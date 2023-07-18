Родственник на Кавказе
Вас ждет всесезонный горнолыжный курорт Домбай и расслабляющий термальный источник «Жемчужина Кавказа». Все лучшее в одном путешествии!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Минеральные Воды. Свободное время
Встреча туристов в г. Минеральные Воды.
Размещение в гостинице г. Пятигорск.
Свободное время.
18:00 приветственный ужин с национальной кухней и танцами в Кавказском ресторане «Урарту» (трансфер туда и обратно включен).
Пятигорск. Железноводск
Завтрак с 07:30.
09:00 Выезд из гостиницы.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещение основных достопримечательностей: озеро
«Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли и дом М. Ю. Лермонтова.
Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск (при хорошей погоде) (доп. плата).
Посещение парка «Зеленый квартал», где представлены работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями.
Экскурсия по Железноводску с посещением курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.
Возвращение в гостиницу в 17:00, свободное время.
Приэльбрусье
Завтрак с 07:30, освобождение номеров.
Выезд в 08:30 в Приэльбрусье (КБР) с посещением поляны Азау.
Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы, Эльбрус (доп. плата).
Посещение поляны Нарзанов.
Размещение в гостинице в г. Нальчике ориентировочно в 19:00.
Свободное время.
Верхняя Балкария
Завтрак в 08:00, освобождение номеров.
Экскурсия на Голубое озеро –второе в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9.30 С) и никогда не замерзает.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию.
Высокие горы, красивая природа и старинные родовые башни.
Посещение замка Шато-Эркен.
Возвращение в Пятигорск, размещение в гостинице, ориентировочно в 19:00.
Медовые водопады, Гора кольцо, Чайный домик. Экскурсия в Кисловодск
Завтрак в гостинице с 07:30.
08:30 Выезд из гостиницы.
Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).
Гора кольцо, Чайный домик (с дегустацией чая, варенья).
Конная прогулка(по желанию, за доп. плату).
Посещение Медового экстрим-парка, где у вас будет возможность прокатиться на самом длинном зиплайне в России (по желанию, за доп. плату).
Экскурсия в г. Кисловодск с посещением: Аллея курортного парка, Нарзанная галерея (бесплатная дегустация), мостик «Дамский каприз», искусственный водопад «Стеклянная струя».
Возвращение в гостиницу Пятигорска, ориентировочно к 19:00, свободное время.
Домбай, Тебердинский национальный парк
Завтрак с 07:30.
08:30 Освобождение номеров. Выезд с чемоданами.
Выезд группы на всесезонный горнолыжный курорт Домбай.
Посещение Тебердинского национального парка и зоопарка.
Остановка у реки Уллу-Мурджу, одной из самых чистых горных рек России.
Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века (восхождение к храму пешком полчаса).
Размещение в отеле в Домбае.
Свободное время.
По желанию ужин в форелевом шале.
Мусса-Ачитара. Термальные источники, отъезд
Завтрак с 07:30.
Освобождение номеров, выезд с чемоданами.
Подъем на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3200 м) за доп. плату.
Купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа» под открытым небом (температура воды от +21 до +40 градусов).
Отправление в аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды.
Прибытие в аэропорт к 18:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тариф проживания
|2–х/3–х местный номер
|Доплата за одноместное размещение
|Стандарт
|36 500
|12 000
|Комфорт
|39 000
|14 000
Тариф Комфорт от тарифа Стандарт отличается только проживанием в гостинице в Пятигорске. Но и в том, и в другом тарифе гостиницы комфортабельные, 4*. По тарифу Комфорт отель более высокого уровня обслуживания и у него лучше расположение.
Детям до 12 лет включительно скидка 10%.
Варианты проживания
Гостиница «Маск»
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
Гостиница «Бугарь»
Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.
К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.
Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.
Гостиница «Корона»
Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.
Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.
На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».
Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.
Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.
Гостиница «Россия»
Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.
Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.
В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.
Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.
Гостиница «Синдика»
Комфортабельный и современный отель «Синдика» - это прекрасное сочетание комфорта, услуг премиум класса и традиций гостеприимства. Комплекс находится в тихой и живописной части города, рядом с парком им. Атажукина.
Каждый номер оформлен в элегантном стиле и приятных тонах, что делает местонахождение здесь еще более комфортным. Категории оснащены удобными кроватями с ортопедическим матрасами, мебелью с отделкой из дерева, холодильником, телевизором, телефоном, а также собственной ванной комнатой с феном.
На территории работает ресторан, в котором доступно разнообразное сытное меню как по системе «шведский стол», так и заказное. Желающие смогут отправиться в близлежащие кафе и бары.
Аэропорт Нальчик в 6,5 км, а железнодорожный вокзал в 4 км. В 15 минутах езды от места проживания есть торговые центры, кинотеатры, музеи, а еще достопримечательности.
Гостиница «Белые ночи»
Отель «Белые ночи» находится на курорте Домбай в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко находится целебный нарзанный источник.
Номерной фонд представлен 6 видами апартаментов разного уровня комфортности. Обстановка во всех комнатах приближена к домашней. Гости могут разместиться, как в стандартных 2-местных номерах, так и в более просторных апартаментах на 4,5,6 человек.
Питание в гостинице не предусмотрено. Но Домбай – развитый курортный поселок, где можно найти пункты питания на любой вкус. Рядом с отелем в шаговой доступности находятся столовые, рестораны, бары, кафе. Выбрать, где покушать, можно основываясь на пристрастиях к определенной кухне.
Поблизости находятся знаменитый хребет Мусса-Ачитара, водопад Чучхурский, ущелье Алибек.
Гостиница «Кураж»
Отель «Кураж» находится в поселке Домбай, это горнолыжный курорт в красивом природном месте среди гор и хвойных лесов. К услугам гостей предоставляется: трансфер, сауна, парковка для личного авто, терраса, доступ к Wi-Fi, катание на лыжах, пешие прогулки.
Все номера выполнены в благородных бежевых и золотистых тонах, в европейском стиле. В комнатах есть все необходимое: комфортное спальное место с белоснежным бельем, прикроватные тумбы, большие вместительные шкафы, обеденные зоны, телевизоры с кабельными каналами. Персональная ванная с гигиеническими принадлежностями и туалет.
На первом этаже располагается кафе и караоке, где можно вкусно поесть и отдохнуть. По утрам сервируется завтрак по типу «шведского стола».
В шаговой доступности Домбайская поляна, расстояние до центра 100 метров, до канатной дороги 0,3 км.
Гостиница «Горский дом»
Гостиница «Горский дом» находится в центре развитой туристической инфраструктуры, органично сочетаясь с удивительной природой Домбая.
Номерной фонд составляет 42 номера, оснащённых всем необходимым для проживания.
Для удобства гостей на территории работает ресторан. Представлен широкий выбор кухонь — грузинская, европейская, кавказская, русская, осетинская. Питание осуществляется по меню.
Для желающих провести переговоры или деловую встречу открыты современные конференц-залы.
Рядом проходят горнолыжные трассы, которые подойдут как для начинающих, так и для опытных горнолыжников.
Гостиница «Снежный барс»
Отель «Отель Снежный барс Домбай» находится на Домбае. Этот отель расположен в центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с отелем — Маятниковая канатная дорога, Горнолыжный однокресельный подъемник и Горнолыжный шестикресельный подъемник Домбай-2.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе.
Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Специально для автопутешественников организована парковка. Также для гостей в отеле: сауна. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, тренажёрный зал и настольный теннис.
Среди развлечений на территории — караоке и площадка для барбекю. Дети будут рады! Работает детская игровая комната.
Гостиница «Алибек»
Туристическая база “Алибек” расположена в поселке Домбай. Это отличное место для спортсменов и любителей горнолыжных спусков.
База предлагает своим гостям 49 номеров различных категорий - здесь каждый найдет для себя уютную комнату. Кроме того, постояльцам по утрам предлагается завтрак - континентальный или по меню.
“Алибек” предоставляет своим гостям большой выбор услуг, как специализированных горнолыжных, так традиционных для отеля. У базы имеется прямой доступ к лыжным склонам, в распоряжении постояльцем находятся помещение для хранения и сушки лыж, а также взять напрокат снаряжение. Услуги бассейна, бара, общего лаунджа, парковой территории и набор принадлежностей для барбекю сделают Ваш отдых комфортнее.
На территории гостиницы работает ресторан, а по вечерам проходят развлекательные мероприятия. Для отдыхающих с детьми имеется детская площадка. Стойка регистрации постояльцев работает круглосуточно.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение: г. Пятигорск – 4 ночи, г. Нальчик – 1 ночь, Домбай – 1 ночь
- Питание: завтраки, приветственный ужин в первый день тура
- Купание в термальных источниках: «Жемчужина Кавказа»
- Экологические сборы включены
- Трансферы: по программе
- Сопровождающий: на маршруте с группой
- Встреча/проводы: ж/д вокзал и/или аэропорт
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание: обеды, ужины
- Доплата за одноместное размещение
- Индивидуальный трансфер
- Билет на зиплайн – 1 500 руб.
- Канатная дорога на Эльбрус – 900 – 1 400 руб.
- Подъем на вершину горы Мусса-Ачитара – 1 600 руб.
- Подъем на гору Машук – 360 руб.
- Конные прогулки – от 300 руб
- Место начала и завершения?
- г. Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.
Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. На Эльбрусе снег лежит даже летом, поэтому для экскурсии на Эльбрус необходима будет одежда потеплее. Также понадобятся купальник/купальные плавки, шлепки для термальных источников, дождевики/зонтик на случай осадков, солнцезащитные средства.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Можно ли брать с собой детей?
Рекомендованный возраст туристов от 5 лет. Но также в этом туре уже участвовали дети 2, 3, 4 года. Все индивидуально, если ребенок хорошо переносит дорогу.
За тур будет несколько длительных переездов по 3,5 часа в пути. Дорога местами серпантин.
- Возможно ли подселение, если я путешествую один?
Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору