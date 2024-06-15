Ресторан предлагает сбалансированное меню с возможностью выбора вегетарианских и низкокалорийных блюд по системе «шведский стол» на завтрак, обед и ужин согласно программе круиза.

В день посадки питание предоставляется в зависимости от времени прибытия.

Спиртные напитки, соки, воды и иная продукция баров и ресторанов, не входящая в стоимость тура, оплачивается на борту теплохода. Ресторан работает до 21:00, салон-бар до 04:00.

На борту теплохода возможен наличный и безналичный расчет.

В коридорах на главной и шлюпочной палубах стоят кулеры с водой и кипятком. В каждой каюте есть графин со стаканами.

В случае если время проведения экскурсии совпадает со временем приема пищи, туристу предоставляется питание в ресторане/кафе на месте остановки или выдается «сухой паек».

Время питания, количество смен и рассадка в ресторане может варьироваться в зависимости от теплохода, дальности круиза, маршрута следования, количества туристов в рейсе.

Алкогольные и безалкогольные напитки, приобретенные за пределами бара, запрещается проносить в рестораны и бары теплохода.