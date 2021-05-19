Всё о Кирово-Чепецке

Полезная информация о Кирово-Чепецке

Что нужно знать о Кирово-Чепецке: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кирово-Чепецке
02:4716
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКирово-Чепецк
По-английскиKirovo-Chepetsk
Население города90 252 чел.
Часовой поясEurope/Kirov
Средняя высота155 м. от уровня моря

Где находится Кирово-Чепецк на карте

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