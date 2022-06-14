Джип-тур по Кавказу: экстремальный мультиактивный отдых в Минеральных Водах
Объекты: горы, озера, водопады, плато, ущелья, урочища, минеральные источники, древние аланские храмы и астрофизическая обсерватория. Минимальная цена указана на одного туриста, при условии что в туре 4 человека. Для группы от 6 чел возможен заезд в любой день недели.
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Минеральные Воды - Архыз
Мы встретим вас в аэропорту «Минводы» и с комфортом доставим в гостиницу Архыза, где вас ждет отдых.
Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.
Групповой трансфер к месту размещения в 12:00 и в 18:00.
Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 231 км.
Софийская долина: водопады
После завтрака мы отправляемся на внедорожниках в долину реки София, которой просто нет равных по совершенству гармонии.
В зависимости от состава и физической подготовленности группы, мы совершим треккинг к потокам кристальной ледяной воды Софийских водопадов (высота пика София — 3637 м), либо, полюбовавшись водопадами с долины — к одноименным озерам (2830 м).
Вид горных чаш разной формы, наполненных ярчайшей лазурью, ошеломляет взор.
После мы вернемся в гостиницу, отдохнем.
Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 30 км.
Нижнеархызское городище, обсерватория РАН, шоанинский и Сентинский храмы, Домбай
Позавтракав, мы совершим путешествие во времени.
После экскурсии в древнейшую столицу Алании — Нижнеархызское городище — мы поднимемся на склон горы Пастухова к крупнейшему в Европе обновленному телескопу астрофизической обсерватории (2070 м над уровнем моря).
Далее, переедем в Кубанское ущелье, пообедаем и отправимся через горы к аланским храмам X в. — Шоанинскому и Сентинскому.
С вершин гор открываются сказочные виды, которые вы не видели и во сне!
После спуска мы приедем в гостиницу Домбая для отдыха.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 2-4 км. Автомобильная часть маршрута: 245 км.
Домбай. Мухинские озера
Высоко в горах Карачаево-Черкесии находится много великолепных озер, доступных далеко не всем.
Но для вас откроется вся их роскошная, потрясающая воображение живопись!
После подъема и завтрака мы совершим крутой автоподъем по ущелью реки к Мухинским озерам (высота перевала Муху — 2764 м), пройдемся пешком по берегу.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 1400 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 80 км.
Озеро Туманлы-Кель, водопад Алибек, Домбай
Сегодня после завтрака и сборов нам предстоит джиппинг на Туманлы-Кель — Туманное озеро (высота 1850 м).
Вид на озеро в любую погоду — поистине чарующее зрелище и прекрасный фон для фотосессий!
Алибекский водопад — один из самых известных в Домбае.
Часть пути к водопаду можно проделать на автомобиле, добравшись до альп. лагеря Алибек, а дальше через альпийский луг, с отдельными невысокими, искривленными березками.
Не доходя нескольких сотен метров до водопада, вы уже услышите его гул.
Высота падения потока составляет 25 метров.
Вода срывается с гладких камней, называемых «бараньими лбами», разбиваясь на множество брызг, образуя пенный поток реки.
Водопад сравнительно молод, чуть менее ста лет назад.
На этом утесе лежал «язык» Алибекского ледника — самого большого на территории Тебердинского заповедника, но, вследствие потепления, ледник отступил, образовав красивейший водопад.
От альп. лагеря тропа проходит через луг и, немного не доходя до водопада, раздваивается: одна тропа идет к водопаду, другая — к Турьему озеру.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 350 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 41 км.
Выезд на плато Бермамыт через плато Гумбаши
Сегодня после завтрака мы отправимся на знаменитое плато Бермамыт.
А путь наш будет проходить по перевалу Гумбаши с его невероятными смотровыми площадками.
Фантастика каменных завихрений — плато Бермамыт!
Очарование заката, костер и ужин, легенды и предания — желать большего невозможно!
Нас ждет ночь в палатках, если погодные условия не соответствуют, то ночь в гостинице.
Проживание: палатка/гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: походное питание/завтрак в гостинице.
Перепад высот: 560 м. Автомобильная часть маршрута: 148 км.
Плато Бермамыт. Северное Приэльбрусье, урочище Джилы-Суу, водопад Султан. Пятигорск
Главная слава Бермамыта — его фантастические рассветы!
Если повезет, мы встретим солнышко и просыпающийся Эльбрус.
Если погода будет неясная — сможем увидеть таинственный Брокенский призрак…
После утреннего кофе, фотосессий и завтрака мы совершим переезд к Северному Приэльбрусью, где нас ждет знаменитое урочище Джилы-Суу.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 1500 м. Пешая часть маршрута: 1 км. Автомобильная часть маршрута: 160 км.
Свободное время, отъезд
Утром после завтрака начинаем собираться в обратную дорогу и готовиться к выезду в Минеральные Воды.
Мы освобождаем номера и отправляемся в путь.
Питание: завтрак в гостинице.
Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 от места размещения.
Перепад высот: 530 м. Автомобильная часть маршрута: 53 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами и проживание в палатках. Подробности узнавайте при бронировании.
- при группе 1 человек — 223 950 руб. /чел.;
- при группе 2 человека — 145 000 руб. /чел.;
- при группе 3 человека — 117 000 руб. /чел.;
- при группе 4 человека — 105 000 руб. /чел..
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Аллюр
Курортный отель «Аллюр» расположен в поселке Архыз, на берегу реки Архыз. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бесплатная частная парковка, открытый бассейн и бар. Горнолыжный подъемник находится в 500 метрах от отеля.
В ресторане подают континентальный завтрак.
В распоряжении гостей русская баня и бильярд.
В окрестностях популярен лыжный спорт.
Горнолыжный курорт Домбай находится в 45 км от отеля.
Романтик
В поселке Архыз расположен уютный отель «Романтик-1». Здесь Вам предложат расслабиться в сауне или отдохнуть в караоке, поиграть в бильярд, освоить навыки верховой езды или покататься всей семьей на велосипедах, а так же работает прокат лыжного снаряжения.
Просторные и современно оформленные номера понравятся каждому без исключения, а вид с окна просто завораживает. Каждый располагает собственной ванной комнатой со всеми удобства, феном и бесплатными туалетными принадлежностями.
Разнообразие блюд в ресторане, позволит Вам насладиться любимыми блюдами или попробовать что-то новое. Если Вам нужно взять еду с собой, то возможно заказать упакованный ланч.
Недалеко от гостиницы "Романтик-1" находится озеро Любви. Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 127 км, а до аэропорта - 217 км.
Корона
Загородный отель «Корона» располагается в селе Архыз. В распоряжении гостей бесплатный wi-fi, парковка, место для хранения лыж.
К проживанию предлагаются номера различных категорий. В каждом есть удобные кровати, шкаф, чайник, телевизор с цифровым телевидением, ванная комната с душем. Из окон открывается потрясающий вид на горы и окружающую природу.
В отеле подается континентальный завтрак, обед и ужин можно заказать по меню.
Ближайший аэропорт находится в городе Минеральные Воды (162 км).
GOLD STAR
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
Таурух
Отель «ТауРух» находится в 100 метрах от центра города Домбая. Окружен горными и лесными массивами.
Номера для проживания оформлены в приятной для глаза цветовой гамме. В некоторых есть терраса, с которой можно любоваться на красивые виды природы, а также оборудован гостиный уголок.
Бесплатно предоставляется частная парковка и Wi-Fi. Оказываются услуги прачечной и глаженья одежды. Для некурящих имеются специальные предложения. Чистота поддерживается с помощью ежедневной уборки.
Рядом с заведением находятся Домбайская поляна, водопад и ущелье. Неподалеку, всего в 5 минутах есть канатная дорога.
Снежный Барс
Удачный вариант для активного туриста! Отель «Снежный барс» находится на Домбае. Этот отель расположен в центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с отелем — Маятниковая канатная дорога, Горнолыжный восьмикресельный подъемник Домбай-1 и Водопад Чёртова мельница.
В отеле
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi.
Специально для автопутешественников организована парковка. Гостям также доступны следующие услуги: сауна и спа-центр. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, настольный теннис. Для любителей зимних видов спорта здесь предоставляются следующие услуги: катание на лыжах.
Среди развлечений на территории — развлекательные мероприятия, библиотека, пинг-понг, площадка для пикника и площадка для барбекю. Дети будут рады! Работает детская игровая комната. Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт.
Дополнительно: прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.
В номере
В номере вас будут ждать душ, телевизор, мини-бар, халат и тапочки. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
Палатка
Интурист
Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.
Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.
Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.
Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.
Бугарь
Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.
К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.
Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.
Бристоль
"Бристоль" находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города.
К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания.
Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки за приемлемую цену. Сытно поесть можно в местном ресторане "a-la carte". На территории работает пивной бар.
Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек. В нем есть современная техника и вся необходимая мебель.
В шаговой доступности есть много различных достопримечательностей города, например: Лермонтовская галерея, Провал, место дуэли Лермонтова, грот Дианы, Цветник и другие.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Костровое имущество - горелка, газ, котел, чайник
- Медицинская аптечка
- Палаточный инвентарь - палатка, спальник, каремат
- Питание: завтрак, при ночевках в палатках походное питание
- Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: Минеральные Воды - Архыз, Кисловодск - Минеральные Воды
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Курортный сбор
- Питание, не указанное в программе
- Экологические сборы
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Подъемы по канатным дорогам
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Доплата за одноместное размещение - 9 700 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Ёмкость для воды;
- КЛМН — кружку, ложку, миску, нож;
- купальники и наряды для фото сессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
- перчатки, шапку, кепку/панаму (по сезону);
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- теплую куртку;
- термобелье (или аналогичное) и носки (несколько пар хлопчатобумажных и пару теплых);
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой!
- треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушку».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черепаха». Обращайтесь в службу поддержки
Где начинается и заканчивается тур?
Место и время сбора группы:
Г. Минеральные Воды, воскресенье, аэропорт или ж/д вокзал.
Встреча в 12:00 и в 18:00.
Трансфер в поселок Архыз (около 4 часов).
Место и время завершения тура:
Г. Пятигорск, воскресенье.
Трансфер в г. Минеральные Воды аэропорт или ж/д вокзал.
С 9:00 до 19:00 ч.
На чем будут передвигаться туристы?
Трансфер из а/п или ж/д вокзала до отеля осуществляется на комфортабельных автомобилях, оснащенных кондиционерами (Марки машин: Jeep Cherokee, Nissan Patrol, Land Cruizer). Автоподвоз на маршруте осуществляется на автомобиле высокой проходимости, таких как УАЗ «буханка» без кондиционера. Среднее время в пути от 10 до 30 минут.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!