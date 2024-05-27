Экскурсионные туры на неделю в Кисловодск

Найдено 4 тура в категории «7-дневные туры» в Кисловодске, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
Начало: г. Минеральные Воды
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 39 000 за человека
Майские каникулы на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Майские каникулы на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 41 000 за человека
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 52 500 за человека
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
25 янв в 10:00
34 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Н
    Никита
    21 мая 2024
    Майские каникулы на Кавказе
    Все тип топ)
  • Т
    Та
    16 мая 2024
    Майские каникулы на Кавказе
    С "Большой Страной" отдыхаем уже не в первый раз, это всегда хорошо организованные туры, начиная с оформления, заканчивая самой поездкой.
    читать дальше

    Все четко, никаких проблем, а если они и возникают, то решаются тут же!!!! Спасибо вашей команде! Успехов, процветания и Благополучия! Мы обязательно у вам вернёмся!!!!

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • Б
    Беркович
    2 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось перезагрузиться полностью. Отправились в
    читать дальше

    путешествие вчетвером, все разного возраста (47, 48, 27, 25 лет). И всем очень понравилось. Никогда ранее не приходилось ходить по маршрутам треккинга. Выбрали маршрут для начинающих, и не прогадали. Нагрузки вполне умеренные, справились с походами абсолютно все туристы, благодаря надежному и замечательному, очень солнечному и дружелюбному инструктору Ляли Шамшитдиновой. Эта прекрасная девушка научила нас всех любить горы. Кавказ прекрасен, горы влюбляют в себя. Ни фото, ни видео не передают потрясающей красоты и величественности природы! Вся заявленная программа экскурсий тура была очень интересной и насыщенной. Это был необыкновенный активный отдых на природе. Горы, ущелье Джилы-Су, реки, свежий воздух, приятная компания людей!

    Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось
  • К
    Кристина
    19 марта 2024
    Четыре горнолыжных курорта Кавказа
    Отличный тур. Каждый день едешь на новый склон (Цей, Эльбрус, Архыз, Домбай) на обратном пути заезд на купание в каких-нибудь источниках. Очень хорошо после катания. В серединке день отдыха с экскурсией в Кисловодск.
  • Л
    Лилия
    19 марта 2024
    Четыре горнолыжных курорта Кавказа
    Тур понравился. Мне хотелось посмотреть Домбай, Эльбрус. До этого была и каталась только в Архызе. В Цее была только летом
    читать дальше

    с экскурсией по Северной Осетии. Цей, конечно, простенький, старенький курорт- один кресельный подъёмник, мало трасс. Но для первого дня, для разминки оказался вполне подходящим. При хорошей погоде красивые виды. Замечательно, что после катания были термальные источники. В результате, даже после первого дня катания, ноги не болели. Горячая водичка прекрасно снимала усталость и мышечное напряжение. В итоге, больше всего понравился Архыз - самый современный из этих 4 курортов, с самой большой зоной катания и разнообразием трасс. И не самый дорогой. По качеству катания и сервису я бы расставила курорты так: Архыз, Эльбрус, Домбай, Цей. Термальные источники тоже разного уровня качества и сервиса, но одинаково хорошо работали на расслабление после катания)). Гостиницы вполне приличные, чтобы поспать. В Машуке в Пятигорске хорошая и бюджетная столовая. Единственное, что мне не очень понравилось - это то, что на катание в Архызе оказалось мало времени. Как то долго мы туда ехали, по пути ещё останавливались у проката. Были в Архызе только около 11 утра (к остальным курортам добирались к 9-10 утра), а работают там подъемники с 8 до 15.30. Или выезжать надо было ещё раньше, или поменять местами с Домбаем, где гораздо меньше трасс и не так интересно.

  • И
    Инга
    19 марта 2024
    Четыре горнолыжных курорта Кавказа
    Прекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всеми горнолыжными локациями. Немного не хватило времени в Архызе. Огромное спасибо организаторам - Ирине и Евгению
    Прекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всеми
  • А
    Акулов
    11 января 2024
    Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
    Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.
  • Л
    Лариса
    8 ноября 2023
    Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
    Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.
    Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
  2. Майские каникулы на Кавказе
  3. Треккинг по паркам и экотропам КМВ
  4. Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "7-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 34 900 до 52 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Кисловодске на 2024 год по теме «7-дневные туры», 12 ⭐ отзывов, цены от 34900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам