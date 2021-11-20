Музей-заповедник Константиново – родина великого поэта Сергея Есенина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсионная прогулка по Коломне
Туристы познакомятся с легендарными храмами Коломенского кремля, которые являются триумфом побед Дмитрия Донского. Вы узнаете тайны строительства Коломенского кремля фряжскими (итальянскими) мастерами, загадочные легенды библиотеки Ивана Грозного, списки которой писались коломенскими писарями, и возможно, сохранившиеся в тайных подземельях. Окунетесь в средние века и насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы.
Ночь предлагаем провести в удивительном отеле — ботель. Этот уникальный по своей конструкции отель пришвартован к берегу Москвы-реки в самом центре города, в то же время создает ощущение пребывания на судне, окруженном водами с трех сторон. Расположен в историческом центре.
Усадьба Константиново
На следующий день посетите колыбель великого русского поэта Сергея Есенина — усадьбу Константиново. Вы увидите всю красоту этих мест, воспетых в стихах народным поэтом. Гид проведет подробнейшую экскурсию по всей усадьбе и расскажет, как прошло детство и юность Сергея Есенина. Усадьба удивительно ухоженная и красивая. На территории часто проходят поэтические фестивали и встречи.
Важно знать
Ввиду большой привлекательности и востребованности музеев «Калача» и «Коломенской пастилы» необходимо раннее бронирование билетов. Просьба определиться с точным количеством группы. Количество билетов ограничено, и они действуют по сеансам.
Ответы на вопросы
Что входит?
Услуги гида.
Что не входит?
Экскурсия в музее «Калачная» (400/500 руб. (будни/выходные) – взрослый 300/400 руб. (будни/выходные) – детский 200 руб. – социальный
Экскурсия в музей «Коломенская пастила» (650 руб. – взрослый 100 руб. – детский (до 7 лет)
Трансфер в Константиново и обратно
Стоимость билета с экскурсией в Константиново (500 руб/. чел. )
Стоимость одной ночи в отеле.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Лажечникова, Коломна, около будки городового
Завершение: Коломна, станция Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Ольга В.
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