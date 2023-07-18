5 день

Медовые водопады, Гора кольцо, Чайный домик. Экскурсия в Кисловодск

Завтрак в гостинице с 07:30.

08:30 Выезд из гостиницы.

Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).

Гора кольцо, Чайный домик (с дегустацией чая, варенья).

Конная прогулка(по желанию, за доп. плату).

Посещение Медового экстрим-парка, где у вас будет возможность прокатиться на самом длинном зиплайне в России (по желанию, за доп. плату).

Экскурсия в г. Кисловодск с посещением: Аллея курортного парка, Нарзанная галерея (бесплатная дегустация), мостик «Дамский каприз», искусственный водопад «Стеклянная струя».

Возвращение в гостиницу Пятигорска, ориентировочно к 19:00, свободное время.