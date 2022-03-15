Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды, любой рейс до 17:00.
Ваше радужное путешествие на Северном Кавказе начинается днем, окрашенным в цвет новогоднего апельсина.
Оранжевый цвет – это поиск приключений и легкое общение, это цвет духовного просветления, заоблачных далей бытия.
Все это ждет вас в активном туре на Кавказе, сочетающем горнолыжный и экскурсионный туры и всевозможные развлечения!
Из Минеральных Вод вы отправитесь в город-курорт, столицу региона Кавказских Минеральных Вод – Пятигорск.
Вечерняя прогулка по парку Цветник и Курортной зоне — великолепная возможность отдохнуть от напряженных будней, и погрузиться в атмосферу зимнего юга.
Зима в краю оранжевого солнца прекрасна, как и лето, — и вы убедитесь в этом сами!
Проживание: г. Пятигорск.
Питание: ужин в гостинице.
Фиолетовый цвет сочетает элегантность синего и энергию красного цвета, символизирует знание, интеллект, таинство.
Как нельзя больше это цвет подходит к этому дню экскурсионного тура на Северном Кавказе.
Вы пройдетесь по лермонтовским местам, подниметесь на гору Машук, с высоты панорамной площадки увидите, по слову Лермонтова, «как солнце зимнее прекрасно, когда, бродя меж серых туч, на белые снега напрасно оно кидает слабый луч!»
Пройдите под Воротами любви, — эта традиция давно укоренилась в среде влюбленных пар, и вы непременно встретитесь с романтикой юности!
Проживание: г. Пятигорск.
Питание: ужин в гостинице.
Путешествие на Кавказе продолжается автоэкскурсией в историко-археологический феномен X-
XX вв. Нижнеархызское городище.
Руины древнейшей столицы Алании Магаса, языческие могильники и святилища, христианские храмы византийской архитектуры Х в. и постройки XIX в.
Афонского Зеленчукского монастыря соседствуют здесь.
Воистину сегодня в туре по Кавказу – день приключений и контрастов!
Проживание: г. Теберда.
Питание: ужин в гостинице.
Радость, красота, любовь, полнота жизни и плещущая через край энергия, — вот что такое красный цвет!
Подъем на гору Мусса-Ачитара в «сердце гор» Домбае, обзор нескончаемой цепи снежных вершин Главного Кавказского хребта, обучение и катание на горных лыжах, обед в кафе на горе, — это ли не мечта каждого туриста в горнолыжном туре на Северном Кавказе?!
А затем в дне красного цвета приходит время экскурсионного тура, — вы отправляетесь Алибекское ущелье, известное разнообразием рельефов и ландшафтов.
В хорошую погоду вы дойдете до базы «Алибек», бывшего знаменитого альплагеря, о котором еще в шестидесятые пел Юрий Визбор – сам партайгеноссе Борман из «Семнадцати мгновений весны»!
Проживание: г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Вода у каждого ассоциируется с голубым цветом, символом воздушности, безмятежности, спокойствия, легкости, атмосферы доверия и безопасности.
Именно это цвет способствует расслаблению и релаксации.
Сначала наш экскурсионный тур приведет вас к громкоголосому водопаду Шумка, который издалека приветствует вас!
Вдоволь насладившись красотой его шумного потока и проведя великолепную фотосессию, вы сможете подкрепить свои силы и пообедаете в Рыбачьем стане курорта Теберда.
Затем вы отправитесь в Джамагатское ущелье, к знаменитым целебным нарзанам.
И это чудо возможно только в приключениях на Северном Кавказе!
Проживание: г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Сборы и снова в путь.
Желтым цветом, цветом солнца и тепла, радости и оптимизма раскрашен это день экскурсионного тура на Северном Кавказе!
Вначале вы отправитесь на экскурсию в биосферный заповедник — воистину потрясающее место!
Общение с братьями нашими меньшими наполнит радостью ваши сердца!
Затем вам предстоит посещение древнейших храмов на святых горах Сенты и Шоана, памятников христианской религии и византийской архитектуры – это погружение в мир истории Великой Аланской империи.
Разнообразная и неимоверно прекрасная природа – это настоящая зимняя радуга!
И в заключение мы едем в регион Кавказских Минеральных вод, город-курорт Пятигорск, а по пути — купание в горячих водах термальных минеральных источников.
Умиротворение и тихая радость накроют вас с головой!
А все болезни, недуги и немощи просто сбегут прочь, и вы не сможете их догнать!
Проживание: г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Вечность и бездонность неба – это синева!
Еще синий цвет – отличное лекарство от рассеянности и нервного перенапряжения.
Это ваш лучший день в путешествии на Северном Кавказе!
Горнолыжный тур предлагает вам из Пятигорска отправиться в Кабардино-Балкарию, к Великой горе Эльбрус, и вы сможете вволю покататься на горных лыжах или сноуборде на склонах поляны Азау или горы Чегет.
А напряжение снимет, как рукой, стоит вам попасть в комплекс термальных источников Гедуко с его прекрасно оборудованными бассейнами и водными аттракционами!
Снежно-синий день – последний в активном туре на Кавказе, и поэтому постарайтесь насладиться этим днем от первой до последней минуты!
Проживание: г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Вы заметили, что цвета в нашей радужной неделе чередовались необычно?
Финишная экскурсия – это вся радуга радости!
Самый красивый город Кавказских Минеральных Вод встречает вас в автобусной экскурсии!
В Кисловодске вы увидите великолепный Курортный парк и Нарзанную галерею, уникальные архитектурные ансамбли и скульптурные группы.
Ваша радужная неделя подошла к концу, но очень скоро начинается новый сезон путешествий и приключений на Кавказе!
Питание: завтрак в гостинице.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кисловодск, ориентировочное время прибытия — 15:00.
Трансфер в аэропорт или ж/д г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия — 16:00.
Тур предусматривает проживание гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота
любой рейс до 17:00 (при встрече позже исключаются вечерняя экскурсия и ужин),
трансфер в г. Пятигорск.
Место и время завершения тура: г. Кисловодск, суббота, 15:00. Трансфер в г. Минеральные Воды
ориентировочное время прибытия – 16:00.