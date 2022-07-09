Всё о Кемеровской области

Полезная информация о Кемеровской области

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Местное время в Кемеровской области
17:3804
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКемеровская область
По-английскиKemerovo Oblast
Население города2 827 246 чел.
Часовой поясAsia/Novokuznetsk

Где находится Кемеровская область на карте

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