Мини-группа
до 10 чел.
Киров и ароматы его прошлого
Хлынов - Вятка - Киров - чем пахла каждая эпоха?
Начало: Александровский сад
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Завтра в 16:00
13 авг в 08:00
от 4650 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Музей работает без выходных, время начала экскурсий 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
500 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Квест «Баские вяты на Спасской»
Превратить прогулку по Кирову в приключение - с заданиями, куклами и звучанием вятского диалекта
Начало: Около Театра кукол
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 7 чел.
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Отправляйтесь в историческое путешествие по Кирову! Узнайте о знаменитых жителях и тайнах старинных зданий. Это будет незабываемо
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Первая встреча с Кировом
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
18 авг в 00:00
19 авг в 00:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кирову
Погрузитесь в историю Кирова, прогуливаясь по его древним улочкам и посещая знаковые места, включая монастыри и смотровые площадки
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Исследуйте Чимбулатский комплекс, насладитесь природой и узнайте о богатыре Чимбулате. Путешествие подарит незабываемые впечатления
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
18 авг в 00:00
19 авг в 00:00
от 15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Вятка православная
Посетить Преображенский и Успенский Трифонов монастыри в компании гида с богословским образованием
Начало: У Преображенского женского монастыря
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 4650 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия от Кирова до Вятки
Начало: Киров, ул. Московская, д. 37 (Драмтеатр)
Расписание: Ежедневно с началом от 8.00 до 18.00
Завтра в 12:00
11 авг в 08:00
4650 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кирова - в купеческий город Слободской
Посетить купеческую столицу Вятки и прикоснуться к её богатой истории
Начало: По договорённости
18 авг в 00:00
19 авг в 00:00
от 9900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки Вятки
Начало: Г. Киров, ул. Спасская, д. 43
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная фотоэкскурсия по центру Вятки
Начнём с Александровского сада, пройдём по набережной Грина, увидим Успенский собор и закончим на живописном холме. Узнайте историю города и получите до 50 фото
Начало: В Александровском саду
18 авг в 00:00
19 авг в 00:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам
Покорить Соколью гору и увидеть многовековые валуны
Начало: На Театральной площади
18 авг в 00:00
19 авг в 00:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
С именем Александра - Хлынов, Вятка, Киров
Проследить, как «александровские» места раскрывают историю города
Начало: На площади Александра Невского
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
Полюбоваться древними храмами и чудесными пейзажами в компании профессионального гида
Начало: Театральная площадь
18 авг в 00:00
19 авг в 00:00
от 9700 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 10 чел.
Подростки старой Вятки: тогда и сейчас
Пройти по городу, выполнить интерактивные задания и лучше узнать себя вместе с героями прошлого
Начало: Около Детской филармонии
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
С гидом-историком - по Спасской улице Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, исследуя купеческие усадьбы, гимназии и памятники с профессиональным гидом
Начало: На улице Карла Маркса
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 6750 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на родину художников Васнецовых
Отправьтесь в живописное село, где родились Васнецовы. Узнайте об их жизни, прогуляйтесь по сказочной тропе и насладитесь красотой Вятских холмов
Начало: В удобном для вас месте
19 авг в 00:30
20 авг в 00:30
от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Первая встреча с Кировом
Начало: Театральная площадь, Киров
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
Погрузитесь в историю Кирова: от древних улочек до современных достопримечательностей. Уникальная возможность увидеть город с нового ракурса
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Достопримечательности Кирова и Музей на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
6450 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Вятке: история и впечатления
Начало: Александровский сад, Киров
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Слободской - город истории и вдохновения (автоэкскурсия из Кирова)
Начало: По договоренности
13 авг в 06:00
18 авг в 06:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тёплое озеро и секреты вятских холмов (автоэкскурсия из Кирова)
Начало: По договоренности
13 авг в 06:00
18 авг в 06:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Спасский собор г. Кирова
Начало: Притвор Спасского собора (внутри собора при входе)
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
1700 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
В гости к трём грациям: прогулка по Кирову с посещением модного дома
Познакомиться с историей города и окунуться в мир моды
Начало: В Александровском саду
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Хлынов - Вятка - Киров: город трёх имён и трёх эпох
Почувствовать дух северной провинции на старинных улицах
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от 5900 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Дата посещения: 28 июл 2026
Глубокие познания. Прекрасный слог. Восторг
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Н
Дата посещения: 3 ноя 2025
Добрый день К сожалению, экскурсия нас разочаровала , вместо 3 часов мы прослушали и оплатили 2 часа Бессистемная , неинтересная
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Н
Дата посещения: 3 ноя 2025
Благодарим Ирину за прекрасную экскурсию, два часа пролетели незаметно несмотря на холодную погоду, мы получили много интересной и познавательной информации о прошлом и настоящем города Кирова.
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К
Дата посещения: 4 сен 2025
Спасибо Евгению! Очень интересная экскурсия.
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Ч
Дата посещения: 24 авг 2025
Замечательная экскурсия! Прекрасный экскурсовод Кира очень душевно, интересно и познавательно провела нас по знаковым местам города, мы получили большое удовольствие и от экскурсии, и от общения с великолепным профессионалом своего дела! Спасибо большое!) 👍🔥💕
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М
Дата посещения: 12 июл 2025
Шикарная экскурсия, Ирина явно очень историей, знает много интересных подробностей и работает "с душой". Спасибо!
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Е
Дата посещения: 14 июн 2025
Выражаем искреннюю благодарность экскурсоводу Ирине за отличную экскурсию. Благодаря ей мы смогли больше узнать о Кирове, о том, как развивался город и как он преобразился за последние 2 года.
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Ч
Дата посещения: 14 июн 2025
Спасибо Ирине за любовь к родному городу, за знание его истории, за активную жизненную позицию! На экскурсии было интересно, город выглядит уютно, прошлое его многогранно, а будущее, надеемся, светло и прекрасно)))
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Ю
Начало экскурсии вовремя, очень приветливо, рассказ интересный! Когда впервые в городе, да ещё в таком, с глубокой историей, то лучше обязательно потратить пару часов на познавательную экскурсию. У нас только самые приятные впечатления!
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О
Ирина прекрасный гид.
Было интересно.
Было интересно.
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Всего 672 отзыва в Кирове
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Ответы на вопросы от путешественников по Кирову
Самые популярные экскурсии в Кирове
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Сколько стоит экскурсия по Кирову в августе 2026
Сейчас в Кирове можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 672 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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