1 чел. По популярности На машине 2.5 часа Мини-группа до 10 чел. Усадьба Золино в Клину Откройте для себя тайны Клина, посетив знаменитую усадьбу Золино и узнав историю «Девочки-грибницы». Уникальный опыт ждёт вас Начало: На Советской площади Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00 8000 ₽ за человека 2 часа Мини-группа до 7 чел. Волшебный мир елочных игрушек и гончарного искусства Начало: Клин, Советская площадь 18 5000 ₽ за человека 3 часа Групповая до 16 чел. По тропам вдохновения Чайковского Вас ждёт увлекательное путешествие по Клину, где вдохновение черпали великие композиторы и художники. Узнайте больше о жизни и культуре этого города Начало: Адрес Московская область, Клин, Советская площадь,... Расписание: Согласно расписанию. 1900 ₽ за человека

