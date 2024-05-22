Туры на 3 дня в Кисловодске

Найдено 15 туров в категории «3-дневные туры» в Кисловодске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
Загадать желание, увидев падающую звезду на Бермамыте, и ощутить свежесть Чегемских водопадов
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, время прилета до 12:30
12 июля в 08:00
26 июля в 08:00
30 000 за человека
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900 за всё до 4 чел.
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 40 000 за человека
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
Начало: г. Минеральные Воды
20 июня в 10:00
25 июля в 10:00
от 32 000 за человека
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 550 за человека
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 15 000 за человека
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
20 июня в 10:00
18 июля в 10:00
от 20 000 за человека
Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 22 250 за человека
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: г. Минеральные Воды
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 17 550 за человека
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200 за человека
Новогодний weekend на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний weekend на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
5 янв в 10:00
от 27 000 за человека
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
50 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Все было организовано отлично!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
    Все очень понравилось! Даже дождь и снег не смогли испортить впечатление.
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
  • А
    Александрина
    16 апреля 2024
    Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
    Великолепно!
  • Н
    Николай
    16 апреля 2024
    Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
    Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил
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    Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.

    Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска
  • Н
    Никита
    16 апреля 2024
    Кавказские выходные. Экскурсионный тур
    Тур понравился! 4 очень плотных дня! Понравились все экскурсии, кроме наверное первой "обзорная по Пятигорску". Но тут проблема именно в
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    экскурсоводе. Экскурсии до Домбая и Эльбрус прошли хорошо! Если не считать 3-4 часа поездки на автобусе в одну сторону, но опять же это не проблема тура. Нам повезло с погодой, поэтому впечатления просто не передаваемые! Гостиница Машук оставила приятные впечатления. Номера "стандарт" комфортные, однако без излишеств. Приятная ванная комната и много места для хранения вещей. Обязательно рекомендую взять с собой побольше налички, так как не везде можно оплатить картой. Сувениры рекомендую покупать в последний день на экскурсии по Кисловодску.

    Тур понравился! 4 очень плотных дня! Понравились все экскурсии, кроме наверное первой &quot;обзорная по Пятигорску&quot;. НоТур понравился! 4 очень плотных дня! Понравились все экскурсии, кроме наверное первой &quot;обзорная по Пятигорску&quot;. НоТур понравился! 4 очень плотных дня! Понравились все экскурсии, кроме наверное первой &quot;обзорная по Пятигорску&quot;. НоТур понравился! 4 очень плотных дня! Понравились все экскурсии, кроме наверное первой &quot;обзорная по Пятигорску&quot;. НоТур понравился! 4 очень плотных дня! Понравились все экскурсии, кроме наверное первой &quot;обзорная по Пятигорску&quot;. НоТур понравился! 4 очень плотных дня! Понравились все экскурсии, кроме наверное первой &quot;обзорная по Пятигорску&quot;. НоТур понравился! 4 очень плотных дня! Понравились все экскурсии, кроме наверное первой &quot;обзорная по Пятигорску&quot;. Но
  • Ю
    Юлия
    16 апреля 2024
    Кавказские выходные. Экскурсионный тур
    Впечатлений много. 1) Очень насыщенная программа. В принципе, на сайте есть описание, поэтому заранее примерно понятен ход тура. 2) Лучше
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    ехать в более теплое время года, все-таки от Кавказа ожидаешь тепла 3) Почти нет личного времени (с 6 утра до 21ч вечера находишься на экскурсии). Это и плюс, и минус, но об этом тоже указано на сайте. Я рассчитывала на более раннее возвращение в гостиницу, поэтому к вечеру уже оочень хотелось просто добраться до номера и отдохнуть лежа, так как весь день сидишь в автобусе. 4) знакомство с объектами поверхностное, группа растягивается, часто плохо слышно (или вообще не слышно) гида. В целом, ожидания оправданы от тура, хотя очень сильно из могут испортить плохая погода. Кавказ, конечно, красив и грандиозен, хотя бы раз в жизни нужно там побывать.

    Впечатлений много. 1) Очень насыщенная программа. В принципе, на сайте есть описание, поэтому заранее примерно понятенВпечатлений много. 1) Очень насыщенная программа. В принципе, на сайте есть описание, поэтому заранее примерно понятенВпечатлений много. 1) Очень насыщенная программа. В принципе, на сайте есть описание, поэтому заранее примерно понятен
  • Е
    Евгения
    12 марта 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
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    экскурсия: Все дни прошли на высоте, Виктор очень гибок, лоялен и мобилен, всегда идёт на встречу и находит оптимальные решения. Экскурсия охватывает весь КМВ и много из северного Кавказа, этого более чем достаточно, что бы иметь представление и понимание. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую и буду рекомендовать друзьям! Виктор, спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «3-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 15
  1. На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
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  3. Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
  4. Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
  5. Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
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