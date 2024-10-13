1 день

Голубые озера

9:30 Завтрак в отеле "Кедровый остров" (оплачивается дополнительно).

11:00 Посещение уникального места – Голубые озера.

Глаза Катуни, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью когда уровень воды в Катуни падает.

На берегу озер есть баня, где можно погреться после купания (посещение бани оплачивается дополнительно).

15:00 Заселение в отели, свободное время.

19:00 СПА или баня по желанию (СПА и баня заказывается заранее, оплачивается дополнительно).