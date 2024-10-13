Лед Алтая на Рождество

Рождественский тур в Горный Алтай. Откройте для себя горнолыжный тур на Телецкое озеро. Испытайте невероятную энергетику этого уникального места, катаясь на снегоходах по замерзшему озеру.

Современные трассы горнолыжного курорта "Телецкий" и
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смотровые площадки с захватывающими видами создадут незабываемые впечатления. Завершите день в атмосферном отеле на берегу Телецкого озера, где каждый момент будет сказочным. Ваш идеальный отдых на Телецком озере ждет вас!

5
3 отзыва
Лед Алтая на Рождество
Лед Алтая на Рождество
Лед Алтая на Рождество
Ближайшие даты:
5
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Телецкое озеро. Горнолыжный курорт

12:00 Прибытие на Телецкое озеро.

Подъем на вершину горы (не входит в стоимость), обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.

Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься.

Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна (не входит в стоимость).

14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала (не входит в стоимость).

17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.

Номера с комфортом, потрясающие виды, берег Телецкого.

Телецкое озеро. Горнолыжный курортТелецкое озеро. Горнолыжный курортТелецкое озеро. Горнолыжный курортТелецкое озеро. Горнолыжный курортТелецкое озеро. Горнолыжный курорт
2 день

Телецкое озеро

9.00-10.00 Завтрак в кафе отеля.

10:00 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.

Катание на лыжах, сноубордах.

Тем, кто не катается есть возможность отправиться на дополнительную снегоходную экскурсию, на Кромку льда, в место где озеро никогда не замерзает, сделать незабываемые снимки!

Стоимость 4 900 руб. /чел. Время экскурсии 3-4 часа.

19:00 Совместный ужин в кафе отеля, встреча Рождества (не входит в стоимость).

Телецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озеро
3 день

Водопад Третья речка. Отъезд

9-10:00 Завтрак.

11:00 Выезд с вещами на водопад Третья речка по эко-тропе до замерзшего водопада.

12:00 Далее едем на экскурсию на обзорную площадку горы Тилан-Туу, которую местные называют Змеиной горой, а почему – узнаете у гида.

После экскурсии обед и выезд домой.

Водопад Третья речка. ОтъездВодопад Третья речка. ОтъездВодопад Третья речка. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Алтын Кель” или аналогичном

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении 27 900 руб.

Скидка на детей от 3 до 10% рассчитывается индивидуально.

Варианты проживания

Отель «Алтын Кель»

2 ночи

Потрясающий отель на берегу Телецкого с восхитительной природой, где есть баня, беседка, кафе с авторской кухней, теннисный стол. Возможно размещение в номерах:"Комфорт","Комфорт Плюс" или “Апартаменты”.

В номере класса "Комфорт" балкон, одна двуспальная или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi В номере класса.

"Комфорт Плюс" две комнаты, два балкона, двуспальная кровать, раскладной диван, набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi (удобно для семьи или компании).

В номере "Апартаменты" кухонный блок и санузел на 2 номера, набор полотенец, телевизор, холодильник, WiFi (удобно для семьи или компании).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Проживание в отеле
  • Завтраки в отеле, со 2 дня
  • Экскурсионная программа
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Барнаул / г. Новокузнецк / г. Кемерово и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины, средний чек 800 руб.)
  • Подъемник на г. Кокуя - взрослым 800 руб., детям от 7 лет 600 руб
  • Ски-пасс
  • Прокат горнолыжного инвентаря
  • Снегоходная экскурсия - 4 900 руб
  • Рождественский ужин - 1 500 руб
  • Дополнительные услуги и развлечения
  • Личные расходы
  • Проживание до и после тура
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Барнаул / г. Новокузнецк / г. Кемерово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по сезону, термобелье, термоноски, горнолыжный костюм, шапка, защитный крем, обувь на плоской подошве, перчатки непромокаемые, балаклава, снаряжение (если есть).

Все необходимое снаряжение: лыжи, палки, ботинки, сноуборд, маску, шлем – можно взять в прокате.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер?

Тип транспорта: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 40-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).

Во сколько отправление трансфера?
  • из Кемерово накануне в 23:00 от Летнего вокзала;
  • из Новокузнецка в 01:30 от Прокопьевского кольца;
  • из Новосибирска в 00:00 от ЖД вокзала;
  • из Барнаула в 03:30 от кафе Облепиха (Новоалтайское);
  • из Горно-Алтайска в 08:30 от аэропорта.

Ориентировочное время возвращения по окончанию тура:

  • Кемерово 8 января в 03:00;
  • Новокузнецк 8 января в 01:00;
  • Новосибирск 8 января в 02:00;
  • Барнаул 7 января в 23:00;
  • Горно-Алтайск 7 января в 19:00.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 окт 2024
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою вся группа подружилась, что за такой короткий срок стало приятным бонусом. Хочется поехать еще!
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою
А
29 авг 2024
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы.
Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,
О
21 авг 2024
Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)

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