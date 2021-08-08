Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо

Отправиться за яркими впечатлениями к комплексу сказочных водопадов и услышать легенды горы Кольцо

5
11 отзывов
Поездка в ущелье Скалистого хребта к Медовым водопадам — одна из самых зрелищных в окрестностях Кисловодска.

Завораживающие пейзажи буду сопровождаться рассказами о крае, его народах и культуре.

Возле горы Кольцо вы услышите легенду в духе романтических мифов Кавказа.

Мы также заглянем на Карачаевское подворье, а в «Чайном домике» продегустируем ароматный напиток.
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо

Что вас ожидает

Живописная дорога к ущелью

Главные герои путешествия находятся недалеко от Кисловодска, но путь будет пролегать по извилистой дороге с крутыми поворотами, поэтому времени в пути будет предостаточно, чтобы рассмотреть вереницу впечатляющих пейзажей. От меня вы услышите нескучные рассказы об истории Кавказа, его народах, культуре и обычаях. А в середине маршрута сделаем остановку возле излюбленного природного памятника многих поколений — горы Кольцо, упоминаемого Лермонтовым в своих произведениях. Вы изучите необычное скальное образование, загадаете желание и узнаете романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов.

Комплекс Медовых водопадов

Узкая тропинка проведет нас вглубь гранитного каньона к водопадам Жемчужный, Секретный, Чертова мельница, Большой и Малый Медовые. Я расскажу о происхождении названия каждого из них, а кое-где будет даже несколько версий. Также вы услышите о целебных свойствах, которые они оказывают на самочувствие человека. И, конечно, вдоволь насладитесь природной стихией в окружении волшебных ландшафтов.

Карачаевское подворье, хычины и чайная дегустация

После прогулки мы заглянем в этнографический музей «Карачаевское подворье», стилизованный под старинное жилище горцев. В уютном кафе на территории комплекса предлагают лучшие хычины и ароматный горный чай. Самые отважные смогут испытать свою храбрость, пролетев над ущельем на самом длинном в России зиплайне. А на обратном пути мы остановимся в «Чайном домике» — дегустационном зале, где вас ждет уютное чаепитие с местными деликатесами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta с кондиционером, можно установить детское кресло или бустер (по запросу)
  • Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Дополнительные расходы — экологический сбор (60 руб. /человека)
  • По желанию мы можем перекусить в кафе на Медовых водопадах. Еда и напитки не входят в стоимость.
🚩 Начало и место завершения: Г. Кисловодск
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Я родилась и живу в Кисловодске. Работою экскурсоводом уже 10 лет. Путешествия, даже небольшие, — мой любимый вид отдыха. И гостям нашего города хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать много интересного из истории моего края.
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11 реальных отзывов от туристов

А
8 авг 2021
Экскурсия обречена на успех, особенно, когда гид - красивая и умная девушка. Спасибо Юлии за все!
А
6 авг 2021
Была на экскурсии с 3 разновозрастными детьми (19, 13 и 9 лет), всем очень понравилось.
Лично я давно не получала такого удовольствия от рассказа экскурсовода. Юля и прекрасно владеет материалом, и замечательно, живо рассказывает. Мы узнали о кавказской войне, об истории создания курортного парка, о попытках разгадать тайну изготовления айрана, о карачаевских лошадках и многом другом. По нашей просьбе Юля показала и интересные места в Кисловодске. Все было в идеальном темпе, сделали много видовых фото, покатались все на лошадках (250 руб за полчаса-совсем недорого. ), попробовали жареные и печеные хычины, от посещения чайного домика отказались сами. т. к после хычинов не было сил что-то еще дегустировать. Юля очень деликатна, ни на чем не настаивает, всегда оставляя выбор за вами.
Огромное спасибо!
В следующий раз возьмем еще какую-нибудь экскурсию с Юлей!
К
3 авг 2021
Экскурсия была очень интересной и совсем неутомительной. Юлия прекрасный рассказчик. Много что посмотрели, даже пособирали дикие травы)). Очень рекомендую!
А
30 июля 2021
Были на экскурсии с Юлией 29 июля 2021 г. Все прошло превосходно; Юлия замечательно разбирается в истории города и его окрестностях, обладает даром рассказчика. Кроме основного плана - поездки на Медовые водопады и гору Кольцо - мы также посетили Чайный домик и отведали местного нарзана из одного из источников. Всем рекомендую данную экскурсию.
А
29 июля 2021
В июле 2021 были на экскурсии к Медовым водопадам с гидом Юлией. Остались под приятным впечатлением.
Во время экскурсии Юлия рассказывала нам об обычаях местных жителей, об истории Кисловодска, региона Кав. Мин. Вод и прилегающих республик. Причём эти истории были полны интересных фактов, что делало экскурсию ни капли не занудной. Мы посмотрели, как жили горцы в начале прошлого века, и полакомились местными блюдами. Такое знакомство с традициями стоит того – лучше один раз увидеть и попробовать, чем сто раз услышать.
У нас было достаточно времени исследовать достопримечательности, сделать фото, поесть – экскурсия была неторопливой, но не затянутой.
Кроме того, Юлия нам, как туристам, давала много советов: какие рестораны Кисловодска достойны посещения, как лучше добраться до парка, в какие соседние города можно съездить и как до них добраться. Подобные мелочи оказываются полезными в дальнейшем.
Рассказ не отвлекал экскурсовода от вождения; дорога была комфортной.
Большое спасибо Юлии за душевную и информативную экскурсию! Однозначно советуем эту поездку к Медовым водопадам другим туристам.
В
29 июля 2021
Интересная экскурсия! Юлия приятный в общении человек и интересный рассказчик. При планировании времени учитывает интересы и пожелания туристов.
И
27 июля 2021
Отличная экскурсия. Замечательно провели время. Юлечка - знающая досконально тему, интеллигентная и внимательная девушка. Прогулка около водопадов очень впечатлила. Там очень красиво. Даже полетать по ущелью удалось, дух захватывает. Спасибо большое!
T
15 июля 2021
Экскурсии замечательные, Юлия очень интересно и много рассказывает. Однозначно рекомендуем!
А
23 июня 2021
Очень познавательная экскурсия. Экскурсовод Юлия рассказала много интересного про историю, обычаи этого края, о природе. Юля постоянно рассказывала всю экскурсию, отвечала на наши вопросы и при этом аккуратно вела машину. Мы даже не заметили как прошли 4 часа. Медовые водопады очень понравились, красивые виды в ущелье. Рекомендуем этого экскурсовода, если хотите интересно провести время на курорте.
А
7 июня 2021
Экскурсия была чудесна.
Понравилось и нам и детям.
Рекомендую от всего сердца)))
л
5 июня 2021
Были на экскурсии 4 июня с Юлией, все здорово! Познавательно и интересно! Медовые водопады произвели огромное впечатление. Мы вообще то очень много чего посмотрели в мире, но в России тоже есть много красивых и интересных мест, как оказывается. Желаем Вам Юля много туристов и экскурсий, удачи и успехов. Лилия и Сергей

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