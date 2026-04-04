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Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Коломенский Кремль не просто исторический памятник, это целый мир, где переплетаются судьбы и эпохи.

Здесь вы увидите знаменитые Пятницкие ворота, Маринкину башню и храмы, ощутите атмосферу древней Руси и узнаете о жизни монастырей.

Экскурсия раскроет не только архитектурные красоты, но и занимательные истории, связанные с Коломной.

Подарите себе возможность погрузиться в уникальную атмосферу Кремля, где каждый уголок наполнен историей и красотой
5
90 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная история Коломенского Кремля
  • 🏛️ Величественные старинные храмы и монастыри
  • 📜 Интересные легенды и рассказы
  • 🌳 Живописные пейзажи и архитектура
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим местам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшие месяцы для посещения Коломенского Кремля - с мая по сентябрь. В это время года можно в полной мере насладиться красотой архитектуры и природными пейзажами, а также провести больше времени на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд

Что можно увидеть

  • Пятницкие ворота
  • Маринкина башня
  • Храм Николы Гостиного
  • Храм Воскресения Словущего
  • Успенская шатровая колокольня
  • Брусенский монастырь
  • Ново-Голутвин монастырь
  • Соборная площадь

Описание экскурсии

Прогулка по Кремлю

Вы увидите «визитные карточки» Кремля: Пятницкие ворота, Маринкину башню, храмы Николы Гостиного и Воскресения Словущего. Полюбуетесь деревянными домами с мезонинами и наличниками, оцените могучие древние стены и расшифруете особенности архитектуры Успенской шатровой колокольни. А еще я расскажу о правилах жизни в двух действующих монастырях: Брусенском и Ново-Голутвином.

Занимательные истории

Мы обсудим историю Кремля от древних батальных сюжетов до наших дней. Отыщем место свадьбы московского князя и погуляем по набережной «Блюдечко». Кроме того, вы узнаете, как с Коломной связана Анна Ахматова, что такое Шевлягинская бассейка и какие важные события происходили на Соборной площади. Насладитесь пасторальными пейзажами и духом старины.

Организационные детали

Если вы захотите посетить музеи Кремля, входные билеты оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея Калачная или у городового в Кремле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2902 туристов
Меня зовут Анна, я живу в Коломне, ежедневно радуюсь ее неспешности и размеренности. Закончила местный педагогический институт, факультет истории и обществознания. В магистратуре училась уже в Москве, на кафедре культурологии. Экскурсии вожу с 2015 года. Приезжайте наблюдать за тем, как Коломна меняется и расцветает!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
1
3
2
1
А
Анна-просто супер гид. Осталось очень приятное впечатление от нашего мини путешествия. Вся информация понятна даже ребенку и хорошо усваивается. Как по мне, 1,5 часов маловато, хотелось бы еще добавить времени для прогулки 💐🫶🏻
Анна-просто супер гид. Осталось очень приятное впечатление от нашего мини путешествия. Вся информация понятна даже ребенку
Анна-просто супер гид. Осталось очень приятное впечатление от нашего мини путешествия. Вся информация понятна даже ребенку
Анна
Анна
Ответ организатора:
Анна, спасибо за супер оценку)) на счёт времени - согласна, Кремль занимает большую территорию, хочется гулять и гулять))
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Роман
Хороший русский язык, тактично, жизнерадостно, пунктуально, внимательно, обширно, легко отступая, отвечая на вопросы, ненавязчиво.
С любовью к Коломне и её истории.
Всё понравилось, уверенно советую!
Хороший русский язык, тактично, жизнерадостно, пунктуально, внимательно, обширно, легко отступая, отвечая на вопросы, ненавязчиво.
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С
Великолепная экскурсия! Гид - очень начитанный человек, знакомый и с историей и с современным состоянием города. Чрезвычайно рекомендую! Легко работает с любой аудиторией: и с академическим сообществом и с подростками (в нашей группе были все).
Анна
Анна
Ответ организатора:
Сергей, большое спасибо за прекрасную компанию и интерес к городу! Благодарю за отзыв и высокую оценку!
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Е
Отличная экскурсия! всем рекомендуем!
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Т
Прекрасная экскурсия со знающим, приятным гидом. Рекомендую
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В
Замечательный экскурсовод Анна.
Мы были семьей с 2мя детьми, все остались очень довольны.
Коломна открылась нам теплой душой😍
Анна
Анна
Ответ организатора:
Виктория, большое спасибо за высокую оценку и приятные слова. Рада, что все остались довольны!
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