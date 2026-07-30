Лучше всего отправляться в поездку из Кисловодска на Медовые водопады в июне, июле и августе. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и наслаждения природой. В мае и сентябре также комфортно, но возможны небольшие дожди. В остальное время года поездка тоже возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и меньшую активность туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гора Кольцо
Медовые водопады
Замок коварства и любви
Описание экскурсии
Гора Кольцо и конные прогулки (по желанию)
В начале путешествия мы сделаем остановку у подножья необычной горы Кольцо — излюбленного туристического места. Поднявшись на неё, вы откроете завораживающие виды на Кисловодск, а при благоприятной погоде увидите королевича Эльбруса. После продолжим путь — по дороге встретится несколько точек, где организуют конные прогулки. Если захотите, включим этот пункт в маршрут — вы прокатитесь на лошадях и сделаете атмосферные снимки.
Идиллия Медовых водопадов
Вот мы и в Карачаево-Черкесии. В Аликоновском ущелье вы посетите комплекс, состоящий из пяти величественных водопадов. Слова здесь лишние — вы сами увидите, какое это прекрасное место. Насладившись красотой природы, вы сможете перекусить в одном из местных кафе — здесь готовят отличные хычины, шашлыки и угощают душистым горным чаем. В вашей компании есть охотники за адреналином? К вашим услугам километровый зиплайн над горным ущельем.
Замок коварства и любви
Финалом приключения станет посещение ещё одной известной достопримечательности — мыса одного из отрогов Скалистого хребта. Своими очертаниями он напоминает полуразрушенную крепость, а многие различают на рельефе человеческие лица.
Организационные детали
Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
Дополнительные расходы: экологический сбор — 100 руб. /человека, а также конные прогулки (опционально)
По желанию мы заедем в кафе с местной кухней, еда и напитки оплачиваются отдельно
Поездку для вас проведу я или другой член нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1413 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Павел и я с командой несколько десятков раз за сезон езжу в горы — с каждым таким путешествием наша огромная любовь к природе только увеличивается. С радостью покажем вам местные горные достопримечательности. С нами вы откроете КМВ глазами местного жителя!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Прекрасная экскурсия с Владимиром! Всё рассказал-показал, не перегружал цифрами и датами! Было время на покупку гастрономических сувениров) Отведали изумительный шашлык из барашка, кофе по - восточному и хычины) А какие красоты кругом! Были втроем, семьей с ребенком 13 лет! Интересно было всем! Спасибо за то, что помогли увидеть и полюбить эту красоту!
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Владимир
Спасибо большое Владимиру за увлекательную и насыщенную экскурсию. Получили незабываемые впечатления. Всё прошло на отлично!
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Людмила
Максимально комфортная экскурсия. Запланировали разгрузочный день между двумя экскурсиями на Домбай и Эльбрус. Пожелания полностью учтены - выехали попозже и неспешно провели замечательный день. Приехали на гору Кольцо, покарабкались там, читать дальшеуменьшить
прикупили айран и сувениров, часик покатались на лошадках вдоль великолепного ущелья, покачались на качелях у края обрыва, сделали фото. К сожалению, не смогла уговорить сына на зиплайн, но посмотрели, как катались другие (дети до 14 лет в тандеме со взрослыми). Спустились к медовым водопадам, заказали шашлык, пока он готовился, прогулялись к водопадам, проехались по полям, любуясь табунами лошадок и коровками, съездили к замку коварства и любви, вернулись в гостиницу еще не поздно. Спасибо Владимиру за прекрасный день, интересные беседы, за помощь и заботу - все расскажет и подскажет (кроме того, что фото с орлом обойдется вам дороже😂), сделает фото.
+2
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Виктория
Владимир не профессиональный гид, но местный житель, который знает много интересных фактов и историю своего края. Очень понравилась экскурсия: по пути рассказывал про все достопримечательности, отвечал на все вопросы по читать дальшеуменьшить
ходу экскурсии. Ждал нас столько, сколько было нужно и сам говорил не торопиться. Советую еще конную прогулку. Владимир отвозит не в то место, где обычно останавливаются все экскурсионные автобусы, а чуть подальше. И там отличные инструкторы, так что новички тоже смогут спокойно сесть на лошадей, а опытные вдоволь накататься и полюбоваться красивейшим пейзажем. Плюс цена очень приятная. На обратном пути заехали в чайный домик и накупили сувениров (там огромное количество интересных видов варенья, чая, балхама и урбеча). Замок был закрыт на реконструкцию, но вокруг него были красивые виды.
+2
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А
Анна
Посетили сегодня 07.07.2025 экскурсию с Владимиром. Энергия и любовь к городу Кисловодск и его окрестностям, благодаря Владимиру, заставляют и туристов полюбить эти шикарные места! Словами не описать сколько всего он читать дальшеуменьшить
знает. Прекрасная экскурсия,"не галопам по Европам", а размеренная, основательная программа. Рекомендуем шашлык из баранины на Медовых водопадах, останутся довольны даже те, кто до этого момента ее не ел)). Огромное спасибо, смело бронируйте эту программу.
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Надежда
Очень интересная увлекательная поездка. Владимир внимательный и отзывчивый человек, скорректировал маршрут поездки под запрос. Много интересных деталей про местный уклад жизни. Любит свой край и заражает этой любовью). И фотограф из него тоже замечательный) Рекомендую.
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