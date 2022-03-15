Самый необычный комбинированный экскурсионно-горнолыжный тур на Северном Кавказе! В одном туре вы посетите города-курорты Кавказских Минеральных Вод Кисловодск и Пятигорск, горные курорты Карачаево-Черкесии Домбай, Теберда, Архыз, регион Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии. В одной неделе у вас будут дни встречи и веры, литературы и истории, уюта и спорта, воды и снега, грусти и надежды.

Восхитимся красотой и величием горных курортов Архыза, Теберды, Домбая и Приэльбрусья

Пройдемся по лермонтовским местам, поднимемся на гору Машук и, если позволит погода, увидим седого красавца – Эльбрус

Посвятим один день поездке к древнейшим храмам на святых горах Сенты и Шоана

Снимем напряжение в комплексе термальных источников с прекрасно оборудованными бассейнами и водными аттракционами

Нас ждет катание на лыжах и сноубордах на великолепных современных горнолыжных курортах

Программа тура по дням

1 день Встреча, трансфер, Пятигорск

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды, любой рейс до 17:00. Ваше радужное путешествие на Северном Кавказе начинается днем, окрашенным в цвет новогоднего апельсина. Оранжевый цвет – это поиск приключений и легкое общение, это цвет духовного просветления, заоблачных далей бытия. Все это ждет вас в активном туре на Кавказе, сочетающем горнолыжный и экскурсионный туры и всевозможные развлечения! Из Минеральных Вод вы отправитесь в город-курорт, столицу региона Кавказских Минеральных Вод – Пятигорск. Вечерняя прогулка по парку Цветник и Курортной зоне — великолепная возможность отдохнуть от напряженных будней, и погрузиться в атмосферу зимнего юга. Зима в краю оранжевого солнца прекрасна, как и лето, — и вы убедитесь в этом сами! Проживание: г. Пятигорск.

Питание: ужин в гостинице.

2 день Гора Машук, Лермонтовские места

Фиолетовый цвет сочетает элегантность синего и энергию красного цвета, символизирует знание, интеллект, таинство. Как нельзя больше это цвет подходит к этому дню экскурсионного тура на Северном Кавказе. Вы пройдетесь по лермонтовским местам, подниметесь на гору Машук, с высоты панорамной площадки увидите, по слову Лермонтова, «как солнце зимнее прекрасно, когда, бродя меж серых туч, на белые снега напрасно оно кидает слабый луч!» Пройдите под Воротами любви, — эта традиция давно укоренилась в среде влюбленных пар, и вы непременно встретитесь с романтикой юности! Проживание: г. Пятигорск.

Питание: ужин в гостинице.

3 день Архыз, Нижнеархызское городище, Романтик

Путешествие на Кавказе продолжается автоэкскурсией в историко-археологический феномен X-

XX вв. Нижнеархызское городище. Руины древнейшей столицы Алании Магаса, языческие могильники и святилища, христианские храмы византийской архитектуры Х в. и постройки XIX в. Афонского Зеленчукского монастыря соседствуют здесь. Воистину сегодня в туре по Кавказу – день приключений и контрастов! Проживание: г. Теберда.

Питание: ужин в гостинице.

4 день Домбай, Муса-Ачитара, Алибекское ущелье

Радость, красота, любовь, полнота жизни и плещущая через край энергия, — вот что такое красный цвет! Подъем на гору Мусса-Ачитара в «сердце гор» Домбае, обзор нескончаемой цепи снежных вершин Главного Кавказского хребта, обучение и катание на горных лыжах, обед в кафе на горе, — это ли не мечта каждого туриста в горнолыжном туре на Северном Кавказе?! А затем в дне красного цвета приходит время экскурсионного тура, — вы отправляетесь Алибекское ущелье, известное разнообразием рельефов и ландшафтов. В хорошую погоду вы дойдете до базы «Алибек», бывшего знаменитого альплагеря, о котором еще в шестидесятые пел Юрий Визбор – сам партайгеноссе Борман из «Семнадцати мгновений весны»! Проживание: г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

5 день Водопад Шумка, Рыбачий Стан, Джамагатское ущелье, нарзаны

Вода у каждого ассоциируется с голубым цветом, символом воздушности, безмятежности, спокойствия, легкости, атмосферы доверия и безопасности. Именно это цвет способствует расслаблению и релаксации. Сначала наш экскурсионный тур приведет вас к громкоголосому водопаду Шумка, который издалека приветствует вас! Вдоволь насладившись красотой его шумного потока и проведя великолепную фотосессию, вы сможете подкрепить свои силы и пообедаете в Рыбачьем стане курорта Теберда. Затем вы отправитесь в Джамагатское ущелье, к знаменитым целебным нарзанам. И это чудо возможно только в приключениях на Северном Кавказе! Проживание: г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

6 день Тебердинский заповедник, Сентинский и Шоанинский храмы, термальные источники

Сборы и снова в путь. Желтым цветом, цветом солнца и тепла, радости и оптимизма раскрашен это день экскурсионного тура на Северном Кавказе! Вначале вы отправитесь на экскурсию в биосферный заповедник — воистину потрясающее место! Общение с братьями нашими меньшими наполнит радостью ваши сердца! Затем вам предстоит посещение древнейших храмов на святых горах Сенты и Шоана, памятников христианской религии и византийской архитектуры – это погружение в мир истории Великой Аланской империи. Разнообразная и неимоверно прекрасная природа – это настоящая зимняя радуга! И в заключение мы едем в регион Кавказских Минеральных вод, город-курорт Пятигорск, а по пути — купание в горячих водах термальных минеральных источников. Умиротворение и тихая радость накроют вас с головой! А все болезни, недуги и немощи просто сбегут прочь, и вы не сможете их догнать! Проживание: г. Пятигорск.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

7 день Эльбрус, поляна Азау, термальные источники Гедуко

Вечность и бездонность неба – это синева! Еще синий цвет – отличное лекарство от рассеянности и нервного перенапряжения. Это ваш лучший день в путешествии на Северном Кавказе! Горнолыжный тур предлагает вам из Пятигорска отправиться в Кабардино-Балкарию, к Великой горе Эльбрус, и вы сможете вволю покататься на горных лыжах или сноуборде на склонах поляны Азау или горы Чегет. А напряжение снимет, как рукой, стоит вам попасть в комплекс термальных источников Гедуко с его прекрасно оборудованными бассейнами и водными аттракционами! Снежно-синий день – последний в активном туре на Кавказе, и поэтому постарайтесь насладиться этим днем от первой до последней минуты! Проживание: г. Пятигорск.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

8 день Кисловодск, отъезд