Приглашаю в путешествие по одному из самых популярных маршрутов КМВ. Достопримечательности, которые вы посетите, полюбились многим поколениям гостей. Перед вами раскинутся вдохновляющие просторы с горы Кольцо. Пять водопадов Карачаево-Черкесии представят своё фантастическое шоу. Раскроем «коварные» тайны мыса над долиной Аликоновки. Зиплайн, конные прогулки и хычины с горным чаем — по желанию.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гора Кольцо и конные прогулки (по желанию)

В начале путешествия мы сделаем остановку у подножья необычной горы Кольцо — излюбленного туристического места, связанного с одной из кавказских легенд. Поднявшись на неё, вы откроете завораживающие виды на Кисловодск, а при благоприятной погоде увидите королевича Эльбруса. После продолжим путь — по дороге встретится несколько точек, где организуют конные прогулки. Если захотите, включим этот пункт в маршрут — вы прокатитесь на лошадях и сделаете атмосферные снимки.

Идиллия Медовых водопадов

Вот мы и в Карачаево-Черкесии. В Аликоновском ущелье вы посетите комплекс, состоящий из пяти величественных водопадов. Слова здесь лишние — вы сами увидите, какое это прекрасное место. А я расскажу о его исторической значимости для жителей региона. Насладившись красотой природы, вы сможете перекусить в одном из местных кафе — здесь готовят отличные хычины, шашлыки и угощают душистым горным чаем. В вашей компании есть охотники за адреналином? К вашим услугам километровый зиплайн над горным ущельем.

Замок коварства и любви

Финалом приключения станет посещение ещё одной известной достопримечательности — мыса одного из отрогов Скалистого хребта. Своими очертаниями он напоминает полуразрушенную крепость, а многие различают на рельефе человеческие лица. Что за легенда ходит о таинственном «сооружении» и его названии? Узнаете при встрече!

Организационные детали