Вас ждёт увлекательное путешествие в Клин, где можно узнать историю «Девочки-грибницы» и посетить пасеку в усадьбе Золино. Здесь гости изучат устройство улья, создадут катаную восковую свечу и насладятся травяным чаем. Экскурсия проходит на автомобиле Renault Logan, что обеспечивает комфортное передвижение. В конце дня можно задержаться на пасеке, чтобы насладиться природой и свежим воздухом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная история Клина
- 🍯 Посещение пасеки Золино
- 🕯️ Создание восковой свечи
- 🚗 Комфортное путешествие
- ☕ Чай на свежем воздухе
Что можно увидеть
- Фонтан «Девочка-грибница»
- Пасека усадьбы Золино
Описание экскурсии
В исторической часть Клина вы увидите фонтан «Девочка-грибница» и услышите, какая печальная история стала причиной его появления. Затем мы отправимся на пасеку в усадьбу Золино — и здесь:
- вы изучите устройство улья изнутри
- неспешно попьёте травяной чай с пасеки
- сделаете катаную восковую свечу
- узнаете, как фонтан с девочкой связан с этой землёй
Организационные детали
- Едем на автомобиле Renault Logan или аналогичном по комфортабельности
- По желанию на пасеке можно задержаться — насладиться свежим воздухом и красотой природы
ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Клине
Мы все любим путешествовать и хотим, приезжая в незнакомый город, чувствовать себя уютно и комфортно. Моя задача — сделать ваше путешествие именно таким! Со мной будет безопасно, весело и задорно.
