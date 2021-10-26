Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова

Л Людмила 5

Замечательную экскурсию для гостьи нашего города провела гид Кира. Правда, температура воздуха в этот день резко понизилась. Было солнечно, но очень холодно. Через час мы уже заметно подзамерзли). Но Кира нашла отличное решение этой проблемы. Она предложила продолжить экскурсию в одном из соборов. Спасибо за классную экскурсию! Сейчас мы знаем куда вести гостей нашего города.