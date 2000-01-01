Инна проводит ещё 1 экскурсию

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Коломенский кремль: история в камне

Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города

Инна
Инна – экскурсионное агентство из Коломны
Сердце Коломны, как и многих русских городов, — в легендарной фортификации, которая стала ее надежной броней, местом сосредоточения древних обителей, эпицентром легенд и архитектурным украшением.

Легко и информативно я расскажу о «культурных слоях» кремля и о том, как они проливают свет на события давно минувших коломенских дней.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Коломенский кремль: история в камне
Коломенский кремль: история в камне

Что вас ожидает

В глубь коломенских веков
Вы познакомитесь с историей 📖 появления города и узнаете о разных версиях происхождения его топонима. Я покажу древние валы, расскажу, как строили предшественника кремля — деревянный детинец — и как перестраивали крепость в камне. А также о том, подступы какого княжества охраняла Коломна и кто владел землями входа в Москворецкий бассейн.

Кремль в деталях
Вы пройдете через церемониальные восточные ворота — Пятницкие — и окажетесь на территории некогда неприступной цитадели, от которой осталась всего одна стена. Увидите семь сохранившихся башен и на живом примере разберете принципы строительства каменной крепости. Поговорим о череде модернизаций и особенностях фортификационного сооружения в 16 веке, о кирпичном строении со времен Ивана III и его предпосылках. И конечно, не обойдем вниманием легенды о Смутном времени и жене самозванца, Марине Мнишек.

Организационные детали

Экскурсия по территории кремля — без подъёма на стены.

Начало и место завершения
🚩 возле кремля
Коломенский кремль: история в камне
Коломенский кремль: история в камне
Коломенский кремль: история в камне
Коломенский кремль: история в камне
Коломенский кремль: история в камне
Коломенский кремль: история в камне
Коломенский кремль: история в камне
Коломенский кремль: история в камне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Наш экскурсионный центр существует более 10 лет. Что вдохновляет нас на открытие новых маршрутов и эволюцию программ? Это наши гости! Их горящие глаза, любознательность, интерес и благодарность. Мы не просто знакомим с городом, а раскрываем ключевые темы и помогаем получить ответы на самые волнующие вопросы. А еще мы считаем, что в путешествиях человек познает, в первую очередь, себя, поэтому наш принцип — забота о людях и индивидуальный подход к каждому. Мы рады встречать вас в древней Коломне! Ждём в гости!
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Инна проводит ещё 1 экскурсию

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