится на территории Горной Шории.
Этот таежный регион располагается на стыке Алтая, Кузнецкого Алатау и Саян.
Экскурсия по музею Горной Шории (входной билет оплачивается отдельно).
Собранные здесь экспонаты послужили основой для создания первой в России музейной экспозиции, полностью посвященной материальной и духовной культуре шорцев.
Обед (оплачивается отдельно).
Переезд в Шерегеш.
Подъем на канатной дороге на гору Зеленую.
Официальное название горы "Каритшал", что на языке шорцев означает "край хребта”.
Второе название "Зеленая" гора получила благодаря цвету.
Летом, когда вокруг только серые курумы Мустага и Кургана, на Каритшале произрастает много кустарников и трав, что придает ей яркий зеленый цвет.
С вершины Зеленой открываются прекрасные виды на Мустаг, Курган с Поклонным крестом и поселок Шерегеш.
Высота горы 1270 метров.
Возвращение в Новокузнецк.
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Новокузнецку.
Новокузнецк входит в число самых значимых промышленных центров страны.
Экскурсия в музей-заповедник Кузнецкая крепость (входной билет оплачивается отдельно).
Кузнецкая крепость является памятником истории, военно-инженерного искусства и архитектуры.
Экскурсия в литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (входной билет оплачивается отдельно).
С 1996 года в музее действует постоянная уникальная экспозиция «Кузнецкая путеводительница», авторами которой являются московские специалисты экспериментальной Лаборатории музейного проектирования Российского института культурологии МК РФ и РАН.
Обед (оплачивается отдельно).
Переезд в Новосибирск с поздним прибытием после 22:00.
Размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
Переезд в Академгородок.
Экскурсия по Академгородку.
Академгородок – это один из важнейших научных и образовательных центров России, где находятся десятки научно-исследовательских институтов и известный Новосибирский Государственный Университет.
Обед (оплачивается отдельно).
Экскурсия в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока (входной билет оплачивается отдельно).
Экспозиция музея разбита по эпохам: палеолит, неолит, бронза, ранний железный век, средневековье.
Последний зал посвящен духовной культуре современных народов Сибири и Дальнего Востока.
Знаменит музей тем, что в нем хранится одна из двух найденных в высокогорье Алтая мумий.
Трансфер в аэропорт к 18:00.
Рекомендуемые рейсы с вылетом после 20:00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|48 500
|62 000
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Светлые и уютные номера для вашего комфортного пребывания. Гостям предоставляется выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. В номере есть ЖК-телевизор со спутниковым TV, а также бесплатный Wi-Fi. Ванная комната оборудована теплым полом.
Отель «Спорт-Отель» с бесплатным Wi-Fi, рестораном и круглосуточной стойкой регистрации расположен в Томске, в 4,6 км от центра Томска и в 4,9 км от железнодорожной станции Томск-Второй. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена частная парковка.
Среди удобств номеров – кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, рабочий стол, холодильник, чайник, душ и банные халаты. В некоторых номерах имеется кухня с микроволновой печью и плитой. Собственные ванные комнаты номеров укомплектованы тапочками и постельным бельем.
По утрам подается континентальный завтрак или завтрак по меню.
Стильный отель «Олимп Плаза» расположен в центре Кемерово, в 500 метрах от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточный тренажерный зал и номера, оснащенные кондиционером и телевизором с плоским экраном. Все номера отеля «Олимп Плаза» оформлены в элегантном стиле и древесных тонах. В числе удобств телефон и ванная комната с тапочками. В ресторане отеля «Олимп» подают блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать напитки и коктейли.
Гостиница «Новокузнецкая» с баром, общим лаунджем, садом и бесплатным Wi-Fi расположена в Новокузнецке, в 100 метрах от центра Новокузнецка и в 2,8 км от района Старокузнецк.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также камера хранения багажа. В каждом номере имеется письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера со шкафом для одежды оснащены чайником. В гостинице «Новокузнецкая» сервируют завтрак «шведский стол».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Отправление из Санкт-Петербурга
S7 Airlines:
Отправление из Москвы
S7 Airlines: