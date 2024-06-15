читать дальше друзья! Неделю кто шёл от Усть-Кута к Якутску, Терпя в ресторане едой перегрузку, В Витиме в дожди на экскурсию брёл, До Ленских столбов долетел, как орёл. Прошёл сквозь огонь ритуальным Алгусом, В Олёкминске праздник отметил кумысом, Кто в Соттинцы прибыл востёр и шустёр На праздник России, на Дружбы костёр! Юрий Кузнецов

ОДА НАШИМ ТУРИСТАМ Слава туристам Бедовым, фартовым, Кто мчался сквозь время Уралом вахтовым, В пути отсидев всё, что льзя и нельзя, Чтоб Мирный алмазный увидеть,