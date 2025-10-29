Мини-группа
до 10 чел.
Усадьба Золино в Клину
Откройте для себя тайны Клина, посетив знаменитую усадьбу Золино и узнав историю «Девочки-грибницы». Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На Советской площади
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Волшебный мир елочных игрушек и гончарного искусства
Начало: Клин, Советская площадь 18
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
По тропам вдохновения Чайковского
Вас ждёт увлекательное путешествие по Клину, где вдохновение черпали великие композиторы и художники. Узнайте больше о жизни и культуре этого города
Начало: Адрес Московская область, Клин, Советская площадь,...
Расписание: Согласно расписанию.
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
1900 ₽ за человека
