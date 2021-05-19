Полезная информация о Кирово-Чепецке
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Местное время в Кирово-Чепецке
02:4716
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Кирово-Чепецк
|По-английски
|Kirovo-Chepetsk
|Население города
|90 252 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Kirov
|Средняя высота
|155 м. от уровня моря