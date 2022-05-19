Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кирова

История шоколадного дела для самых маленьких

Музей истории шоколада «Криолло» открывает свои двери для самых маленьких, чтобы окунуть их в таинства шоколада

Музей истории шоколада «Криолло» открывает свои двери для самых маленьких, чтобы окунуть их в таинства шоколада.

В программу экскурсии входит: мастер-класс, дегустация, лекция, просмотр экспозиции с экскурсионным обслуживанием.
История шоколадного дела для самых маленьких
История шоколадного дела для самых маленьких
История шоколадного дела для самых маленьких
История шоколадного дела для самых маленьких
История шоколадного дела для самых маленьких
История шоколадного дела для самых маленьких

Что вас ожидает:

  • В музее «Криолло» мы не могли обойти и историю самых известных сладких брендов времен СССР: конфет «Ну-ка, отними», «Мишка косолапый», шоколада «Алёнка» (который, согласно советской легенде, назван в честь дочери первой женщины-космонавта Валентины Терешковой). Посетители смогут увидеть уникальную подборку экспонатов, выпуск которых был приурочен к таким знаменательным событиям и праздникам как первый полет человека в космос, Новый год, Пасха и многим другим. Об этом наши гости узнают в следующей экспозиции музея «Криолло».
  • Изюминкой нашей экспозиции станут материалы о жизни и деятельности вятского «шоколатье», купца второй гильдии — Станислава Осиповича Якубовского, более 100 лет назад основавшего кондитерское производство на Вятке. Посетители смогут даже увидеть дом Якубовского в миниатюре. Далее гостей ждёт посещение «Шоколадной комнаты», где они увидят огромные шоколадные скульптуры дымковских игрушек. Для сохранения уникальных изделий в комнате поддерживается постоянная температура, а каждая фигура весит от 50 до 80 килограммов.

Важная информация:

  • Экскурсия для организованных групп детей от 6 до 10 лет;
  • Вы можете посетить шоколадный бутик и кафе, где можно приобрести шоколад и отдохнуть за чашечкой кофе с конфетками ручной работы;
  • Вы увидите шоколадную фабрику за стеклом, где вы своими глазами полюбуетесь на изготовление фигур и конфеты из шоколада.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мастер-класс
  • Дегустация
  • Лекция
  • Просмотр экспозиции с экскурсионным обслуживанием
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Спасская, 15, Киров
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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