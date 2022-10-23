Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам

Медовые водопады, гора Кольцо, плато Шаджатмаз, Долина Нарзанов и Эльбрус за 1 день

Приглашаю в насыщенный джип-тур по живописным долинам, окружающим Кисловодск! Мы проедем по дорогам кочевников и увидим древние пути, где в 19 веке ходили торговые караваны.

Оценим могучий Кавказский хребет, прокатимся по высокогорному плато Шаджатмаз и прогуляемся до Медовых водопадов. А еще побываем на горе Кольцо и продегустируем местные минеральные воды.
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Плато Шаджатмаз и Долина Нарзанов

На внедорожнике мы поднимемся на плато Шаджатмаз. С высоты 2100 метров вы полюбуетесь видами на двуглавый снежный великан Эльбрус и одну из самых красивых горных дорог страны, расположенную в устье трех рек. А затем мы отправимся в Долину Нарзанов, где вы сможете продегустировать разные виды минеральной воды из источников, бьющих прямо из недр земли.

Гора Кольцо и Медовые водопады

Через ущелье реки Подкумок мы поднимемся к горе Кольцо и увидим места, описанные Лермонтовым в повести «Княжна Мэри». Кроме того, вас ждет приятная прогулка к Медовым водопадам. По пути вы услышите историю их образования и полюбуетесь окружающими идиллическими панорамами. Если пожелаете, мы также посетим этнографический музей «Карачаевское подворье» и оценим кухню горцев.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Долина Нарзанов — 100 руб, Медовые водопады — 100 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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