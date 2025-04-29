читать дальше

стен монастыря мгновенно перестало иметь значение, как только наш гид начал свой рассказ.

Это было не просто усвоение информации, а какое-то волшебство! Факты, имена, даты — всё вдруг стало складываться в ясную и понятную картину. Самый удивительный эффект проявился на следующий день: я с лёгкостью вспоминала названия всех башен и, главное, понимала, чем одна отличается от другой. Такого со мной еще не бывало!

Маршрут, объединяющий три монастыря — Кирилло-Белозерский, Горицкий и Ферапонтов — оказался гениальным замыслом. История каждого из них оживала не сама по себе, а вплеталась в общее полотно истории страны. То, что в школьные годы было сухим параграфом в учебнике, под рассказ Евгения стало ярким, почти осязаемым событием.

Экскурсия пролетела на одном дыхании. Расставались с сожалением, но с твёрдым намерением вернуться. Это погружение в прошлое Русского Севера только начинается!

Спасибо Евгению за замечательную экскурсию.