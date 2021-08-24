Добро пожаловать в Кириллов!

Главные достопримечательности и тайные уголки старинного города на обзорной экскурсии

5
9 отзывов
Без спешки вы познакомитесь с историей Кириллова, полюбуетесь деревянной архитектурой и узнаете интересные факты о купечестве.

А еще я расскажу, при каких обстоятельствах был основан знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь и какую роль он сыграл в жизни местных.

Покажу его древние башни и могучие стены.
Добро пожаловать в Кириллов!
Добро пожаловать в Кириллов!
Добро пожаловать в Кириллов!
Добро пожаловать в Кириллов!
Добро пожаловать в Кириллов!
Добро пожаловать в Кириллов!
Добро пожаловать в Кириллов!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Кириллова

Вы погуляете по центральной исторической улице города — Гостинодворская. Оцените Казанский собор и старинные купеческие дома Симоновых, Сизьминых, Вальковых и Гублеров. Посетите местные живописные парки и увидите в них мемориальный комплекс Родина-мать, памятники Ленину и Преображенскому. А также осмотрите снаружи Кирилло-Белозерский монастырь XVII века: Московскую, Казанскую, Вологодскую башни и могучие каменные стены.

Кириллов сквозь столетия

Я расскажу о Кириллове много интересных фактов. Вы узнаете, почему преподобный Кирилл Белозерский выбрал именно эти места для основания монастыря, каким образом подмонастырская слобода получила статус города и какие известные личности его посещали с XIV века до наших дней. Погуляете по тихим старинным улицам и понаблюдаете за повседневной жизнью кирилловцев.

Организационные детали

По желанию возможно посещение Казанского собора и музея Преображенского.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Кирилло-Белозерского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений, я работаю в туризме и музейном деле более 15 лет. Очень люблю родной Кириллов, интересуюсь его историей. С радостью проведу вас по старинным тихим улочкам нашего уютного провинциального города и поделюсь накопленными знаниями.
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9 реальных отзывов от туристов

Ю
24 авг 2021
Хочу сказать спасибо гиду, экскурсоводу Евгению. Четыре часа пролетели незаметно, инфомации много, рассказывал интересно. Понравился в общении и пунктуален.
О
12 авг 2021
Евгений водил нас по Кириллову и Кирилло-Белозерскому монастырю, а также в Ферапонтово. Очень интересная история у тех мест и потрясающие фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре! Евгений хорошо рассказывает, для детей был элемент интерактива на экскурсии по городу, что им очень понравилось!
А
1 авг 2021
Экскурсия понравилась, все информативно, но не устаёшь от большого объема услышанного. Помимо Кириллова мы ещё взяли экскурсию в Ферапонтово, посмотрели фрески Дионисия.
Спасибо Евгению за экскурсию! Рекомендуем.
А
30 июля 2021
Экскурсия интересная и познавательная. По времени, насыщенности информации и темпу передвижения все оптимально - не устаешь и воспринимаешь все очень комфортно, - спасибо Евгению! Мы получили удовольствие от экскурсии и можем рекомендовать эту экскурсию Евгения "Добро пожаловать в Кириллов" всем желающим познакомиться с городом Кириллов, его историей и многочисленными достопримечательностями, а также жителями города строившими, защищавшими этот русский город и нашу Родину.
И
28 июля 2021
Были на экскурсии в Кириллове и хорошо что взяли Евгения в качестве гида! Город небольшой, но если не знать, то самим не совсем понятно, где можно что-то посмотреть. Евгений очень хорошо знает город и его историю, как прошлую, так и современную, было интересно послушать про современное положение города и узнать какие-то детали жизни его жителей и даже сравнить со своим городом.
Не пожалели, что взяли экскурсию!
В
20 июля 2021
Без Евгения точно бы не узнал и не понял Кириллов. Очень много интересной информации, исторических сведений и рассказов о городской жизни. А ещё о монастырях, городских районах, окружающей природе. Евгений - замечательный рассказчик, пунктуальный и доброжелательный человек. По рассказам чувствуется, что знает и любит свой город. А ещё организовал экскурсии за город, даже в Ферапонтов монастырь. Время экскурсии прошло замечательно. Если ехать в Кириллов на два-три дня, Евгений поможет наполнить их положительными эмоциями (по себе прочувствовал). Благодарю!
Н
15 июля 2021
На днях побывали в городе Кириллове, воспользовались услугами Евгения, прослушали замечательную экскурсию. Сразу видно, что Евгений всей душой любит свой городок, старается этим заразить и своих слушателей! И у него это получается! Действительно, на этой жаре вместо пыльного городка мы увидели живую историю людей, зданий, монастыря. Евгению удалось заинтересовать и ребёнка 8 лет, уже несколько дней спустя сын рассказывает факты, которые ему запали в душу! Однозначно рекомендую данную экскурсию, без неё этот городок очень сложно для себя открыть!
И
8 июля 2021
Это был тяжёлый душный июльский день продолжительных переездов из города в город, и дети мои не ожидали от очередной экскурсии по незнакомому месту ничего хорошего. Но вдруг. Встреча с экскурсоводом Евгением всё исправила! Город Кириллов перестал казаться таким скучным и пыльным, и постепенно начал раскрывать перед нами свои тайны, показывать самые красивые виды и делиться планами на будущее. Буквально в двух шагах и в двух словах менялось настроение, город становился знакомым и узнаваемым, оставляя напоследок свою жемчужину - монастырь. Спасибо Евгению за такую чудесную метаморфозу!
К
8 июля 2021
Замечательная экскурсия! Много интересной информации, гид ответил на все вопросы. Хорошо знает историю края. Чувствуется искренняя заинтересованность!

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