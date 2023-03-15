Из Кисловодска - на Медовые водопады

Замок коварства и любви, гора Кольцо и комплекс водопадов - красота природы с легендами края

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Приглашаю в путешествие по одному из самых популярных маршрутов КМВ. Достопримечательности, которые вы посетите, полюбились многим поколениям гостей. Перед вами раскинутся вдохновляющие просторы с горы Кольцо. Пять водопадов Карачаево-Черкесии представят своё фантастическое шоу. Раскроем «коварные» тайны мыса над долиной Аликоновки. Зиплайн, конные прогулки и хычины с горным чаем — по желанию.
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Гора Кольцо и конные прогулки (по желанию)

В начале путешествия мы сделаем остановку у подножья необычной горы Кольцо — излюбленного туристического места, связанного с одной из кавказских легенд. Поднявшись на неё, вы откроете завораживающие виды на Кисловодск, а при благоприятной погоде увидите королевича Эльбруса. После продолжим путь — по дороге встретится несколько точек, где организуют конные прогулки. Если захотите, включим этот пункт в маршрут — вы прокатитесь на лошадях и сделаете атмосферные снимки.

Идиллия Медовых водопадов

Вот мы и в Карачаево-Черкесии. В Аликоновском ущелье вы посетите комплекс, состоящий из пяти величественных водопадов. Слова здесь лишние — вы сами увидите, какое это прекрасное место. А я расскажу о его исторической значимости для жителей региона. Насладившись красотой природы, вы сможете перекусить в одном из местных кафе — здесь готовят отличные хычины, шашлыки и угощают душистым горным чаем. В вашей компании есть охотники за адреналином? К вашим услугам километровый зиплайн над горным ущельем.

Замок коварства и любви

Финалом приключения станет посещение ещё одной известной достопримечательности — мыса одного из отрогов Скалистого хребта. Своими очертаниями он напоминает полуразрушенную крепость, а многие различают на рельефе человеческие лица. Что за легенда ходит о таинственном «сооружении» и его названии? Узнаете при встрече!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
  • Дополнительные расходы: экологический сбор — 100 руб. /человека, а также конные прогулки (опционально)
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней, еда и напитки оплачиваются отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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