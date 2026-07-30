Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

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Медовые водопады, или Великолепная пятёрка и гора Кольцо

Отправиться за яркими впечатлениями к комплексу сказочных водопадов и услышать легенды горы Кольцо
Поездка в ущелье Скалистого хребта к Медовым водопадам — одна из самых зрелищных в окрестностях Кисловодска. Завораживающие пейзажи буду сопровождаться рассказами о крае, его народах и культуре. Возле горы Кольцо вы услышите легенду в духе романтических мифов Кавказа. Мы также заглянем на Карачаевское подворье, а в «Чайном домике» продегустируем ароматный напиток.
5
200 отзывов
Медовые водопады, или Великолепная пятёрка и гора Кольцо
Медовые водопады, или Великолепная пятёрка и гора Кольцо
Медовые водопады, или Великолепная пятёрка и гора Кольцо

Описание экскурсии

Живописная дорога к ущелью

Главные герои путешествия находятся недалеко от Кисловодска, но путь будет пролегать по извилистой дороге с крутыми поворотами, поэтому времени в пути будет предостаточно, чтобы рассмотреть вереницу впечатляющих пейзажей. От меня вы услышите нескучные рассказы об истории Кавказа, его народах, культуре и обычаях. А в середине маршрута сделаем остановку возле излюбленного природного памятника многих поколений — горы Кольцо, упоминаемого Лермонтовым в своих произведениях. Вы изучите необычное скальное образование, загадаете желание и узнаете романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов.

Комплекс Медовых водопадов

Узкая тропинка проведёт нас вглубь гранитного каньона к водопадам Жемчужный, Секретный, Чёртова Мельница, Большой и Малый Медовые. Я расскажу о происхождении названия каждого из них, а кое-где будет даже несколько версий. Также вы услышите о целебных свойствах, которые они оказывают на самочувствие человека. И конечно, вдоволь насладитесь природной стихией в окружении волшебных ландшафтов.

Карачаевское подворье, хычины и чайная дегустация

После прогулки мы заглянем в этнографический музей «Карачаевское подворье», стилизованный под старинное жилище горцев. В уютном кафе на территории комплекса предлагают лучшие хычины и ароматный горный чай. Самые отважные смогут испытать свою храбрость, пролетев над ущельем на самом длинном в России зиплайне. А на обратном пути мы остановимся в «Чайном домике» — дегустационном зале, где вас ждёт уютное чаепитие с местными деликатесами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta с кондиционером, можно установить детское кресло или бустер (по запросу)
  • Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Дополнительные расходы — экологический сбор (390 ₽ с чел.), зиплайн
  • По желанию мы можем перекусить в кафе на Медовых водопадах. Еда и напитки не входят в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3422 туристов
Я родилась и живу в Кисловодске. Работою экскурсоводом уже 10 лет. Путешествия, даже небольшие, — мой любимый вид отдыха. И гостям нашего города хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать много интересного из истории моего края.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 200 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
191
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8
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Нина
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.

Всё началось ещё по дороге. Представьте: вы едете, а за окном разворачивается настоящее кино. Величественные пики Главного Кавказского хребта, изумрудные
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долины, где пасутся лошади, бурные горные реки… Хочется останавливаться каждые пять минут, чтобы просто молча смотреть и дышать этим воздухом.

Первой точкой стали Медовые водопады. И это нужно не только видеть, но и слышать! Мощный гул воды, миллионы брызг, создающие радугу на солнце, и отвесные скалы вокруг. Энергетика места просто зашкаливает. Мы сделали сотни фотографий, но ни одна не передаст того масштаба и свежести. Центр гастрономического мира — конечно же, хычины. Горячие, с пылу с жару, тончайшие лепёшки с сыром, картофелем и зеленью. Когда ты отламываешь кусочек этого обжигающего теста, а оттуда тянется расплавленный сыр… это чистый восторг. Никакая диета не устоит!

Но главный сюрприз ждал нас в конце — чайная дегустация. Думаете, просто чай? Нет! Чай с горной мятой, чабрецом, собранным прямо на склонах, листьями смородины и земляники. Каждый глоток — это концентрированный вкус лета и альпийских лугов.
Поездка на Медовые водопады — это идеальный рецепт перезагрузки. И всё это для нас устроила наша милая гид Ирина. Огромное ей спасибо за доброту, понимание и профессионализм!

Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.+10
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
Это был день абсолютного восторга от природы, гастрономии и невероятного гостеприимства.
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М
Прекрасный гид, отличная экскурсия! невероятно красивые места!
Прекрасный гид, отличная экскурсия! невероятно красивые места!
Прекрасный гид, отличная экскурсия! невероятно красивые места!
Прекрасный гид, отличная экскурсия! невероятно красивые места!
Прекрасный гид, отличная экскурсия! невероятно красивые места!
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Елена
Экскурсия была прекрасно организована, маршрут захватывал потрясающие виды на водопады и горы. Природа вокруг была невероятно красивой, и каждый момент прогулки приносил новые впечатления.
Юлия увлекательно рассказывала истории этих мест и интересных фактах о водопадах.
Экскурсия была прекрасно организована, маршрут захватывал потрясающие виды на водопады и горы. Природа вокруг была невероятно
Экскурсия была прекрасно организована, маршрут захватывал потрясающие виды на водопады и горы. Природа вокруг была невероятно
Экскурсия была прекрасно организована, маршрут захватывал потрясающие виды на водопады и горы. Природа вокруг была невероятно
Экскурсия была прекрасно организована, маршрут захватывал потрясающие виды на водопады и горы. Природа вокруг была невероятно
Экскурсия была прекрасно организована, маршрут захватывал потрясающие виды на водопады и горы. Природа вокруг была невероятно
Экскурсия была прекрасно организована, маршрут захватывал потрясающие виды на водопады и горы. Природа вокруг была невероятно
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Людмила
Большая благодарность Юлии за интересный рассказ. Очень познавательно! Доброжелательный и приятный в общении человек! Получили море положительных эмоций!
Большая благодарность Юлии за интересный рассказ. Очень познавательно! Доброжелательный и приятный в общении человек! Получили море
Большая благодарность Юлии за интересный рассказ. Очень познавательно! Доброжелательный и приятный в общении человек! Получили море
Большая благодарность Юлии за интересный рассказ. Очень познавательно! Доброжелательный и приятный в общении человек! Получили море
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Е
Все замечательно! Очень понравились медовые водопады. Их стоит посмотреть. С Юлией было комфортно и спокойно. Гора-кольцо тоже интересная локация.
Все замечательно! Очень понравились медовые водопады. Их стоит посмотреть. С Юлией было комфортно и спокойно. Гора-кольцо тоже интересная локация.
Все замечательно! Очень понравились медовые водопады. Их стоит посмотреть. С Юлией было комфортно и спокойно. Гора-кольцо тоже интересная локация.
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М
Прекрасно провели вместе с Юлей время. Ездили с сыном - 7 лет - на небольшую экскурсию до медовых водопадов. Очень мне понравилось, что Юля с любовью, уважением и пониманием (а
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не просто поверхностно) рассказывала о местах, где мы были и в целом про регион, Кисловодск в частности. Прямо интересно слушать, хочется узнавать все больше и больше. Юля очень чуткая к наличию ребёнка - диалог может поддержать не только со взрослым, но и с ребёнком (для меня это тоже важно, так как сын осторожный с точки зрения общения с новыми людьми, но очень любознательный). Все организационные моменты - чётко, понятно, по плану, может подсказать куда, когда лучше сходить, в какой последовательности и на что обратить внимание. В общении открытый и приятный человек, чувствуется именно человек, а не просто гид, который по заученному тексту рассказывает про окрестности. Повторюсь, очень много разных нюансов и тонкостей узнали от Юли в целом про КМВ, что влюбило меня в регион ещё больше. Рекомендую всем и сама теперь точно знаю, что у нашей семьи есть свой проверенный гид для путешествий по Кисловодску и КМВ. Спасибо огромное за прекрасные экскурсии❤️

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