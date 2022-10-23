На внедорожнике мы поднимемся на плато Шаджатмаз. С высоты 2100 метров вы полюбуетесь видами на двуглавый снежный великан Эльбрус и одну из самых красивых горных дорог страны, расположенную в устье трех рек. А затем мы отправимся в Долину Нарзанов, где вы сможете продегустировать разные виды минеральной воды из источников, бьющих прямо из недр земли.
Через ущелье реки Подкумок мы поднимемся к горе Кольцо и увидим места, описанные Лермонтовым в повести «Княжна Мэри». Кроме того, вас ждет приятная прогулка к Медовым водопадам. По пути вы услышите историю их образования и полюбуетесь окружающими идиллическими панорамами. Если пожелаете, мы также посетим этнографический музей «Карачаевское подворье» и оценим кухню горцев.