Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Поездка в ущелье Скалистого хребта к Медовым водопадам — одна из самых зрелищных в окрестностях Кисловодска. Завораживающие пейзажи буду сопровождаться рассказами о крае, его народах и культуре. Возле горы Кольцо вы услышите легенду в духе романтических мифов Кавказа. Мы также заглянем на Карачаевское подворье, а в «Чайном домике» продегустируем ароматный напиток.

Описание экскурсии

Живописная дорога к ущелью

Главные герои путешествия находятся недалеко от Кисловодска, но путь будет пролегать по извилистой дороге с крутыми поворотами, поэтому времени в пути будет предостаточно, чтобы рассмотреть вереницу впечатляющих пейзажей. От меня вы услышите нескучные рассказы об истории Кавказа, его народах, культуре и обычаях. А в середине маршрута сделаем остановку возле излюбленного природного памятника многих поколений — горы Кольцо, упоминаемого Лермонтовым в своих произведениях. Вы изучите необычное скальное образование, загадаете желание и узнаете романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов.

Комплекс Медовых водопадов

Узкая тропинка проведёт нас вглубь гранитного каньона к водопадам Жемчужный, Секретный, Чёртова Мельница, Большой и Малый Медовые. Я расскажу о происхождении названия каждого из них, а кое-где будет даже несколько версий. Также вы услышите о целебных свойствах, которые они оказывают на самочувствие человека. И конечно, вдоволь насладитесь природной стихией в окружении волшебных ландшафтов.

Карачаевское подворье, хычины и чайная дегустация

После прогулки мы заглянем в этнографический музей «Карачаевское подворье», стилизованный под старинное жилище горцев. В уютном кафе на территории комплекса предлагают лучшие хычины и ароматный горный чай. Самые отважные смогут испытать свою храбрость, пролетев над ущельем на самом длинном в России зиплайне. А на обратном пути мы остановимся в «Чайном домике» — дегустационном зале, где вас ждёт уютное чаепитие с местными деликатесами.

Организационные детали