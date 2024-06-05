🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Мини-группа 8 часов 491 отзыв Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... «В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники» Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00 3 800 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 61 отзыв Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска «Гора Кольцо и Медовые водопады» 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа 47 отзывов Популярное предложение Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска» Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открывая его живописные водопады и исторические места Начало: У колоннады «Туристический комплекс Медовые водопады» Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00 1 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 8 часов 39 отзывов В тренде Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона Начало: У места вашего проживания «Медовые водопады (в любой сезон): +500-600 руб» Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 106 отзывов Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом» Небольшое путешествие по окрестностям Кисловодска: водопады, Бургустанский хребет, Эльбрус и зиплайн. Дегустация чая из местных трав и карачаевские легенды Начало: По договоренности «В финале мы доберемся до Медового водопада, который с 18-метровой высоты роняет бурный водный поток к вашим ногам» 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 4 часа 15 отзывов Популярное предложение Индивидуальная экскурсия на лошадях в Кисловодске Насладитесь конной прогулкой в Аликановском ущелье. Обучение верховой езде, живописные виды и дегустация местных блюд ждут вас «И, наконец, доберетесь до 18-метрового Медового водопада — одного из самых живописных в регионе» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 123 отзыва Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы Начало: Г. Кисловодск «По желанию мы можем перекусить в кафе на Медовых водопадах» 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 8 часов 39 отзывов Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест Начало: От места вашего проживания «Дополнительные расходы (по желанию): посещение Медовых водопадов (100 руб» Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3.5 часа 23 отзыва По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления «Отсюда мы проедем прямиком к знаменитым Медовым водопадам — вы прогуляетесь у этой природной достопримечательности и услышите местную легенду о древних пчелах, которые устраивали здесь ульи» от 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 20 отзывов Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года Начало: В раойне музея «Крепость» «На сказочных Медовых водопадах я расскажу о происхождении названия каждого из них» 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 33 отзыва Волшебные окрестности Кисловодска Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии «Медовые водопады — я поделюсь новейшей историей туристического комплекса, окружающего водопады, и познакомлю вас с местным шашлычником Мишей» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией Удобно и быстро добраться до города и по пути познакомиться с его яркими достопримечательностями «Медовые водопады — наша следующая цель» 7 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 8 часов 47 отзывов Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии Начало: По договоренности «Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне» от 12 900 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Золотое кольцо Кисловодска Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона Начало: По месту вашего проживания «Медовые водопады — сразу пять живописных водных каскадов» от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 5 часов 11 отзывов Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады Подарить себе ворох эмоций и воспоминаний Начало: В районе парка «Любители острых ощущений пощекочут себе нервы на самом длинном зиплайне в России (1050м) над Аликоновским ущельем и Медовыми водопадами» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 25% скидка Мини-группа 7 часов 8 отзывов Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато Начало: Кисловодск «По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и карстовые пещеры Гришкиной балки» Расписание: в будние дни в 07:00, 07:15, 14:45 и 15:00, в субботу и воскресенье в 07:00, 07:15, 14:40 и 15:00 4800 3 600 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 7 часов 9 отзывов Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца Начало: От места вашего проживания в Кисловодске «➕ При желании всех участников можем добавить в программу Долину Нарзанов, Медовые водопады или смотровую площадку на горе Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище» Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00 3 200 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 4.5 часа 13 отзывов Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска «с человека, экосбор на Медовых водопадах — 100 руб» 12000 7 200 ₽ за всё до 4 чел.

🛻 На квадроциклах Групповая 2 часа 1 отзыв На квадроциклах по Кавказу - в группе Преодолеть реки, леса и болота, чтобы добраться до самых красивых локаций в окрестностях Кисловодска Начало: У Медовых водопадов «Медовые водопады — целый комплекс красивейших водопадов, образованных быстрыми водами горных рек Аликоновка и Эчки-Баш» 13 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь Начало: по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... «К 12:00 можно вернуться в город или посетить другие достопримечательности по пути: Долину Нарзанов, Сталактитовые пещеры, Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края «Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса» 18 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 34 отзыва Бермамыт - храм природы и клад впечатлений Полюбоваться панорамами гор, узнать любопытные факты о плато и попробовать сладости в Чайном домике «После мы, по вашему желанию, отправимся за пейзажами в районе водохранилища или заедем на туристический комплекс Медовые водопады — каждый из объектов заслуживает отдельного внимания» 13 200 ₽ за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле 🏍️ На эндуро Индивидуальная 7 часов 19 отзывов К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту «доберёмся до Медовых водопадов» 10 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре карачаевского народа Начало: У вашего отеля «По желанию мы можем расширить маршрут и добавить долину Нарзанов, Медовые водопады и (или) Гришину балку» 12 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Потрясающие окрестности Кисловодска Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города на авто-пешеходной экскурсии Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска «Медовые водопады — идиллическое место в долина реки Аликоновка» от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Джип-тур из Кисловодска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края Начало: По согласованию в любом городе КМВ «Медовые водопады и национальный обед» 18 000 ₽ за всё до 2 чел.

🛣 Джиппинг Групповая 7 часов 439 отзывов Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат) Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду) «За дополнительную плату возможен дополнительный заезд в парк Долина нарзанов, на Медовые водопады или гору Шапка, увидеть шикарный вид на Эшкаконское водохранилище» Расписание: Ежедневно от 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 🛻 На квадроциклах Индивидуальная 8 часов 21 отзыв Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов Получить незабываемые впечатления от пейзажей кавказского Гранд Каньона и услышать истории края Начало: На Курортном бульваре «После Бермамыта, по договоренности, можно дополнить программу посещением одной из трех впечатляющих локаций:— Медовые водопады» от 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам «Вы увидите подземное озеро Провал, Бесстыжие ванны в скалах, гору Кольцо, Медовые водопады и каньон реки Аликоновка» 18 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день «Гора Кольцо и Медовые водопады» 15 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 309 отзывов Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска Начало: По договоренности «Медовые водопады: живое звучание природы Живописные Медовые водопады на границе с Карачаево-Черкесией образованы горной рекой Аликоновка, протекающей в узком ущелье» от 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска Открыть традиции кавказской кухни и попробовать ее шедевры - от лучших хычин до сациви Начало: Заберу по адресу «По дороге мы выпьем минеральной воды из дикого источника, посмотрим на легендарную гору Кольцо и укрывшиеся среди гор Медовые водопады» от 8 900 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 46 отзывов Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер Начало: От вашего отеля «Медовые водопады Расположены в живописном Аликоновском ущелье, в 10 км» Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15 3 200 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске Расписание: Ежедневно по расписанию. 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 36 отзывов Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета Начало: Колоннада, Курортный бульвар «Живописные Медовые водопады — сразу 5 водопадов в одном ущелье» Расписание: Пн., Вт., Ср. . Чт., Пт., Сб., Вс. в 14:00 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды С комфортом добраться до Кисловодска из аэропорта (или обратно) и осмотреть окрестности «и конечно, посетите Медовые водопады — тут вам и открыточные горные пейзажи, и медитативное журчание воды, и замечательная местная выпечка, которую стоит попробовать» от 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 7 отзывов Из Кисловодска - на Медовые водопады Замок коварства и любви, гора Кольцо и комплекс водопадов - красота природы с легендами края 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 11 отзывов Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам Испытать на себе суровый нрав и чарующую красоту природы Кавказа Начало: Возле Замка коварства и любви «К Медовым водопадам можно приехать с экскурсией» 1 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск «Медовые водопады: живое звучание природы Вторая остановка на маршруте — не менее захватывающая» Расписание: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 5 часов 28 отзывов Золотое кольцо Кисловодска Начало: По договоренности «Мы поднимемся на плато Шаджатмаз и насладимся видами на Эльбрус, прогуляемся по Долине нарзанов и сделаем фото у Медовых водопадов» Расписание: Ежедневно от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Зиплайн на Медовых водопадах + Кольцо-гора + Чайный домик Начало: Заберу от места проживания «Предлагаю Вам интересную экскурсию из Кисловодска на "Медовые водопады"» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛻 На квадроциклах Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Квадротур по Берёзовскому ущелью Прокатиться на квадроцикле по живописному маршруту от Медовых водопадов до Замка коварства и любви «Мы встретимся у Медовых водопадов: наш гид проведёт инструктаж и выдаст всю необходимую экипировку — шлемы, перчатки и костюмы» 14 600 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Путешествие к Медовым водопадам через Долину Нарзанов и плато Шаджатмаз Начало: Забираем с адреса или встречаемся на Колоннаде «В гостеприимной Карачаево-Черкесской республике заедем в "Чайный домик" и после чего насладимся прогулкой по Медовым водопадам» 12 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска) Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения «После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники» 13 000 ₽ за всё до 4 чел.