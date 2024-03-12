Сегодня вы узнаете об истории курорта, традициях и культуре горцев, сравните балкарские и карачаевские хычины. Утро начнём с подъёма на гору Кольцо — отсюда открывается живописная панорама Кисловодска. Затем посетим Медовые водопады в Аликоновском ущелье и вы узнаете, почему они носят такое название.

Во второй половине дня отправимся на плато Шаджатмаз с высокогорной обсерваторией и впечатляющим видом на гору Эльбрус. Затем спустимся в урочище Лахран, где находится «Долина Нарзанов» — по количеству источников, расположенных в одном месте, экопарк не имеет аналогов в мире.

Позже, на пешеходной прогулке, мы поговорим об истории города, первых жителях и курортной публике. Мы пройдем дорогой первопроходцев-туристов от крепости до Нарзанной галереи по Нижнему парку.

По желанию можно включить в программу активные виды отдыха: зиплайн, конную прогулку, посещение фермы с альпаками или катание на тюбингах.