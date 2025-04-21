-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Как называлось исконное поселение на месте Пятигорска»
26 апр в 05:00
27 апр в 05:30
10 710 ₽
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Созвездие городов КМВ
Познакомьтесь с уникальной атмосферой городов Кавказских Минеральных Вод. Прогулки по паркам, дегустация нарзанов и исторические достопримечательности ждут вас
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Лермонтовский Пятигорск
Познакомьтесь с Пятигорском через призму жизни Лермонтова. Узнайте о его последних днях и посетите знаковые места, связанные с поэтом
Начало: У колоннады
«И конечно, поговорим о Лермонтове, который посещал Провал во время пребывания в Пятигорске»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
26 апр в 14:00
2000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
«Вы посетите Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и окрестности Кисловодска»
26 апр в 06:00
6 мая в 06:00
от 12 600 ₽
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам Лермонтова на Кавминводах
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
«Мы пройдем по новому уютному парку Железноводска, посмотрим дворец Эмира Бухарского, Пушкинскую галерею, посетим питьевые бюветы с минеральной водой, а затем отправимся дальше, через поселок Иноземцево, в Пятигорск»
Сегодня в 15:00
29 апр в 09:30
11 400 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
«Начальной точкой экскурсии может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске»
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
14 250 ₽
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Уникальная экскурсия из Кисловодска, где вас ждут горы, водопады и архитектурные жемчужины Пятигорска. Откройте для себя Кавказские Минеральные Воды
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
«Кисловодский парк и Николаевские ванны в Ессентуках, лермонтовские места в Пятигорске и загадочный дворец эмира Бухарского»
7 мая в 08:00
12 мая в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний день Лермонтова
Погрузитесь в атмосферу последнего дня жизни Лермонтова. Узнайте, где он провёл свои последние часы и какие события привели к его дуэли
«Знаковые места Пятигорска, неразрывно связанные с Лермонтовым: озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовская галерея государственной филармонии, канатная дорога, «Бесстыжие ванны»»
4 мая в 08:00
6 мая в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Все оттенки Пятигорска: классический и необычный маршруты
«На экскурсии вы познакомитесь с Пятигорском и погрузитесь в творчество М»
Расписание: Среда, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
26 апр в 14:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
«О любви в горах»: авторская экскурсия по Кисловодску и Пятигорску
Побывать в самых интересных местах, насладиться панорамами и познакомиться с легендами
«Держим путь в Пятигорск — к подножию горы Машук»
Завтра в 10:00
26 апр в 10:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
В трендеИз Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
«Здесь вы услышите музыку ветра и полюбуетесь видом старой части Пятигорска, горами-лакколитами и Эльбрусом в ясную погоду»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
27 апр в 14:00
29 апр в 14:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Здесь был Лермонтов
Познакомиться с историей Пятигорска и прикоснуться к судьбе и творчеству Михаила Лермонтова
Начало: У Колоннады
«С высоты птичьего полёта осмотрите весь Пятигорск, увидите гору Бештау и величественный Эльбрус»
Завтра в 14:00
26 апр в 13:00
от 21 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды с автомобильной экскурсией
С комфортом добраться до Кисловодска и увидеть главное в городах Кавказских Минеральных Вод
«Мы заберём вас на комфортабельном автомобиле и отвезём в Кисловодск — а по дороге заглянем в Пятигорск, Ессентуки и Железноводск»
1 июн в 07:00
2 июн в 07:00
от 7960 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки и Железноводск за 1 день (из Кисловодска на авто)
Познакомиться с главными достопримечательностями городов КМВ в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю на экскурсию по трём уютным курортным городам: Ессентукам, Пятигорску и Железноводску»
23 мая в 08:00
24 мая в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Пятигорск. По местам Лермонтова
«Приглашаем вас на экскурсию по небольшому, но значимому городу-курорту Северного Кавказа - Пятигорску»
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 14:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - посетить главные города КМВ за одну поездку
Начало: У Колоннады
«В Пятигорске надо обязательно увидеть знаменитое озеро Провал, парк «Цветник», гору-лакколит Машук»
Завтра в 14:00
26 апр в 14:00
от 28 000 ₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина21 апреля 202520 апреля мы совершили удивительное путешествие по городам Кавказских Минеральных Вод! Комфортный транспорт и отличная погода сделали поездку незабываемой. А Благодаря
- ППолина21 апреля 2025Все понравилось, спасибо гиду Сергею. Был заинтересован в том, чтобы экскурсия прошла интересно и мы остались довольны. Для меня было несколько нюансов, но кто-то на это и не обратит внимания, все мы разные. Спасибо за экскурсию!
- ККсения21 апреля 20257 часов экскурсии с Сергеем на на одном дыхании!!!
- ЕЕлена20 апреля 2025Экскурсия понравилась. Гид Елизавета просто супер молодец! Очень интересно рассказывает, а как читает Лермонтова, заслушаешься. Очень рекомендую!
- ССветлана13 апреля 2025Очень понравилась экскурсия по лермонтовским местам в 3 городах с Максимом. Интеллигентный гид, интересно и с тонким юмором ведущий рассказ по маршруту. Прекрасный водитель, идеально чистый и комфортный автомобиль. Подстроился под наши пожелания, огромное спасибо! Обязательно вернемся!
- ООльга12 апреля 2025Карен нам с дочкой понравился ☺️ Рассказывает интересно, а главное, очень артистично 🙏🏼 По-новому, посмотрела на Лермонтова и его историю любви ☺️ Спасибо за прекрасную и интересную экскурсию ☺️
- ССветлана10 апреля 2025Отличная экскурсия! С Владимиром было очень приятно путешествовать! Контактный, отлично владеет материалом, может дать практичные советы, приятный собеседник! Остались очень довольны от видов и информации! Большое спасибо!
- ААнастасия10 апреля 2025Спасибо огромное за экскурсию! Прекрасный гид Максим, отличная подача материала (сыну 10 лет, и он все понимал и слушал (что
- ЕЕкатерина5 апреля 2025Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Карен настоящий эрудит, интеллектуал и знаток истории своего края! Блестящие знания биографии Михаила Лермонтова, которыми
- ВВладимир4 апреля 2025Отлично провели время: обсудили все детали маршрута с желаемыми коррективами, выехали четко вовремя, весь день были вовлечены в увлекательное путешествие
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