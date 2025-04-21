Экскурсии в Пятигорск из Кисловодска

Найдено 17 экскурсий в категории «Пятигорск» в Кисловодске, цены от 1700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
На машине
5 часов
-
10%
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Как называлось исконное поселение на месте Пятигорска»
26 апр в 05:00
27 апр в 05:30
10 710 ₽11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
На машине
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Созвездие городов КМВ
Познакомьтесь с уникальной атмосферой городов Кавказских Минеральных Вод. Прогулки по паркам, дегустация нарзанов и исторические достопримечательности ждут вас
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 6 чел.
Лермонтовский Пятигорск
На автобусе
5 часов
10 отзывов
Групповая
Лермонтовский Пятигорск
Познакомьтесь с Пятигорском через призму жизни Лермонтова. Узнайте о его последних днях и посетите знаковые места, связанные с поэтом
Начало: У колоннады
«И конечно, поговорим о Лермонтове, который посещал Провал во время пребывания в Пятигорске»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
26 апр в 14:00
2000 ₽ за человека
По городам и водам: все курорты КМВ за один день
На машине
7 часов
-
10%
214 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
«Вы посетите Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и окрестности Кисловодска»
26 апр в 06:00
6 мая в 06:00
от 12 600 ₽14 000 ₽ за всё до 7 чел.
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
На машине
6 часов
221 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам Лермонтова на Кавминводах
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
«Мы пройдем по новому уютному парку Железноводска, посмотрим дворец Эмира Бухарского, Пушкинскую галерею, посетим питьевые бюветы с минеральной водой, а затем отправимся дальше, через поселок Иноземцево, в Пятигорск»
Сегодня в 15:00
29 апр в 09:30
11 400 ₽ за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
На машине
9 часов
-
5%
165 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
«Начальной точкой экскурсии может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске»
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Уникальная экскурсия из Кисловодска, где вас ждут горы, водопады и архитектурные жемчужины Пятигорска. Откройте для себя Кавказские Минеральные Воды
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
На машине
8 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
«Кисловодский парк и Николаевские ванны в Ессентуках, лермонтовские места в Пятигорске и загадочный дворец эмира Бухарского»
7 мая в 08:00
12 мая в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Последний день Лермонтова
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний день Лермонтова
Погрузитесь в атмосферу последнего дня жизни Лермонтова. Узнайте, где он провёл свои последние часы и какие события привели к его дуэли
«Знаковые места Пятигорска, неразрывно связанные с Лермонтовым: озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовская галерея государственной филармонии, канатная дорога, «Бесстыжие ванны»»
4 мая в 08:00
6 мая в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Все оттенки Пятигорска: классический и необычный маршруты
На автобусе
5 часов
99 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Все оттенки Пятигорска: классический и необычный маршруты
«На экскурсии вы познакомитесь с Пятигорском и погрузитесь в творчество М»
Расписание: Среда, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
26 апр в 14:00
2000 ₽ за человека
«О любви в горах»: авторская экскурсия по Кисловодску и Пятигорску
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
«О любви в горах»: авторская экскурсия по Кисловодску и Пятигорску
Побывать в самых интересных местах, насладиться панорамами и познакомиться с легендами
«Держим путь в Пятигорск — к подножию горы Машук»
Завтра в 10:00
26 апр в 10:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
4.5 часа
68 отзывов
Групповая
В тренде
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
«Здесь вы услышите музыку ветра и полюбуетесь видом старой части Пятигорска, горами-лакколитами и Эльбрусом в ясную погоду»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
27 апр в 14:00
29 апр в 14:00
2000 ₽ за человека
Здесь был Лермонтов
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Здесь был Лермонтов
Познакомиться с историей Пятигорска и прикоснуться к судьбе и творчеству Михаила Лермонтова
Начало: У Колоннады
«С высоты птичьего полёта осмотрите весь Пятигорск, увидите гору Бештау и величественный Эльбрус»
Завтра в 14:00
26 апр в 13:00
от 21 000 ₽ за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды с автомобильной экскурсией
На машине
На микроавтобусе
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды с автомобильной экскурсией
С комфортом добраться до Кисловодска и увидеть главное в городах Кавказских Минеральных Вод
«Мы заберём вас на комфортабельном автомобиле и отвезём в Кисловодск — а по дороге заглянем в Пятигорск, Ессентуки и Железноводск»
1 июн в 07:00
2 июн в 07:00
от 7960 ₽ за всё до 7 чел.
Пятигорск, Ессентуки и Железноводск за 1 день (из Кисловодска на авто)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки и Железноводск за 1 день (из Кисловодска на авто)
Познакомиться с главными достопримечательностями городов КМВ в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю на экскурсию по трём уютным курортным городам: Ессентукам, Пятигорску и Железноводску»
23 мая в 08:00
24 мая в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пятигорск. По местам Лермонтова
5 часов
1 отзыв
Групповая
Пятигорск. По местам Лермонтова
«Приглашаем вас на экскурсию по небольшому, но значимому городу-курорту Северного Кавказа - Пятигорску»
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 14:00
1700 ₽ за человека
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - посетить главные города КМВ за одну поездку
Начало: У Колоннады
«В Пятигорске надо обязательно увидеть знаменитое озеро Провал, парк «Цветник», гору-лакколит Машук»
Завтра в 14:00
26 апр в 14:00
от 28 000 ₽ за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    21 апреля 2025
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    20 апреля мы совершили удивительное путешествие по городам Кавказских Минеральных Вод! Комфортный транспорт и отличная погода сделали поездку незабываемой. А Благодаря
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    Алексею, нашему гиду, эта экскурсия стала настоящим открытием. Его глубокие знания, особенно о жизни и творчестве Лермонтова, были просто завораживающими! Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки – каждый город оставил свой след в нашей памяти. Узнали много нового об истории, климате и достопримечательностях этого края! Алексей, спасибо Вам огромное за Вашу увлеченность, профессионализм и полную отдачу! Экскурсия была яркой, насыщенной и познавательной! Обязательно рекомендуем эту экскурсию и другие именно с Алексеем! Марина, Елена, Гельсина

  • П
    Полина
    21 апреля 2025
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Все понравилось, спасибо гиду Сергею. Был заинтересован в том, чтобы экскурсия прошла интересно и мы остались довольны. Для меня было несколько нюансов, но кто-то на это и не обратит внимания, все мы разные. Спасибо за экскурсию!
  • К
    Ксения
    21 апреля 2025
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    7 часов экскурсии с Сергеем на на одном дыхании!!!
  • Е
    Елена
    20 апреля 2025
    Лермонтовский Пятигорск
    Экскурсия понравилась. Гид Елизавета просто супер молодец! Очень интересно рассказывает, а как читает Лермонтова, заслушаешься. Очень рекомендую!
  • С
    Светлана
    13 апреля 2025
    По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
    Очень понравилась экскурсия по лермонтовским местам в 3 городах с Максимом. Интеллигентный гид, интересно и с тонким юмором ведущий рассказ по маршруту. Прекрасный водитель, идеально чистый и комфортный автомобиль. Подстроился под наши пожелания, огромное спасибо! Обязательно вернемся!
  • О
    Ольга
    12 апреля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Карен нам с дочкой понравился ☺️ Рассказывает интересно, а главное, очень артистично 🙏🏼 По-новому, посмотрела на Лермонтова и его историю любви ☺️ Спасибо за прекрасную и интересную экскурсию ☺️
    Карен нам с дочкой понравился ☺️ Рассказывает интересно, а главное, очень артистично 🙏🏼Карен нам с дочкой понравился ☺️ Рассказывает интересно, а главное, очень артистично 🙏🏼Карен нам с дочкой понравился ☺️ Рассказывает интересно, а главное, очень артистично 🙏🏼Карен нам с дочкой понравился ☺️ Рассказывает интересно, а главное, очень артистично 🙏🏼Карен нам с дочкой понравился ☺️ Рассказывает интересно, а главное, очень артистично 🙏🏼Карен нам с дочкой понравился ☺️ Рассказывает интересно, а главное, очень артистично 🙏🏼Карен нам с дочкой понравился ☺️ Рассказывает интересно, а главное, очень артистично 🙏🏼
  • С
    Светлана
    10 апреля 2025
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
    Отличная экскурсия! С Владимиром было очень приятно путешествовать! Контактный, отлично владеет материалом, может дать практичные советы, приятный собеседник! Остались очень довольны от видов и информации! Большое спасибо!
  • А
    Анастасия
    10 апреля 2025
    По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
    Спасибо огромное за экскурсию! Прекрасный гид Максим, отличная подача материала (сыну 10 лет, и он все понимал и слушал (что
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    самое главное!) информацию, которую Максим переводил на понятия современных подростков. Несмотря на погодные условия, побывали на всех точках маршрута, мы насладились видами, парками, а главное, что про Лермонтова мы очень много знаем!!!! Рекомендую!

    Спасибо огромное за экскурсию! Прекрасный гид Максим, отличная подача материала (сыну 10 лет, и он всеСпасибо огромное за экскурсию! Прекрасный гид Максим, отличная подача материала (сыну 10 лет, и он всеСпасибо огромное за экскурсию! Прекрасный гид Максим, отличная подача материала (сыну 10 лет, и он всеСпасибо огромное за экскурсию! Прекрасный гид Максим, отличная подача материала (сыну 10 лет, и он всеСпасибо огромное за экскурсию! Прекрасный гид Максим, отличная подача материала (сыну 10 лет, и он всеСпасибо огромное за экскурсию! Прекрасный гид Максим, отличная подача материала (сыну 10 лет, и он всеСпасибо огромное за экскурсию! Прекрасный гид Максим, отличная подача материала (сыну 10 лет, и он всеСпасибо огромное за экскурсию! Прекрасный гид Максим, отличная подача материала (сыну 10 лет, и он всеСпасибо огромное за экскурсию! Прекрасный гид Максим, отличная подача материала (сыну 10 лет, и он всеСпасибо огромное за экскурсию! Прекрасный гид Максим, отличная подача материала (сыну 10 лет, и он все
  • Е
    Екатерина
    5 апреля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Карен настоящий эрудит, интеллектуал и знаток истории своего края! Блестящие знания биографии Михаила Лермонтова, которыми
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    он щедро делится со своими экскурсантами. Он не просто рассказывает, не просто повествует о том или ином факте из жизни писателя - он, как настоящий актер, «проигрывает» эту историю для вас! На обед Карен завез нас в семейное кафе в Железноводске. Несмотря на простенький антураж кафе, кухня там действительно потрясающая! Однозначно наши рекомендации!

    Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Карен настоящий эрудит, интеллектуал и знаток истории своего края! Блестящие знанияОчень увлекательная и познавательная экскурсия! Карен настоящий эрудит, интеллектуал и знаток истории своего края! Блестящие знанияОчень увлекательная и познавательная экскурсия! Карен настоящий эрудит, интеллектуал и знаток истории своего края! Блестящие знанияОчень увлекательная и познавательная экскурсия! Карен настоящий эрудит, интеллектуал и знаток истории своего края! Блестящие знанияОчень увлекательная и познавательная экскурсия! Карен настоящий эрудит, интеллектуал и знаток истории своего края! Блестящие знанияОчень увлекательная и познавательная экскурсия! Карен настоящий эрудит, интеллектуал и знаток истории своего края! Блестящие знанияОчень увлекательная и познавательная экскурсия! Карен настоящий эрудит, интеллектуал и знаток истории своего края! Блестящие знанияОчень увлекательная и познавательная экскурсия! Карен настоящий эрудит, интеллектуал и знаток истории своего края! Блестящие знанияОчень увлекательная и познавательная экскурсия! Карен настоящий эрудит, интеллектуал и знаток истории своего края! Блестящие знанияОчень увлекательная и познавательная экскурсия! Карен настоящий эрудит, интеллектуал и знаток истории своего края! Блестящие знания
  • В
    Владимир
    4 апреля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Отлично провели время: обсудили все детали маршрута с желаемыми коррективами, выехали четко вовремя, весь день были вовлечены в увлекательное путешествие
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    с артистичным устным сопровождением. Наша маленькая компания была очень неоднородной, но понравилось всем. Карен работает с большой самоотдачей, корректен, понимает с полуслова и подстраивается без напряжения. Еда в том месте, где нам было предложено пообедать (были получены подробные рекомендации по меню), оказалась лучшей за всю поездку по региону. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Пятигорск»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
  2. Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
  3. Лермонтовский Пятигорск
  4. По городам и водам: все курорты КМВ за один день
  5. По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Эльбрус
  3. Долина Нарзанов
  4. Гижгит
  5. Медовые водопады
  6. Перевал Гум-Баши
  7. Плато Бермамыт
  8. Кисловодский парк
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в апреле 2025
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