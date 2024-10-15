Горнолыжные туры – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Горнолыжные туры» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
На машине
скидка
20%
94 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Насладившись природой, поднимемся до конечной точки маршрута — горнолыжного курорта Домбай»
Расписание: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:30
6 ноя в 06:30
от 46253 700 за человека
Архыз: храмы и горнолыжный курорт
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архыз: храмы и горнолыжный курорт
Начало: Кисловодск, по договоренности
«После приедем в сам Архыз, где вы сможете прокатиться на канатной дороге, полюбоваться на окрестности с высоты, покататься на лыжах и сноубордах»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 20:00
6 ноя в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    15 октября 2024
    Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
    Как же нам повезло🙌 Вместо групповой поездки у нас получилась индивидуальная🏔️ Гид-экскурсовод, водитель и просто замечательный человек-Андрей. Это ходячая Википедия, умный, образованный, эрудированный, с чувством юмора👌 За одну поездку стооооолько увидели, впечатления на всю жизнь, спасибо огромное!!!!! 🫶 From Челябинск with ❤️
  • Н
    Николай
    2 октября 2024
    Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
    Большое спасибо организаторам и гиду Алексею за прекрасное путешествие по живописным местам, созерцание природных красот, прекрасное настроение и багаж ярких
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    впечатлений и положительных эмоций! Отдельное спасибо гиду Алексею за познавательную информацию по ходу экскурсии и интересную беседу! Алексей правильно спланировал путешествие. Хотя наше путешествие проходило в воскресенье, мы успевали посещать все места без большого скопления туристов. Советы Алексея позволили максимально оптимизировать полезное время наслаждения красотами Домбая. Спасибо Алексею за организацию обеда на Домбае в уютном месте со вкусными местными блюдами! Обязательно воспользуемся услугами вашей компании на других экскурсиях и посоветуем друзьям.

    Большое спасибо организаторам и гиду Алексею за прекрасное путешествие по живописным местам, созерцание природных красот, прекрасноеБольшое спасибо организаторам и гиду Алексею за прекрасное путешествие по живописным местам, созерцание природных красот, прекрасноеБольшое спасибо организаторам и гиду Алексею за прекрасное путешествие по живописным местам, созерцание природных красот, прекрасноеБольшое спасибо организаторам и гиду Алексею за прекрасное путешествие по живописным местам, созерцание природных красот, прекрасноеБольшое спасибо организаторам и гиду Алексею за прекрасное путешествие по живописным местам, созерцание природных красот, прекрасноеБольшое спасибо организаторам и гиду Алексею за прекрасное путешествие по живописным местам, созерцание природных красот, прекрасноеБольшое спасибо организаторам и гиду Алексею за прекрасное путешествие по живописным местам, созерцание природных красот, прекрасное
  • N
    Natalya
    1 октября 2024
    Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
    Это был замечательный день. Огромное спасибо за это нашему гиду. Алексей - эрудированный, веселый, отличный рассказчик, супер водитель! Получили огромное
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    количество информации, массу незабываемых впечатлений! Алексей был очень внимателен ко всем участникам группы, прислушивался ко всем пожеланиям. Поездка получилась очень комфортной и лёгкой. Прошло уже три недели, а я до сих пор под впечатлением! Спасибо огромное!

    Это был замечательный день. Огромное спасибо за это нашему гиду. Алексей - эрудированный, веселый, отличный рассказчикЭто был замечательный день. Огромное спасибо за это нашему гиду. Алексей - эрудированный, веселый, отличный рассказчикЭто был замечательный день. Огромное спасибо за это нашему гиду. Алексей - эрудированный, веселый, отличный рассказчикЭто был замечательный день. Огромное спасибо за это нашему гиду. Алексей - эрудированный, веселый, отличный рассказчикЭто был замечательный день. Огромное спасибо за это нашему гиду. Алексей - эрудированный, веселый, отличный рассказчикЭто был замечательный день. Огромное спасибо за это нашему гиду. Алексей - эрудированный, веселый, отличный рассказчикЭто был замечательный день. Огромное спасибо за это нашему гиду. Алексей - эрудированный, веселый, отличный рассказчикЭто был замечательный день. Огромное спасибо за это нашему гиду. Алексей - эрудированный, веселый, отличный рассказчикЭто был замечательный день. Огромное спасибо за это нашему гиду. Алексей - эрудированный, веселый, отличный рассказчик
  • Т
    Тамара
    5 октября 2022
    Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
    В отношении организации поездки замечаний нет. Программа была выполнена. Особо хочется поблагодарить нашего сопровождающего Магомеда.
  • Н
    Наталья
    3 октября 2022
    Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
    Отличный организатор, все уведомления, документы и прочее - приходило вовремя. Нареканий по поводу трансфера, гостиницы, гида - нет. Все сделано отлично!
  • М
    Мотовилова Татьяна
    15 марта 2022
    Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный тур
    Все, что зависело от организаторов тура и гида прошло на 5/5+. Замечательно. Но с погодой нам не повезло. Красивых фоток совсем мало. Ехать рекомендую однозначно.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Горнолыжные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
  2. Архыз: храмы и горнолыжный курорт
  3. Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Плато Бермамыт
  5. Гижгит
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Приэльбрусье
  10. Гора Кольцо
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в ноябре 2024
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