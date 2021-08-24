Что вас ожидает

«Визитные карточки» Кириллова

Вы погуляете по центральной исторической улице города — Гостинодворская. Оцените Казанский собор и старинные купеческие дома Симоновых, Сизьминых, Вальковых и Гублеров. Посетите местные живописные парки и увидите в них мемориальный комплекс Родина-мать, памятники Ленину и Преображенскому. А также осмотрите снаружи Кирилло-Белозерский монастырь XVII века: Московскую, Казанскую, Вологодскую башни и могучие каменные стены.

Кириллов сквозь столетия

Я расскажу о Кириллове много интересных фактов. Вы узнаете, почему преподобный Кирилл Белозерский выбрал именно эти места для основания монастыря, каким образом подмонастырская слобода получила статус города и какие известные личности его посещали с XIV века до наших дней. Погуляете по тихим старинным улицам и понаблюдаете за повседневной жизнью кирилловцев.

Организационные детали

По желанию возможно посещение Казанского собора и музея Преображенского.