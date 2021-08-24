Экскурсии Кириллова

Все экскурсии в Кириллове

Доступно 2 экскурсии 🚌 в Кириллове на 2021 год, 12 ⭐ отзывов, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Добро пожаловать в Кириллов!
Индивидуальная экскурсия
5
9
2 600
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов!
Главные достопримечательности и тайные уголки старинного города на обзорной экскурсии
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Индивидуальная экскурсия
5
3
10 400
за 1-3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Народные промыслы, природные красоты и религиозные памятники Вологодчины на автомобильной экскурсии

Последние отзывы «Экскурсии Кириллова»

  • Отзыв на: Добро пожаловать в Кириллов!
    Ю
    Юлия
    24 августа 2021
    5
    Хочу сказать спасибо гиду, экскурсоводу Евгению. Четыре часа пролетели незаметно, инфомации много, рассказывал интересно. Понравился в общении и пунктуален.
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Кириллов!
    О
    Ольга
    12 августа 2021
    5
    Евгений водил нас по Кириллову и Кирилло-Белозерскому монастырю, а также в Ферапонтово. Очень интересная история у тех мест и потрясающие фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре! Евгений хорошо рассказывает, для детей был элемент интерактива на экскурсии по городу, что им очень понравилось!
  • Отзыв на: Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    М
    Мария
    3 августа 2021
    5
    Замечательный экскурсовод, очень хорошая подача материала, идёт навстречу вашим просьбам. Единственный минус: экскурсия сама по себе для Вологодской области очень дорогая, а если добавить к этому НЕ включённые в стоимость билеты в Ферапонтов и Кириллов монастыри, будет совсем заоблачно дорого (в этих местах мало льгот + платная фотография).
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Кириллов!
    А
    Анастасия
    1 августа 2021
    5
    Экскурсия понравилась, все информативно, но не устаёшь от большого объема услышанного. Помимо Кириллова мы ещё взяли экскурсию в Ферапонтово, посмотрели фрески Дионисия. Спасибо Евгению за экскурсию! Рекомендуем.
  • Отзыв на: Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    И
    Ирина
    6 сентября 2020
    5
    Провели 2 прекрасных дня в Вологде, благодаря нашему замечательному гиду Ольге. Путешествия были и информативными, и комфортными. Мы никуда не торопились, но все успели, так как маршруты тщательно продуманы и очень четко организованы. Никакая информированность не может подменить любовь и искренний интерес к своему краю. Благодаря Ольге мы полюбили эти места, и снова планируем сюда приехать.
  • Отзыв на: Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    М
    Мария
    14 августа 2020
    5
    Осуществила свою давнюю мечту посетить Ферапонтово и Кириллов. Отличный гид: интересный рассказчик, любительница родного края, чуткая к запросам и пожеланиям клиентов. Ольга подобрала нам прекрасных экскурсоводов в монастырях, которые увлеченно и с любовью открыли для нас тайны монастырей.
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