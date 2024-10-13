янв
Программа тура по дням
Голубые озера
9:30 Завтрак в отеле "Кедровый остров" (оплачивается дополнительно).
11:00 Посещение уникального места – Голубые озера.
Глаза Катуни, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью когда уровень воды в Катуни падает.
На берегу озер есть баня, где можно погреться после купания (посещение бани оплачивается дополнительно).
15:00 Заселение в отели, свободное время.
19:00 СПА или баня по желанию (СПА и баня заказывается заранее, оплачивается дополнительно).
Лебединое озеро
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.
Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов, кормление птиц, фото-видеосъемка.
14:00 Возвращение в отель.
14:00 Остров Патмос, музей, история и посещение православного храма на острове посреди Катуни (экскурсия дополнительная 2000 руб. с человека).
17:00 Возвращение в отель, СПА или баня по желанию (СПА и баня заказывается заранее, оплачивается дополнительно).
Телецкое озеро. Катание по желанию
8:00 Завтрак с собой.
Трансфер до Горно-Алтайска и на Телецкое озеро.
12:00 Прибытие на Телецкое озеро.
Подъем на вершину горы Кокуя, обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.
Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься.
Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна.
14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала (не входит в стоимость).
17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.
Номера с комфортом, потрясающие виды, берег Телецкого.
Горнолыжный курорт Телецкий
9:00-10:00 Завтрак в кафе отеля.
10:00 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.
Катание на лыжах, сноубордах.
Тем, кто не катается есть возможность отправиться на дополнительную снегоходную экскурсию, на кромку льда, в место где озеро никогда не замерзает, сделать незабываемые снимки!
Стоимость 4 900 руб. /чел. Время экскурсии 3-4 часа.
19:00 Совместный ужин в кафе отеля, встреча Рождества (не входит в стоимость).
Водопад Третья речка
9-10:00 Завтрак.
11:00 Выезд с вещами на водопад Третья речка по эко-тропе до замерзшего водопада.
12:00 Далее едем на экскурсию на обзорную площадку горы Тилан-Туу, которую местные называют Змеиной горой, а почему – узнаете у гида.
После экскурсии обед (не входит в стоимость) и выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отелях.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:
|Отель/размещение
|2-3-хместное
|Кедровый остров (эко-номер) + Алтын Кель или Горное озеро
Со скидкой
52 500
|Кедровый остров (номер Вип) + Алтын Кель или Горное озеро
|72 800
|Алтика (номер Стандарт) + Алтын Кель или Горное озеро
|57 900
Варианты проживания
Туристическая деревня «Кедровый остров»
Атмосферный парк-отель на берегу Катуни.
На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном.
Номера класса "Стандарт", в номере есть одна двуспальная кровать или две односпальных, есть возможность поставить доп. место, шкаф, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор.
Номера класса "Эко", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец. На три номера чайник, телевизор, санузел.
Включены завтраки.
Эко-отель «Алтика»
Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.
Номера класса "Стандарт" и "Стандарт плюс" 2-3 местное размещение.
Уютный номер расположен в основном корпусе ЭКО-отеля.
Одна из стен любого номера категории Стандарт – панорамное окно.
В номере: двуспальная кровать или две односпальных, наличие доп. места, полотенца, чайник, санузел, телевизор, минихолодильник, панорамное окно, вид на Катунь и на сосновй бор Ресторан на территории, завтраки формата "шведский стол", есть баня, спа-салон, массаж
Отель «Алтын Кель»
Потрясающий отель на берегу Телецкого с восхитительной природой, где есть баня, беседка, кафе с авторской кухней, теннисный стол.
В номере балкон, одна двуспальная или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi В номере класса.
База отдыха «Горное озеро»
База отдыха «Горное озеро» находится в одном из живописнейших мест поселка Артыбаш, на побережье Телецкого озера.
Номерной фонд представлен коттеджами с лоджиями и террасами, прихожими и просторными комнатами. Для гостей организованы 2 корпуса с классическими номерами и всеми необходимыми удобствами. 162 гостя одновременно может разместить комплекс.
На территории имеется уютное одноименное кафе, в котором представлены международные кухни. Также для отдыха есть русская баня, пляж и подогреваемый бассейн, пирс с прогулочными лодками, а также экскурсионное бюро.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки (кроме 1 дня)
- Экскурсии и входные билеты (кроме указанных дополнительно)
- Сопровождение гидом
- Экскурсионный подъем на Манжероке и г. Кокуя
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новокузнецка, г. Кемерово и обратно
- Обеды, ужины - средний чек 1000 руб
- Баня на Голубых озерах - 600 руб
- Дополнительная экскурсия на о. Патмос - 2 000 руб. /чел
- Снегоходная экскурсия - 4 900 руб. /чел
- Рождественский ужин с игристым - 1 500 руб. /чел
- Проживание до и после тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, термобелье, термоноски, горнолыжный костюм, шапка, защитный крем, обувь на плоской подошве, перчатки непромокаемые, балаклава, снаряжение (если есть).
Все необходимое снаряжение: лыжи, палки, ботинки, сноуборд, маску, шлем - можно взять в прокате.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер?
Тип транспорта: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 40-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).
Во сколько и откуда отправление трансфера?
- из Кемерово накануне в 23:00 от Летнего вокзала;
- из Новокузнецка в 01:30 от Прокопьевского кольца;
- из Новосибирска в 00:00 от ЖД вокзала;
- из Барнаула в 03:30 от кафе Облепиха (Новоалтайское);
- из Горно-Алтайска в 8:30 от аэропорта.
Обратное возвращение, время указано ориентировочно:
- Кемерово 8 января в 03:00;
- Новокузнецк 8 января в 01:00;
- Новосибирск 8 января в 02:00;
- Барнаул 7 января в 23:00;
- Горно-Алтайск 7 января в 19:00.
При бронировании необходимо обязательно уточнять город выезда/возвращения.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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