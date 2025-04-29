Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 13:00
16 авг в 11:00
от 14 100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 09:30
16 авг в 11:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Путешествие из Вологды в Ферапонтово и Кириллов откроет вам богатства Вологодчины. Узнайте о промыслах, истории и культуре края
23 авг в 08:00
15 сен в 08:00
от 20 450 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
Увлекательное путешествие по частному музею, где вы узнаете о древних технологиях создания лодок
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль по Гостинодворской улице
Путешествие по историческому центру Кириллова, где купеческие дома и памятники расскажут о прошлом и настоящем этого уникального города
Начало: У Казанского собора
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в музей-лавку Кирилловских купцовъ
Посетите уникальный музей-лавку в Кириллове и ощутите атмосферу дореволюционного времени. Узнайте о жизни купцов и традициях чаепития
Начало: В районе ул. Пролетарской
Завтра в 09:30
16 авг в 11:00
от 5700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
За 500 лет до Кириллова
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие на автомобиле и парусной яхте
Начало: Согласуем в переписке
24 авг в 08:30
25 авг в 08:30
от 48 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 23 апр 2025
Ольга покорила наши сердца! Ни суеты, ни ненужных советов, ни ограничений по формату и по времени!!! Голос журчал как ручеёк,
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Н
С большим удовольствием рекомендую посетить Монастыри Северной Фиваиды, в сопровождении гида Евгения.
В интересной увлекательной манере преподносится исторический экскурс, очень познавательно
В интересной увлекательной манере преподносится исторический экскурс, очень познавательно
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А
Невероятно ëмкая экскурсия! Большущее СПАСИБО Евгению за высочайший профессионализм, душевность и индивидуальный подход!
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Евгению спасибо большое за увлекательную экскурсию. Все очень понравилось. Всем рекомендую.
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Надежда - потрясающий гид! Эрудиция и любовь к краю плюс умение рассказать и показать - редкие качества. Мы были с
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Отличная была экскурсия, интересная, насыщенная. Видно, что Евгений - специалист высокого уровня, очень много знает, прекрасно отвечает на вопросы, приятный в общении человек. Однозначно рекомендуем!
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Н
Всей команде организаторов СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Желаем Евгению, всем его помощникам и сподвижникам, чтобы у них было как можно больше возможностей
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спасибо Ольге. заранее обсудили все возможные экскурсии в Кириллове и Ферапонтово. она заказала нам экскурсии. отличный маршрут с учетом всех пожеланий. интересный рассказ по дороге. отдельное спасибо гиду в Кириллове
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А
Очень насыщенно и увлекательно. Несмотря на мороз, время пролетело незаметно. Контрасты между историями и состоянием монастырей поражают. Спасибо огромное за путешествие сквозь века
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Получили огромное удовольствие от экскурсии с Евгением! В непринуждённой и не спешной прогулке вокруг стен монастыря, Евгений очень интересно рассказал
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Всего 235 отзывов в Кириллове
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Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову
Самые популярные экскурсии в Кириллове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
Сколько стоит экскурсия по Кириллову в августе 2026
Сейчас в Кириллове можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4950 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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