Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кирова

В музее «Криолло» мы не могли обойти и историю самых известных сладких брендов времен СССР: конфет «Ну-ка, отними», «Мишка косолапый», шоколада «Алёнка» (который, согласно советской легенде, назван в честь дочери первой женщины-космонавта Валентины Терешковой). Посетители смогут увидеть уникальную подборку экспонатов, выпуск которых был приурочен к таким знаменательным событиям и праздникам как первый полет человека в космос, Новый год, Пасха и многим другим. Об этом наши гости узнают в следующей экспозиции музея «Криолло».
Изюминкой нашей экспозиции станут материалы о жизни и деятельности вятского «шоколатье», купца второй гильдии — Станислава Осиповича Якубовского, более 100 лет назад основавшего кондитерское производство на Вятке. Посетители смогут даже увидеть дом Якубовского в миниатюре. Далее гостей ждёт посещение «Шоколадной комнаты», где они увидят огромные шоколадные скульптуры дымковских игрушек. Для сохранения уникальных изделий в комнате поддерживается постоянная температура, а каждая фигура весит от 50 до 80 килограммов.
Важная информация:
Экскурсия для организованных групп детей от 6 до 10 лет;
Вы можете посетить шоколадный бутик и кафе, где можно приобрести шоколад и отдохнуть за чашечкой кофе с конфетками ручной работы;
Вы увидите шоколадную фабрику за стеклом, где вы своими глазами полюбуетесь на изготовление фигур и конфеты из шоколада.
Ответы на вопросы
Что входит
Мастер-класс
Дегустация
Лекция
Просмотр экспозиции с экскурсионным обслуживанием
Что не входит
Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Спасская, 15, Киров
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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