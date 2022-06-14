Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Групповой тур в Кисловодске

Джип-тур по Кавказу: экстремальный мультиактивный отдых в Минеральных Водах

4.4
3 отзыва
Экстремальный мультиактивный тур по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Территории: Архыз — Домбай — Теберда — Приэльбрусье. Виды туризма: авто-экскурсии, джиппинг, треккинг, ночевки в палатках.

Объекты: горы, озера, водопады, плато, ущелья, урочища, минеральные источники, древние аланские храмы и астрофизическая обсерватория. Минимальная цена указана на одного туриста, при условии что в туре 4 человека. Для группы от 6 чел возможен заезд в любой день недели.
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Ближайшие даты:
26
мая
23
июн
28
июл
25
авг
22
сен
27
окт
24
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Фантастический Бермамыт
Фантастический Бермамыт
Наш будет проходить по перевалу Гумбаши с его невероятными смотровыми площадками
Джиппинг
Джиппинг
Мы проедем по самым красивым и завораживающим местам Кавказа
Архыз
Архыз
Совершим треккинг к завораживающим озерам и водопадам, а также увидим древние храмы
Домбай
Домбай
Для нас откроется вся роскошная, потрясающая воображение живопись региона
Обсерватория РАН
Обсерватория РАН
Мы поднимемся на склон горы Пастухова к крупнейшему в Европе обновленному телескопу астрофизической обсерватории

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды - Архыз

Мы встретим вас в аэропорту «Минводы» и с комфортом доставим в гостиницу Архыза, где вас ждет отдых.

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Групповой трансфер к месту размещения в 12:00 и в 18:00.

Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 231 км.

2 день

Софийская долина: водопады

После завтрака мы отправляемся на внедорожниках в долину реки София, которой просто нет равных по совершенству гармонии.

В зависимости от состава и физической подготовленности группы, мы совершим треккинг к потокам кристальной ледяной воды Софийских водопадов (высота пика София — 3637 м), либо, полюбовавшись водопадами с долины — к одноименным озерам (2830 м).

Вид горных чаш разной формы, наполненных ярчайшей лазурью, ошеломляет взор.

После мы вернемся в гостиницу, отдохнем.

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 30 км.

Софийская долина: водопадыСофийская долина: водопадыСофийская долина: водопадыСофийская долина: водопады
3 день

Нижнеархызское городище, обсерватория РАН, шоанинский и Сентинский храмы, Домбай

Позавтракав, мы совершим путешествие во времени.

После экскурсии в древнейшую столицу Алании — Нижнеархызское городище — мы поднимемся на склон горы Пастухова к крупнейшему в Европе обновленному телескопу астрофизической обсерватории (2070 м над уровнем моря).

Далее, переедем в Кубанское ущелье, пообедаем и отправимся через горы к аланским храмам X в. — Шоанинскому и Сентинскому.

С вершин гор открываются сказочные виды, которые вы не видели и во сне!

После спуска мы приедем в гостиницу Домбая для отдыха.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 2-4 км. Автомобильная часть маршрута: 245 км.

Нижнеархызское городище, обсерватория РАН, шоанинский и Сентинский храмы, ДомбайНижнеархызское городище, обсерватория РАН, шоанинский и Сентинский храмы, ДомбайНижнеархызское городище, обсерватория РАН, шоанинский и Сентинский храмы, ДомбайНижнеархызское городище, обсерватория РАН, шоанинский и Сентинский храмы, Домбай
4 день

Домбай. Мухинские озера

Высоко в горах Карачаево-Черкесии находится много великолепных озер, доступных далеко не всем.

Но для вас откроется вся их роскошная, потрясающая воображение живопись!

После подъема и завтрака мы совершим крутой автоподъем по ущелью реки к Мухинским озерам (высота перевала Муху — 2764 м), пройдемся пешком по берегу.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 1400 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 80 км.

Домбай. Мухинские озераДомбай. Мухинские озераДомбай. Мухинские озераДомбай. Мухинские озера
5 день

Озеро Туманлы-Кель, водопад Алибек, Домбай

Сегодня после завтрака и сборов нам предстоит джиппинг на Туманлы-Кель — Туманное озеро (высота 1850 м).

Вид на озеро в любую погоду — поистине чарующее зрелище и прекрасный фон для фотосессий!

Алибекский водопад — один из самых известных в Домбае.

Часть пути к водопаду можно проделать на автомобиле, добравшись до альп. лагеря Алибек, а дальше через альпийский луг, с отдельными невысокими, искривленными березками.

Не доходя нескольких сотен метров до водопада, вы уже услышите его гул.

Высота падения потока составляет 25 метров.

Вода срывается с гладких камней, называемых «бараньими лбами», разбиваясь на множество брызг, образуя пенный поток реки.

Водопад сравнительно молод, чуть менее ста лет назад.

На этом утесе лежал «язык» Алибекского ледника — самого большого на территории Тебердинского заповедника, но, вследствие потепления, ледник отступил, образовав красивейший водопад.

От альп. лагеря тропа проходит через луг и, немного не доходя до водопада, раздваивается: одна тропа идет к водопаду, другая — к Турьему озеру.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 350 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 41 км.

Озеро Туманлы-Кель, водопад Алибек, ДомбайОзеро Туманлы-Кель, водопад Алибек, ДомбайОзеро Туманлы-Кель, водопад Алибек, ДомбайОзеро Туманлы-Кель, водопад Алибек, Домбай
6 день

Выезд на плато Бермамыт через плато Гумбаши

Сегодня после завтрака мы отправимся на знаменитое плато Бермамыт.

А путь наш будет проходить по перевалу Гумбаши с его невероятными смотровыми площадками.

Фантастика каменных завихрений — плато Бермамыт!

Очарование заката, костер и ужин, легенды и предания — желать большего невозможно!

Нас ждет ночь в палатках, если погодные условия не соответствуют, то ночь в гостинице.

Проживание: палатка/гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: походное питание/завтрак в гостинице.

Перепад высот: 560 м. Автомобильная часть маршрута: 148 км.

Выезд на плато Бермамыт через плато ГумбашиВыезд на плато Бермамыт через плато ГумбашиВыезд на плато Бермамыт через плато ГумбашиВыезд на плато Бермамыт через плато Гумбаши
7 день

Плато Бермамыт. Северное Приэльбрусье, урочище Джилы-Суу, водопад Султан. Пятигорск

Главная слава Бермамыта — его фантастические рассветы!

Если повезет, мы встретим солнышко и просыпающийся Эльбрус.

Если погода будет неясная — сможем увидеть таинственный Брокенский призрак…

После утреннего кофе, фотосессий и завтрака мы совершим переезд к Северному Приэльбрусью, где нас ждет знаменитое урочище Джилы-Суу.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 1500 м. Пешая часть маршрута: 1 км. Автомобильная часть маршрута: 160 км.

Плато Бермамыт. Северное Приэльбрусье, урочище Джилы-Суу, водопад Султан. ПятигорскПлато Бермамыт. Северное Приэльбрусье, урочище Джилы-Суу, водопад Султан. ПятигорскПлато Бермамыт. Северное Приэльбрусье, урочище Джилы-Суу, водопад Султан. ПятигорскПлато Бермамыт. Северное Приэльбрусье, урочище Джилы-Суу, водопад Султан. Пятигорск
8 день

Свободное время, отъезд

Утром после завтрака начинаем собираться в обратную дорогу и готовиться к выезду в Минеральные Воды.

Мы освобождаем номера и отправляемся в путь.

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 от места размещения.

Перепад высот: 530 м. Автомобильная часть маршрута: 53 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами и проживание в палатках. Подробности узнавайте при бронировании.

Минимальная цена указана на одного туриста, при условии что в туре 4 человека:
  • при группе 1 человек — 223 950 руб. /чел.;
  • при группе 2 человека — 145 000 руб. /чел.;
  • при группе 3 человека — 117 000 руб. /чел.;
  • при группе 4 человека — 105 000 руб. /чел..

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Аллюр

2 ночи

Курортный отель «Аллюр» расположен в поселке Архыз, на берегу реки Архыз. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бесплатная частная парковка, открытый бассейн и бар. Горнолыжный подъемник находится в 500 метрах от отеля.

В ресторане подают континентальный завтрак.

В распоряжении гостей русская баня и бильярд.

В окрестностях популярен лыжный спорт.

Горнолыжный курорт Домбай находится в 45 км от отеля.

АллюрАллюрАллюрАллюрАллюр

Романтик

2 ночи

В поселке Архыз расположен уютный отель «Романтик-1». Здесь Вам предложат расслабиться в сауне или отдохнуть в караоке, поиграть в бильярд, освоить навыки верховой езды или покататься всей семьей на велосипедах, а так же работает прокат лыжного снаряжения.

Просторные и современно оформленные номера понравятся каждому без исключения, а вид с окна просто завораживает. Каждый располагает собственной ванной комнатой со всеми удобства, феном и бесплатными туалетными принадлежностями.

Разнообразие блюд в ресторане, позволит Вам насладиться любимыми блюдами или попробовать что-то новое. Если Вам нужно взять еду с собой, то возможно заказать упакованный ланч.

Недалеко от гостиницы "Романтик-1" находится озеро Любви. Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 127 км, а до аэропорта - 217 км.

РомантикРомантикРомантикРомантикРомантик

Корона

2 ночи

Загородный отель «Корона» располагается в селе Архыз. В распоряжении гостей бесплатный wi-fi, парковка, место для хранения лыж.

К проживанию предлагаются номера различных категорий. В каждом есть удобные кровати, шкаф, чайник, телевизор с цифровым телевидением, ванная комната с душем. Из окон открывается потрясающий вид на горы и окружающую природу.

В отеле подается континентальный завтрак, обед и ужин можно заказать по меню.

Ближайший аэропорт находится в городе Минеральные Воды (162 км).

КоронаКоронаКорона

GOLD STAR

3 ночи

Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.

По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.

GOLD STARGOLD STARGOLD STARGOLD STARGOLD STARGOLD STARGOLD STAR

Таурух

3 ночи

Отель «ТауРух» находится в 100 метрах от центра города Домбая. Окружен горными и лесными массивами.

Номера для проживания оформлены в приятной для глаза цветовой гамме. В некоторых есть терраса, с которой можно любоваться на красивые виды природы, а также оборудован гостиный уголок.

Бесплатно предоставляется частная парковка и Wi-Fi. Оказываются услуги прачечной и глаженья одежды. Для некурящих имеются специальные предложения. Чистота поддерживается с помощью ежедневной уборки.

Рядом с заведением находятся Домбайская поляна, водопад и ущелье. Неподалеку, всего в 5 минутах есть канатная дорога.

ТаурухТаурухТаурухТаурухТаурух

Снежный Барс

3 ночи

Удачный вариант для активного туриста! Отель «Снежный барс» находится на Домбае. Этот отель расположен в центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с отелем — Маятниковая канатная дорога, Горнолыжный восьмикресельный подъемник Домбай-1 и Водопад Чёртова мельница.

В отеле

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi.

Специально для автопутешественников организована парковка. Гостям также доступны следующие услуги: сауна и спа-центр. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, настольный теннис. Для любителей зимних видов спорта здесь предоставляются следующие услуги: катание на лыжах.

Среди развлечений на территории — развлекательные мероприятия, библиотека, пинг-понг, площадка для пикника и площадка для барбекю. Дети будут рады! Работает детская игровая комната. Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт.

Дополнительно: прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.

В номере

В номере вас будут ждать душ, телевизор, мини-бар, халат и тапочки. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

Снежный БарсСнежный БарсСнежный БарсСнежный БарсСнежный Барс

Палатка

2 ночи

Интурист

2 ночи

Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.

Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.

Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.

Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

ИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтурист

Бугарь

2 ночи

Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.

БугарьБугарьБугарьБугарьБугарь

Бристоль

2 ночи

"Бристоль" находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города.

К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания.

Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки за приемлемую цену. Сытно поесть можно в местном ресторане "a-la carte". На территории работает пивной бар.

Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек. В нем есть современная техника и вся необходимая мебель.

В шаговой доступности есть много различных достопримечательностей города, например: Лермонтовская галерея, Провал, место дуэли Лермонтова, грот Дианы, Цветник и другие.

БристольБристольБристольБристоль

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Костровое имущество - горелка, газ, котел, чайник
  • Медицинская аптечка
  • Палаточный инвентарь - палатка, спальник, каремат
  • Питание: завтрак, при ночевках в палатках походное питание
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: Минеральные Воды - Архыз, Кисловодск - Минеральные Воды
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Курортный сбор
  • Питание, не указанное в программе
  • Экологические сборы
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Доплата за одноместное размещение - 9 700 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ёмкость для воды;
  • КЛМН — кружку, ложку, миску, нож;
  • купальники и наряды для фото сессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
  • перчатки, шапку, кепку/панаму (по сезону);
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • теплую куртку;
  • термобелье (или аналогичное) и носки (несколько пар хлопчатобумажных и пару теплых);
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой!
  • треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушку».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черепаха». Обращайтесь в службу поддержки

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы:

Г. Минеральные Воды, воскресенье, аэропорт или ж/д вокзал.

Встреча в 12:00 и в 18:00.

Трансфер в поселок Архыз (около 4 часов).

Место и время завершения тура:

Г. Пятигорск, воскресенье.

Трансфер в г. Минеральные Воды аэропорт или ж/д вокзал.

С 9:00 до 19:00 ч.

На чем будут передвигаться туристы?

Трансфер из а/п или ж/д вокзала до отеля осуществляется на комфортабельных автомобилях, оснащенных кондиционерами (Марки машин: Jeep Cherokee, Nissan Patrol, Land Cruizer). Автоподвоз на маршруте осуществляется на автомобиле высокой проходимости, таких как УАЗ «буханка» без кондиционера. Среднее время в пути от 10 до 30 минут.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
В
14 июня 2022
Природа прекрасная, и маршрут, с точки зрения впечатлений, составлен хорошо: эмоции от окружающих красот действительно идут по нарастающей от спокойного Архыза и яркого Домбая до величественного Эльбруса. Но надо делать поправку на время поездки, т. к. по факту все, что заявлено, можно посмотреть только в июле-августе, а в остальное время погода просто не позволяет этого сделать. Поэтому при продаже этого тура необходима соответствующая оговорка иначе может ждать разочарование.
З
14 апр 2024
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
О
10 апр 2024
Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции.
Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Олег!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Кисловодска

ПешеходныеДжиппингПрирода и пейзажиДомбайВыездныеАрхызДжип-турыВсе турыНа автобусе

Похожие туры из Кисловодска

На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
Загадать желание, увидев падающую звезду на Бермамыте, и ощутить свежесть Чегемских водопадов
Аэропорт Минеральные Воды, время прилета до 12:30
12 июля
26 июля
9 авг
30 000 за человека
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
г. Минеральные Воды
19 мая
16 июня
21 июля
18 авг
от 116 100 за человека
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
г. Минеральные Воды
17 мая
14 июня
19 июля
16 авг
от 40 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кисловодске
Все туры из Кисловодска
All Airlines
ХорошоТам