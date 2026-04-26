На внедорожнике мы поднимемся на плато Шаджатмаз. С высоты 2100 метров вы полюбуетесь видами на двуглавый снежный великан Эльбрус и одну из самых красивых горных дорог страны, расположенную в устье трех рек. А затем мы отправимся в Долину нарзанов, где вы сможете продегустировать разные виды минеральной воды из источников, бьющих прямо из недр земли.
Гора Кольцо и Медовые водопады
Через ущелье реки Подкумок мы поднимемся к горе Кольцо и увидим места, описанные Лермонтовым в повести «Княжна Мэри». Кроме того, вас ждет приятная прогулка к Медовым водопадам. По пути вы услышите историю их образования и полюбуетесь окружающими идиллическими панорамами. Если пожелаете, мы также посетим этнографический музей «Карачаевское подворье» и оценим кухню горцев.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
Дополнительно оплачиваются:
— проход к Медовым водопадам — 200 ₽ с чел. — входной билет в эко парк «Долина нарзанов» — 300 ₽ с чел. (есть льготы) — еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном вам месте Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2015 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по Северному Кавказу более 15 лет. Сохраняя подлинные традиции кавказского гостеприимства, мы спланировали маршруты так, чтобы вы погрузились в своё идеальное путешествие и наслаждались отдыхом читать дальшеуменьшить
наедине с природой.
На наших экскурсиях вы прогуляетесь по бескрайним цветущим альпийским лугам, посетите земли, которые помнят шаги древних кочевников, увидите первозданные природные пейзажи — ущелья и каньоны с водопадами и озёрами, чьи берега напоминают марсианские пейзажи. Прикоснётесь к загадкам и тайнам Кавказских гор.
Каждый участник команды подготовлен к горному вождению, отлично знает историю края и каждый его уголок. Мы с радостью покажем вам самые красивые места в окрестностях Кисловодска, поделимся местными традициями и легендами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 177 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виктор
Дата посещения: 26 апр 2026
Большое спасибо Дмитрию за интереснейшую экскурсию. Дима заехал за нами как и договаривались и немедля отправились на плато Шаджатмаз. После прошедших недавних дождей дорога выглядела у самого плато как полигон читать дальшеуменьшить
, но тем не менее с высоты мы полюбовались видами на снежный великан Эльбрус, благо погода позволяла,.хотя прохладная ,но солнечная.Затем мы направились в Долину нарзанов, по пути Дима рассказывал о истории родного края, о людях населявших его.Приехав в долину, мы пошли к источникам. Попробовали понемногу из многих, но остановились на Серебряном (налили бутылучку) и номер 10. Прикупили чебуреков, подкрепились и направились дальше. Дальше нас ждала гора Кольцо , у меня к сожалению не хватило сил подняться , но дочь поднялась и была впечатлена. Вообщем экскурсией довольны более чем. Вернулись домой уставшие, но веселые. Друзья , если соберетесь по нашему маршруту, закажите эту экскурсию у Дмитрия - не пожалеете. С уважением Виктор Косухин
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Ю
Юлия
Дата посещения: 22 апр 2026
Идеально. Большое спасибо Дмитрию. Интересная экскурсия, комфортное общение, множество впечатлений. Будем рады встретиться вновь.
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Наталья
Поездка очень понравилась, план маршрута построен так, что на основных локациях очень мало народа. Нашим гидом был Роман. Из его рассказов узнали много интересного, отвечал на все наши вопросы. Большое спасибо Роману за поездку!
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Н
Новосельская
Очень понравилась экскурсия. Даниил отвечал на все вопросы очень подробно. Рассказывал интересные легенды. Очень много знает об этих краях
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Е
Екатерина
26 апреля были на экскурсии с Сергеем, приятный человек, аккуратный водитель, было очень комфортно) потрясающие локации, впечатлений хватит надолго! очень повезло с погодой, Эльбрус явил себя во всей красоте, живописный маршрут, для жителей больших городов отдельный восторг-животные! (кони, коровки, барашки, орлы на фоне зеленеющих гор просто отвал башки!)экскурсию рекомендую!
Дмитрий
Ответ организатора:
Екатерина спасибо за тёплые слова, будем рады встречи снова!)
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Е
Екатерина
Спасибо Дмитрию за прекрасную поездку! Всем довольны!
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