Экскурсии в Коломне

Групповая
В трендеГрупповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Ул. Октябрьской революции,221
Расписание: в будние дни в 12:00, 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Самое интересное в Коломне за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка
Начало: У кремля
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина»
Побывать в ремесленной слободе, оружейной, скриптории и арбалетно-лучном тире
Начало: В арт-квартале «Патефонка»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мистическая Коломна: вечерняя прогулка по кремлю
Вечерняя экскурсия по Коломенскому кремлю: фонарики, легенды и таинственные улочки. Узнайте больше о древнем городе и его загадках
Начало: У Пятницких ворот
Сегодня в 20:30
Завтра в 22:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборИсповедь старого города: секреты Коломенского кремля и посада
За 2 часа проследить сотни лет истории в компании краеведа
Начало: На ул. Лажечникова
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
от 3800 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
В трендеЛетняя Коломна - кремль и посад
Прогуляться по старинным улочкам в небольшой группе
Начало: Недалеко от Коломенского кремля
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
1050 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
1050 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Влюбиться в Коломну за 2 часа
Исследовать улочки, дома и башни старинного кремля и раскрыть его самые интересные тайны
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 14:00
10 авг в 17:00
от 3300 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 11 чел.
В трендеТеатрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
Познакомиться с основными событиями из истории Коломны в интерактивном формате и найти сокровища
Начало: В кремле
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 18 чел.
Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Познакомиться с историей древнего города в увлекательном интерактивном формате
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4300 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Лучший выборКоломна - город-страж: фестивальный мастер-класс для всей семьи
Увидеть битву средневековых воинов, пострелять из лука и арбалета и сделать свечу (всё включено)
Начало: На ул. Левшина
Расписание: в субботу в 12:00 и 13:30
Сегодня в 13:30
15 авг в 12:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломна со всех сторон
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Приключения в Коломне - экскурсия для семьи с детьми (4-16 лет)
Поиграть в игры предков, почувствовать себя витязями, отыскать путь по карте и исследовать древности
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского кремля
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 2999 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
«Хранители истории» - интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Почувствовать себя жителями средневекового города, узнать историю Коломны и поиграть
Начало: У Коломенского кремля
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 20:00
12 авг в 10:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
от 3550 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Погрузитесь в историю Коломны с потомственным гидом. Увидите кремль, Посад и узнаете множество удивительных фактов о городе и его жителях
Начало: У Пятницких ворот
Завтра в 15:00
11 авг в 14:30
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский кремль изнутри
Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Начало: На улице Лажечникова, дом 1а
11 авг в 08:30
14 авг в 08:00
от 2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Коломне с краеведом
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
от 4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Детская экскурсия-игра по кремлю «Давным-давно в Коломне»
Погрузитесь в мир истории Коломны через игру! Дети откроют для себя тайны кремля, участвуя в подвижных играх и получая сюрпризы
Начало: На улице Зайцева
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
от 4250 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Коломенского кремля
Откройте для себя Коломенский кремль! Узнайте о его истории, посетите монастыри и соборы, погрузитесь в легенды и тайны этих мест
Завтра в 09:00
11 авг в 09:30
от 3400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский кремль и Посад за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах - из Коломны
Увлекательная групповая экскурсия на экоферму и сыроварню в Луховицах. Узнайте о процессе сыроварения и насладитесь дегустацией, общаясь с милыми козочками
Начало: На экоферме в Луховицах
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:30
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
Построить крепость из необычных материалов, поиграть в древние игры и узнать, как жили наши предки
Начало: В Коломенском кремле
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от 4900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам коломенских купцов
Прогулка по Коломне 19 века с архивариусом Городской управы. Узнайте о жизни купцов, посетите старинные улицы и площади, ощутите дух прошлого
Начало: У коломенского городового
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
от 2500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Знакомьтесь, Коломна
Увидеть кремль, Брусенский монастырь и другие визитные карточки города с местным гидом
Начало: У Ямской башни
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 20:00
12 авг в 10:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия по Кремлю: о Коломне динамично и нескучно
Погрузиться в историю одного из древнейших городов Подмосковья
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
от 4500 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломна: от купеческого Посада до арт-квартала «Патефонка»
Погрузиться в патриархальную Коломну, узнать о старинных производствах и посетить креативный кластер
Начало: У Пятницких ворот со стороны Калачной - улица Зайц...
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 4950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю
Коломенский кремль - сердце древнего города. Исследуйте его стены, башни и храмы, узнайте об истории и легендах, связанных с этими местами
Начало: У коломенского городового
Завтра в 15:30
10 авг в 15:30
от 3000 ₽ за всё до 5 чел.
Основные достопримечательности Коломны — исторические постройки разных эпох, благодаря им легко проследить историю города от основания до современности. Особенно здесь будет интересно тем, кто погружён в религиозную тематику, так как Коломна полна православных храмов и монастырей, их можно посетить во время экскурсий по святым местам. И подходящих гидов вы можете недорого найти у нас. А помимо восхитительных архитектурных памятников в Коломне красивейшая природа, что хороша в любое время года. Посетите многочисленные парки, аллеи, полюбуйтесь на реки Москва и Ока. И не забудьте навестить множество интереснейших музеев, что впечатлят любого гостя города
Коломна — замечательный выбор для всех, кто любит неспешно наслаждаться отдыхом. Уютные улицы, красивейшие культурные памятники, дух старины, истории и великолепная природа не оставляют равнодушным ни одного гостя Коломны. Но чтобы узнать богатейшую историю этого города, полную удивительных событий и легенд, вам пригодятся услуги профессиональных гидов, их вы можете недорого найти на нашем сайте. Подберите себе нескольких проводников, ведь одной экскурсии точно будет мало, и отправляйтесь в путешествие в Коломну, чтобы влюбиться в неё
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 20 июл 2026
Были на экскурсии по Коломне 20.07.2026. Очень все понравилось! Экскурсия прошла как неспешная беседа в кругу друзей. Виктория подстраивается под интерес гостей, отвечает на все вопросы! Рекомендуем 👍
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А
Дата посещения: 21 июн 2026
Отличная экскурсия! Прекрасная Наталия учла наши пожелания и не разу не пересеклась с предыдущим экскурсоводом. После субботы, полностью проведенной на
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Т
Дата посещения: 23 июн 2026
23.06 26 "Самое интересное за 2 часа в Коломне"
Спасибо большое гиду Ирине Бессоновой за содержательную и интересную экскурсию
Спасибо большое гиду Ирине Бессоновой за содержательную и интересную экскурсию
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Л
Дата посещения: 12 июн 2026
Все прошло отлично. Петр очень интересный рассказчик, но необычный. Во-первых костюм жителя Коломны конца 19 века. Очень привлекает внимание окружающих.
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Ю
Дата посещения: 13 июн 2026
Мария - замечательный экскурсовод!
За 2 с небольшим часа просто влюбила нас в Коломну!
Живой рассказ, в который вплетены и легенды, и
За 2 с небольшим часа просто влюбила нас в Коломну!
Живой рассказ, в который вплетены и легенды, и
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Б
Дата посещения: 31 мар 2026
Наш квест проводила Ксения. Зачётный гид: рассказывает интересно и на понятном языке для детей, внимание удерживает, позитивная девушка, хорошее чувство юмора, присутствуют активности. Большое спасибо!
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Е
Дата посещения: 26 мар 2026
Татьяна великолепный рассказчик, весёлая,лёгкая и ненавязчивая.
Благодарим за такое введение в город, благодаря Татьяне мы познакомились с архитектурой и историей.
Благодарим за такое введение в город, благодаря Татьяне мы познакомились с архитектурой и историей.
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М
Дата посещения: 8 мар 2026
Отличная экскурсия, стала прекрасным подарком себе и моим близким на 8 марта! Спасибо обаятельному экскурсоводу Татьяне за атмосферу и настроение.
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Ч
Дата посещения: 1 мар 2026
Очень здорово!
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С
Дата посещения: 27 фев 2026
Благодарим Петра за интересную и познавательную экскурсию. Очень приятно было слушать и общаться с Петром, как будто прогулялись с хорошим знакомым. Даже не заметили, как пролетело время.
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Всего 9498 отзывов в Коломне
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Ответы на вопросы от путешественников по Коломне
Самые популярные экскурсии в Коломне
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Что посмотреть в Коломне
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