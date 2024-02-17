Николай — ваш гид в Коломне

Меня зовут Николай. Занимаюсь экскурсиями по Коломне с 2017 года. В арсенале имеются пешие, автобусные и на ретроавтомобиле. Вожу гостей по кремлю, посаду, церквям, монастырям и смотровым местам Коломны, а также городам области. Экскурсии проходят в формате stand-up (взаимное лёгкое общение с гостями). Большой опыт ведения групп детей до 50 человек (от 8 лет). Легко найду подход даже к самому сложному гостю, который любит поспорить). Положительные эмоции — главное в путешествиях!

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