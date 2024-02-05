1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
«дети до 10 лет проходят в музей в сопровождении взрослого»
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400₽ за человека
Групповая
1 час
История шоколадного дела от майя до наших дней
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
«Что вас ожидает: Гости музея услышат интересные легенды, окружающие дерево какао, окунутся в мир обычаев и культуры древних майя, узнают за сколько какао бобов можно было купить крепкого раба во времена ацтеков»
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400₽ за человека
Групповая
1 час
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
«Что вас ожидает: Обзор экспозиции музея, которая представляет собой коллекцию уникальных, существующих чаще всего в единственном экземпляре, экспонатов, собранных со всего мира»
Расписание: Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
400₽ за человека
Групповая
1 час
ШокоЛАД на новый ЛАД
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
«Экскурсия рассчитана на тех посетителей, кто уже был в музее на экскурсии «История шоколадного дела от майя до наших дней»»
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400₽ за человека
Групповая
1 час
История шоколадного дела для самых маленьких
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
«Об этом наши гости узнают в следующей экспозиции музея «Криолло»»
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Достопримечательности Кирова и Музей на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Вы сможете посетить один из следующих музеев: В Палеонтологическом музее можно увидеть древних млекопитающих, которые обитали на Земле задолго до появления человека»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 февраля 2024Интересно рассказывали про историю мороженого, как оно создавалось, кем, из чего его ели, какие виды были, нам понравилось
- ЮЮлия9 января 2024Рассказ экскурсовода был монотонным, дети заскучали, разбегались по залу
- ГГалина12 августа 2023Экскурсия интересная, мастер класс супер, есть фото зоны, но очень мало экспонатов).
- ИИнна11 апреля 2023Интересная программа и информация, душевно!
- ИИнна11 апреля 2023Очень интересная информация. И с хорошим настроением). Спасибо разработчикам.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Музеи»
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