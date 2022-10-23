Приглашаю в насыщенный джип-тур по живописным долинам, окружающим Кисловодск! Мы проедем по дорогам кочевников и увидим древние пути, где в 19 веке ходили торговые караваны. Оценим могучий Кавказский хребет, прокатимся по высокогорному плато Шаджатмаз и прогуляемся до Медовых водопадов. А еще побываем на горе Кольцо и продегустируем местные минеральные воды.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Плато Шаджатмаз и Долина Нарзанов

На внедорожнике мы поднимемся на плато Шаджатмаз. С высоты 2100 метров вы полюбуетесь видами на двуглавый снежный великан Эльбрус и одну из самых красивых горных дорог страны, расположенную в устье трех рек. А затем мы отправимся в Долину Нарзанов, где вы сможете продегустировать разные виды минеральной воды из источников, бьющих прямо из недр земли.

Гора Кольцо и Медовые водопады

Через ущелье реки Подкумок мы поднимемся к горе Кольцо и увидим места, описанные Лермонтовым в повести «Княжна Мэри». Кроме того, вас ждет приятная прогулка к Медовым водопадам. По пути вы услышите историю их образования и полюбуетесь окружающими идиллическими панорамами. Если пожелаете, мы также посетим этнографический музей «Карачаевское подворье» и оценим кухню горцев.

Организационные детали