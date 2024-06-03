🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 246 отзывов Мифы и предания Коломенской земли Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида Начало: В Коломенском кремле 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 159 отзывов Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке Начало: На территории Коломенского кремля 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 1.5 часа 62 отзыва Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие Начало: У набережной Москвы-реки от 4700 3 760 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 384 отзыва Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 281 отзыв Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды Начало: На улице Лажечникова 2 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 35 отзывов Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле 2 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 30 отзывов По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом Начало: Возле Коломенского кремля 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 142 отзыва Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице Начало: На улице Лажечникова, дом 1а 2 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 72 отзыва Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города Начало: У кремля или на вокзале 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 36 отзывов Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: Музей Душистые радости 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: На территории Коломенского кремля от 2 380 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 274 отзыва Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков 4 000 ₽ за всё до 20 чел.

Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого Начало: У Маринкиной башни 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 36 отзывов Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля Начало: Площадь Двух революций дом 1 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 27 отзывов Коломна: дух и величие древнего города Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами Начало: На площади Двух Революций 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 235 отзывов Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге Начало: Недалеко от Коломенского Кремля 770 693 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 124 отзыва По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах 2 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого Начало: В районе Кремля 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 50 отзывов Загадочная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю: история и приключения Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста Начало: У Ямской башни Коломенского кремля от 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 4 отзыва Повести Коломны: обзорная экскурсия Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий Начало: У чёрно-белой будки городового 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотоквест по Коломенскому кремлю: путешествие сквозь время Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии Начало: На улице Лажечникова 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Тёплый прием в древней Коломне Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме Начало: В Коломенской кремле 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 70 отзывов Вся Коломна за два часа: от кремля до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа Начало: На парковке внутри кремля 3 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 24 отзыва Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии 2 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 19 отзывов Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: У памятника Дмитрию Донскому 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: Коломенский кремль и краеведческий музей История Коломны неразрывно связана с ее кремлем. Узнайте о защитных сооружениях и древних артефактах в краеведческом музее Начало: У кремля от 5500 4 125 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры Начало: У Коломенского кремля 7 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Уникальное путешествие по святыням древней Коломны Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида Начало: В Коломенском Кремле 4 800 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Душевная экскурсия по вечерней Коломне: от кремля до Посада Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас Начало: На улице Лажечникова 3 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов По Коломне с фотоаппаратом: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Коломны, исследуя её лучшие уголки. Кремль, набережная, храмы и уникальные фотоистории ждут вас на этой экскурсии Начало: В Коломенском кремле 4 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Коломна: путешествие вглубь веков Узнайте, как менялась Коломна на протяжении столетий. Посетите главные улицы и площади, сравните их с изображениями на старинных гравюрах и фотографиях Начало: Площадь двух революций д1 3 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Святые источники Коломны: экскурсия, омывающая душу Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, посетив святые источники Коломны. Это путешествие станет источником вдохновения и новых сил 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии Начало: У Коломенского кремля 3 850 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Квест 1.5 часа 2 отзыва Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища Начало: У кремля от 7500 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 427 отзывов Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1 770 693 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 76 отзывов Увлекательное знакомство с Коломной: индивидуальная прогулка Приглашаем на прогулку по историческому центру Коломны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1 Расписание: Выходные и праздники с 10:00 и до 20:00. В будни по запросу (точное время согласуется с гидом) от 3000 2 700 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 38 отзывов Индивидуальная экскурсия по Коломне: путешествие в историю Погрузитесь в историю Коломны с экскурсией «Вся Коломна за день» - пастила, храмы и кремль ждут вас Начало: Коломна, улица ЛАЖЕЧНИКОВА.Д. 1 Расписание: Ежедневно, по договоренности 4 500 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 54 отзыва Обзорная экскурсия по Коломне: Кремль, Посад и исторические сокровища Начало: Площадь Двух революций, памятник Ленину Расписание: Ежедневно с 8:00 до 22:00 от 2 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 14 отзывов Автомобильная экскурсия по Коломне: от истории до современности Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где каждый уголок расскажет свою историю, а красота природы не оставит равнодушным Начало: Улица Лажечникова, 1а, на парковке Расписание: По договоренности 2 500 ₽ за всё до 6 чел.