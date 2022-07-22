Вы увидите «визитные карточки» Кремля: Пятницкие ворота, Маринкину башню, храмы Николы Гостиного и Воскресения Словущего. Полюбуетесь деревянными домами с мезонинами и наличниками, оцените могучие древние стены и расшифруете особенности архитектуры Успенской шатровой колокольни. А еще я расскажу о правилах жизни в двух действующих монастырях: Брусенском и Ново-Голутвином.
Мы обсудим историю Кремля от древних батальных сюжетов до наших дней. Отыщем место свадьбы московского князя и погуляем по набережной «Блюдечко». Кроме того, вы узнаете, как с Коломной связана Анна Ахматова, что такое Шевлягинская бассейка и какие важные события происходили на Соборной площади. Насладитесь пасторальными пейзажами и духом старины.
Если вы захотите посетить музеи Кремля, входные билеты оплачиваются отдельно.