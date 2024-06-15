скидка
13%
10 дней
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Начало: Усть-Кут
5 июн в 10:00
от 172000150 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮрий15 июня 2024ОДА НАШИМ ТУРИСТАМ Слава туристам Бедовым, фартовым, Кто мчался сквозь время Уралом вахтовым, В пути отсидев всё, что льзя и нельзя, Чтоб Мирный алмазный увидеть,
- ЕЕлена24 июня 2023Отличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы и настоящего эмоционального релакса. Питание
- ВВера3 июля 2022Тур замечательный.
Забронируйте тур в Киренске на 2024 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 150000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь