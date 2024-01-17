Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию

Групповой тур в Кисловодске
5
3 отзыва
Удивиться причудливым формам гор, отведать блюда национальной кухни и неспешно прогуляться по улочкам курортных городов — это лишь минимум того, что мы сможем сделать в этом коротком туре! Познакомимся с достопримечательностями Баксанского ущелья и посетим красивейшую Поляну нарзанов.

Ощутим пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины Европы и прогуляемся по второму по площади рукотворному парку в Европе, где когда-то в свою бытность совершали променад Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов.
Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
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Что вас ожидает:

Полет на канатке
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По канатной дороге комплекса «Эльбрус» мы поднимемся на станцию Мир (3450 м) и осмотрим окрестности
История Эльбруса
История Эльбруса
По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий
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Увидим самое большое и самое глубокое карстовое озеро, которое этническое население называет «бездонным»

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

13:00 Встреча и сбор группы (аэропорт Минеральные Воды и ж/д вокзала Пятигорск),трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Продолжительность 8 часов, 145 км.

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
3 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Продолжительность 8-9 часов, 295 км.

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
4 день

Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера. Отъезд

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.

Обед — самостоятельно (доп. плата).

  • 15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.
  • 15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Нальчика к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера. ОтъездЧерекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера. ОтъездЧерекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера. ОтъездЧерекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера. ОтъездЧерекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение по программе тура в Пятигорске/Нальчике.

Стоимость тура за номер, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Машук 2* Россия 4*стандарт09.04.2024-03.12.202444 50044 50029 20063 00060 000Шв. стол
Интурист 3* Синдика 4*/ Azimut 4*стандарт09.04.2024-03.12.202449 00049 00035 40069 00067 000Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Машук 2

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2

Интурист 3

2 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3

Россия 4

1 ночь

Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.

Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.

В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.

Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.

Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4

Синдика 4

1 ночь

Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4

Azimut 4

1 ночь

"AZIMUT Отель Нальчик" располагается в тихом районе города. Здесь представлены все условия для комфортного и интересного отдыха. В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка для транспорта, живописный сад, терраса для загара. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта.

Постояльцы по достоинству оценят этот отель. Здесь имеется фитнес-центр с современными тренажерами на все группы мышц, крытый бассейн, сауна. На территории работает SPA-комплекс, где можно посетить разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом.

Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. Варианты размещения оформлены в индивидуальном стиле, укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, ЖК-телевизором, индивидуальной системой кондиционирования, сейфом и мини-баром. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты уборка в номерах проводится ежедневно.

Каждое утро в отеле сервируется завтрак "Шведский стол". В баре представлен широкий выбор легких закусок и вкуснейших напитков. В роскошном ресторане гости могут отведать изысканные блюда интернациональной кухни. Зал ресторана вмещает до 160 человек, что позволяет проводить здесь мероприятия различного формата.

В отеле созданы все условия для делового общения. В просторном конференц-зале можно провести семинар, форум, конференцию, а переговорная комната отлично подойдет для совещаний и презентаций. Все помещения укомплектованы необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.

До центра города на машине можно доехать за 15-20 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около семи километров, а до аэропорта 11 км.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды в заключительный день тура к вечерним рейсам/поездам позже 19:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Нальчика в заключительный день тура к вечерним рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях по программе тура в Пятигорске/Нальчике
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорск и обратно из г. Нальчик / Минеральные Воды
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау — ст. Мир — 1 800 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал г. Минеральные Воды, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 янв 2024
Качество соответствует цене. Все устроило. Спасибо!
К
17 янв 2024
Отличная организация от водителей и трансфера, до отелей и гидов. Особенно хочется выделить Зарину и Симзар. Экскурсии все на 5. Гиды очень грамотные. Проводят все экскурсии профессионально. Хочется слушать и слушать. Гостиница Владикавказ понравилась: прекрасный номер (видно, что сделан новый евроремонт), отличный шведский стол. У меня был ДР. В подарок бутылка игристого вина утром в ресторане. Очень приятно!
Отличная организация от водителей и трансфера, до отелей и гидов. Особенно хочется выделить Зарину и Симзар.Отличная организация от водителей и трансфера, до отелей и гидов. Особенно хочется выделить Зарину и Симзар.Отличная организация от водителей и трансфера, до отелей и гидов. Особенно хочется выделить Зарину и Симзар.Отличная организация от водителей и трансфера, до отелей и гидов. Особенно хочется выделить Зарину и Симзар.Отличная организация от водителей и трансфера, до отелей и гидов. Особенно хочется выделить Зарину и Симзар.Отличная организация от водителей и трансфера, до отелей и гидов. Особенно хочется выделить Зарину и Симзар.Отличная организация от водителей и трансфера, до отелей и гидов. Особенно хочется выделить Зарину и Симзар.Отличная организация от водителей и трансфера, до отелей и гидов. Особенно хочется выделить Зарину и Симзар.Отличная организация от водителей и трансфера, до отелей и гидов. Особенно хочется выделить Зарину и Симзар.
Е
16 янв 2024
Все отлично.

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