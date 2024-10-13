Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озеро

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ждут великолепные Голубые озера, доступные только зимой, и зимовка белых лебедей на озере Лебединое.

Наслаждайтесь активными развлечениями, включая захватывающие спуски на канатно-кресельном подъемнике и уроки по сноуборду и горным лыжам для всех уровней. Погрузитесь в энергетику Алтая с помощью обряда, создающего особую энергию. Расслабьтесь в бане на берегу озера после зимних купаний, которые подарят уникальные ощущения.

На горнолыжном курорте "Телецкий" вас ждут современные трассы и смотровые площадки с захватывающими видами. Завершите день в атмосферном отеле на берегу, где каждый момент будет сказочным.

5
3 отзыва
Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озеро
Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озеро
Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озеро
Ближайшие даты:
3
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Голубые озера

9:30 Завтрак в отеле "Кедровый остров" (оплачивается дополнительно).

11:00 Посещение уникального места – Голубые озера.

Глаза Катуни, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью когда уровень воды в Катуни падает.

На берегу озер есть баня, где можно погреться после купания (посещение бани оплачивается дополнительно).

15:00 Заселение в отели, свободное время.

19:00 СПА или баня по желанию (СПА и баня заказывается заранее, оплачивается дополнительно).

Голубые озераГолубые озераГолубые озера
2 день

Лебединое озеро

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.

Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов, кормление птиц, фото-видеосъемка.

14:00 Возвращение в отель.

14:00 Остров Патмос, музей, история и посещение православного храма на острове посреди Катуни (экскурсия дополнительная 2000 руб. с человека).

17:00 Возвращение в отель, СПА или баня по желанию (СПА и баня заказывается заранее, оплачивается дополнительно).

Лебединое озероЛебединое озероЛебединое озероЛебединое озеро
3 день

Телецкое озеро. Катание по желанию

8:00 Завтрак с собой.

Трансфер до Горно-Алтайска и на Телецкое озеро.

12:00 Прибытие на Телецкое озеро.

Подъем на вершину горы Кокуя, обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.

Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься.

Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна.

14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала (не входит в стоимость).

17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.

Номера с комфортом, потрясающие виды, берег Телецкого.

Телецкое озеро. Катание по желаниюТелецкое озеро. Катание по желаниюТелецкое озеро. Катание по желаниюТелецкое озеро. Катание по желанию
4 день

Горнолыжный курорт Телецкий

9:00-10:00 Завтрак в кафе отеля.

10:00 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.

Катание на лыжах, сноубордах.

Тем, кто не катается есть возможность отправиться на дополнительную снегоходную экскурсию, на кромку льда, в место где озеро никогда не замерзает, сделать незабываемые снимки!

Стоимость 4 900 руб. /чел. Время экскурсии 3-4 часа.

19:00 Совместный ужин в кафе отеля, встреча Рождества (не входит в стоимость).

Горнолыжный курорт ТелецкийГорнолыжный курорт ТелецкийГорнолыжный курорт ТелецкийГорнолыжный курорт Телецкий
5 день

Водопад Третья речка

9-10:00 Завтрак.

11:00 Выезд с вещами на водопад Третья речка по эко-тропе до замерзшего водопада.

12:00 Далее едем на экскурсию на обзорную площадку горы Тилан-Туу, которую местные называют Змеиной горой, а почему – узнаете у гида.

После экскурсии обед (не входит в стоимость) и выезд домой.

Водопад Третья речкаВодопад Третья речкаВодопад Третья речка

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:

Отель/размещение2-3-хместное
Кедровый остров (эко-номер) + Алтын Кель или Горное озеро

Со скидкой

52 500

Кедровый остров (номер Вип) + Алтын Кель или Горное озеро72 800
Алтика (номер Стандарт) + Алтын Кель или Горное озеро57 900

Варианты проживания

Туристическая деревня «Кедровый остров»

2 ночи

Атмосферный парк-отель на берегу Катуни.

На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном.

Номера класса "Стандарт", в номере есть одна двуспальная кровать или две односпальных, есть возможность поставить доп. место, шкаф, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор.

Номера класса "Эко", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец. На три номера чайник, телевизор, санузел.

Включены завтраки.

Туристическая деревня «Кедровый остров»Туристическая деревня «Кедровый остров»Туристическая деревня «Кедровый остров»

Эко-отель «Алтика»

2 ночи

Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.

Номера класса "Стандарт" и "Стандарт плюс" 2-3 местное размещение.

Уютный номер расположен в основном корпусе ЭКО-отеля.

Одна из стен любого номера категории Стандарт – панорамное окно.

В номере: двуспальная кровать или две односпальных, наличие доп. места, полотенца, чайник, санузел, телевизор, минихолодильник, панорамное окно, вид на Катунь и на сосновй бор Ресторан на территории, завтраки формата "шведский стол", есть баня, спа-салон, массаж

Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»

Отель «Алтын Кель»

2 ночи

Потрясающий отель на берегу Телецкого с восхитительной природой, где есть баня, беседка, кафе с авторской кухней, теннисный стол.

В номере балкон, одна двуспальная или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi В номере класса.

Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»

База отдыха «Горное озеро»

2 ночи

База отдыха «Горное озеро» находится в одном из живописнейших мест поселка Артыбаш, на побережье Телецкого озера.

Номерной фонд представлен коттеджами с лоджиями и террасами, прихожими и просторными комнатами. Для гостей организованы 2 корпуса с классическими номерами и всеми необходимыми удобствами. 162 гостя одновременно может разместить комплекс.

На территории имеется уютное одноименное кафе, в котором представлены международные кухни. Также для отдыха есть русская баня, пляж и подогреваемый бассейн, пирс с прогулочными лодками, а также экскурсионное бюро.

База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание в выбранном отеле
  • Завтраки (кроме 1 дня)
  • Экскурсии и входные билеты (кроме указанных дополнительно)
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсионный подъем на Манжероке и г. Кокуя
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новокузнецка, г. Кемерово и обратно
  • Обеды, ужины - средний чек 1000 руб
  • Баня на Голубых озерах - 600 руб
  • Дополнительная экскурсия на о. Патмос - 2 000 руб. /чел
  • Снегоходная экскурсия - 4 900 руб. /чел
  • Рождественский ужин с игристым - 1 500 руб. /чел
  • Проживание до и после тура
Место начала и завершения?
Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Новокузнецк, г. Кемерово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по сезону, термобелье, термоноски, горнолыжный костюм, шапка, защитный крем, обувь на плоской подошве, перчатки непромокаемые, балаклава, снаряжение (если есть).

Все необходимое снаряжение: лыжи, палки, ботинки, сноуборд, маску, шлем - можно взять в прокате.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер?

Тип транспорта: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 40-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).

Во сколько и откуда отправление трансфера?
  • из Кемерово накануне в 23:00 от Летнего вокзала;
  • из Новокузнецка в 01:30 от Прокопьевского кольца;
  • из Новосибирска в 00:00 от ЖД вокзала;
  • из Барнаула в 03:30 от кафе Облепиха (Новоалтайское);
  • из Горно-Алтайска в 8:30 от аэропорта.

Обратное возвращение, время указано ориентировочно:

  • Кемерово 8 января в 03:00;
  • Новокузнецк 8 января в 01:00;
  • Новосибирск 8 января в 02:00;
  • Барнаул 7 января в 23:00;
  • Горно-Алтайск 7 января в 19:00.

При бронировании необходимо обязательно уточнять город выезда/возвращения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 окт 2024
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою вся группа подружилась, что за такой короткий срок стало приятным бонусом. Хочется поехать еще!
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою
А
29 авг 2024
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы.
Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,
О
21 авг 2024
Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)

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