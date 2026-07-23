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Экскурсии в Коломне

Найдено 187 экскурсий в Коломне, цены от 350 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
1 час
32 отзыва
Групповая
В тренде
Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Ул. Октябрьской революции,221
Расписание: в будние дни в 12:00, 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Самое интересное в Коломне за 2 часа
Пешая
2 часа
278 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Самое интересное в Коломне за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка
Начало: У кремля
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина»
1.5 часа
73 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина»
Побывать в ремесленной слободе, оружейной, скриптории и арбалетно-лучном тире
Начало: В арт-квартале «Патефонка»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
1000 ₽ за человека
Мистическая Коломна: вечерняя прогулка по кремлю
Пешая
1 час
95 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Мистическая Коломна: вечерняя прогулка по кремлю
Вечерняя экскурсия по Коломенскому кремлю: фонарики, легенды и таинственные улочки. Узнайте больше о древнем городе и его загадках
Начало: У Пятницких ворот
Сегодня в 20:30
Завтра в 22:00
1000 ₽ за человека
Исповедь старого города: секреты Коломенского кремля и посада
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Исповедь старого города: секреты Коломенского кремля и посада
За 2 часа проследить сотни лет истории в компании краеведа
Начало: На ул. Лажечникова
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
от 3800 ₽ за всё до 6 чел.
Летняя Коломна - кремль и посад
Пешая
2 часа
54 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
В тренде
Летняя Коломна - кремль и посад
Прогуляться по старинным улочкам в небольшой группе
Начало: Недалеко от Коломенского кремля
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
1050 ₽ за человека
Увлекательное знакомство с Коломной
Пешая
2 часа
585 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
1050 ₽ за человека
Влюбиться в Коломну за 2 часа
Пешая
2 часа
539 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Влюбиться в Коломну за 2 часа
Исследовать улочки, дома и башни старинного кремля и раскрыть его самые интересные тайны
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 14:00
10 авг в 17:00
от 3300 ₽ за всё до 4 чел.
Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
Пешая
1 час
11 отзывов
Квест
до 11 чел.
В тренде
Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
Познакомиться с основными событиями из истории Коломны в интерактивном формате и найти сокровища
Начало: В кремле
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
Пешая
1.5 часа
213 отзывов
Квест
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Пешая
1.5 часа
133 отзыва
Квест
до 18 чел.
Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Познакомиться с историей древнего города в увлекательном интерактивном формате
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4300 ₽ за всё до 5 чел.
Коломна - город-страж: фестивальный мастер-класс для всей семьи
1.5 часа
3 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Коломна - город-страж: фестивальный мастер-класс для всей семьи
Увидеть битву средневековых воинов, пострелять из лука и арбалета и сделать свечу (всё включено)
Начало: На ул. Левшина
Расписание: в субботу в 12:00 и 13:30
Сегодня в 13:30
15 авг в 12:00
1000 ₽ за человека
Коломна со всех сторон
Пешая
2 часа
295 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломна со всех сторон
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Приключения в Коломне - экскурсия для семьи с детьми (4-16 лет)
Пешая
1 час
165 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Приключения в Коломне - экскурсия для семьи с детьми (4-16 лет)
Поиграть в игры предков, почувствовать себя витязями, отыскать путь по карте и исследовать древности
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Тайны и легенды Коломенского кремля
Пешая
1.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского кремля
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 2999 ₽ за всё до 10 чел.
«Хранители истории» - интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пешая
1 час
67 отзывов
Групповая
до 15 чел.
«Хранители истории» - интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Почувствовать себя жителями средневекового города, узнать историю Коломны и поиграть
Начало: У Коломенского кремля
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 20:00
12 авг в 10:00
900 ₽ за человека
Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
Пешая
1.5 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
от 3550 ₽ за всё до 5 чел.
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Пешая
3 часа
144 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Погрузитесь в историю Коломны с потомственным гидом. Увидите кремль, Посад и узнаете множество удивительных фактов о городе и его жителях
Начало: У Пятницких ворот
Завтра в 15:00
11 авг в 14:30
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Коломенский кремль изнутри
Пешая
1.5 часа
235 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский кремль изнутри
Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Начало: На улице Лажечникова, дом 1а
11 авг в 08:30
14 авг в 08:00
от 2800 ₽ за всё до 5 чел.
По Коломне с краеведом
Пешая
1.5 часа
200 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Коломне с краеведом
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
от 4600 ₽ за всё до 5 чел.
Детская экскурсия-игра по кремлю «Давным-давно в Коломне»
Пешая
1 час
31 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Детская экскурсия-игра по кремлю «Давным-давно в Коломне»
Погрузитесь в мир истории Коломны через игру! Дети откроют для себя тайны кремля, участвуя в подвижных играх и получая сюрпризы
Начало: На улице Зайцева
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
от 4250 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны Коломенского кремля
Пешая
1.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Коломенского кремля
Откройте для себя Коломенский кремль! Узнайте о его истории, посетите монастыри и соборы, погрузитесь в легенды и тайны этих мест
Завтра в 09:00
11 авг в 09:30
от 3400 ₽ за всё до 5 чел.
Коломенский кремль и Посад за 1 день
Пешая
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский кремль и Посад за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах - из Коломны
Пешая
3 часа
15 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах - из Коломны
Увлекательная групповая экскурсия на экоферму и сыроварню в Луховицах. Узнайте о процессе сыроварения и насладитесь дегустацией, общаясь с милыми козочками
Начало: На экоферме в Луховицах
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:30
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3350 ₽ за человека
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
Пешая
1 час
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
Построить крепость из необычных материалов, поиграть в древние игры и узнать, как жили наши предки
Начало: В Коломенском кремле
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от 4900 ₽ за всё до 4 чел.
По следам коломенских купцов
Пешая
1 час
28 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам коломенских купцов
Прогулка по Коломне 19 века с архивариусом Городской управы. Узнайте о жизни купцов, посетите старинные улицы и площади, ощутите дух прошлого
Начало: У коломенского городового
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
от 2500 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Коломна
Пешая
1 час
105 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Знакомьтесь, Коломна
Увидеть кремль, Брусенский монастырь и другие визитные карточки города с местным гидом
Начало: У Ямской башни
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 20:00
12 авг в 10:00
900 ₽ за человека
Интерактивная экскурсия по Кремлю: о Коломне динамично и нескучно
Пешая
1.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия по Кремлю: о Коломне динамично и нескучно
Погрузиться в историю одного из древнейших городов Подмосковья
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
от 4500 ₽ за всё до 25 чел.
Коломна: от купеческого Посада до арт-квартала «Патефонка»
Пешая
2 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломна: от купеческого Посада до арт-квартала «Патефонка»
Погрузиться в патриархальную Коломну, узнать о старинных производствах и посетить креативный кластер
Начало: У Пятницких ворот со стороны Калачной - улица Зайц...
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 4950 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю
Пешая
1.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю
Коломенский кремль - сердце древнего города. Исследуйте его стены, башни и храмы, узнайте об истории и легендах, связанных с этими местами
Начало: У коломенского городового
Завтра в 15:30
10 авг в 15:30
от 3000 ₽ за всё до 5 чел.

Что посмотреть в Коломне на экскурсиях?

Основные достопримечательности Коломны — исторические постройки разных эпох, благодаря им легко проследить историю города от основания до современности. Особенно здесь будет интересно тем, кто погружён в религиозную тематику, так как Коломна полна православных храмов и монастырей, их можно посетить во время экскурсий по святым местам. И подходящих гидов вы можете недорого найти у нас. А помимо восхитительных архитектурных памятников в Коломне красивейшая природа, что хороша в любое время года. Посетите многочисленные парки, аллеи, полюбуйтесь на реки Москва и Ока. И не забудьте навестить множество интереснейших музеев, что впечатлят любого гостя города

Местные экскурсоводы

Коломна — замечательный выбор для всех, кто любит неспешно наслаждаться отдыхом. Уютные улицы, красивейшие культурные памятники, дух старины, истории и великолепная природа не оставляют равнодушным ни одного гостя Коломны. Но чтобы узнать богатейшую историю этого города, полную удивительных событий и легенд, вам пригодятся услуги профессиональных гидов, их вы можете недорого найти на нашем сайте. Подберите себе нескольких проводников, ведь одной экскурсии точно будет мало, и отправляйтесь в путешествие в Коломну, чтобы влюбиться в неё

Последние отзывы на экскурсии

А
Влюбиться в Коломну за 2 часа
Дата посещения: 20 июл 2026
Были на экскурсии по Коломне 20.07.2026. Очень все понравилось! Экскурсия прошла как неспешная беседа в кругу друзей. Виктория подстраивается под интерес гостей, отвечает на все вопросы! Рекомендуем 👍
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А
По Коломне с краеведом
Дата посещения: 21 июн 2026
Отличная экскурсия! Прекрасная Наталия учла наши пожелания и не разу не пересеклась с предыдущим экскурсоводом. После субботы, полностью проведенной на
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ногах было очень приятно не спеша пройтись по посаду, услышать много интересного (не академического) про город Коломна, увидеть его с точки зрения коренного жителя, искренне любящего свой город. Огромное спасибо за прогулку и беседу!

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Т
Самое интересное в Коломне за 2 часа
Дата посещения: 23 июн 2026
23.06 26 "Самое интересное за 2 часа в Коломне"
Спасибо большое гиду Ирине Бессоновой за содержательную и интересную экскурсию
23.06 26 &quot;Самое интересное за 2 часа в Коломне&quot;
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Л
По следам коломенских купцов
Дата посещения: 12 июн 2026
Все прошло отлично. Петр очень интересный рассказчик, но необычный. Во-первых костюм жителя Коломны конца 19 века. Очень привлекает внимание окружающих.
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Материал экскурсии не просто о Коломне, а именно о купеческой жизни, прочитанной в газетах и полицейских сводках. Интересно будет старшим школьникам и взрослым. Я бы поставила возрастной ценз 15+. Большое спасибо.

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Ю
Самое интересное в Коломне за 2 часа
Дата посещения: 13 июн 2026
Мария - замечательный экскурсовод!
За 2 с небольшим часа просто влюбила нас в Коломну!
Живой рассказ, в который вплетены и легенды, и
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исторические факты, человеколюбивое отношение к слушателям (перерыв на 15 минут после часа экскурсии, выбор местечка в тени, чтобы продолжить рассказ), экскурсия зашла на ура и взрослым, и молодым участникам группы.
Огромное спасибо и очень рекомендуем!
Юлия

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Б
«Хранители истории» - интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Дата посещения: 31 мар 2026
Наш квест проводила Ксения. Зачётный гид: рассказывает интересно и на понятном языке для детей, внимание удерживает, позитивная девушка, хорошее чувство юмора, присутствуют активности. Большое спасибо!
Наш квест проводила Ксения. Зачётный гид: рассказывает интересно и на понятном языке для детей, внимание удерживает,
Наш квест проводила Ксения. Зачётный гид: рассказывает интересно и на понятном языке для детей, внимание удерживает,
Наш квест проводила Ксения. Зачётный гид: рассказывает интересно и на понятном языке для детей, внимание удерживает,
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Е
Тайны Коломенского кремля
Дата посещения: 26 мар 2026
Татьяна великолепный рассказчик, весёлая,лёгкая и ненавязчивая.
Благодарим за такое введение в город, благодаря Татьяне мы познакомились с архитектурой и историей.
Татьяна великолепный рассказчик, весёлая,лёгкая и ненавязчивая.
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М
Тайны Коломенского кремля
Дата посещения: 8 мар 2026
Отличная экскурсия, стала прекрасным подарком себе и моим близким на 8 марта! Спасибо обаятельному экскурсоводу Татьяне за атмосферу и настроение.
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Ч
Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина»
Дата посещения: 1 мар 2026
Очень здорово!
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С
Мистическая Коломна: вечерняя прогулка по кремлю
Дата посещения: 27 фев 2026
Благодарим Петра за интересную и познавательную экскурсию. Очень приятно было слушать и общаться с Петром, как будто прогулялись с хорошим знакомым. Даже не заметили, как пролетело время.
Благодарим Петра за интересную и познавательную экскурсию. Очень приятно было слушать и общаться с Петром, как
Благодарим Петра за интересную и познавательную экскурсию. Очень приятно было слушать и общаться с Петром, как
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Всего 9498 отзывов в Коломне

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне

Самые популярные экскурсии в Коломне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»;
  2. Самое интересное в Коломне за 2 часа;
  3. Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина»;
  4. Мистическая Коломна: вечерняя прогулка по кремлю;
  5. Исповедь старого города: секреты Коломенского кремля и посада.
Что посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Коломенский кремль;
  2. Успенский Собор;
  3. Соборная площадь;
  4. Маринкина Башня;
  5. Памятник Водовозу;
  6. Пятницкие ворота;
  7. Кремль;
  8. Церковь Николы на Посаде;
  9. Набережная;
  10. Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Коломне в августе 2026
Сейчас в Коломне можно забронировать 187 экскурсий и билетов от 350 до 12 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 9498 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Хотите узнать Коломну подлинно и интересно? Наши экскурсии по городу Коломне позволят вам ощутить дух старины и насладиться красотой местных достопримечательностей. Вас ждут захватывающие истории и недорогие предложения для каждого. Записаться на экскурсию можно прямо здесь - выбирайте удобное время и купите билеты без переплат!