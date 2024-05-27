1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
Начало: г. Минеральные Воды
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Майские каникулы на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 41 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 52 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
25 янв в 10:00
34 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ННикита21 мая 2024Все тип топ)
- ТТа16 мая 2024С "Большой Страной" отдыхаем уже не в первый раз, это всегда хорошо организованные туры, начиная с оформления, заканчивая самой поездкой.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ББеркович2 мая 2024Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось перезагрузиться полностью. Отправились в
- ККристина19 марта 2024Отличный тур. Каждый день едешь на новый склон (Цей, Эльбрус, Архыз, Домбай) на обратном пути заезд на купание в каких-нибудь источниках. Очень хорошо после катания. В серединке день отдыха с экскурсией в Кисловодск.
- ЛЛилия19 марта 2024Тур понравился. Мне хотелось посмотреть Домбай, Эльбрус. До этого была и каталась только в Архызе. В Цее была только летом
- ИИнга19 марта 2024Прекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всеми горнолыжными локациями. Немного не хватило времени в Архызе. Огромное спасибо организаторам - Ирине и Евгению
- ААкулов11 января 2024Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.
- ЛЛариса8 ноября 2023Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «7-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "7-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 34 900 до 52 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Кисловодске на 2024 год по теме «7-дневные туры», 12 ⭐ отзывов, цены от 34900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август