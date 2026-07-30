Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Описание экскурсии
Живописная дорога к ущелью
Главные герои путешествия находятся недалеко от Кисловодска, но путь будет пролегать по извилистой дороге с крутыми поворотами, поэтому времени в пути будет предостаточно, чтобы рассмотреть вереницу впечатляющих пейзажей. От меня вы услышите нескучные рассказы об истории Кавказа, его народах, культуре и обычаях. А в середине маршрута сделаем остановку возле излюбленного природного памятника многих поколений — горы Кольцо, упоминаемого Лермонтовым в своих произведениях. Вы изучите необычное скальное образование, загадаете желание и узнаете романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов.
Комплекс Медовых водопадов
Узкая тропинка проведёт нас вглубь гранитного каньона к водопадам Жемчужный, Секретный, Чёртова Мельница, Большой и Малый Медовые. Я расскажу о происхождении названия каждого из них, а кое-где будет даже несколько версий. Также вы услышите о целебных свойствах, которые они оказывают на самочувствие человека. И конечно, вдоволь насладитесь природной стихией в окружении волшебных ландшафтов.
Карачаевское подворье, хычины и чайная дегустация
После прогулки мы заглянем в этнографический музей «Карачаевское подворье», стилизованный под старинное жилище горцев. В уютном кафе на территории комплекса предлагают лучшие хычины и ароматный горный чай. Самые отважные смогут испытать свою храбрость, пролетев над ущельем на самом длинном в России зиплайне. А на обратном пути мы остановимся в «Чайном домике» — дегустационном зале, где вас ждёт уютное чаепитие с местными деликатесами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta с кондиционером, можно установить детское кресло или бустер (по запросу)
- Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию
- Дополнительные расходы — экологический сбор (390 ₽ с чел.), зиплайн
- По желанию мы можем перекусить в кафе на Медовых водопадах. Еда и напитки не входят в стоимость
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Всё началось ещё по дороге. Представьте: вы едете, а за окном разворачивается настоящее кино. Величественные пики Главного Кавказского хребта, изумрудные
Юлия увлекательно рассказывала истории этих мест и интересных фактах о водопадах.