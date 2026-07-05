Инна проводит ещё 1 экскурсию

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Коломенский кремль: история в камне

Погрузитесь в историю Коломенского кремля, узнайте о древних валах, башнях и легендах. Увлекательная экскурсия для всех возрастов и интересов
Сердце Коломны, как и многих русских городов, - в легендарной фортификации, которая стала ее надежной броней, местом сосредоточения древних обителей, эпицентром легенд и архитектурным украшением.

Легко и информативно я расскажу о
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«культурных слоях» кремля и о том, как они проливают свет на события давно минувших коломенских дней. Вы познакомитесь с историей появления города и узнаете о разных версиях происхождения его топонима.

Я покажу древние валы, расскажу, как строили предшественника кремля - деревянный детинец - и как перестраивали крепость в камне.

А также о том, подступы какого княжества охраняла Коломна и кто владел землями входа в Москворецкий бассейн.

Вы пройдете через церемониальные восточные ворота - Пятницкие - и окажетесь на территории некогда неприступной цитадели, от которой осталась всего одна стена.

Увидите семь сохранившихся башен и на живом примере разберете принципы строительства каменной крепости.

Поговорим о череде модернизаций и особенностях фортификационного сооружения в 16 веке, о кирпичном строении со времен Ивана III и его предпосылках. И конечно, не обойдем вниманием легенды о Смутном времени и жене самозванца, Марине Мнишек

4.7
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная история Коломенского кремля
  • 🕰 Погружение в древние времена
  • 🏛 Архитектурные шедевры
  • 🗣 Легенды и мифы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Коломенский кремль: история в камне
Коломенский кремль: история в камне
Коломенский кремль: история в камне

Что можно увидеть

  • Коломенский кремль
  • Пятницкие ворота
  • Семь башен

Описание экскурсии

Вглубь коломенских веков

Вы познакомитесь с историей появления города и узнаете о разных версиях происхождения его топонима. Мы покажем древние валы, расскажем, как строили предшественника кремля — деревянный детинец — и как перестраивали крепость в камне. А также о том, подступы какого княжества охраняла Коломна и кто владел землями входа в Москворецкий бассейн.

Кремль в деталях

Вы пройдете через церемониальные восточные ворота — Пятницкие — и окажетесь на территории некогда неприступной цитадели, от которой осталась всего одна стена. Увидите семь сохранившихся башен и на живом примере разберете принципы строительства каменной крепости. Мы обсудим, как развивался город, какие выдающиеся личности с ним связаны и как они повлияли на его историю. И, конечно, не обойдём вниманием легенды о Смутном времени и жене самозванца, Марине Мнишек.

Организационные детали

  • Экскурсия по территории кремля — без подъёма на стены
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Возможно провести эту экскурсию для организованной группы (до 45 человек)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7858 туристов
Наша команда знакомит гостей с богатой культурой и историей Коломны. На экскурсиях отвечаем на важные вопросы, которые обычно волнуют путешественников. Предлагаем индивидуальный подход: учитываем интересы и пожелания гостей, чтобы программа была
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не только познавательной, но и оставила самые тёплые воспоминания. Особое внимание уделяем семейному туризму. Создаём комфортные условия для отдыха с детьми, учитываем их потребности и проводим программы, которые нравятся маленьким путешественникам. С радостью познакомим вас с уникальной историей и культурой Коломны.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Артем
Хочу выразить свою благодарность Инне за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно узнать исторические аспекты вашего города. Инна проявила себя как настоящий профессионал в экскурсионном деле и особенно хочется отметить её внимание к участникам экскурсии. Было ясно, что Инна искренне увлечена своим делом и стремится сделать каждую экскурсию незабываемой.
Хочу выразить свою благодарность Инне за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно узнать исторические аспекты
Хочу выразить свою благодарность Инне за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно узнать исторические аспекты
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Людмила
Хотелось бы сказать спасибо Инне за прекрасно проведённую экскурсию! Она не только отлично разбирается в теме, но и умеет увлекательно рассказывать. Было очень интересно и познавательно! Спасибо за отлично организованное мероприятие. Рекомендую!
Хотелось бы сказать спасибо Инне за прекрасно проведённую экскурсию! Она не только отлично разбирается в теме,
Хотелось бы сказать спасибо Инне за прекрасно проведённую экскурсию! Она не только отлично разбирается в теме,
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Андрей
Время пролетело незаметно! Инна провела нам чудесную экскурсию! Профессионализм и компетентность в своей области заслуживают особого признания. Мы благодарны за возможность познакомиться с историей города и теплое отношение! С нетерпением ожидаем новой встречи для новых маршрутов!
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Сергей
Прекрасная экскурсия: логичный маршрут, интересный рассказ, сочетающий факты и легенды. Инна очень доброжелательна и хорошо подготовлена. Рекомендую данного экскурсовода всем, кто собирается в Коломну.
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А
Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно и познавательно. Узнали много интересных исторических фактов, а также увидели и зарядились теплой обстановкой города в эти праздничные новогодние и рождественские дни. Рекомендуем посетить г. Коломну. Обязательно выберем время и приедем еще раз.
Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно и познавательно. Узнали много интересных исторических фактов, а также увидели
Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно и познавательно. Узнали много интересных исторических фактов, а также увидели
Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно и познавательно. Узнали много интересных исторических фактов, а также увидели
Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно и познавательно. Узнали много интересных исторических фактов, а также увидели
Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно и познавательно. Узнали много интересных исторических фактов, а также увидели
Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно и познавательно. Узнали много интересных исторических фактов, а также увидели
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Надежда
Большое спасибо гиду Юлии за прекрасную экскурсию по Коломенскому кремлю. Было очень интересно, познавательно и душевно! Мы остались очень довольны этой прогулкой! 👌🕌😁
Большое спасибо гиду Юлии за прекрасную экскурсию по Коломенскому кремлю. Было очень интересно, познавательно и душевно!
Большое спасибо гиду Юлии за прекрасную экскурсию по Коломенскому кремлю. Было очень интересно, познавательно и душевно!
Большое спасибо гиду Юлии за прекрасную экскурсию по Коломенскому кремлю. Было очень интересно, познавательно и душевно!
Большое спасибо гиду Юлии за прекрасную экскурсию по Коломенскому кремлю. Было очень интересно, познавательно и душевно!
Большое спасибо гиду Юлии за прекрасную экскурсию по Коломенскому кремлю. Было очень интересно, познавательно и душевно!
Большое спасибо гиду Юлии за прекрасную экскурсию по Коломенскому кремлю. Было очень интересно, познавательно и душевно!
Большое спасибо гиду Юлии за прекрасную экскурсию по Коломенскому кремлю. Было очень интересно, познавательно и душевно!
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