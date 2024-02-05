Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
Групповой тур в Кисловодске

Выходные в городе солнца

5
3 отзыва
Короткое, но очень насыщенное путешествие в самый солнечный уголок Кавказских Минеральных Вод — Кисловодск.

Вас ждет разносторонний отдых, начиная с неспешной иммерсивной прогулки по курортному городу, заканчивая активностями на любой вкус — квадроциклы, электровелосипеды, восхождение на гору Бештау.
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
Ближайшие даты:
23
мая
20
июн
25
июл
22
авг
26
сен

Что вас ожидает:

Поездка с ветерком
Поездка с ветерком
Отправимся на квадроциклах в природный заказник с уникальным реликтовым буковым лесом
Иммерсивная экскурсия
Иммерсивная экскурсия
Благодаря 3D-звучанию и продуманному сюжету, мы попадем на аудио-свидание с городом
Вокруг Бештау на электровелосипедах
Вокруг Бештау на электровелосипедах
Отправимся на прогулку на электровелосипедах вокруг самой высокой вершины Кавказских Минеральных Вод

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в город Кисловодск. Иммерсивная экскурсия по парку

Утреннее прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.

12:30 Групповой трансфер в Кисловодск.

Размещение в отелях на выбор после 14:00.

Курортный сбор — 100 руб. /чел. в сутки оплачивается в отеле по прибытию.

Обед.

15:00 Встреча с гидом у памятника Ф. Э. Дзержинскому (добраться до места встречи нужно самостоятельно).

Иммерсивная экскурсия по Кисловодску.

На иммерсивном променаде вы станете частью жизни Кисловодска, следуя за его голосами.

Благодаря 3D звучанию и продуманному сюжету вы словно попадете на аудио-свидание с городом: события развернутся в реальности, декорациями станут улицы, актерами — все прохожие вокруг.

Вы познакомитесь с прошлым, архитектурой и жизнью Кисловодска в компании невидимого собеседника, с музыкой, играми и танцами.

По улице Герцена вы дойдете до вокзала, а по пути заглянете во дворик — в таких течет настоящая жизнь города.

Полюбуетесь филармонией и домами на Курортном бульваре, любимом уголке гостей Кисловодска.

Через сквер Реброва выйдете к Нарзанной галерее.

У павильона «Подкова» раскроете, как с городом связан бренд Chanel.

В парке вас также ждут Грот Демона, колоннада, Цветочный календарь.

Финалом станет Лермонтовская площадка, откуда открывается чудесный вид.

Возвращение в отель (самостоятельно).

Свободное время.

Ужин — самостоятельно.

Прибытие в город Кисловодск. Иммерсивная экскурсия по паркуПрибытие в город Кисловодск. Иммерсивная экскурсия по паркуПрибытие в город Кисловодск. Иммерсивная экскурсия по паркуПрибытие в город Кисловодск. Иммерсивная экскурсия по парку
2 день

Поездка на квадроциклах в Долину Очарования. Гора Кабан

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Встреча с водителем.

Выезд к месту старта маршрута на квадроциклах.

«Долина очарования» — природный заказник с уникальным реликтовым буковым лесом.

Обед на маршруте (ланч-бокс).

Путешествие к горе Кабан — одной из вершин Джинальского хребта (1281 м).

С вершины открывается панорама на город Кисловодск и прекрасный вид на Эльбрус.

Возвращение в город.

Свободное время.

Ужин — самостоятельно.

Поездка на квадроциклах в Долину Очарования. Гора КабанПоездка на квадроциклах в Долину Очарования. Гора КабанПоездка на квадроциклах в Долину Очарования. Гора КабанПоездка на квадроциклах в Долину Очарования. Гора Кабан
3 день

Вокруг Бештау на электровелосипедах. Восхождение на Бештау. Пикник

Продолжительность прогулки: 4-5 часов

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Встреча с гидом.

Выезд на маршрут.

Трансфер к подножию горы Бештау, самой высокой вершины Кавказских Минеральных Вод — 1402 м.

Прогулка на электровелосипедах вокруг горы, после которой — подъём на вершину.

Восхождение на вершину займёт от 1,5 до 3 часов и потребует физических затрат, однако, их с лихвой окупят полученные впечатления и невероятные пейзажи!

Обед (пикник).

С вершины горы в ясную погоду открывается великолепная панорама, дарящая незабываемые впечатления — перед вами предстанут все вершины Пятигории, горные цепи Кавказа и во главе всех — овеянный легендами, вечно-снежный Эльбрус!

Спуск.

Трансфер в отель.

Ужин — самостоятельно.

Вокруг Бештау на электровелосипедах. Восхождение на Бештау. ПикникВокруг Бештау на электровелосипедах. Восхождение на Бештау. ПикникВокруг Бештау на электровелосипедах. Восхождение на Бештау. ПикникВокруг Бештау на электровелосипедах. Восхождение на Бештау. Пикник
4 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободное время в городе солнца.

Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал — самостоятельно.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель2-местный номер1-местной номер

Доп. ночь

(цена за 2-местный номер)

Отель по программе тура 3*

Амира Парк / Благодать

32 000

37 500

4 500

Отель по программе тура 4*

Парк отель / Ария / Проспект

36 000

43 000

6 900

Варианты проживания

Отель Благодать 3

3 ночи

Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.

Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.

На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.

Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.

Отель Благодать 3Отель Благодать 3Отель Благодать 3Отель Благодать 3Отель Благодать 3

Амира Парк 3

3 ночи

Отель Amira Parc расположен в Кисловодске, недалеко от центра города и станицы Буденновская. Расстояние до улицы Кисловодская составляет примерно 5,8 км, до поселка Зеленегорский — 7,2 км, до железнодорожной станции Минутка — 7,4 км. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Для гостей сервируют завтрак по меню.

Поселок Мирный и поселок Элькуш находятся соответственно в 8,2 км и в 9,2 км от отеля Amira Parc. До ближайшего аэропорта Минеральные Воды — 56 км.

Амира Парк 3Амира Парк 3Амира Парк 3Амира Парк 3Амира Парк 3

Отель Проспект 4

3 ночи

Апартаменты «Проспект» с террасой расположен в городе Кисловодск. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Все номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом, письменным столом, телевизором с плоским экраном и чайником. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере отеля «Проспект» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

На территории отеля «Проспект» обустроена детская игровая площадка.

Город Пятигорск находится в 31 км, а город Минеральные Воды — в 47 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды, ближайшего от отеля, составляет 45 км.

Отель Проспект 4Отель Проспект 4Отель Проспект 4Отель Проспект 4Отель Проспект 4

Парк отель 4

3 ночи

Гостиница «Парк-Отель» расположена в самом центре города-курорта Кисловодск.

Гостиница располагает сорока пятью комфортабельными, просторными и уютными номерами различной категории со всеми удобствами, чтобы отдых гостей был легким и приятным.

Ресторан «Чайка», функционирующий при гостинице, предлагает гостям лучшие блюда кавказской и европейской кухни. В ресторане возможны организация и проведение праздничных и деловых мероприятий.

«Парк Отель» также предлагает своим гостям воспользоваться услугами созданного на базе гостиницы медицинского центра «Меда-Парк».

В шаговой доступности Нарзанная Галерея и Колоннада.

Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды - Кисловодск
  • Проживание в отелях на выбор 3* или 4* - 3 ночи с завтраком. Оператор расселяет в отели по своему усмотрению
  • Иммерсивная экскурсия по Кисловодску
  • Поездка на электровелосипедах
  • Треккинг на Бештау
  • Поездка на квадроциклах
  • Трансферы по программе тура
  • Питание по программе тура, включая сухие пайки на маршрутах, пикник по программе тура, обед
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Обратный трансфер в аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды
  • Индивидуальные трансферы - аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск или Кисловодск - аэропорт
  • Оформление приглашения для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
  • Питание, не включенное в программу тура: все ужины, питание в 4-й день
  • Обратный трансфер в аэропорт/вокзал
  • Индивидуальные трансферы
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
  • Дополнительные экскурсии
  • Спиртные напитки
  • Аренда личного туристического снаряжения
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная куртка;
  • спортивные брюки или шорты (леггинсы);
  • треккинговые ботинки или кроссовки;
  • кофта (флисовая);
  • перчатки и шапка для холодного времени года;
  • рюкзак (объём до 30 литров);
  • накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем (SPF50);
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка» или каремат для вещей и отдыха;
  • термос или бутылка с водой;
  • треккинговые палки (прокат от 350 рублей в день).
Как организована встреча?

Встреча: групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Кисловодск». От ж/д вокзала г. Кисловодска наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.

Проводы: обратный трансфер не включен в стоимость тура. Для туристов, могут быть организованы индивидуальные трансферы по запросу за дополнительную плату в размере от 2 000 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где вкуснее всего можно покушать?

Рекомендуемые рестораны, кафе:

  • Кафе “ШокОлад”, Курортный бульвар 19.
  • Кофе&Эклер, Курортный бульвар 5.
  • Ресторан “Гостидзе”, Вокзальная 19Б.
  • Кафе в парке – “Чайный домик”, Курортный парк 2.
  • Кафе “Старый Баку”, ул. Карла Маркса 20.
  • Ресторан “Старый дворик”, Курортный бульвар 5а.
  • Ресторан отеля “Проспект”, пр. Победы 10Б.
  • Курортная столовая, ул. Герцена 3-1.
Можно ли изменить питание в туре?

Мы учтем ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу в туре вам будет предложено стандартное меню.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
5 фев 2024
Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
А
14 янв 2024
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Е
7 ноя 2023
На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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