Жемчужины Кавказа: исторический Пятигорск, живописный Кисловодск, горный Домбай
Авторский тур в Кисловодске

Прикоснуться к истории Кавказских Минеральных Вод, увидеть Эльбрус и сравнить хычины двух республик

5
1 отзыв
Едем в путешествие по двум горным республикам — вы понежитесь в термальных источниках, продегустируете нарзаны, домашнее вино и насладитесь вкусами местной кухни.

Во время этого индивидуального тура вас ждут живописные пещеры, ущелья, водопады и подъём по канатным дорогам к впечатляющим смотровым площадкам среди Кавказских гор.
Жемчужины Кавказа: исторический Пятигорск, живописный Кисловодск, горный Домбай
Жемчужины Кавказа: исторический Пятигорск, живописный Кисловодск, горный Домбай
Жемчужины Кавказа: исторический Пятигорск, живописный Кисловодск, горный Домбай
Ближайшие даты:
30
мая
31
мая
1
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25
июн
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даты

Описание

Организационные детали

В предложенный тур можно вносить изменения по желанию гостей, что оговаривается до бронирования и может привести к изменению стоимости в большую или меньшую сторону.

Проживание. В уютном домике с собственной территорией в курортной зоне Кисловодска. Домики оборудованы всем необходимым, включая веранду и мангал. Там комфортно
разместятся трое взрослых или двое взрослых и двое детей.

Питание. Не включено в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми с 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по Пятигорску

Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отправимся на обзорную экскурсию по Пятигорску. Посетим озеро Провал, Бесстыжие ванны, старый город и Елизаветинскую галерею с Эоловой арфой. При желании поднимемся на вершину горы Машук по канатной дороге.

Затем спустимся к парку «Цветник», посетим лермонтовскую галерею и ванны. Вы узнаете об истории города, его роли во время Кавказской войны, о том, как местный нарзан «заложил» парк и как Лермонтов устроил здесь свой последний бал. Завершим день отдыхом в термальных источниках, обедом и переездом в Кисловодск, где заселимся в уютный дом.

Встреча и прогулка по ПятигорскуВстреча и прогулка по ПятигорскуВстреча и прогулка по ПятигорскуВстреча и прогулка по ПятигорскуВстреча и прогулка по ПятигорскуВстреча и прогулка по ПятигорскуВстреча и прогулка по Пятигорску
2 день

Кисловодск и его горные окрестности. Долина Нарзанов

Сегодня вы узнаете об истории курорта, традициях и культуре горцев, сравните балкарские и карачаевские хычины. Утро начнём с подъёма на гору Кольцо — отсюда открывается живописная панорама Кисловодска. Затем посетим Медовые водопады в Аликоновском ущелье и вы узнаете, почему они носят такое название.

Во второй половине дня отправимся на плато Шаджатмаз с высокогорной обсерваторией и впечатляющим видом на гору Эльбрус. Затем спустимся в урочище Лахран, где находится «Долина Нарзанов» — по количеству источников, расположенных в одном месте, экопарк не имеет аналогов в мире.

Позже, на пешеходной прогулке, мы поговорим об истории города, первых жителях и курортной публике. Мы пройдем дорогой первопроходцев-туристов от крепости до Нарзанной галереи по Нижнему парку.

По желанию можно включить в программу активные виды отдыха: зиплайн, конную прогулку, посещение фермы с альпаками или катание на тюбингах.

Кисловодск и его горные окрестности. Долина НарзановКисловодск и его горные окрестности. Долина НарзановКисловодск и его горные окрестности. Долина НарзановКисловодск и его горные окрестности. Долина НарзановКисловодск и его горные окрестности. Долина НарзановКисловодск и его горные окрестности. Долина НарзановКисловодск и его горные окрестности. Долина НарзановКисловодск и его горные окрестности. Долина Нарзанов
3 день

Домбай и окрестности

Утром отправимся к снежным пикам Домбая. Вас ждёт много впечатлений: на внедорожнике мы поднимемся на перевал Гум-Баши: там, на высоте 2300, находится одна из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Главный Кавказский хребет.

Затем посетим «сырные» пещеры — увидим пример того, как причудливо вода и воздух могут преобразовывать породу. Заедем в Шоанинский храм 10 века и поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара с эффектным видом на окрестности.

Также увидим реку Улу-Муруджу — её вода считается одной из самых вкусных и чистых в России. А еще, по желанию, можем заглянуть на расположенный неподалеку колоритный рынок с изделиями из овчины и целебными бальзамами.

Далее проедем по территории Тебердинского заповедника через Гоначхирское ущелье и полюбуемся высокогорным озером Туманлы-Кёль. Завершим путешествие в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа». И конечно, по пути будем перекусывать в кафе с сытной кавказской кухней!

Домбай и окрестностиДомбай и окрестностиДомбай и окрестностиДомбай и окрестностиДомбай и окрестностиДомбай и окрестности
4 день

Отъезд

Пришла пора прощаться с гостеприимным регионом! Собираем вещи и отправляемся в аэропорт Минеральных Вод.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер
  • Перемещение по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Питание
  • Экосборы (600 рублей с человека)
  • Термальные источники (400-550 рублей с человека)
  • Канатные дороги (от 800-1800 рублей с человека в зависимости от высоты подъема)
  • Дополнительные активности (зиплайн - 1500-2000 рублей с человека, конная прогулка - 300 рублей с человека, посещение фермы с альпаками - 500 рублей с человека, сертифицированная тюбинговая трасса и детский троллей - 500 рублей с человека)
  • В предложенный тур можно вносить изменения по желанию гостей, что оговаривается до бронирования и может привести к изменению стоимости в большую или меньшую сторону
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени прилёта
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Е
12 мар 2024
Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7.
Сама экскурсия:
Все дни прошли на высоте, Виктор очень гибок, лоялен и мобилен, всегда идёт на встречу и находит оптимальные решения. Экскурсия охватывает весь КМВ и много из северного Кавказа, этого более чем достаточно, что бы иметь представление и понимание. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую и буду рекомендовать друзьям!

Виктор, спасибо большое

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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