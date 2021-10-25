Экскурсии Коломны

Все экскурсии в Коломне

Доступно 74 экскурсии 🚌 в Коломне на 2021 год, 1525 ⭐ отзывов, цены от 350₽, посетите достопримечательности: Коломенский Кремль, Кремль, Старый город, Кафедральный собор. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Святыни и предания Кремля Коломны
Индивидуальная экскурсия
5
2
2 000
за 1-15 чел.
Святыни и предания Кремля Коломны
Мы прогуляемся по обширной территории Кремля подмосковной Коломны
Понедельник - воскресенье с 10 до 20.
Увлекательное знакомство с Коломной
Индивидуальная экскурсия
3 200
за 1-10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
Чтобы узнать новый город, стоит выбирать тех, кто в него влюблен! Приглашаю вас на прогулку по...
Суббота и воскресенье: 11:00, 13:30, 16:00
Коломна литературная и не только
4.9
90
557
390
за 1 чел.
Коломна литературная и не только
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
Дыхание времени: Коломна от истоков до наших дней
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-5 чел.
Дыхание времени: Коломна от истоков до наших дней
Приглашаю вас прогуляться по исторической части города, посетить Успенский Кафедральный собор
Тайны и легенды Коломенского Кремля
Индивидуальная экскурсия
4.9
253
1ч 30м
1800
1 530
за 1-20 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
Коломна - мистический город Русских Побед
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-10 чел.
Коломна - мистический город Русских Побед
За несколько часов вы познакомитесь с удивительными достопримечательностями Коломенского Кремля,...
Ежедневно в 11:00
Влюбиться в Коломну за 2 часа!
Индивидуальная экскурсия
5
46
1 950
за 1-10 чел.
Влюбиться в Коломну за 2 часа!
Исследовать улочки, дома и башни старинного кремля и раскрыть его самые интересные тайны
Увлекательное знакомство с Коломной
4.9
54
390
за 1 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
Чтобы узнать новый город, стоит выбирать тех, кто в него влюблен! Приглашаю вас на прогулку по...
Суббота и воскресенье: 11:00, 13:30, 16:00
Коломна со всех сторон
Индивидуальная экскурсия
5
60
2800
2 380
за 1-10 чел.
Коломна со всех сторон
Познакомиться с уютным городом и полюбоваться его видами с колокольни
Старый город - перепутье эпох. Путешествие во времени
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
2 290
за 1-10 чел.
Старый город - перепутье эпох. Путешествие во времени
Вас ждет экскурсия по Кремлю и Посаду старой Коломны
Понедельник – воскресенье с 9:00 до 18:00.
Мифы и предания Коломенской земли
Индивидуальная экскурсия
5
91
1 500
за 1-10 чел.
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Автомобильная прогулка по городу
Индивидуальная экскурсия
1 800
за 1-6 чел.
Автомобильная прогулка по городу
Коломна не ограничивается только Кремлём и Посадом
По договоренности
Костюмированная прогулка по Коломне с историком
5
5
650
за 1 чел.
Костюмированная прогулка по Коломне с историком
Понять, чем жил Старый город на обзорной экскурсии по его самым интересным достопримечательностям
в понедельник и пятницу в 15:15, во вторник в 15:30, в среду в 12:00, в четверг в 15:00
Прогулка по Коломенскому кремлю
Индивидуальная экскурсия
5
2
1 800
за 1-6 чел.
Прогулка по Коломенскому кремлю
В ходе прогулки вы узнаете исторические и современные особенности Коломенской крепости
В любой день в любое время
Вся Коломна за два часа!
Индивидуальная экскурсия
4.8
23
2 600
за 1-4 чел.
Вся Коломна за два часа!
Кремль, Посад и современный город на насыщенной обзорной экскурсии
Прогулка по Коломенскому Посаду
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
1 800
за 1-6 чел.
Прогулка по Коломенскому Посаду
Посад - это торгово-ремесленная часть города за пределами крепостных стен
В любой день в любое время.
По Коломне с краеведом
Индивидуальная экскурсия
4.9
62
1ч 30м
2 000
за 1-10 чел.
По Коломне с краеведом
Посетить главные и тайные места старинного города и впечатлиться оригинальной подачей материала
Тайны и легенды Коломенского кремля
Индивидуальная экскурсия
4.9
36
1ч 30м
1 800
за 1-15 чел.
Тайны и легенды Коломенского кремля
Ежедневно по договоренности
Кремль и Посад. Дыхание Истории
Индивидуальная экскурсия
4.9
227
3 250
за 1-20 чел.
Кремль и Посад. Дыхание Истории
История и легенды неприступной крепости
Вся Коломна за день
Индивидуальная экскурсия
5
19
4 500
за 1-12 чел.
Вся Коломна за день
Ежедневно с 10.00
Коломенский кремль изнутри
Индивидуальная экскурсия
5
58
1ч 30м
1 800
за 1-10 чел.
Коломенский кремль изнутри
Рассмотреть главные достопримечательности неприступной крепости и услышать о ней самое интересное
Коломна: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.8
20
1 300
за 1-15 чел.
Коломна: обзорная экскурсия
Индивидуальная обзорная экскурсия по старинной Коломне
Ежедневно по договоренности
Сказки Коломенского кремля
Индивидуальная экскурсия
4.8
16
3 500
за 1-10 чел.
Сказки Коломенского кремля
Увлекательное знакомство с сердцем города для детей и взрослых
Коломенский Кремль и Посад
Индивидуальная экскурсия
5
31
2 400
за 1-15 чел.
Коломенский Кремль и Посад
Экскурсия по территории Коломенского Кремля и Посада представляет одну из самых популярных...
Ежедневно по договорённости

Последние отзывы «Экскурсии Коломны»

  • Отзыв на: Удивительная Коломна. Большое путешествие
    Н
    Наталия
    25 октября 2021
    5
    Вера Анатольевна замечательный экскурсовод, узнали много интересного о Коломне, но даже целого дня нам не хватило, хоть и быстро меняли локации, придется вернуться ещё раз) очень атмосферный город, прогулка около Кремля и вдоль ближайших улочек-будто совершили путешествие в прошлое) Спасибо за экскурсию!
  • Отзыв на: Коломенский кремль изнутри
    Ю
    Юлия
    24 октября 2021
    5
    Мы были в Коломне первый раз. И благодаря Анастасии узнали много фактов о городе, а также услышали интереснейший рассказ о Коломнском Кремле. Благодарим Анастасию за замечательную экскурсию!
  • Отзыв на: Коломенский кремль изнутри
    А
    Анна
    24 октября 2021
    5
    Мы замечательно провели время в компании очень приятного экскурсовода.
  • Отзыв на: Коломна сквозь столетия
    М
    Михаил
    24 октября 2021
    5
    Отличное владение материалом, хороший рассказ. Очень редкое сочетание, поэтому экскурсия прошла на одном дыхании. Огромная благодарность Галине.
  • Отзыв на: Детская экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
    Е
    Елена
    24 октября 2021
    4
    Понравился сам формат квеста - возможность побегать и подвигаться для детей, которые не готовы стоять на месте. Но и сам рассказ, и задания квеста рассчитаны, скорее, на 6-8 лет. Мы привезли 5-классников (предупредив организатора про возраст 11-12 лет) - им было и скучновато, и слишком просто.
  • Отзыв на: Влюбиться в Коломну за 2 часа!
    А
    Анна
    23 октября 2021
    5
    Чудесный экскурсовод, экскурсия содержательная, Виктория специалист в своем деле. Еще посоветовала интересные места для дополнительного посещения. Большое спасибо!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Коломенский кремль!
    В
    Владислава
    21 октября 2021
    5
    В копилку отзывов хотелось бы добавить свои 5 строк. У Михаила абсолютно живая подача материала. Очень глубокие познания сочетаются с удивительным чувством юмора, а так же зажигательным рассказом. Михаил способен заинтересовать любой возраст. Михаил, как экскурсовод знает все закоулки, каждые трещинки Коломенского кремля. И с радостью отправит Вас в любые исторические реалии.
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Коломенский кремль!
    Е
    Елена
    21 октября 2021
    5
    Побывали на экскурсии у Михаила - и в полном восторге! Он просто волшебно умеет говорить о Коломне, его экскурсии завораживают. Очень приятно осознавать что есть такой профессионал своего дела. При следующем посещении Коломны обязательно к Вам обратимся. Спасибо что так умеете делать свою работу!
  • Отзыв на: Коломенский кремль изнутри
    А
    Анастасия
    18 октября 2021
    5
    Получилась отличная прогулка по Кремлю. Анастасия - чудесный гид. Рассказала много интересного, очень приятная в общении. Полтора часа пролетели быстро и интересно
  • Отзыв на: Мифы и предания Коломенской земли
    О
    Ольга
    16 октября 2021
    5
    Только что мы побывали на экскурсии Мифы и легенды Коломенской земли. Замечательная и очень интересная экскурсия, огромное спасибо Александру за доступный и лёгкий материал, преподнесенный с хорошим чувством юмора. Все остались очень довольны, будем рекомендовать своим друзьям и знакомым, будем надеяться на будущие встречи! С уважением, группа из московского долголетия.
🇷🇺