Макет коломенского кремля 16 века: экскурсия в формате stand-up
Индивидуальная экскурсия в Коломне

Увидеть, каким был кремль 5 веков назад, услышать легенды и правдивые истории

Кремль — главная достопримечательность Коломны. Многие едут в город посетить именно его. А я предлагаю вам отправиться со мной в музей и тщательно рассмотреть там кремль в миниатюре. На макете он восстановлен до мелочей. Я проведу вам экскурсию в необычном формате. Билеты в музей, легенды, факты и юмор — всё включено.
Макет коломенского кремля 16 века: экскурсия в формате stand-up
Макет коломенского кремля 16 века: экскурсия в формате stand-up
Макет коломенского кремля 16 века: экскурсия в формате stand-up
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Кремль, каким его создали изначально
  • Схему строения, выкованную коломенскими кузнецами
  • Ночной кремль с подсветкой «с высоты птичьего полёта»
  • Мельчайшие детали крепости и быта крестьян
  • Отголоски легенд, которыми богата Коломна
  • Маринкину башню в разрезе — пыточную, оружейную, смотровую и складскую комнаты
  • Воссозданные покои Марины Мнишек, где она проводила своё заточение

Вы узнаете:

  • Факты о кремле: для чего его возвели и что с ним случилось
  • Страшную легенду о Марине Мнишек
  • Весёлую байку о чёрте Мотасе
  • Правдивую историю о Дмитрии Донском

А также поймёте, какое отношение имели к Коломне Иван Грозный, Екатерина II, Матвей Казаков, Сергий Радонежский, хан Батый и другие исторические личности.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены билеты в макетную комнату и услуги гида.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Зайцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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