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Авторский тур
6 дней
Алтайский микс
Начало: г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк...
20 июня в 10:00
18 июля в 10:00
от 40 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Кругосветка по Алтаю
Начало: г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк...
20 июня в 10:00
18 июля в 10:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Долина Актру и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск / г. Барнаул / г. Новосибирск / г...
25 июля в 10:00
15 авг в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Большое путешествие по Западной Сибири
Начало: Новосибирск
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кузбасс в сердце
Начало: Кемерово
10 июня в 10:00
7 июля в 10:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Алтайские каникулы
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Кемерово
2 янв в 10:00
от 17 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Алтайский Марс и цветение маральника
Начало: г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Кемерово
от 22 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ААнастасия16 октября 2023Только положительные эмоции от поездки!
- ААнастасия16 октября 2023Очень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали с 5-летним ребенком, никаких проблем
- ЕЕлена3 октября 2023Тур организован на 10/10.
- ЕЕлена3 октября 2023Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥 Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.
- ЕЕлена3 октября 2023Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.
- ВВладислав19 августа 2023Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «На автобусе»
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