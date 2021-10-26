Экскурсии Кирова

Все экскурсии в Кирове

Доступно 13 экскурсий 🚌 в Кирове на 2021 год, 47 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Экскурсия по музею карамели "Леденцово" с дегустацией и мастер-классом
1ч 30м
400
за 1 чел.
Экскурсия по музею карамели "Леденцово" с дегустацией и мастер-классом
"Леденцово" - мир карамели, созданной из натуральных компонентов, с добавлением особых ингредиентов:...
Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Поездка в с. Великорецкое - святыню Вятского края
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-10 чел.
Поездка в с. Великорецкое - святыню Вятского края
Экскурсия проведёт нас по пути Великорецкого крестного хода и познакомит с основными вехами...
Ежедневно
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Индивидуальная экскурсия
4.9
42
1 000
за 1-5 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туриста
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туриста
Во время экскурсии вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во...
Ежедневно
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Индивидуальная экскурсия
5
5
6 500
за 1-10 чел.
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Экспедиция по вятской Швейцарии с рассказами о геологии, истории и преданиях края
Достопримечательности Кирова и тематическая экскурсия в один из музеев
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Достопримечательности Кирова и тематическая экскурсия в один из музеев
Обзорная экскурсия по Кирову включает в себя прогулку по главным городским улицам и осмотр основных...
Ежедневно
Поездка в г. Слободской (Кировская область)
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-10 чел.
Поездка в г. Слободской (Кировская область)
В рамках экскурсии по городским улочкам мы познакомимся с историческим центром Слободского и узнаем...
Ежедневно
История шоколадного дела от майя до наших дней
400
за 1 чел.
История шоколадного дела от майя до наших дней
Шоколадная фабрика "Криолло" - это изысканные конфеты ручной работы, необычный узорный шоколад,...
Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
ШокоЛАД на новый ЛАД
400
за 1 чел.
ШокоЛАД на новый ЛАД
Экскурсия рассчитана на тех посетителей, кто уже был в музее на экскурсии "История шоколадного дела...
Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
История шоколадного дела для самых маленьких
400
за 1 чел.
История шоколадного дела для самых маленьких
Музей истории шоколада "Криолло" открывает свои двери для самых маленьких, чтобы окунуть их в...
Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
400
за 1 чел.
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
Экскурсия по музею истории мороженого "Артико" с обзором экспозиции, которая представляет собой...
Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
400
за 1 чел.
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» и дегустация пяти вкуснейших видов лакомства
Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Обзорная экскурсия по Кирову
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Кирову
Во время экскурсии вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во...
Ежедневно

Последние отзывы «Экскурсии Кирова»

  • Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Л
    Людмила
    26 октября 2021
    5
    Замечательную экскурсию для гостьи нашего города провела гид Кира. Правда, температура воздуха в этот день резко понизилась. Было солнечно, но очень холодно. Через час мы уже заметно подзамерзли). Но Кира нашла отличное решение этой проблемы. Она предложила продолжить экскурсию в одном из соборов. Спасибо за классную экскурсию! Сейчас мы знаем куда вести гостей нашего города.
  • Отзыв на: Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Л
    Лариса
    19 октября 2021
    5
    Состоялось очень приятное знакомство с красотами и историей Вятского края благодаря замечательному гиду Константину, деликатному, интеллигентному, весёлому, эрудированному и приятном собеседнику. Нас поразила такая редкая самоотдача своему делу и глубокие знания темы. Ещё немаловажно, что мужчина оказался некурящим, машина комфортная и чистая. Большое ему спасибо, удачи и успехов во всех делах.
  • Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    А
    Андрей
    24 сентября 2021
    5
    … видя, с каким трепетом и любовью она рассказывает о родном крае, я еще сильней полюбил Вятку и вятчан…
  • Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Н
    Наталья
    21 сентября 2021
    5
    Прекрасный рассказ с пониманием и любовью к родному городу! Много нового и интересного узнали, благодарим Киру за погружение в жизнь Вятки.
  • Отзыв на: Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Т
    Татьяна
    29 августа 2021
    5
    Добрый день! Если вы хотите цивилизовано попасть в лоно природы, насладиться величием и красотой, на время отвлечься от суеты и испытать себя на прочность, силу тела и духа, вам сюда! Фотографии не могут передать восторга от видов! Скалы среди холмов, лугов и лесов -это неожиданно. Гид- проводник - настоящий профи! Подстраивается под желания, интересы и физические возможности группы. Наши дети подростки были счастливы! Адреналин просто бурлил в крови! Спасибо за незабываемые ощущения и воспоминания!
  • Отзыв на: Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    М
    Марина
    17 августа 2021
    5
    Экскурсия впечатлила, точно запомним эти места. Ездили всей семьёй, отлично провели время, узнали об истории края. Гуляли по живописным местам. Спасибо Константину за такую экскурсию, его рассказы было приятно и интересно слушать!
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