Туры на автобусе в Кемерово

Найдено 7 туров в категории «На автобусе» в Кемерово, цены от 17 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтайский микс
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Алтайский микс
Начало: г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк...
20 июня в 10:00
18 июля в 10:00
от 40 500 за человека
Кругосветка по Алтаю
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Кругосветка по Алтаю
Начало: г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк...
20 июня в 10:00
18 июля в 10:00
54 900 за человека
Долина Актру и Чуйский тракт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Долина Актру и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск / г. Барнаул / г. Новосибирск / г...
25 июля в 10:00
15 авг в 10:00
35 900 за человека
Большое путешествие по Западной Сибири
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Западной Сибири
Начало: Новосибирск
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
53 400 за человека
Кузбасс в сердце
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Кузбасс в сердце
Начало: Кемерово
10 июня в 10:00
7 июля в 10:00
34 500 за человека
Алтайские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Алтайские каникулы
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Кемерово
2 янв в 10:00
от 17 900 за человека
Алтайский Марс и цветение маральника
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Алтайский Марс и цветение маральника
Начало: г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Кемерово
от 22 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Большое путешествие по Западной Сибири
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Большое путешествие по Западной Сибири
    быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
    быстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
  • А
    Антон
    16 января 2024
    Большое путешествие по Западной Сибири
    Все четко, и по времени.
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Алтайский Марс и цветение маральника
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Алтайский Марс и цветение маральника
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Алтайский микс
    Очень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали с 5-летним ребенком, никаких проблем
    читать дальше

    не возникло. Понравилось, что поехали осенью: туристов совсем немного, на некоторых локациях были одни, уже в сентябре застали смену сезонов. За 7 дней погода менялась от +17 до -5, что позволило нам увидеть многогранность этого удивительного края!

    Очень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали с
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Алтайский Марс и цветение маральника
    Тур организован на 10/10.
    Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Долина Актру и Чуйский тракт
    Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥 Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.
    Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Долина Актру и Чуйский тракт
    Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.
    Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании
  • В
    Владислав
    19 августа 2023
    Кругосветка по Алтаю
    Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.
    Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Кемерово
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Алтайский микс
  2. Кругосветка по Алтаю
  3. Долина Актру и Чуйский тракт
  4. Большое путешествие по Западной Сибири
  5. Кузбасс в сердце
Сколько стоит тур в Кемерово в июне 2024
Сейчас в Кемерово в категории "На автобусе" можно забронировать 7 авторских туров от 17 900 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Кемерово на 2024 год на автобусе, 19 ⭐ отзывов, цены от 17900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам