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он щедро делится со своими экскурсантами. Он не просто рассказывает, не просто повествует о том или ином факте из жизни писателя - он, как настоящий актер, «проигрывает» эту историю для вас! На обед Карен завез нас в семейное кафе в Железноводске. Несмотря на простенький антураж кафе, кухня там действительно потрясающая! Однозначно наши рекомендации!