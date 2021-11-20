Экскурсионная прогулка по Коломне

Туристы познакомятся с легендарными храмами Коломенского кремля, которые являются триумфом побед Дмитрия Донского. Вы узнаете тайны строительства Коломенского кремля фряжскими (итальянскими) мастерами, загадочные легенды библиотеки Ивана Грозного, списки которой писались коломенскими писарями, и возможно, сохранившиеся в тайных подземельях. Окунетесь в средние века и насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы.

Ночь предлагаем провести в удивительном отеле — ботель. Этот уникальный по своей конструкции отель пришвартован к берегу Москвы-реки в самом центре города, в то же время создает ощущение пребывания на судне, окруженном водами с трех сторон. Расположен в историческом центре.

Усадьба Константиново

На следующий день посетите колыбель великого русского поэта Сергея Есенина — усадьбу Константиново. Вы увидите всю красоту этих мест, воспетых в стихах народным поэтом. Гид проведет подробнейшую экскурсию по всей усадьбе и расскажет, как прошло детство и юность Сергея Есенина. Усадьба удивительно ухоженная и красивая. На территории часто проходят поэтические фестивали и встречи.

Важно знать

Ввиду большой привлекательности и востребованности музеев «Калача» и «Коломенской пастилы» необходимо раннее бронирование билетов. Просьба определиться с точным количеством группы. Количество билетов ограничено, и они действуют по сеансам.