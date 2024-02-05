Выходные в городе солнца
Вас ждет разносторонний отдых, начиная с неспешной иммерсивной прогулки по курортному городу, заканчивая активностями на любой вкус — квадроциклы, электровелосипеды, восхождение на гору Бештау.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в город Кисловодск. Иммерсивная экскурсия по парку
Утреннее прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.
12:30 Групповой трансфер в Кисловодск.
Размещение в отелях на выбор после 14:00.
Курортный сбор — 100 руб. /чел. в сутки оплачивается в отеле по прибытию.
Обед.
15:00 Встреча с гидом у памятника Ф. Э. Дзержинскому (добраться до места встречи нужно самостоятельно).
Иммерсивная экскурсия по Кисловодску.
На иммерсивном променаде вы станете частью жизни Кисловодска, следуя за его голосами.
Благодаря 3D звучанию и продуманному сюжету вы словно попадете на аудио-свидание с городом: события развернутся в реальности, декорациями станут улицы, актерами — все прохожие вокруг.
Вы познакомитесь с прошлым, архитектурой и жизнью Кисловодска в компании невидимого собеседника, с музыкой, играми и танцами.
По улице Герцена вы дойдете до вокзала, а по пути заглянете во дворик — в таких течет настоящая жизнь города.
Полюбуетесь филармонией и домами на Курортном бульваре, любимом уголке гостей Кисловодска.
Через сквер Реброва выйдете к Нарзанной галерее.
У павильона «Подкова» раскроете, как с городом связан бренд Chanel.
В парке вас также ждут Грот Демона, колоннада, Цветочный календарь.
Финалом станет Лермонтовская площадка, откуда открывается чудесный вид.
Возвращение в отель (самостоятельно).
Свободное время.
Ужин — самостоятельно.
Поездка на квадроциклах в Долину Очарования. Гора Кабан
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Встреча с водителем.
Выезд к месту старта маршрута на квадроциклах.
«Долина очарования» — природный заказник с уникальным реликтовым буковым лесом.
Обед на маршруте (ланч-бокс).
Путешествие к горе Кабан — одной из вершин Джинальского хребта (1281 м).
С вершины открывается панорама на город Кисловодск и прекрасный вид на Эльбрус.
Возвращение в город.
Свободное время.
Ужин — самостоятельно.
Вокруг Бештау на электровелосипедах. Восхождение на Бештау. Пикник
Продолжительность прогулки: 4-5 часов
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Встреча с гидом.
Выезд на маршрут.
Трансфер к подножию горы Бештау, самой высокой вершины Кавказских Минеральных Вод — 1402 м.
Прогулка на электровелосипедах вокруг горы, после которой — подъём на вершину.
Восхождение на вершину займёт от 1,5 до 3 часов и потребует физических затрат, однако, их с лихвой окупят полученные впечатления и невероятные пейзажи!
Обед (пикник).
С вершины горы в ясную погоду открывается великолепная панорама, дарящая незабываемые впечатления — перед вами предстанут все вершины Пятигории, горные цепи Кавказа и во главе всех — овеянный легендами, вечно-снежный Эльбрус!
Спуск.
Трансфер в отель.
Ужин — самостоятельно.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободное время в городе солнца.
Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал — самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|2-местный номер
|1-местной номер
Доп. ночь
(цена за 2-местный номер)
Отель по программе тура 3*
Амира Парк / Благодать
32 000
37 500
4 500
Отель по программе тура 4*
Парк отель / Ария / Проспект
36 000
43 000
6 900
Варианты проживания
Отель Благодать 3
Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.
Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.
На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.
Амира Парк 3
Отель Amira Parc расположен в Кисловодске, недалеко от центра города и станицы Буденновская. Расстояние до улицы Кисловодская составляет примерно 5,8 км, до поселка Зеленегорский — 7,2 км, до железнодорожной станции Минутка — 7,4 км. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Для гостей сервируют завтрак по меню.
Поселок Мирный и поселок Элькуш находятся соответственно в 8,2 км и в 9,2 км от отеля Amira Parc. До ближайшего аэропорта Минеральные Воды — 56 км.
Отель Проспект 4
Апартаменты «Проспект» с террасой расположен в городе Кисловодск. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Все номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом, письменным столом, телевизором с плоским экраном и чайником. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере отеля «Проспект» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
На территории отеля «Проспект» обустроена детская игровая площадка.
Город Пятигорск находится в 31 км, а город Минеральные Воды — в 47 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды, ближайшего от отеля, составляет 45 км.
Парк отель 4
Гостиница «Парк-Отель» расположена в самом центре города-курорта Кисловодск.
Гостиница располагает сорока пятью комфортабельными, просторными и уютными номерами различной категории со всеми удобствами, чтобы отдых гостей был легким и приятным.
Ресторан «Чайка», функционирующий при гостинице, предлагает гостям лучшие блюда кавказской и европейской кухни. В ресторане возможны организация и проведение праздничных и деловых мероприятий.
«Парк Отель» также предлагает своим гостям воспользоваться услугами созданного на базе гостиницы медицинского центра «Меда-Парк».
В шаговой доступности Нарзанная Галерея и Колоннада.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды - Кисловодск
- Проживание в отелях на выбор 3* или 4* - 3 ночи с завтраком. Оператор расселяет в отели по своему усмотрению
- Иммерсивная экскурсия по Кисловодску
- Поездка на электровелосипедах
- Треккинг на Бештау
- Поездка на квадроциклах
- Трансферы по программе тура
- Питание по программе тура, включая сухие пайки на маршрутах, пикник по программе тура, обед
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Обратный трансфер в аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды
- Индивидуальные трансферы - аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск или Кисловодск - аэропорт
- Оформление приглашения для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
- Питание, не включенное в программу тура: все ужины, питание в 4-й день
- Обратный трансфер в аэропорт/вокзал
- Индивидуальные трансферы
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Аренда личного туристического снаряжения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная куртка;
- спортивные брюки или шорты (леггинсы);
- треккинговые ботинки или кроссовки;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка для холодного времени года;
- рюкзак (объём до 30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка» или каремат для вещей и отдыха;
- термос или бутылка с водой;
- треккинговые палки (прокат от 350 рублей в день).
Как организована встреча?
Встреча: групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Кисловодск». От ж/д вокзала г. Кисловодска наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.
Проводы: обратный трансфер не включен в стоимость тура. Для туристов, могут быть организованы индивидуальные трансферы по запросу за дополнительную плату в размере от 2 000 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где вкуснее всего можно покушать?
Рекомендуемые рестораны, кафе:
- Кафе “ШокОлад”, Курортный бульвар 19.
- Кофе&Эклер, Курортный бульвар 5.
- Ресторан “Гостидзе”, Вокзальная 19Б.
- Кафе в парке – “Чайный домик”, Курортный парк 2.
- Кафе “Старый Баку”, ул. Карла Маркса 20.
- Ресторан “Старый дворик”, Курортный бульвар 5а.
- Ресторан отеля “Проспект”, пр. Победы 10Б.
- Курортная столовая, ул. Герцена 3-1.
Можно ли изменить питание в туре?
Мы учтем ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу в туре вам будет предложено стандартное меню.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.