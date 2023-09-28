Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Групповой тур в Кисловодске

Скалолазный ретрит на Водах

5
3 отзыва
Ваше активное путешествие по скалам Кисловодска пройдёт в составе небольшой группы, а наставлять на этом пути вас будут наши инструкторы — профессиональные скалолазы, действующие спортсмены, которые в совершенстве владеют техникой спорта, а также знают ландшафт и окружающую природу мест тренировок. Постоянными спутниками в этих каникулах станут прекрасные виды на ущелья и горные просторы.
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Ближайшие даты:
17
мая
14
июн
19
июл
16
авг
20
сен

Что вас ожидает:

Отличная площадка для скалолазания
Отличная площадка для скалолазания
Скалы обустроены целым сектором многоверёвочных маршрутов — каждый скалолаз найдет препятствие по силам
Релакс на источниках
Релакс на источниках
Искупаемся в живительных термальных бассейнах под открытым небом
Солнечный Кисловодск
Солнечный Кисловодск
Познакомимся с историей города, увидим главную нарзанную галерею, Каскадную лестницу и Курортный бульвар

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному парку

Утреннее прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.

12:30 Групповой трансфер в Кисловодск.

Размещение в отелях на выбор после 14:00.

Курортный сбор (100 руб. /чел. в сутки) оплачивается в отеле по прибытию.

Обед.

Пешеходная экскурсия по Кисловодску.

Вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.

Неспешная прогулка по Кисловодскому курортному парку, дегустация трёх видов нарзана в главной нарзанной галерее.

Воздух парка насыщен ионами и фитонцидами растений, что благотворно влияет на здоровье местных жителей и посетителей города.

Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.

Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.

Когда-то этим местом наслаждались великие деятели культуры — А. Пушкин, Л. Толстой, А. Чехов, А. Солженицын, Ф. Шаляпин, А. Павлова.

Возвращение в отель (самостоятельно).

Прибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному паркуПрибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному паркуПрибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному паркуПрибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному парку
2 день

Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Трансфер до скал.

Тренировка по скалолазанию займет около 4 часов.

В неё входят:

  • разминка на земле;
  • обучение правильному использованию снаряжения (выдаётся на прокат на время тура);
  • лазание на простых трассах;
  • лазание на 3-4 трассах максимальной сложности для конкретного участника;
  • заминка на земле.

13:30 Неспешное путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов».

Получасовая дорога от Кисловодска считается самой красивой во всем Приэльбрусье: неповторимые пейзажи с видом на Кавказский хребет и гору Эльбрус будут сопровождать вас в течение всей поездки.

По количеству различных по составу и свойствам нарзанных и серебряных источников, расположенных в одном месте, экопарк «Долина Нарзанов» не имеет аналогов в мире.

Экопарк обладает удивительным по красоте природным ландшафтом и целебным горным климатом.

Здесь соседствуют горные реки, субальпийские луга, лесные массивы.

Обед с блюдами национальной кухни.

После обеда пройдем по экотропе, которая расположена в глубине живописного парка — по пешеходным мостам, пересекающим реку Хасаут, с видами на красоту первозданной природы.

Возвращение в Кисловодск.

Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»
3 день

Занятие на скалах, отдых в горячих источниках

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Трансфер до места занятий.

Тренировка по скалолазанию, состоящая из тех же блоков, что и в предыдущий день.

Тренировка по скалолазанию займет около 4 часов.

Обед (ланч-бокс).

Возвращение в отель.

Групповая сборная поездка на Суворовские термальные источники (дополнительная плата за входной билет — 650 руб., оплата осуществляется гиду на месте).

Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки.

После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами, нарушении пищеварения, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и неправильном обмене веществ.

Противопоказания: повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

22:00 Ориентировочное время возвращения в Кисловодск.

Занятие на скалах, отдых в горячих источникахЗанятие на скалах, отдых в горячих источникахЗанятие на скалах, отдых в горячих источникахЗанятие на скалах, отдых в горячих источниках
4 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободное время в городе солнца.

Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал — самостоятельно.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель2-местный номер1-местный номер

Дополнительное место

ребенок или взрослый

Отель по программе тура 3*

(Амира Парк, Благодать, Бристоль или аналогичные)

40 000

44 000

37 500

Отель по программе тура 4*

(Парк отель, Ария, Проспект или аналогичные)

45 000

51 000

39 500

Скидка на основные места для детей с 7 до 14 лет — 5%.

Варианты проживания

Отель Благодать 3

3 ночи

Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.

Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.

На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.

Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.

Отель Благодать 3Отель Благодать 3Отель Благодать 3Отель Благодать 3Отель Благодать 3

Амира Парк 3

3 ночи

Отель Amira Parc расположен в Кисловодске, недалеко от центра города и станицы Буденновская. Расстояние до улицы Кисловодская составляет примерно 5,8 км, до поселка Зеленегорский — 7,2 км, до железнодорожной станции Минутка — 7,4 км. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Для гостей сервируют завтрак по меню.

Поселок Мирный и поселок Элькуш находятся соответственно в 8,2 км и в 9,2 км от отеля Amira Parc. До ближайшего аэропорта Минеральные Воды — 56 км.

Амира Парк 3Амира Парк 3Амира Парк 3Амира Парк 3Амира Парк 3

Отель Проспект 4

3 ночи

Апартаменты «Проспект» с террасой расположен в городе Кисловодск. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Все номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом, письменным столом, телевизором с плоским экраном и чайником. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере отеля «Проспект» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

На территории отеля «Проспект» обустроена детская игровая площадка.

Город Пятигорск находится в 31 км, а город Минеральные Воды — в 47 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды, ближайшего от отеля, составляет 45 км.

Отель Проспект 4Отель Проспект 4Отель Проспект 4Отель Проспект 4Отель Проспект 4

Парк отель 4

3 ночи

Гостиница «Парк-Отель» расположена в самом центре города-курорта Кисловодск.

Гостиница располагает сорока пятью комфортабельными, просторными и уютными номерами различной категории со всеми удобствами, чтобы отдых гостей был легким и приятным.

Ресторан «Чайка», функционирующий при гостинице, предлагает гостям лучшие блюда кавказской и европейской кухни. В ресторане возможны организация и проведение праздничных и деловых мероприятий.

«Парк Отель» также предлагает своим гостям воспользоваться услугами созданного на базе гостиницы медицинского центра «Меда-Парк».

В шаговой доступности Нарзанная Галерея и Колоннада.

Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4

Отель Ария

3 ночи

Отель «Ария» располагается в городе Кисловодск Ставропольский край. В 350 м находится остановка общественного транспорта. Гости отеля могут воспользоваться парковкой.

В номерах установлены комфортные ортопедические матрасы, которые обеспечивают прекрасный сон. Так же в номерах есть телефон, сейф и фен в своей ванной комнате.

В отеле размещены ресторан и бар. Поблизости располагаются кондитерская, пиццерия, суши-бар и магазин с продуктами питания.

Неподалеку находятся смотровая площадка. Расстояние до Международного аэропорта Минеральные Воды составляет 55 км, а до железнодорожного вокзала 1 км.

Отель АрияОтель АрияОтель АрияОтель АрияОтель Ария

Отель Бристоль

3 ночи

Гостиница «Le Bristol» - одна из самых востребованных в Кисловодске. Здание расположено в центральном районе. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для проживания предоставляются номера, каждый из них оформлен в приятной и светлой цветовой гамме, обставленные мебелью с деревянной отделкой, современной техникой, собственной ванной или душевой и санузлом.

В ресторане отдыхающие могут вкусно и сытно поесть, попробовать разнообразные блюда и напитки из меню. В пешей доступности есть заведения общественного питания и продуктовые магазины.

Расстояние до аэропорта 51 км, до ближайшего железнодорожного вокзала около 2 км.

Отель БристольОтель БристольОтель БристольОтель БристольОтель БристольОтель Бристоль

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды - Кисловодcк
  • Проживание в отелях на выбор 3* или 4* - 3 ночи с завтраком. Оператор расселяет в отели по своему усмотрению
  • Обзорная экскурсия по городу Кисловодск и Кисловодскому курортному парку + дегустация 3х видов нарзана
  • Обед (1 день)
  • Путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов» + обед
  • Трансфер до скал и обратно в дни занятий
  • Инструктор по скалолазанию 2 дня
  • Сухой паек во 2 день
  • Сборная экскурсия на Суворовские термальные источники
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Индивидуальные трансферы - аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск или Кисловодск - аэропорт
  • Плата за входной билет на Суворовские термальные источники - 650 руб. /час
  • Оформление приглашения для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Индивидуальные трансферы
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
  • Дополнительные экскурсии
  • Спиртные напитки
  • Обратный трансфер в аэропорт / вокзал
  • Аренда личного туристического снаряжения
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять с собой для скалолазных тренировок и прогулок:

  • ветрозащитная куртка;
  • спортивные брюки или шорты (леггинсы);
  • треккинговые ботинки или кроссовки;
  • тапочки (сланцы или кроксы) для отдыха между прохождениями скальных трасс;
  • кофта (флисовая);
  • футболка спортивная или майка для лазания;
  • перчатки и шапка для холодного времени года;
  • рюкзак (объём до 30 литров);
  • накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем (SPF50);
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка» или каремат для вещей и отдыха;
  • термос или бутылка с водой;
  • треккинговые палки (прокат от 350 рублей в день).

Рекомендуем взять с собой вещи для купания:

  • купальные плавки/купальник;
  • полотенце (1-2 шт.);
  • резиновые тапочки.
Как организована встреча?

Встреча

Групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Скалолазный ретрит». От ж/д вокзала г. Кисловодска наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.

Проводы

Обратный трансфер не включен в стоимость тура. Для туристов, могут быть организованы индивидуальные трансферы по запросу за дополнительную плату в размере от 2000 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.

Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где вкуснее всего можно покушать?

Рекомендуемые рестораны, кафе:

  • Кафе “ШокОлад”, Курортный бульвар 19.
  • Кофе&Эклер, Курортный бульвар 5.
  • Ресторан “Гостидзе”, Вокзальная 19Б.
  • Кафе в парке – “Чайный домик”, Курортный парк 2.
  • Кафе “Старый Баку”, ул. Карла Маркса 20.
  • Ресторан “Старый дворик”, Курортный бульвар 5а.
  • Ресторан отеля “Проспект”, пр. Победы 10Б
  • Курортная столовая, ул. Герцена 3-1.
Можно ли изменить питание в туре?

Мы учтем ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу в туре вам будет предложено стандартное меню.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
28 сен 2023
Отличный тур! Супер организация и насыщенная, интересная программа. Размещение комфортное, кормят много и вкусно:)
А
5 фев 2024
Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
А
14 янв 2024
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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