1 день

Прибытие в город Кисловодск. Иммерсивная экскурсия по парку

Утреннее прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.

12:30 Групповой трансфер в Кисловодск.

Размещение в отелях на выбор после 14:00.

Курортный сбор — 100 руб. /чел. в сутки оплачивается в отеле по прибытию.

Обед.

15:00 Встреча с гидом у памятника Ф. Э. Дзержинскому (добраться до места встречи нужно самостоятельно).

Иммерсивная экскурсия по Кисловодску.

На иммерсивном променаде вы станете частью жизни Кисловодска, следуя за его голосами.

Благодаря 3D звучанию и продуманному сюжету вы словно попадете на аудио-свидание с городом: события развернутся в реальности, декорациями станут улицы, актерами — все прохожие вокруг.

Вы познакомитесь с прошлым, архитектурой и жизнью Кисловодска в компании невидимого собеседника, с музыкой, играми и танцами.

По улице Герцена вы дойдете до вокзала, а по пути заглянете во дворик — в таких течет настоящая жизнь города.

Полюбуетесь филармонией и домами на Курортном бульваре, любимом уголке гостей Кисловодска.

Через сквер Реброва выйдете к Нарзанной галерее.

У павильона «Подкова» раскроете, как с городом связан бренд Chanel.

В парке вас также ждут Грот Демона, колоннада, Цветочный календарь.

Финалом станет Лермонтовская площадка, откуда открывается чудесный вид.

Возвращение в отель (самостоятельно).

Свободное время.

Ужин — самостоятельно.