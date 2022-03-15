Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур

Самый необычный комбинированный экскурсионно-горнолыжный тур на Северном Кавказе! В одном туре вы посетите

4.7
3 отзыва
Самый необычный комбинированный экскурсионно-горнолыжный тур на Северном Кавказе! В одном туре вы посетите города-курорты Кавказских Минеральных Вод Кисловодск и Пятигорск, горные курорты Карачаево-Черкесии Домбай, Теберда, Архыз, регион Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии.

В одной неделе у вас будут дни встречи и веры, литературы и истории, уюта и спорта, воды и снега, грусти и надежды.
Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
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Что вас ожидает 🤩

Горнолыжный отдых
Горнолыжный отдых
Нас ждет катание на лыжах и сноубордах на великолепных современных горнолыжных курортах
Термальные источники
Термальные источники
Снимем напряжение в комплексе термальных источников с прекрасно оборудованными бассейнами и водными аттракционами
Древние храмы
Древние храмы
Посвятим один день поездке к древнейшим храмам на святых горах Сенты и Шоана
Пятигорск
Пятигорск
Пройдемся по лермонтовским местам, поднимемся на гору Машук и, если позволит погода, увидим седого красавца – Эльбрус
Горные курорты
Горные курорты
Восхитимся красотой и величием горных курортов Архыза, Теберды, Домбая и Приэльбрусья

Программа тура по дням

1 день
Встреча, трансфер, Пятигорск

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды, любой рейс до 17:00.

Ваше радужное путешествие на Северном Кавказе начинается днем, окрашенным в цвет новогоднего апельсина.

Оранжевый цвет – это поиск приключений и легкое общение, это цвет духовного просветления, заоблачных далей бытия.

Все это ждет вас в активном туре на Кавказе, сочетающем горнолыжный и экскурсионный туры и всевозможные развлечения!

Из Минеральных Вод вы отправитесь в город-курорт, столицу региона Кавказских Минеральных Вод – Пятигорск.

Вечерняя прогулка по парку Цветник и Курортной зоне — великолепная возможность отдохнуть от напряженных будней, и погрузиться в атмосферу зимнего юга.

Зима в краю оранжевого солнца прекрасна, как и лето, — и вы убедитесь в этом сами!

Проживание: г. Пятигорск.
Питание: ужин в гостинице.

Встреча, трансфер, ПятигорскВстреча, трансфер, Пятигорск
2 день
Гора Машук, Лермонтовские места

Фиолетовый цвет сочетает элегантность синего и энергию красного цвета, символизирует знание, интеллект, таинство.

Как нельзя больше это цвет подходит к этому дню экскурсионного тура на Северном Кавказе.

Вы пройдетесь по лермонтовским местам, подниметесь на гору Машук, с высоты панорамной площадки увидите, по слову Лермонтова, «как солнце зимнее прекрасно, когда, бродя меж серых туч, на белые снега напрасно оно кидает слабый луч!»

Пройдите под Воротами любви, — эта традиция давно укоренилась в среде влюбленных пар, и вы непременно встретитесь с романтикой юности!

Проживание: г. Пятигорск.
Питание: ужин в гостинице.

Гора Машук, Лермонтовские местаГора Машук, Лермонтовские местаГора Машук, Лермонтовские места
3 день
Архыз, Нижнеархызское городище, Романтик

Путешествие на Кавказе продолжается автоэкскурсией в историко-археологический феномен X-
XX вв. Нижнеархызское городище.

Руины древнейшей столицы Алании Магаса, языческие могильники и святилища, христианские храмы византийской архитектуры Х в. и постройки XIX в.

Афонского Зеленчукского монастыря соседствуют здесь.

Воистину сегодня в туре по Кавказу – день приключений и контрастов!

Проживание: г. Теберда.
Питание: ужин в гостинице.

Архыз, Нижнеархызское городище, РомантикАрхыз, Нижнеархызское городище, РомантикАрхыз, Нижнеархызское городище, Романтик
4 день
Домбай, Муса-Ачитара, Алибекское ущелье

Радость, красота, любовь, полнота жизни и плещущая через край энергия, — вот что такое красный цвет!

Подъем на гору Мусса-Ачитара в «сердце гор» Домбае, обзор нескончаемой цепи снежных вершин Главного Кавказского хребта, обучение и катание на горных лыжах, обед в кафе на горе, — это ли не мечта каждого туриста в горнолыжном туре на Северном Кавказе?!

А затем в дне красного цвета приходит время экскурсионного тура, — вы отправляетесь Алибекское ущелье, известное разнообразием рельефов и ландшафтов.

В хорошую погоду вы дойдете до базы «Алибек», бывшего знаменитого альплагеря, о котором еще в шестидесятые пел Юрий Визбор – сам партайгеноссе Борман из «Семнадцати мгновений весны»!

Проживание: г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Домбай, Муса-Ачитара, Алибекское ущельеДомбай, Муса-Ачитара, Алибекское ущельеДомбай, Муса-Ачитара, Алибекское ущелье
5 день
Водопад Шумка, Рыбачий Стан, Джамагатское ущелье, нарзаны

Вода у каждого ассоциируется с голубым цветом, символом воздушности, безмятежности, спокойствия, легкости, атмосферы доверия и безопасности.

Именно это цвет способствует расслаблению и релаксации.

Сначала наш экскурсионный тур приведет вас к громкоголосому водопаду Шумка, который издалека приветствует вас!

Вдоволь насладившись красотой его шумного потока и проведя великолепную фотосессию, вы сможете подкрепить свои силы и пообедаете в Рыбачьем стане курорта Теберда.

Затем вы отправитесь в Джамагатское ущелье, к знаменитым целебным нарзанам.

И это чудо возможно только в приключениях на Северном Кавказе!

Проживание: г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Водопад Шумка, Рыбачий Стан, Джамагатское ущелье, нарзаныВодопад Шумка, Рыбачий Стан, Джамагатское ущелье, нарзаны
6 день
Тебердинский заповедник, Сентинский и Шоанинский храмы, термальные источники

Сборы и снова в путь.

Желтым цветом, цветом солнца и тепла, радости и оптимизма раскрашен это день экскурсионного тура на Северном Кавказе!

Вначале вы отправитесь на экскурсию в биосферный заповедник — воистину потрясающее место!

Общение с братьями нашими меньшими наполнит радостью ваши сердца!

Затем вам предстоит посещение древнейших храмов на святых горах Сенты и Шоана, памятников христианской религии и византийской архитектуры – это погружение в мир истории Великой Аланской империи.

Разнообразная и неимоверно прекрасная природа – это настоящая зимняя радуга!

И в заключение мы едем в регион Кавказских Минеральных вод, город-курорт Пятигорск, а по пути — купание в горячих водах термальных минеральных источников.

Умиротворение и тихая радость накроют вас с головой!

А все болезни, недуги и немощи просто сбегут прочь, и вы не сможете их догнать!

Проживание: г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Тебердинский заповедник, Сентинский и Шоанинский храмы, термальные источникиТебердинский заповедник, Сентинский и Шоанинский храмы, термальные источникиТебердинский заповедник, Сентинский и Шоанинский храмы, термальные источники
7 день
Эльбрус, поляна Азау, термальные источники Гедуко

Вечность и бездонность неба – это синева!

Еще синий цвет – отличное лекарство от рассеянности и нервного перенапряжения.

Это ваш лучший день в путешествии на Северном Кавказе!

Горнолыжный тур предлагает вам из Пятигорска отправиться в Кабардино-Балкарию, к Великой горе Эльбрус, и вы сможете вволю покататься на горных лыжах или сноуборде на склонах поляны Азау или горы Чегет.

А напряжение снимет, как рукой, стоит вам попасть в комплекс термальных источников Гедуко с его прекрасно оборудованными бассейнами и водными аттракционами!

Снежно-синий день – последний в активном туре на Кавказе, и поэтому постарайтесь насладиться этим днем от первой до последней минуты!

Проживание: г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Эльбрус, поляна Азау, термальные источники ГедукоЭльбрус, поляна Азау, термальные источники ГедукоЭльбрус, поляна Азау, термальные источники ГедукоЭльбрус, поляна Азау, термальные источники Гедуко
8 день
Кисловодск, отъезд

Вы заметили, что цвета в нашей радужной неделе чередовались необычно?

Финишная экскурсия – это вся радуга радости!

Самый красивый город Кавказских Минеральных Вод встречает вас в автобусной экскурсии!

В Кисловодске вы увидите великолепный Курортный парк и Нарзанную галерею, уникальные архитектурные ансамбли и скульптурные группы.

Ваша радужная неделя подошла к концу, но очень скоро начинается новый сезон путешествий и приключений на Кавказе! 

Питание: завтрак в гостинице.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кисловодск, ориентировочное время прибытия — 15:00.

Трансфер в аэропорт или ж/д г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия — 16:00.

Кисловодск, отъездКисловодск, отъездКисловодск, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды — Пятигорск, Кисловодск — Минеральные Воды
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание — завтраки + ужины
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии
  • Одноместное размещение — 8 000 руб. за весь период тура
  • Оплата курортного сбора
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • комплект одежды для горнолыжного катания
  • удобную одежду и наряды для фотосессий
  • удобную туристическую обувь
  • плащ-дождевик
  • солнцезащитные очки и крем
  • купальники и наряды для фотосессий
  • емкость для воды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота
любой рейс до 17:00 (при встрече позже исключаются вечерняя экскурсия и ужин),
трансфер в г. Пятигорск.

Место и время завершения тура: г. Кисловодск, суббота, 15:00. Трансфер в г. Минеральные Воды
ориентировочное время прибытия – 16:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
15 мар 2022
Все, что зависело от организаторов тура и гида прошло на 5/5+. Замечательно. Но с погодой нам не повезло. Красивых фоток совсем мало. Ехать рекомендую однозначно.
Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.

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