Перевал Кум-Баши (или Гум-Баши) — живописное место, с которого открывается потрясающий панорамный вид на Кавказский хребет во главе с Эльбрусом. Именно отсюда мы сможем увидеть эту красоту вместе с великолепным закатом, освещающим белоснежные склоны и хребты.

• гора Кольцо:

Совсем недалеко от въезда в город-курорт Кисловодск расположился Боргустанский хребет, в отроге которого находится гора Кольцо. Этот природный памятник является местной достопримечательностью и популярным местом для посещения у туристов, приезжающий на Кавказские Минеральные Воды. Скала получила форму кольца в результате перепада температуры, а также многолетнего выветривания. Гора Кольцо также упоминается в произведение М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», ведь именно сюда ездила главная героиня произведения Мэри. Именно отсюда открывается один из самых живописных видов на город-курорт Кисловодск.

• Медовые водопады:

Следующей точкой нашего путешествия будет комплекс Медовых водопадов, который состоит из пяти водопадов: Большого и Малого Медовых, Чёртовой мельницей, Скрытного и Жемчужного. На сегодняшний день комплекс представляет собой облагороженную территорию с отелем и кафе, и принимает ежедневно сотни путешественников, которые приезжают сюда посмотреть на диковинные водопады, спрятанные в глубине Аликоновского ущелья. Также мы сможем отведать различные виды натурального мёда, настоящий чай на горных травах и сладости в «Чайном домике», а также вы сможете прокатиться на самом длинном в России зип-лайне или же взять на прокат лошадь.

• перевал Кум-Баши:

Далее, после проезда местных сёл (Джага, Учкекен, Первомайское, Терезе), мы постепенно начинаем подниматься к живописному перевалу, чем-то напоминающему долины юго-запада США. Этот перевал носит название Кум-Баши (или Гум-Баши), что в переводе с карачаево-балкарского означает «песчаная голова». Именно через этот перевал пролегает путь в Домбай и Архыз, а вид, открывающийся с высшей точки дороги на перевале, поражает воображение. Именно здесь мы проводим солнце и увидим потрясающий закат с видом на Кавказский хребет.