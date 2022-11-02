Закат на перевале Гумбаши и Медовые водопады

Закат на перевале Гумбаши и Медовые водопады
Закат на перевале Гумбаши и Медовые водопады
Закат на перевале Гумбаши и Медовые водопады
Закат на перевале Гумбаши и Медовые водопады
Закат на перевале Гумбаши и Медовые водопады
Закат на перевале Гумбаши и Медовые водопады
Закат на перевале Гумбаши и Медовые водопады
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Что вас ожидает 🤩

  • Гора Кольцо
  • "Чайный домик"
  • Медовые водопады
  • Перевал Гум-Баши (Кум-Баши)
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Описание

Перевал Кум-Баши (или Гум-Баши) — живописное место, с которого открывается потрясающий панорамный вид на Кавказский хребет во главе с Эльбрусом. Именно отсюда мы сможем увидеть эту красоту вместе с великолепным закатом, освещающим белоснежные склоны и хребты.

• гора Кольцо:

Совсем недалеко от въезда в город-курорт Кисловодск расположился Боргустанский хребет, в отроге которого находится гора Кольцо. Этот природный памятник является местной достопримечательностью и популярным местом для посещения у туристов, приезжающий на Кавказские Минеральные Воды. Скала получила форму кольца в результате перепада температуры, а также многолетнего выветривания. Гора Кольцо также упоминается в произведение М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», ведь именно сюда ездила главная героиня произведения Мэри. Именно отсюда открывается один из самых живописных видов на город-курорт Кисловодск.

• Медовые водопады:

Следующей точкой нашего путешествия будет комплекс Медовых водопадов, который состоит из пяти водопадов: Большого и Малого Медовых, Чёртовой мельницей, Скрытного и Жемчужного. На сегодняшний день комплекс представляет собой облагороженную территорию с отелем и кафе, и принимает ежедневно сотни путешественников, которые приезжают сюда посмотреть на диковинные водопады, спрятанные в глубине Аликоновского ущелья. Также мы сможем отведать различные виды натурального мёда, настоящий чай на горных травах и сладости в «Чайном домике», а также вы сможете прокатиться на самом длинном в России зип-лайне или же взять на прокат лошадь.

• перевал Кум-Баши:

Далее, после проезда местных сёл (Джага, Учкекен, Первомайское, Терезе), мы постепенно начинаем подниматься к живописному перевалу, чем-то напоминающему долины юго-запада США. Этот перевал носит название Кум-Баши (или Гум-Баши), что в переводе с карачаево-балкарского означает «песчаная голова». Именно через этот перевал пролегает путь в Домбай и Архыз, а вид, открывающийся с высшей точки дороги на перевале, поражает воображение. Именно здесь мы проводим солнце и увидим потрясающий закат с видом на Кавказский хребет.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • 1'200 руб. - поездка на зиплайне на Медовых водопадах (по желанию)
  • 60 руб. - вход на территорию парка "Медовые водопады"
  • Прокат лошадей
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Ориентировочное время выезда - 13:00.
  • Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь.
  • Рекомендую взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Паспорт (по желанию)
  • Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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