Экскурсии в Коломне

Что посмотреть в Коломне на экскурсиях?

Основные достопримечательности Коломны — исторические постройки разных эпох, благодаря им легко проследить историю города от основания до современности. Особенно здесь будет интересно тем, кто погружён в религиозную тематику, так как Коломна полна православных храмов и монастырей, их можно посетить во время экскурсий по святым местам. И подходящих гидов вы можете недорого найти у нас. А помимо восхитительных архитектурных памятников в Коломне красивейшая природа, что хороша в любое время года. Посетите многочисленные парки, аллеи, полюбуйтесь на реки Москва и Ока. И не забудьте навестить множество интереснейших музеев, что впечатлят любого гостя города