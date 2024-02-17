Увидеть, каким был кремль 5 веков назад, услышать легенды и правдивые истории
Кремль — главная достопримечательность Коломны. Многие едут в город посетить именно его. А я предлагаю вам отправиться со мной в музей и тщательно рассмотреть там кремль в миниатюре. На макете он восстановлен до мелочей. Я проведу вам экскурсию в необычном формате. Билеты в музей, легенды, факты и юмор — всё включено.
Ближайшие даты:
17
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фев
18
фев
фев
19
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23
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фев
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Кремль, каким его создали изначально
- Схему строения, выкованную коломенскими кузнецами
- Ночной кремль с подсветкой «с высоты птичьего полёта»
- Мельчайшие детали крепости и быта крестьян
- Отголоски легенд, которыми богата Коломна
- Маринкину башню в разрезе — пыточную, оружейную, смотровую и складскую комнаты
- Воссозданные покои Марины Мнишек, где она проводила своё заточение
Вы узнаете:
- Факты о кремле: для чего его возвели и что с ним случилось
- Страшную легенду о Марине Мнишек
- Весёлую байку о чёрте Мотасе
- Правдивую историю о Дмитрии Донском
А также поймёте, какое отношение имели к Коломне Иван Грозный, Екатерина II, Матвей Казаков, Сергий Радонежский, хан Батый и другие исторические личности.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены билеты в макетную комнату и услуги гида.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Зайцева
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Коломне
Меня зовут Николай. Занимаюсь экскурсиями по Коломне с 2017 года. В арсенале имеются пешие, автобусные и на ретроавтомобиле. Вожу гостей по кремлю, посаду, церквям, монастырям и смотровым местам Коломны, а также городам области. Экскурсии проходят в формате stand-up (взаимное лёгкое общение с гостями). Большой опыт ведения групп детей до 50 человек (от 8 лет). Легко найду подход даже к самому сложному гостю, который любит поспорить). Положительные эмоции — главное в путешествиях!
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