Приглашаю в насыщенное путешествие на джипе по живописным долинам, окружающим Кисловодск! Мы проедем по дорогам кочевников и увидим древние пути, где в 19 веке ходили торговые караваны. Оценим могучий Кавказский хребет, прокатимся по высокогорному плато Шаджатмаз и прогуляемся до Медовых водопадов. А еще побываем на горе Кольцо и продегустируем местные минеральные воды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Плато Шаджатмаз и Долина нарзанов

На внедорожнике мы поднимемся на плато Шаджатмаз. С высоты 2100 метров вы полюбуетесь видами на двуглавый снежный великан Эльбрус и одну из самых красивых горных дорог страны, расположенную в устье трех рек. А затем мы отправимся в Долину нарзанов, где вы сможете продегустировать разные виды минеральной воды из источников, бьющих прямо из недр земли.

Гора Кольцо и Медовые водопады

Через ущелье реки Подкумок мы поднимемся к горе Кольцо и увидим места, описанные Лермонтовым в повести «Княжна Мэри». Кроме того, вас ждет приятная прогулка к Медовым водопадам. По пути вы услышите историю их образования и полюбуетесь окружающими идиллическими панорамами. Если пожелаете, мы также посетим этнографический музей «Карачаевское подворье» и оценим кухню горцев.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды

Дополнительно оплачиваются:

— проход к Медовым водопадам — 200 ₽ с чел.

— входной билет в эко парк «Долина нарзанов» — 300 ₽ с чел. (есть льготы)

— еда и напитки