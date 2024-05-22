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ехать в более теплое время года, все-таки от Кавказа ожидаешь тепла 3) Почти нет личного времени (с 6 утра до 21ч вечера находишься на экскурсии). Это и плюс, и минус, но об этом тоже указано на сайте. Я рассчитывала на более раннее возвращение в гостиницу, поэтому к вечеру уже оочень хотелось просто добраться до номера и отдохнуть лежа, так как весь день сидишь в автобусе. 4) знакомство с объектами поверхностное, группа растягивается, часто плохо слышно (или вообще не слышно) гида. В целом, ожидания оправданы от тура, хотя очень сильно из могут испортить плохая погода. Кавказ, конечно, красив и грандиозен, хотя бы раз в жизни нужно там побывать.