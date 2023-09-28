Скалолазный ретрит на Водах
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному парку
Утреннее прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.
12:30 Групповой трансфер в Кисловодск.
Размещение в отелях на выбор после 14:00.
Курортный сбор (100 руб. /чел. в сутки) оплачивается в отеле по прибытию.
Обед.
Пешеходная экскурсия по Кисловодску.
Вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.
Неспешная прогулка по Кисловодскому курортному парку, дегустация трёх видов нарзана в главной нарзанной галерее.
Воздух парка насыщен ионами и фитонцидами растений, что благотворно влияет на здоровье местных жителей и посетителей города.
Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.
Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.
Когда-то этим местом наслаждались великие деятели культуры — А. Пушкин, Л. Толстой, А. Чехов, А. Солженицын, Ф. Шаляпин, А. Павлова.
Возвращение в отель (самостоятельно).
Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Трансфер до скал.
Тренировка по скалолазанию займет около 4 часов.
В неё входят:
- разминка на земле;
- обучение правильному использованию снаряжения (выдаётся на прокат на время тура);
- лазание на простых трассах;
- лазание на 3-4 трассах максимальной сложности для конкретного участника;
- заминка на земле.
13:30 Неспешное путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов».
Получасовая дорога от Кисловодска считается самой красивой во всем Приэльбрусье: неповторимые пейзажи с видом на Кавказский хребет и гору Эльбрус будут сопровождать вас в течение всей поездки.
По количеству различных по составу и свойствам нарзанных и серебряных источников, расположенных в одном месте, экопарк «Долина Нарзанов» не имеет аналогов в мире.
Экопарк обладает удивительным по красоте природным ландшафтом и целебным горным климатом.
Здесь соседствуют горные реки, субальпийские луга, лесные массивы.
Обед с блюдами национальной кухни.
После обеда пройдем по экотропе, которая расположена в глубине живописного парка — по пешеходным мостам, пересекающим реку Хасаут, с видами на красоту первозданной природы.
Возвращение в Кисловодск.
Занятие на скалах, отдых в горячих источниках
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Трансфер до места занятий.
Тренировка по скалолазанию, состоящая из тех же блоков, что и в предыдущий день.
Тренировка по скалолазанию займет около 4 часов.
Обед (ланч-бокс).
Возвращение в отель.
Групповая сборная поездка на Суворовские термальные источники (дополнительная плата за входной билет — 650 руб., оплата осуществляется гиду на месте).
Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки.
После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами, нарушении пищеварения, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и неправильном обмене веществ.
Противопоказания: повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
22:00 Ориентировочное время возвращения в Кисловодск.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободное время в городе солнца.
Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал — самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|2-местный номер
|1-местный номер
Дополнительное место
ребенок или взрослый
Отель по программе тура 3*
(Амира Парк, Благодать, Бристоль или аналогичные)
40 000
44 000
37 500
Отель по программе тура 4*
(Парк отель, Ария, Проспект или аналогичные)
45 000
51 000
39 500
Скидка на основные места для детей с 7 до 14 лет — 5%.
Варианты проживания
Отель Благодать 3
Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.
Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.
На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.
Амира Парк 3
Отель Amira Parc расположен в Кисловодске, недалеко от центра города и станицы Буденновская. Расстояние до улицы Кисловодская составляет примерно 5,8 км, до поселка Зеленегорский — 7,2 км, до железнодорожной станции Минутка — 7,4 км. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Для гостей сервируют завтрак по меню.
Поселок Мирный и поселок Элькуш находятся соответственно в 8,2 км и в 9,2 км от отеля Amira Parc. До ближайшего аэропорта Минеральные Воды — 56 км.
Отель Проспект 4
Апартаменты «Проспект» с террасой расположен в городе Кисловодск. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Все номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом, письменным столом, телевизором с плоским экраном и чайником. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере отеля «Проспект» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
На территории отеля «Проспект» обустроена детская игровая площадка.
Город Пятигорск находится в 31 км, а город Минеральные Воды — в 47 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды, ближайшего от отеля, составляет 45 км.
Парк отель 4
Гостиница «Парк-Отель» расположена в самом центре города-курорта Кисловодск.
Гостиница располагает сорока пятью комфортабельными, просторными и уютными номерами различной категории со всеми удобствами, чтобы отдых гостей был легким и приятным.
Ресторан «Чайка», функционирующий при гостинице, предлагает гостям лучшие блюда кавказской и европейской кухни. В ресторане возможны организация и проведение праздничных и деловых мероприятий.
«Парк Отель» также предлагает своим гостям воспользоваться услугами созданного на базе гостиницы медицинского центра «Меда-Парк».
В шаговой доступности Нарзанная Галерея и Колоннада.
Отель Ария
Отель «Ария» располагается в городе Кисловодск Ставропольский край. В 350 м находится остановка общественного транспорта. Гости отеля могут воспользоваться парковкой.
В номерах установлены комфортные ортопедические матрасы, которые обеспечивают прекрасный сон. Так же в номерах есть телефон, сейф и фен в своей ванной комнате.
В отеле размещены ресторан и бар. Поблизости располагаются кондитерская, пиццерия, суши-бар и магазин с продуктами питания.
Неподалеку находятся смотровая площадка. Расстояние до Международного аэропорта Минеральные Воды составляет 55 км, а до железнодорожного вокзала 1 км.
Отель Бристоль
Гостиница «Le Bristol» - одна из самых востребованных в Кисловодске. Здание расположено в центральном районе. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для проживания предоставляются номера, каждый из них оформлен в приятной и светлой цветовой гамме, обставленные мебелью с деревянной отделкой, современной техникой, собственной ванной или душевой и санузлом.
В ресторане отдыхающие могут вкусно и сытно поесть, попробовать разнообразные блюда и напитки из меню. В пешей доступности есть заведения общественного питания и продуктовые магазины.
Расстояние до аэропорта 51 км, до ближайшего железнодорожного вокзала около 2 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды - Кисловодcк
- Проживание в отелях на выбор 3* или 4* - 3 ночи с завтраком. Оператор расселяет в отели по своему усмотрению
- Обзорная экскурсия по городу Кисловодск и Кисловодскому курортному парку + дегустация 3х видов нарзана
- Обед (1 день)
- Путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов» + обед
- Трансфер до скал и обратно в дни занятий
- Инструктор по скалолазанию 2 дня
- Сухой паек во 2 день
- Сборная экскурсия на Суворовские термальные источники
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Индивидуальные трансферы - аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск или Кисловодск - аэропорт
- Плата за входной билет на Суворовские термальные источники - 650 руб. /час
- Оформление приглашения для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
- Питание, не включенное в программу тура
- Индивидуальные трансферы
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Обратный трансфер в аэропорт / вокзал
- Аренда личного туристического снаряжения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой для скалолазных тренировок и прогулок:
- ветрозащитная куртка;
- спортивные брюки или шорты (леггинсы);
- треккинговые ботинки или кроссовки;
- тапочки (сланцы или кроксы) для отдыха между прохождениями скальных трасс;
- кофта (флисовая);
- футболка спортивная или майка для лазания;
- перчатки и шапка для холодного времени года;
- рюкзак (объём до 30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка» или каремат для вещей и отдыха;
- термос или бутылка с водой;
- треккинговые палки (прокат от 350 рублей в день).
Рекомендуем взять с собой вещи для купания:
- купальные плавки/купальник;
- полотенце (1-2 шт.);
- резиновые тапочки.
Как организована встреча?
Встреча
Групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Скалолазный ретрит». От ж/д вокзала г. Кисловодска наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.
Проводы
Обратный трансфер не включен в стоимость тура. Для туристов, могут быть организованы индивидуальные трансферы по запросу за дополнительную плату в размере от 2000 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где вкуснее всего можно покушать?
Рекомендуемые рестораны, кафе:
- Кафе “ШокОлад”, Курортный бульвар 19.
- Кофе&Эклер, Курортный бульвар 5.
- Ресторан “Гостидзе”, Вокзальная 19Б.
- Кафе в парке – “Чайный домик”, Курортный парк 2.
- Кафе “Старый Баку”, ул. Карла Маркса 20.
- Ресторан “Старый дворик”, Курортный бульвар 5а.
- Ресторан отеля “Проспект”, пр. Победы 10Б
- Курортная столовая, ул. Герцена 3-1.
Можно ли изменить питание в туре?
Мы учтем ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу в туре вам будет предложено стандартное меню.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.