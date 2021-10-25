Все экскурсии в Коломне
Доступно 74 экскурсии 🚌 в Коломне на 2021 год, 1525 ⭐ отзывов, цены от 350₽, посетите достопримечательности: Коломенский Кремль, Кремль, Старый город, Кафедральный собор. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-15 чел.
Святыни и предания Кремля Коломны
Мы прогуляемся по обширной территории Кремля подмосковной Коломны
Понедельник - воскресенье с 10 до 20.
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 200₽
за 1-10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
Чтобы узнать новый город, стоит выбирать тех, кто в него влюблен! Приглашаю вас на прогулку по...
Суббота и воскресенье: 11:00, 13:30, 16:00
2ч
557390₽
за 1 чел.
Коломна литературная и не только
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-5 чел.
Дыхание времени: Коломна от истоков до наших дней
Приглашаю вас прогуляться по исторической части города, посетить Успенский Кафедральный собор
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
18001 530₽
за 1-20 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Коломна - мистический город Русских Побед
За несколько часов вы познакомитесь с удивительными достопримечательностями Коломенского Кремля,...
Ежедневно в 11:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 950₽
за 1-10 чел.
Влюбиться в Коломну за 2 часа!
Исследовать улочки, дома и башни старинного кремля и раскрыть его самые интересные тайны
2ч
390₽
за 1 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
Чтобы узнать новый город, стоит выбирать тех, кто в него влюблен! Приглашаю вас на прогулку по...
Суббота и воскресенье: 11:00, 13:30, 16:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
28002 380₽
за 1-10 чел.
Коломна со всех сторон
Познакомиться с уютным городом и полюбоваться его видами с колокольни
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 290₽
за 1-10 чел.
Старый город - перепутье эпох. Путешествие во времени
Вас ждет экскурсия по Кремлю и Посаду старой Коломны
Понедельник – воскресенье с 9:00 до 18:00.
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 500₽
за 1-10 чел.
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 800₽
за 1-6 чел.
Автомобильная прогулка по городу
Коломна не ограничивается только Кремлём и Посадом
По договоренности
2ч
650₽
за 1 чел.
Костюмированная прогулка по Коломне с историком
Понять, чем жил Старый город на обзорной экскурсии по его самым интересным достопримечательностям
в понедельник и пятницу в 15:15, во вторник в 15:30, в среду в 12:00, в четверг в 15:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 800₽
за 1-6 чел.
Прогулка по Коломенскому кремлю
В ходе прогулки вы узнаете исторические и современные особенности Коломенской крепости
В любой день в любое время
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-4 чел.
Вся Коломна за два часа!
Кремль, Посад и современный город на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 800₽
за 1-6 чел.
Прогулка по Коломенскому Посаду
Посад - это торгово-ремесленная часть города за пределами крепостных стен
В любой день в любое время.
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 000₽
за 1-10 чел.
По Коломне с краеведом
Посетить главные и тайные места старинного города и впечатлиться оригинальной подачей материала
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 800₽
за 1-15 чел.
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 250₽
за 1-20 чел.
Кремль и Посад. Дыхание Истории
История и легенды неприступной крепости
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 500₽
за 1-12 чел.
Ежедневно с 10.00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 800₽
за 1-10 чел.
Коломенский кремль изнутри
Рассмотреть главные достопримечательности неприступной крепости и услышать о ней самое интересное
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 300₽
за 1-15 чел.
Коломна: обзорная экскурсия
Индивидуальная обзорная экскурсия по старинной Коломне
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Сказки Коломенского кремля
Увлекательное знакомство с сердцем города для детей и взрослых
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 400₽
за 1-15 чел.
Коломенский Кремль и Посад
Экскурсия по территории Коломенского Кремля и Посада представляет одну из самых популярных...
Ежедневно по договорённости
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Последние отзывы «Экскурсии Коломны»
- ННаталия25 октября 2021Вера Анатольевна замечательный экскурсовод, узнали много интересного о Коломне, но даже целого дня нам не хватило, хоть и быстро меняли локации, придется вернуться ещё раз) очень атмосферный город, прогулка около Кремля и вдоль ближайших улочек-будто совершили путешествие в прошлое) Спасибо за экскурсию!
- ЮЮлия24 октября 2021Мы были в Коломне первый раз. И благодаря Анастасии узнали много фактов о городе, а также услышали интереснейший рассказ о Коломнском Кремле. Благодарим Анастасию за замечательную экскурсию!
- ААнна24 октября 2021Мы замечательно провели время в компании очень приятного экскурсовода.
- Отзыв на: Коломна сквозь столетияММихаил24 октября 2021Отличное владение материалом, хороший рассказ. Очень редкое сочетание, поэтому экскурсия прошла на одном дыхании. Огромная благодарность Галине.
- ЕЕлена24 октября 2021Понравился сам формат квеста - возможность побегать и подвигаться для детей, которые не готовы стоять на месте. Но и сам рассказ, и задания квеста рассчитаны, скорее, на 6-8 лет. Мы привезли 5-классников (предупредив организатора про возраст 11-12 лет) - им было и скучновато, и слишком просто.
- Отзыв на: Влюбиться в Коломну за 2 часа!ААнна23 октября 2021Чудесный экскурсовод, экскурсия содержательная, Виктория специалист в своем деле. Еще посоветовала интересные места для дополнительного посещения. Большое спасибо!
- Отзыв на: Знакомьтесь, Коломенский кремль!ВВладислава21 октября 2021В копилку отзывов хотелось бы добавить свои 5 строк. У Михаила абсолютно живая подача материала. Очень глубокие познания сочетаются с удивительным чувством юмора, а так же зажигательным рассказом. Михаил способен заинтересовать любой возраст. Михаил, как экскурсовод знает все закоулки, каждые трещинки Коломенского кремля. И с радостью отправит Вас в любые исторические реалии.
- Отзыв на: Знакомьтесь, Коломенский кремль!ЕЕлена21 октября 2021Побывали на экскурсии у Михаила - и в полном восторге! Он просто волшебно умеет говорить о Коломне, его экскурсии завораживают. Очень приятно осознавать что есть такой профессионал своего дела. При следующем посещении Коломны обязательно к Вам обратимся. Спасибо что так умеете делать свою работу!
- ААнастасия18 октября 2021Получилась отличная прогулка по Кремлю. Анастасия - чудесный гид. Рассказала много интересного, очень приятная в общении. Полтора часа пролетели быстро и интересно
- Отзыв на: Мифы и предания Коломенской землиООльга16 октября 2021Только что мы побывали на экскурсии Мифы и легенды Коломенской земли. Замечательная и очень интересная экскурсия, огромное спасибо Александру за доступный и лёгкий материал, преподнесенный с хорошим чувством юмора. Все остались очень довольны, будем рекомендовать своим друзьям и знакомым, будем надеяться на будущие встречи! С уважением, группа из московского долголетия.