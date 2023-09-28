1 день

Прибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному парку

Утреннее прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.

12:30 Групповой трансфер в Кисловодск.

Размещение в отелях на выбор после 14:00.

Курортный сбор (100 руб. /чел. в сутки) оплачивается в отеле по прибытию.

Обед.

Пешеходная экскурсия по Кисловодску.

Вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.

Неспешная прогулка по Кисловодскому курортному парку, дегустация трёх видов нарзана в главной нарзанной галерее.

Воздух парка насыщен ионами и фитонцидами растений, что благотворно влияет на здоровье местных жителей и посетителей города.

Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.

Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.

Когда-то этим местом наслаждались великие деятели культуры — А. Пушкин, Л. Толстой, А. Чехов, А. Солженицын, Ф. Шаляпин, А. Павлова.

Возвращение в отель (самостоятельно).