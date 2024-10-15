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впечатлений и положительных эмоций! Отдельное спасибо гиду Алексею за познавательную информацию по ходу экскурсии и интересную беседу! Алексей правильно спланировал путешествие. Хотя наше путешествие проходило в воскресенье, мы успевали посещать все места без большого скопления туристов. Советы Алексея позволили максимально оптимизировать полезное время наслаждения красотами Домбая. Спасибо Алексею за организацию обеда на Домбае в уютном месте со вкусными местными блюдами! Обязательно воспользуемся услугами вашей компании на других экскурсиях и посоветуем друзьям.