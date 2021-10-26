Все экскурсии в Кирове
Доступно 13 экскурсий 🚌 в Кирове на 2021 год, 47 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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1ч 30м
400₽
за 1 чел.
Экскурсия по музею карамели "Леденцово" с дегустацией и мастер-классом
"Леденцово" - мир карамели, созданной из натуральных компонентов, с добавлением особых ингредиентов:...
Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
12 000₽
за 1-10 чел.
Поездка в с. Великорецкое - святыню Вятского края
Экскурсия проведёт нас по пути Великорецкого крестного хода и познакомит с основными вехами...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 000₽
за 1-5 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туриста
Во время экскурсии вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
7ч
6 500₽
за 1-10 чел.
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Экспедиция по вятской Швейцарии с рассказами о геологии, истории и преданиях края
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-10 чел.
Достопримечательности Кирова и тематическая экскурсия в один из музеев
Обзорная экскурсия по Кирову включает в себя прогулку по главным городским улицам и осмотр основных...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
6ч
12 000₽
за 1-10 чел.
Поездка в г. Слободской (Кировская область)
В рамках экскурсии по городским улочкам мы познакомимся с историческим центром Слободского и узнаем...
Ежедневно
1ч
400₽
за 1 чел.
История шоколадного дела от майя до наших дней
Шоколадная фабрика "Криолло" - это изысканные конфеты ручной работы, необычный узорный шоколад,...
Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
1ч
400₽
за 1 чел.
ШокоЛАД на новый ЛАД
Экскурсия рассчитана на тех посетителей, кто уже был в музее на экскурсии "История шоколадного дела...
Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
1ч
400₽
за 1 чел.
История шоколадного дела для самых маленьких
Музей истории шоколада "Криолло" открывает свои двери для самых маленьких, чтобы окунуть их в...
Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
1ч
400₽
за 1 чел.
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
Экскурсия по музею истории мороженого "Артико" с обзором экспозиции, которая представляет собой...
Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
1ч
400₽
за 1 чел.
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» и дегустация пяти вкуснейших видов лакомства
Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Кирову
Во время экскурсии вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во...
Ежедневно
Последние отзывы «Экскурсии Кирова»
- ЛЛюдмила26 октября 2021Замечательную экскурсию для гостьи нашего города провела гид Кира. Правда, температура воздуха в этот день резко понизилась. Было солнечно, но очень холодно. Через час мы уже заметно подзамерзли). Но Кира нашла отличное решение этой проблемы. Она предложила продолжить экскурсию в одном из соборов. Спасибо за классную экскурсию! Сейчас мы знаем куда вести гостей нашего города.
- ЛЛариса19 октября 2021Состоялось очень приятное знакомство с красотами и историей Вятского края благодаря замечательному гиду Константину, деликатному, интеллигентному, весёлому, эрудированному и приятном собеседнику. Нас поразила такая редкая самоотдача своему делу и глубокие знания темы. Ещё немаловажно, что мужчина оказался некурящим, машина комфортная и чистая. Большое ему спасибо, удачи и успехов во всех делах.
- ААндрей24 сентября 2021… видя, с каким трепетом и любовью она рассказывает о родном крае, я еще сильней полюбил Вятку и вятчан…
- ННаталья21 сентября 2021Прекрасный рассказ с пониманием и любовью к родному городу! Много нового и интересного узнали, благодарим Киру за погружение в жизнь Вятки.
- ТТатьяна29 августа 2021Добрый день! Если вы хотите цивилизовано попасть в лоно природы, насладиться величием и красотой, на время отвлечься от суеты и испытать себя на прочность, силу тела и духа, вам сюда! Фотографии не могут передать восторга от видов! Скалы среди холмов, лугов и лесов -это неожиданно. Гид- проводник - настоящий профи! Подстраивается под желания, интересы и физические возможности группы. Наши дети подростки были счастливы! Адреналин просто бурлил в крови! Спасибо за незабываемые ощущения и воспоминания!
- ММарина17 августа 2021Экскурсия впечатлила, точно запомним эти места. Ездили всей семьёй, отлично провели время, узнали об истории края. Гуляли по живописным местам. Спасибо Константину за такую экскурсию, его рассказы было приятно и интересно слушать!