Вы увидите самые впечатляющие места в одном туре: горы, озера, водопады, плато, ущелья, урочища, перевалы, древние аулы, каньоны, лабиринты, минеральные источники, культурно-исторические и природные памятники.
Опробуете сразу несколько туризма: авто- и пешие экскурсии, джипинг, треккинг, парапланеризм, рыбалка, катание на лодке, ночевки в палатках. Для группы от 6 человек — заезд в любой день недели.
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Минеральные Воды - Пятигорск
Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды — любой рейс с 9:00 до 19:00.
Вы знаете, что такое 3-К?
3-К — это Кабардино-Балкария / КБР, Кавказские Минеральные Воды / КМВ и Карачаево-Черкесия / КЧР.
Три супер-тура в одном — отличный выбор для путешествия на Северном Кавказе!
Из Минеральных Вод вы отправитесь в главный город Кавказских Минеральных Вод — Пятигорск.
Вечером по желанию Вы можете пройтись по известнейшему всероссийскому курорту — парк Цветник, грот Дианы, гора и скульптура Орел, Эолова Арфа и прочие чудеса.
Можно даже подняться на гору Машук и насладиться видом всех вершин пятигорья и сияющих городских огней!
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: ужин в гостинице.
Перепад высот: 440 м. Пешая часть маршрута: 6 км. Автомобильная часть маршрута: 27 км.
Чегемские водопады. Парадром. Эль-Тюбю. Перевал Актопрак. Баксанское ущелье. Поляна Азау
Огромное Чегемское ущелье, роскошные водопады, полеты на парапланах с площадки Чегемского парадрома — восторгам нет предела!
Но активный джип тур на Кавказе не стоит ни секунды — и вы мчитесь в старинное балкарское селение Эль-Тюбю с городом мертвых, горной «греческой» лестницей, сторожевой башней XVII в.
Природные панорамы здесь такие, что вашу «башню» снесет в один миг!
В Баксанское ущелье вы проникаете через перевал Актопрак с его невообразимой скально-пещерной архитектурой.
В конце дня путешествия на Кавказе — Эльбрус, Поляна Азау.
Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 1875 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 310 км.
Эльбрус. Станция «Мир». Былымские озера. Озёра Шадхурей. Плато Бермамыт
Магнетизм Эльбруса, величайшей вершины, непреодолим!
Поднимайтесь по канатке на станцию «Мир», с головокружительной высоты любуйтесь двумя головами вулкана, «марсианскими» пейзажами горных хребтов, снегов, ледников, водопадов!
И опять экстремальный джиппинг не тормозит!
Ослепительные изумрудные Былымские рукотворные озера, действительно царственный водопад Царская корона.
Помните затерянный мир «Земли Санникова»?
Именно здесь, на великолепных карстовых озерах Шадхурей в Зольском районе Кабардино-Балкарии, снимались сцены фильма, здесь на обрывистых берегах колдовали шаманы.
Изумрудные глаза озер — кажется, романтичнее и придумать нельзя!
Фантастика каменных завихрений плато Бермамыт!
Очарование заката, костер и ужин, легенды и предания — желать большего невозможно!
Проживание: палатка/гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, походное питание/ завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 2500 м. Пешая часть маршрута:1-3 км. Автомобильная часть маршрута: 235 км.
КБР И КМВ. Бермамыт. Нарзаны. Водопад Султан. Кисловодск
Фантасмагория — вот что такое рассветы на Бермамыте!
Пробуждающийся Эльбрус в пене розовых облаков приветствует вас!
Путешествие на Кавказе продолжается джиппингом в мистическое урочище Джилы-Суу с нарзанными источниками и ваннами.
Искупавшись в них, вы подзарядитесь как батарейки и аккумуляторы!
И это очень кстати — вам предстоит горный треккинг к скальному водопаду Султан.
Вечером вас ждет жемчужина Кавказских Минеральных Вод — курорт Кисловодск.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак походный, обед на маршруте, ужин в гостинице/ завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 1800 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 202 км.
КЧР. Худесский лабиринт
Сегодня попробуйте разгадать тайны Худесского лабиринта в Карачаево-Черкесии.
Огромные каменные грибы, коридоры, проходы — без нити Ариадны можно заблудиться!
А в темных каменных лабиринтах неопытный турист может и заплутать.
Путешественники уверяют, что своим загадочным и немного мистическим видом Худесский лабиринт чем-то напоминает британский Стоунхендж.
Лабиринт представляет собой цепочку изрезанных трещинами скал.
Некоторые из них достигают до 6 метров в высоту.
Прогуливаться можно как внизу, по тоннелям лабиринта, так и сверху, не забывая перепрыгивать через препятствия.
После всех приключений возвращаемся в гостиницу.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 1 км. Автомобильная часть маршрута: 274 км.
Хурла-Кель. Шоанинский храм. Домбай
Сегодня вы будете приворожены рассветом на Хурла-Кель.
Но не бойтесь этой магии – она светлая, как купол неба, будто опрокинувшийся в зеркальную гладь!
Вы успеете искупаться и даже покататься на лодке по тихой покойной воде.
Маршрут джип тура по Карачаево-Черкесии ведет в сердце гор — курорт Домбай, а по пути — к древнему византийскому аланскому храму Георгия Победоносца на горе Шоана.
Вы убедитесь, что Северный Кавказ — это тысячи невообразимых мест и бесконечность возможностей для активного отдыха.
Но впереди — финальные приключения!
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 500 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 300 км.
Домбай. Мухинские озера
Из Домбая «пушечный» джиппинг несет вас, как на крыльях, к Мухинским озерам на высотах около 3000 м над уровнем моря.
Каждое озеро уникально и по-особенному привлекательно, и вы забудете о времени — ведь фотосессии закончить попросту невозможно!
Вы своими глазами должны увидеть великолепие Кавказа, погрузившись в мир края озер.
Вдобавок — кавказская кухня на природе!
Праздник живота!
Активный экстремальный джип тур на Северном Кавказе заканчивается в Домбае, и утром вы успеете отдать должное местным рынкам.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 1400 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 70 км.
Домбай. КМВ. Минеральные Воды
Ваш джип тур и приключения на Северном Кавказе исчерпали лимит времени, но это не значит, что мы прощаемся навсегда!
Питание: завтрак в гостинице.
Групповой трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды в 12:00 (ориентировочное время прибытия 16:00 ч) и в 16:00 часов (ориентировочное время прибытия в 20:00).
Перепад высот: 1300 м.
Автомобильная часть маршрута: 202 км.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах в 2/3-местных номерах со всеми удобствами и в палатках (1-2 ночи). Подробности узнавайте при бронировании тура.
- Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб. /весь период тура.
Скидка для пенсионеров — 5%.
- при группе 1 человек — 243 000 руб. /чел.
- при группе 2 человека — 156 700 руб. /чел.
- при группе 3 человека — 129 500 руб. /чел.
- при группе 4 человека — 116 100 руб. /чел.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Gold Star
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
Палатка
Проживание в 2-х местных палатках.
Шахерезада
Отель, где хорошо отдыхать перед долгими прогулками. Отель «Отель Шахерезада» находится в Терсколе. Этот отель располагается в 3 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Гондольная канатная дорога Рома-1, Маятниковая канатная дорога Эльбрус-1 и Маятниковая канатная дорога Эльбрус-2.
Интурист
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Костровое имущество - горелка, газ, котел, чайник
- Медицинская аптечка
- Палаточный инвентарь - палатка, спальник, каремат
- Питание: завтраки и ужины в гостиницах, питание на маршрутах на выездах с ночевками в палатках: 3-разовое питание (консервы, овощи, сухофрукты, фрукты, жареное мясо, местные натуральные продукты)
- Проживание в гостиницах в 2/3-местных номерах со всеми удобствами и 1-2 ночи в 2-местных палатках
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: Минеральные Воды - Пятигорск, Домбай - Минеральные Воды
- Услуги гида-водителя
- Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды
- Курортный сбор - для взрослых за 1 сутки 100 руб
- Подъемы по канатным дорогам
- Экологические сборы
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Индивидуальный трансфер
- Полеты на парапланах
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Одноместное размещение - 9 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В путешествие по Северному Кавказу необходимо взять с собой:
- ёмкость для воды;
- КЛМН — кружку, ложку, миску, нож;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
- перчатки, шапку, кепку/панаму (по сезону);
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- теплую куртку;
- термобелье (или аналогичное) и носки (несколько пар хлопчатобумажных и пару теплых);
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
- треккинговый рюкзак 70 литров и «сидушку».
Возможны ли другие даты тура?
Цена указана на одного туриста, при условии что в туре 4 человека!
Если вас больше или меньше – цены будут пересчитаны.
Для группы от 6 человек – заезд в любой день недели.
Есть возможность изменения числа дней в туре. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру. Порядок проведения экскурсий может быть изменен на усмотрение гида
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
Тур подходит для туристов с хорошей физической подготовкой.
Для участия в туре допускаются дети с 12 лет, но только в сопровождении родителей, которые несут за них полную ответственность.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в г. Пятигорск.
Место и время завершения тура: пос. Домбай, суббота, трансфер в г. Минеральные Воды в 12:00 (ориентировочное время прибытия 16:00) и в 16:00 часов (ориентировочное время прибытия в 20:00).
На чем мы поедем?
Джипы (до 4 человек).
Для вашего путешествия мы предоставим машины повышенной проходимости, и в то же время высокой комфортности!
Все машины оборудованы кондиционерами и содержатся в отличном техническом состоянии.
Марки машин Jeep Cherokee, Nissan Patrol, Land Cruizer.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо тебе огромное, Абдурахман!
Спасибо тебе огромное, Абдурахман!