Инна проводит ещё 1 экскурсию

В глубь коломенских веков Вы познакомитесь с историей 📖 появления города и узнаете о разных версиях происхождения его топонима. Я покажу древние валы, расскажу, как строили предшественника кремля — деревянный детинец — и как перестраивали крепость в камне. А также о том, подступы какого княжества охраняла Коломна и кто владел землями входа в Москворецкий бассейн.
Кремль в деталях Вы пройдете через церемониальные восточные ворота — Пятницкие — и окажетесь на территории некогда неприступной цитадели, от которой осталась всего одна стена. Увидите семь сохранившихся башен и на живом примере разберете принципы строительства каменной крепости. Поговорим о череде модернизаций и особенностях фортификационного сооружения в 16 веке, о кирпичном строении со времен Ивана III и его предпосылках. И конечно, не обойдем вниманием легенды о Смутном времени и жене самозванца, Марине Мнишек.
Организационные детали
Экскурсия по территории кремля — без подъёма на стены.
Начало и место завершения
🚩 возле кремля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наш экскурсионный центр существует более 10 лет. Что вдохновляет нас на открытие новых маршрутов и эволюцию программ? Это наши гости! Их горящие глаза, любознательность, интерес и благодарность. Мы не просто знакомим с городом, а раскрываем ключевые темы и помогаем получить ответы на самые волнующие вопросы. А еще мы считаем, что в путешествиях человек познает, в первую очередь, себя, поэтому наш принцип — забота о людях и индивидуальный подход к каждому. Мы рады встречать вас в древней Коломне! Ждём в гости!