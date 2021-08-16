Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу

Групповой тур в Кисловодске
5
3 отзыва
Кабардино-Балкария, Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия — межрегиональный активный джип-тур по Северному Кавказу! Для тех, кто умеет отдыхать.

Вы увидите самые впечатляющие места в одном туре: горы, озера, водопады, плато, ущелья, урочища, перевалы, древние аулы, каньоны, лабиринты, минеральные источники, культурно-исторические и природные памятники.

Опробуете сразу несколько туризма: авто- и пешие экскурсии, джипинг, треккинг, парапланеризм, рыбалка, катание на лодке, ночевки в палатках. Для группы от 6 человек — заезд в любой день недели.
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Ближайшие даты:
19
мая
16
июн
21
июл
18
авг
15
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17
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даты

Что вас ожидает:

Эксклюзивные фото
Эксклюзивные фото
Преодолеем трудности ради настоящих шедевров
Медитация на берегу реликтового озера
Медитация на берегу реликтового озера
Искупаемся в живительной воде реликтового озера, примем горный душ под водопадом и встретим рассвет вместе с великим Эльбрусом
Мир ледово-снежных панорам Кавказского хребта
Мир ледово-снежных панорам Кавказского хребта
Поднимемся на Эльбрус, побываем в городе мертвых и в загадочном скальном лабиринте

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды - Пятигорск

Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды — любой рейс с 9:00 до 19:00.

Вы знаете, что такое 3-К?

3-К — это Кабардино-Балкария / КБР, Кавказские Минеральные Воды / КМВ и Карачаево-Черкесия / КЧР.

Три супер-тура в одном — отличный выбор для путешествия на Северном Кавказе!

Из Минеральных Вод вы отправитесь в главный город Кавказских Минеральных Вод — Пятигорск.

Вечером по желанию Вы можете пройтись по известнейшему всероссийскому курорту — парк Цветник, грот Дианы, гора и скульптура Орел, Эолова Арфа и прочие чудеса.

Можно даже подняться на гору Машук и насладиться видом всех вершин пятигорья и сияющих городских огней!

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: ужин в гостинице.

Перепад высот: 440 м. Пешая часть маршрута: 6 км. Автомобильная часть маршрута: 27 км.

Минеральные Воды - ПятигорскМинеральные Воды - ПятигорскМинеральные Воды - ПятигорскМинеральные Воды - ПятигорскМинеральные Воды - Пятигорск
2 день

Чегемские водопады. Парадром. Эль-Тюбю. Перевал Актопрак. Баксанское ущелье. Поляна Азау

Огромное Чегемское ущелье, роскошные водопады, полеты на парапланах с площадки Чегемского парадрома — восторгам нет предела!

Но активный джип тур на Кавказе не стоит ни секунды — и вы мчитесь в старинное балкарское селение Эль-Тюбю с городом мертвых, горной «греческой» лестницей, сторожевой башней XVII в.

Природные панорамы здесь такие, что вашу «башню» снесет в один миг!

В Баксанское ущелье вы проникаете через перевал Актопрак с его невообразимой скально-пещерной архитектурой.

В конце дня путешествия на Кавказе — Эльбрус, Поляна Азау.

Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 1875 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 310 км.

Чегемские водопады. Парадром. Эль-Тюбю. Перевал Актопрак. Баксанское ущелье. Поляна АзауЧегемские водопады. Парадром. Эль-Тюбю. Перевал Актопрак. Баксанское ущелье. Поляна АзауЧегемские водопады. Парадром. Эль-Тюбю. Перевал Актопрак. Баксанское ущелье. Поляна АзауЧегемские водопады. Парадром. Эль-Тюбю. Перевал Актопрак. Баксанское ущелье. Поляна АзауЧегемские водопады. Парадром. Эль-Тюбю. Перевал Актопрак. Баксанское ущелье. Поляна Азау
3 день

Эльбрус. Станция «Мир». Былымские озера. Озёра Шадхурей. Плато Бермамыт

Магнетизм Эльбруса, величайшей вершины, непреодолим!

Поднимайтесь по канатке на станцию «Мир», с головокружительной высоты любуйтесь двумя головами вулкана, «марсианскими» пейзажами горных хребтов, снегов, ледников, водопадов!

И опять экстремальный джиппинг не тормозит!

Ослепительные изумрудные Былымские рукотворные озера, действительно царственный водопад Царская корона.

Помните затерянный мир «Земли Санникова»?

Именно здесь, на великолепных карстовых озерах Шадхурей в Зольском районе Кабардино-Балкарии, снимались сцены фильма, здесь на обрывистых берегах колдовали шаманы.

Изумрудные глаза озер — кажется, романтичнее и придумать нельзя!

Фантастика каменных завихрений плато Бермамыт!

Очарование заката, костер и ужин, легенды и предания — желать большего невозможно!

Проживание: палатка/гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, походное питание/ завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 2500 м. Пешая часть маршрута:1-3 км. Автомобильная часть маршрута: 235 км.

Эльбрус. Станция «Мир». Былымские озера. Озёра Шадхурей. Плато БермамытЭльбрус. Станция «Мир». Былымские озера. Озёра Шадхурей. Плато БермамытЭльбрус. Станция «Мир». Былымские озера. Озёра Шадхурей. Плато БермамытЭльбрус. Станция «Мир». Былымские озера. Озёра Шадхурей. Плато БермамытЭльбрус. Станция «Мир». Былымские озера. Озёра Шадхурей. Плато Бермамыт
4 день

КБР И КМВ. Бермамыт. Нарзаны. Водопад Султан. Кисловодск

Фантасмагория — вот что такое рассветы на Бермамыте!

Пробуждающийся Эльбрус в пене розовых облаков приветствует вас!

Путешествие на Кавказе продолжается джиппингом в мистическое урочище Джилы-Суу с нарзанными источниками и ваннами.

Искупавшись в них, вы подзарядитесь как батарейки и аккумуляторы!

И это очень кстати — вам предстоит горный треккинг к скальному водопаду Султан.

Вечером вас ждет жемчужина Кавказских Минеральных Вод — курорт Кисловодск.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак походный, обед на маршруте, ужин в гостинице/ завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 1800 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 202 км.

КБР И КМВ. Бермамыт. Нарзаны. Водопад Султан. КисловодскКБР И КМВ. Бермамыт. Нарзаны. Водопад Султан. КисловодскКБР И КМВ. Бермамыт. Нарзаны. Водопад Султан. КисловодскКБР И КМВ. Бермамыт. Нарзаны. Водопад Султан. КисловодскКБР И КМВ. Бермамыт. Нарзаны. Водопад Султан. Кисловодск
5 день

КЧР. Худесский лабиринт

Сегодня попробуйте разгадать тайны Худесского лабиринта в Карачаево-Черкесии.

Огромные каменные грибы, коридоры, проходы — без нити Ариадны можно заблудиться!

А в темных каменных лабиринтах неопытный турист может и заплутать.

Путешественники уверяют, что своим загадочным и немного мистическим видом Худесский лабиринт чем-то напоминает британский Стоунхендж.

Лабиринт представляет собой цепочку изрезанных трещинами скал.

Некоторые из них достигают до 6 метров в высоту.

Прогуливаться можно как внизу, по тоннелям лабиринта, так и сверху, не забывая перепрыгивать через препятствия.

После всех приключений возвращаемся в гостиницу.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 1 км. Автомобильная часть маршрута: 274 км.

КЧР. Худесский лабиринтКЧР. Худесский лабиринтКЧР. Худесский лабиринтКЧР. Худесский лабиринтКЧР. Худесский лабиринт
6 день

Хурла-Кель. Шоанинский храм. Домбай

Сегодня вы будете приворожены рассветом на Хурла-Кель.

Но не бойтесь этой магии – она светлая, как купол неба, будто опрокинувшийся в зеркальную гладь!

Вы успеете искупаться и даже покататься на лодке по тихой покойной воде.

Маршрут джип тура по Карачаево-Черкесии ведет в сердце гор — курорт Домбай, а по пути — к древнему византийскому аланскому храму Георгия Победоносца на горе Шоана.

Вы убедитесь, что Северный Кавказ — это тысячи невообразимых мест и бесконечность возможностей для активного отдыха.

Но впереди — финальные приключения!

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 500 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 300 км.

Хурла-Кель. Шоанинский храм. ДомбайХурла-Кель. Шоанинский храм. ДомбайХурла-Кель. Шоанинский храм. ДомбайХурла-Кель. Шоанинский храм. ДомбайХурла-Кель. Шоанинский храм. Домбай
7 день

Домбай. Мухинские озера

Из Домбая «пушечный» джиппинг несет вас, как на крыльях, к Мухинским озерам на высотах около 3000 м над уровнем моря.

Каждое озеро уникально и по-особенному привлекательно, и вы забудете о времени — ведь фотосессии закончить попросту невозможно!

Вы своими глазами должны увидеть великолепие Кавказа, погрузившись в мир края озер.

Вдобавок — кавказская кухня на природе!

Праздник живота!

Активный экстремальный джип тур на Северном Кавказе заканчивается в Домбае, и утром вы успеете отдать должное местным рынкам.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 1400 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 70 км.

Домбай. Мухинские озераДомбай. Мухинские озераДомбай. Мухинские озераДомбай. Мухинские озераДомбай. Мухинские озера
8 день

Домбай. КМВ. Минеральные Воды

Ваш джип тур и приключения на Северном Кавказе исчерпали лимит времени, но это не значит, что мы прощаемся навсегда!

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды в 12:00 (ориентировочное время прибытия 16:00 ч) и в 16:00 часов (ориентировочное время прибытия в 20:00).

Перепад высот: 1300 м.

Автомобильная часть маршрута: 202 км.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах в 2/3-местных номерах со всеми удобствами и в палатках (1-2 ночи). Подробности узнавайте при бронировании тура.

Проживание в палатке будет в зависимости от погодных условий (если будет холодно, то возможно проживание в Пятигорске в гостинице).
  • Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб. /весь период тура.

Скидка для пенсионеров — 5%.

Минимальная цена указана на одного туриста, при условии что в туре 4 человека:
  • при группе 1 человек — 243 000 руб. /чел.
  • при группе 2 человека — 156 700 руб. /чел.
  • при группе 3 человека — 129 500 руб. /чел.
  • при группе 4 человека — 116 100 руб. /чел.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Gold Star

3 ночи

Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.

По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.

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Палатка

1 ночь

Проживание в 2-х местных палатках.

ПалаткаПалаткаПалаткаПалатка

Шахерезада

1 ночь

Отель, где хорошо отдыхать перед долгими прогулками. Отель «Отель Шахерезада» находится в Терсколе. Этот отель располагается в 3 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Гондольная канатная дорога Рома-1, Маятниковая канатная дорога Эльбрус-1 и Маятниковая канатная дорога Эльбрус-2.

ШахерезадаШахерезадаШахерезадаШахерезада

Интурист

2 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

ИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтурист

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Костровое имущество - горелка, газ, котел, чайник
  • Медицинская аптечка
  • Палаточный инвентарь - палатка, спальник, каремат
  • Питание: завтраки и ужины в гостиницах, питание на маршрутах на выездах с ночевками в палатках: 3-разовое питание (консервы, овощи, сухофрукты, фрукты, жареное мясо, местные натуральные продукты)
  • Проживание в гостиницах в 2/3-местных номерах со всеми удобствами и 1-2 ночи в 2-местных палатках
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: Минеральные Воды - Пятигорск, Домбай - Минеральные Воды
  • Услуги гида-водителя
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды
  • Курортный сбор - для взрослых за 1 сутки 100 руб
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Экологические сборы
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Полеты на парапланах
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение - 9 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В путешествие по Северному Кавказу необходимо взять с собой:

  • ёмкость для воды;
  • КЛМН — кружку, ложку, миску, нож;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
  • перчатки, шапку, кепку/панаму (по сезону);
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • теплую куртку;
  • термобелье (или аналогичное) и носки (несколько пар хлопчатобумажных и пару теплых);
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
  • треккинговый рюкзак 70 литров и «сидушку».
Возможны ли другие даты тура?

Цена указана на одного туриста, при условии что в туре 4 человека!

Если вас больше или меньше – цены будут пересчитаны.

Для группы от 6 человек – заезд в любой день недели.

Есть возможность изменения числа дней в туре. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру. Порядок проведения экскурсий может быть изменен на усмотрение гида

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Тур подходит для туристов с хорошей физической подготовкой.

Для участия в туре допускаются дети с 12 лет, но только в сопровождении родителей, которые несут за них полную ответственность.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в г. Пятигорск.

Место и время завершения тура: пос. Домбай, суббота, трансфер в г. Минеральные Воды в 12:00 (ориентировочное время прибытия 16:00) и в 16:00 часов (ориентировочное время прибытия в 20:00).

На чем мы поедем?

Джипы (до 4 человек).

Для вашего путешествия мы предоставим машины повышенной проходимости, и в то же время высокой комфортности!

Все машины оборудованы кондиционерами и содержатся в отличном техническом состоянии.

Марки машин Jeep Cherokee, Nissan Patrol, Land Cruizer.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
16 авг 2021
Очень понравилось! Огромнейшее спасибо нашему гиду - Абдурахману! Настоящий профессионал, альпинист, горный инструктор, спасатель, водитель, приятный собеседник с энциклопедическими знаниями, влюблённый в свой край рассказчик! Абдурахман раскрыл перед нами Северный Кавказ, людей, живущих на этой земле их историю, культуру, легенды, красивейшие места, горы, долины, водопады, озёра. Имена и истории великих сынов Кавказа возникали перед нами один за другим яркими и объемными образами! Со всеми непредвиденными ситуациями, которые неизбежно случаются в пути, Абдурахман справлялся успешно, спокойно и легко, оберегая нас от лишних хлопот отвлекающих от приятного отдыха. Благодаря четкой организации нам даже удалось посмотреть Военно Сухумскую дорогу, озеро Туманлы-кёль, перевал Гум-Баши.
Спасибо тебе огромное, Абдурахман!
Ю
11 авг 2021
Наш экстремальный джип тур по Северному Кавказу с «Большой страной» проходил с 31.07 по 07.08.2021. Очень понравилось! Огромнейшее спасибо нашему гиду - Абдурахману! Настоящий профессионал, альпинист, горный инструктор, спасатель, водитель, приятный собеседник с энциклопедическими знаниями, влюблённый в свой край рассказчик! Абдурахман раскрыл перед нами Северный Кавказ, людей, живущих на этой земле их историю, культуру, легенды, красивейшие места, горы, долины, водопады, озёра. Имена и истории великих сынов Кавказа возникали перед нами один за другим яркими и объемными образами! Со всеми непредвиденными ситуациями, которые неизбежно случаются в пути, Абдурахман справлялся успешно, спокойно и легко, оберегая нас от лишних хлопот отвлекающих от приятного отдыха. Благодаря четкой организации нам даже удалось посмотреть Военно Сухумскую дорогу, озеро Туманлы-кёль, перевал Гум-Баши.
Спасибо тебе огромное, Абдурахман!
З
14 апр 2024
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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