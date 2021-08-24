Отзыв на: Добро пожаловать в Кириллов! Ю Юлия 5 Хочу сказать спасибо гиду, экскурсоводу Евгению. Четыре часа пролетели незаметно, инфомации много, рассказывал интересно. Понравился в общении и пунктуален.

Отзыв на: Добро пожаловать в Кириллов! О Ольга 5 Евгений водил нас по Кириллову и Кирилло-Белозерскому монастырю, а также в Ферапонтово. Очень интересная история у тех мест и потрясающие фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре! Евгений хорошо рассказывает, для детей был элемент интерактива на экскурсии по городу, что им очень понравилось!

Отзыв на: Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов М Мария 5 Замечательный экскурсовод, очень хорошая подача материала, идёт навстречу вашим просьбам. Единственный минус: экскурсия сама по себе для Вологодской области очень дорогая, а если добавить к этому НЕ включённые в стоимость билеты в Ферапонтов и Кириллов монастыри, будет совсем заоблачно дорого (в этих местах мало льгот + платная фотография).

Отзыв на: Добро пожаловать в Кириллов! А Анастасия 5 Экскурсия понравилась, все информативно, но не устаёшь от большого объема услышанного. Помимо Кириллова мы ещё взяли экскурсию в Ферапонтово, посмотрели фрески Дионисия. Спасибо Евгению за экскурсию! Рекомендуем.

Отзыв на: Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов И Ирина 5 Провели 2 прекрасных дня в Вологде, благодаря нашему замечательному гиду Ольге. Путешествия были и информативными, и комфортными. Мы никуда не торопились, но все успели, так как маршруты тщательно продуманы и очень четко организованы. Никакая информированность не может подменить любовь и искренний интерес к своему краю. Благодаря Ольге мы полюбили эти места, и снова планируем сюда приехать.