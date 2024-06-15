Авторские туры в Киренске

Найдено 1 тур в Киренске, цена 150 000 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
На теплоходе
скидка
13%
3 отзыва
10 дней
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Начало: Усть-Кут
5 июн в 10:00
от 172000150 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юрий
    15 июня 2024
    Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
    ОДА НАШИМ ТУРИСТАМ Слава туристам Бедовым, фартовым, Кто мчался сквозь время Уралом вахтовым, В пути отсидев всё, что льзя и нельзя, Чтоб Мирный алмазный увидеть,
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    друзья! Неделю кто шёл от Усть-Кута к Якутску, Терпя в ресторане едой перегрузку, В Витиме в дожди на экскурсию брёл, До Ленских столбов долетел, как орёл. Прошёл сквозь огонь ритуальным Алгусом, В Олёкминске праздник отметил кумысом, Кто в Соттинцы прибыл востёр и шустёр На праздник России, на Дружбы костёр! Юрий Кузнецов

  • Е
    Елена
    24 июня 2023
    Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
    Отличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы и настоящего эмоционального релакса. Питание
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    на теплоходе выше всяких похвал, супер, новые и разнообразные блюда на основе местных продуктов- рыбы, оленины, есть классические. Каждый день угощали национальным якутским блюдом.

    Отличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы и
  • В
    Вера
    3 июля 2022
    Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
    Тур замечательный.
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