Инна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

В глубь коломенских веков

Вы познакомитесь с историей 📖 появления города и узнаете о разных версиях происхождения его топонима. Я покажу древние валы, расскажу, как строили предшественника кремля — деревянный детинец — и как перестраивали крепость в камне. А также о том, подступы какого княжества охраняла Коломна и кто владел землями входа в Москворецкий бассейн.

Кремль в деталях

Вы пройдете через церемониальные восточные ворота — Пятницкие — и окажетесь на территории некогда неприступной цитадели, от которой осталась всего одна стена. Увидите семь сохранившихся башен и на живом примере разберете принципы строительства каменной крепости. Поговорим о череде модернизаций и особенностях фортификационного сооружения в 16 веке, о кирпичном строении со времен Ивана III и его предпосылках. И конечно, не обойдем вниманием легенды о Смутном времени и жене самозванца, Марине Мнишек.

Организационные детали

Экскурсия по территории кремля — без подъёма на стены.