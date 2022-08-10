8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма: едем, куда захотим
Погрузитесь в восемь часов приключений на внедорожнике по диким местам Крыма. Максимум природы и эмоций, минимум людей и спешки
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Бахчисарай: индивидуальная экскурсия по старому городу
Бахчисарай - город, где история оживает на каждом шагу. Узкие улочки, старинные мечети и ароматный турецкий кофе ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Керчь - экскурсия в самый старый город России
Экскурсия по Керчи - это уникальная возможность увидеть древние раскопки, крепости, храмы и мрачные каменоломни. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Коктебеля
Путешествие в Севастополь предлагает уникальную возможность посетить исторические места, музеи и памятники, насладиться видами бухт и заливов
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- vvolkov7310 августа 2022Отлично
- ЕЕлена16 июня 2022Наше путешествие по окрестностям Феодосии и правда получилось увлекательное и необычное. Мы побывали в местах не самых знаменитых, но невероятно
Ответы на вопросы от путешественников по Коктебелю в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Коктебелю в августе 2024
Сейчас в Коктебеле в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 20 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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