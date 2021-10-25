Экскурсии в Коломне

Вера Анатольевна замечательный экскурсовод, узнали много интересного о Коломне, но даже целого дня нам не хватило, хоть и быстро меняли локации, придется вернуться ещё раз) очень атмосферный город, прогулка около Кремля и вдоль ближайших улочек-будто совершили путешествие в прошлое) Спасибо за экскурсию!

Мы были в Коломне первый раз. И благодаря Анастасии узнали много фактов о городе, а также услышали интереснейший рассказ о Коломнском Кремле. Благодарим Анастасию за замечательную экскурсию!

Е Елена 4

Понравился сам формат квеста - возможность побегать и подвигаться для детей, которые не готовы стоять на месте. Но и сам рассказ, и задания квеста рассчитаны, скорее, на 6-8 лет. Мы привезли 5-классников (предупредив организатора про возраст 11-12 лет) - им было и скучновато, и слишком просто.