Экскурсии на медовые водопады из Кисловодска

Найдено 57 экскурсий в категории «Медовые водопады» в Кисловодске, цены от 1 500 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
8 часов
491 отзыв
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники»
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800 за человека
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
«Гора Кольцо и Медовые водопады»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открывая его живописные водопады и исторические места
Начало: У колоннады
«Туристический комплекс Медовые водопады»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
«Медовые водопады (в любой сезон): +500-600 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200 за человека
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
106 отзывов
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Небольшое путешествие по окрестностям Кисловодска: водопады, Бургустанский хребет, Эльбрус и зиплайн. Дегустация чая из местных трав и карачаевские легенды
Начало: По договоренности
«В финале мы доберемся до Медового водопада, который с 18-метровой высоты роняет бурный водный поток к вашим ногам»
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в Аликановском ущелье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия на лошадях в Кисловодске
Насладитесь конной прогулкой в Аликановском ущелье. Обучение верховой езде, живописные виды и дегустация местных блюд ждут вас
«И, наконец, доберетесь до 18-метрового Медового водопада — одного из самых живописных в регионе»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
123 отзыва
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы
Начало: Г. Кисловодск
«По желанию мы можем перекусить в кафе на Медовых водопадах»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 340 за всё до 4 чел.
Покорить плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
«Дополнительные расходы (по желанию): посещение Медовых водопадов (100 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
«Отсюда мы проедем прямиком к знаменитым Медовым водопадам — вы прогуляетесь у этой природной достопримечательности и услышите местную легенду о древних пчелах, которые устраивали здесь ульи»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 500 за человека
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
«На сказочных Медовых водопадах я расскажу о происхождении названия каждого из них»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Волшебные окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
«Медовые водопады — я поделюсь новейшей историей туристического комплекса, окружающего водопады, и познакомлю вас с местным шашлычником Мишей»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Удобно и быстро добраться до города и по пути познакомиться с его яркими достопримечательностями
«Медовые водопады — наша следующая цель»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Кисловодска
Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона
Начало: По месту вашего проживания
«Медовые водопады — сразу пять живописных водных каскадов»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Подарить себе ворох эмоций и воспоминаний
Начало: В районе парка
«Любители острых ощущений пощекочут себе нервы на самом длинном зиплайне в России (1050м) над Аликоновским ущельем и Медовыми водопадами»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
8 отзывов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Начало: Кисловодск
«По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и карстовые пещеры Гришкиной балки»
Расписание: в будние дни в 07:00, 07:15, 14:45 и 15:00, в субботу и воскресенье в 07:00, 07:15, 14:40 и 15:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
48003 600 за человека
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«➕ При желании всех участников можем добавить в программу Долину Нарзанов, Медовые водопады или смотровую площадку на горе Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
«с человека, экосбор на Медовых водопадах — 100 руб»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
120007 200 за всё до 4 чел.
На квадроциклах по Кавказу - в группе
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
1 отзыв
На квадроциклах по Кавказу - в группе
Преодолеть реки, леса и болота, чтобы добраться до самых красивых локаций в окрестностях Кисловодска
Начало: У Медовых водопадов
«Медовые водопады — целый комплекс красивейших водопадов, образованных быстрыми водами горных рек Аликоновка и Эчки-Баш»
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
13 500 за человека
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь
Начало: по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«К 12:00 можно вернуться в город или посетить другие достопримечательности по пути: Долину Нарзанов, Сталактитовые пещеры, Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады»
Завтра в 03:00
9 июня в 03:00
16 000 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
Полюбоваться панорамами гор, узнать любопытные факты о плато и попробовать сладости в Чайном домике
«После мы, по вашему желанию, отправимся за пейзажами в районе водохранилища или заедем на туристический комплекс Медовые водопады — каждый из объектов заслуживает отдельного внимания»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 200 за всё до 4 чел.
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
🏍 На мотоцикле
🏍️ На эндуро
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
«доберёмся до Медовых водопадов»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре карачаевского народа
Начало: У вашего отеля
«По желанию мы можем расширить маршрут и добавить долину Нарзанов, Медовые водопады и (или) Гришину балку»
Завтра в 04:00
9 июня в 04:00
12 800 за всё до 4 чел.
Потрясающие окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Потрясающие окрестности Кисловодска
Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
«Медовые водопады — идиллическое место в долина реки Аликоновка»
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур из Кисловодска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Джип-тур из Кисловодска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Медовые водопады и национальный обед»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
439 отзывов
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«За дополнительную плату возможен дополнительный заезд в парк Долина нарзанов, на Медовые водопады или гору Шапка, увидеть шикарный вид на Эшкаконское водохранилище»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 02:30
от 3 200 за человека
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
Получить незабываемые впечатления от пейзажей кавказского Гранд Каньона и услышать истории края
Начало: На Курортном бульваре
«После Бермамыта, по договоренности, можно дополнить программу посещением одной из трех впечатляющих локаций:— Медовые водопады»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 3 200 за человека
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Вы увидите подземное озеро Провал, Бесстыжие ванны в скалах, гору Кольцо, Медовые водопады и каньон реки Аликоновка»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
«Гора Кольцо и Медовые водопады»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
309 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Начало: По договоренности
«Медовые водопады: живое звучание природы Живописные Медовые водопады на границе с Карачаево-Черкесией образованы горной рекой Аликоновка, протекающей в узком ущелье»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
от 1 500 за человека
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Открыть традиции кавказской кухни и попробовать ее шедевры - от лучших хычин до сациви
Начало: Заберу по адресу
«По дороге мы выпьем минеральной воды из дикого источника, посмотрим на легендарную гору Кольцо и укрывшиеся среди гор Медовые водопады»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 8 900 за всё до 7 чел.
Легендарный Бермамыт в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
46 отзывов
Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер
Начало: От вашего отеля
«Медовые водопады Расположены в живописном Аликоновском ущелье, в 10 км»
Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200 за человека
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно по расписанию.
Завтра в 11:00
9 июня в 10:45
8 000 за всё до 4 чел.
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
36 отзывов
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
«Живописные Медовые водопады — сразу 5 водопадов в одном ущелье»
Расписание: Пн., Вт., Ср. . Чт., Пт., Сб., Вс. в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
С комфортом добраться до Кисловодска из аэропорта (или обратно) и осмотреть окрестности
«и конечно, посетите Медовые водопады — тут вам и открыточные горные пейзажи, и медитативное журчание воды, и замечательная местная выпечка, которую стоит попробовать»
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
от 6 500 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - на Медовые водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
7 отзывов
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Замок коварства и любви, гора Кольцо и комплекс водопадов - красота природы с легендами края
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
11 отзывов
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
Испытать на себе суровый нрав и чарующую красоту природы Кавказа
Начало: Возле Замка коварства и любви
«К Медовым водопадам можно приехать с экскурсией»
11 июня в 11:00
23 июня в 11:00
1 900 за человека
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
«Медовые водопады: живое звучание природы Вторая остановка на маршруте — не менее захватывающая»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Золотое кольцо Кисловодска
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Золотое кольцо Кисловодска
Начало: По договоренности
«Мы поднимемся на плато Шаджатмаз и насладимся видами на Эльбрус, прогуляемся по Долине нарзанов и сделаем фото у Медовых водопадов»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Зиплайн на Медовых водопадах + Кольцо-гора + Чайный домик
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Зиплайн на Медовых водопадах + Кольцо-гора + Чайный домик
Начало: Заберу от места проживания
«Предлагаю Вам интересную экскурсию из Кисловодска на "Медовые водопады"»
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Квадротур по Берёзовскому ущелью
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Прокатиться на квадроцикле по живописному маршруту от Медовых водопадов до Замка коварства и любви
«Мы встретимся у Медовых водопадов: наш гид проведёт инструктаж и выдаст всю необходимую экипировку — шлемы, перчатки и костюмы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 600 за всё до 3 чел.
Путешествие к Медовым водопадам через Долину Нарзанов и плато Шаджатмаз
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Путешествие к Медовым водопадам через Долину Нарзанов и плато Шаджатмаз
Начало: Забираем с адреса или встречаемся на Колоннаде
«В гостеприимной Карачаево-Черкесской республике заедем в "Чайный домик" и после чего насладимся прогулкой по Медовым водопадам»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
«После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 000 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его горные окрестности
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Кисловодск и его горные окрестности
Начало: Курортный бульвар, д. 2, Кисловодск
«Поднимемся к символу Кисловодска - «Кольцо горе» по стопам Лермонтова и посетим легендарные Медовые водопады»
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 8:00 до 10:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Отличная поездка,замечательный молодой человек гид и водитель. Мы остались в полном восторге.
  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
    Ездили семьей. Понравился маршрут, красота природы. Заехали прокатится на лошадях, потом дети пролетели на зиплайне. Медовые водопады не впечатляют, но Александр все про них рассказал. Уверенный и опытный водитель, с ним можно ехать спокойно.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,
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    лошадях, скотоводстве. Включает национальную музыку классную, шутит, подбадривает всех туристов. Сделает Вам отличные снимки, отлично водит. Рекомендую ехать именно на закате или рассвете, потому что просто днем наверное не так интересно. Рассвет сделал эту экскурсию уникальной для нас.

  • Л
    Леонид
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Просто красиво. Советую всем.
  • С
    Сюзанна
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Отличная экскурсия! Семен интересно и по простому рассказал об основных точках маршрута и отвечал на все вопросы, пофотографировал на всех локациях и посоветовал какие маршруты еще посетить) Проехали по горным дорогам, погуляли по цветочным полям и насладились великолепными видами! Однозначно, рекомендасьен😊
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат не самый блестящий оратор,
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    но в целом рассказывает всё по делу, дозированно. Дорога действительно неровная, будьте готовы потрястись. Но самое главное – это обалденные виды 😍 ради них можно все стерпеть.

    Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат
  • О
    Олег
    3 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
    Были на экскурсии 2 июня, все очень понравилось. Красивые места, много интересных фактов узнали о Кисловодске, и регионе в целом! Гидом была Ольга
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
    Все очень понравилось, отличная экскурсия, рекомендуем!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Бесподобная экскурсия! Красивейшие виды и суперпрофессиональный гид! Семен, спасибо большое!
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
    Очень классная экскурсия, познавательно, весело, интересно! Маршрут живописный, экскурсовод супер! Рекомендую! Отдельное спасибо Юлии за доп. «Замок коварства и любви».

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Медовые водопады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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  3. Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
  4. Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
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Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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