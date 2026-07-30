Лучше всего отправляться в поездку из Кисловодска на Медовые водопады в июне, июле и августе. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и наслаждения природой. В мае и сентябре также комфортно, но возможны небольшие дожди. В остальное время года поездка тоже возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и меньшую активность туристов.

Путешествие по популярному маршруту Кавказских Минеральных Вод предлагает уникальную возможность увидеть Медовые водопады и гору Кольцо. Величественные виды, исторические тайны и возможность попробовать местные деликатесы делают эту экскурсию незабываемой. Участники смогут насладиться конными прогулками и зиплайном, а также узнать легенды о Замке коварства и любви

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гора Кольцо и конные прогулки (по желанию)

В начале путешествия мы сделаем остановку у подножья необычной горы Кольцо — излюбленного туристического места. Поднявшись на неё, вы откроете завораживающие виды на Кисловодск, а при благоприятной погоде увидите королевича Эльбруса. После продолжим путь — по дороге встретится несколько точек, где организуют конные прогулки. Если захотите, включим этот пункт в маршрут — вы прокатитесь на лошадях и сделаете атмосферные снимки.

Идиллия Медовых водопадов

Вот мы и в Карачаево-Черкесии. В Аликоновском ущелье вы посетите комплекс, состоящий из пяти величественных водопадов. Слова здесь лишние — вы сами увидите, какое это прекрасное место. Насладившись красотой природы, вы сможете перекусить в одном из местных кафе — здесь готовят отличные хычины, шашлыки и угощают душистым горным чаем. В вашей компании есть охотники за адреналином? К вашим услугам километровый зиплайн над горным ущельем.

Замок коварства и любви

Финалом приключения станет посещение ещё одной известной достопримечательности — мыса одного из отрогов Скалистого хребта. Своими очертаниями он напоминает полуразрушенную крепость, а многие различают на рельефе человеческие лица.

Организационные детали