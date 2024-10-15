скидка
20%
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Насладившись природой, поднимемся до конечной точки маршрута — горнолыжного курорта Домбай»
Расписание: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:30
6 ноя в 06:30
от 46253 700₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архыз: храмы и горнолыжный курорт
Начало: Кисловодск, по договоренности
«После приедем в сам Архыз, где вы сможете прокатиться на канатной дороге, полюбоваться на окрестности с высоты, покататься на лыжах и сноубордах»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 20:00
6 ноя в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия15 октября 2024Как же нам повезло🙌 Вместо групповой поездки у нас получилась индивидуальная🏔️ Гид-экскурсовод, водитель и просто замечательный человек-Андрей. Это ходячая Википедия, умный, образованный, эрудированный, с чувством юмора👌 За одну поездку стооооолько увидели, впечатления на всю жизнь, спасибо огромное!!!!! 🫶 From Челябинск with ❤️
- ННиколай2 октября 2024Большое спасибо организаторам и гиду Алексею за прекрасное путешествие по живописным местам, созерцание природных красот, прекрасное настроение и багаж ярких
- NNatalya1 октября 2024Это был замечательный день. Огромное спасибо за это нашему гиду. Алексей - эрудированный, веселый, отличный рассказчик, супер водитель! Получили огромное
- ТТамара5 октября 2022Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный турВ отношении организации поездки замечаний нет. Программа была выполнена. Особо хочется поблагодарить нашего сопровождающего Магомеда.
- ННаталья3 октября 2022Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный турОтличный организатор, все уведомления, документы и прочее - приходило вовремя. Нареканий по поводу трансфера, гостиницы, гида - нет. Все сделано отлично!
- ММотовилова Татьяна15 марта 2022Радужная неделя. Экскурсионно-горнолыжный турВсе, что зависело от организаторов тура и гида прошло на 5/5+. Замечательно. Но с погодой нам не повезло. Красивых фоток совсем мало. Ехать рекомендую однозначно.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Горнолыжные туры»
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