Прикоснуться к истории Кавказских Минеральных Вод, увидеть Эльбрус и сравнить хычины двух республик
Во время этого индивидуального тура вас ждут живописные пещеры, ущелья, водопады и подъём по канатным дорогам к впечатляющим смотровым площадкам среди Кавказских гор.
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Описание
Организационные детали
В предложенный тур можно вносить изменения по желанию гостей, что оговаривается до бронирования и может привести к изменению стоимости в большую или меньшую сторону.
Проживание. В уютном домике с собственной территорией в курортной зоне Кисловодска. Домики оборудованы всем необходимым, включая веранду и мангал. Там комфортно
разместятся трое взрослых или двое взрослых и двое детей.
Питание. Не включено в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми с 3 лет.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по Пятигорску
Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отправимся на обзорную экскурсию по Пятигорску. Посетим озеро Провал, Бесстыжие ванны, старый город и Елизаветинскую галерею с Эоловой арфой. При желании поднимемся на вершину горы Машук по канатной дороге.
Затем спустимся к парку «Цветник», посетим лермонтовскую галерею и ванны. Вы узнаете об истории города, его роли во время Кавказской войны, о том, как местный нарзан «заложил» парк и как Лермонтов устроил здесь свой последний бал. Завершим день отдыхом в термальных источниках, обедом и переездом в Кисловодск, где заселимся в уютный дом.
Кисловодск и его горные окрестности. Долина Нарзанов
Сегодня вы узнаете об истории курорта, традициях и культуре горцев, сравните балкарские и карачаевские хычины. Утро начнём с подъёма на гору Кольцо — отсюда открывается живописная панорама Кисловодска. Затем посетим Медовые водопады в Аликоновском ущелье и вы узнаете, почему они носят такое название.
Во второй половине дня отправимся на плато Шаджатмаз с высокогорной обсерваторией и впечатляющим видом на гору Эльбрус. Затем спустимся в урочище Лахран, где находится «Долина Нарзанов» — по количеству источников, расположенных в одном месте, экопарк не имеет аналогов в мире.
Позже, на пешеходной прогулке, мы поговорим об истории города, первых жителях и курортной публике. Мы пройдем дорогой первопроходцев-туристов от крепости до Нарзанной галереи по Нижнему парку.
По желанию можно включить в программу активные виды отдыха: зиплайн, конную прогулку, посещение фермы с альпаками или катание на тюбингах.
Домбай и окрестности
Утром отправимся к снежным пикам Домбая. Вас ждёт много впечатлений: на внедорожнике мы поднимемся на перевал Гум-Баши: там, на высоте 2300, находится одна из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Главный Кавказский хребет.
Затем посетим «сырные» пещеры — увидим пример того, как причудливо вода и воздух могут преобразовывать породу. Заедем в Шоанинский храм 10 века и поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара с эффектным видом на окрестности.
Также увидим реку Улу-Муруджу — её вода считается одной из самых вкусных и чистых в России. А еще, по желанию, можем заглянуть на расположенный неподалеку колоритный рынок с изделиями из овчины и целебными бальзамами.
Далее проедем по территории Тебердинского заповедника через Гоначхирское ущелье и полюбуемся высокогорным озером Туманлы-Кёль. Завершим путешествие в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа». И конечно, по пути будем перекусывать в кафе с сытной кавказской кухней!
Отъезд
Пришла пора прощаться с гостеприимным регионом! Собираем вещи и отправляемся в аэропорт Минеральных Вод.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер
- Перемещение по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание
- Экосборы (600 рублей с человека)
- Термальные источники (400-550 рублей с человека)
- Канатные дороги (от 800-1800 рублей с человека в зависимости от высоты подъема)
- Дополнительные активности (зиплайн - 1500-2000 рублей с человека, конная прогулка - 300 рублей с человека, посещение фермы с альпаками - 500 рублей с человека, сертифицированная тюбинговая трасса и детский троллей - 500 рублей с человека)
- В предложенный тур можно вносить изменения по желанию гостей, что оговаривается до бронирования и может привести к изменению стоимости в большую или меньшую сторону
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
Сама экскурсия:
Все дни прошли на высоте, Виктор очень гибок, лоялен и мобилен, всегда идёт на встречу и находит оптимальные решения. Экскурсия охватывает весь КМВ и много из северного Кавказа, этого более чем достаточно, что бы иметь представление и понимание. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую и буду рекомендовать друзьям!
Виктор, спасибо большое