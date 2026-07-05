Инна проводит ещё 1 экскурсию

Сердце Коломны, как и многих русских городов, - в легендарной фортификации, которая стала ее надежной броней, местом сосредоточения древних обителей, эпицентром легенд и архитектурным украшением.Легко и информативно я расскажу о

«культурных слоях» кремля и о том, как они проливают свет на события давно минувших коломенских дней. Вы познакомитесь с историей появления города и узнаете о разных версиях происхождения его топонима. Я покажу древние валы, расскажу, как строили предшественника кремля - деревянный детинец - и как перестраивали крепость в камне. А также о том, подступы какого княжества охраняла Коломна и кто владел землями входа в Москворецкий бассейн. Вы пройдете через церемониальные восточные ворота - Пятницкие - и окажетесь на территории некогда неприступной цитадели, от которой осталась всего одна стена. Увидите семь сохранившихся башен и на живом примере разберете принципы строительства каменной крепости. Поговорим о череде модернизаций и особенностях фортификационного сооружения в 16 веке, о кирпичном строении со времен Ивана III и его предпосылках. И конечно, не обойдем вниманием легенды о Смутном времени и жене самозванца, Марине Мнишек

Описание экскурсии

Вглубь коломенских веков

Вы познакомитесь с историей появления города и узнаете о разных версиях происхождения его топонима. Мы покажем древние валы, расскажем, как строили предшественника кремля — деревянный детинец — и как перестраивали крепость в камне. А также о том, подступы какого княжества охраняла Коломна и кто владел землями входа в Москворецкий бассейн.

Кремль в деталях

Вы пройдете через церемониальные восточные ворота — Пятницкие — и окажетесь на территории некогда неприступной цитадели, от которой осталась всего одна стена. Увидите семь сохранившихся башен и на живом примере разберете принципы строительства каменной крепости. Мы обсудим, как развивался город, какие выдающиеся личности с ним связаны и как они повлияли на его историю. И, конечно, не обойдём вниманием легенды о Смутном времени и жене самозванца, Марине Мнишек.

Организационные детали