Коломенский Кремль не просто исторический памятник, это целый мир, где переплетаются судьбы и эпохи.



Здесь вы увидите знаменитые Пятницкие ворота, Маринкину башню и храмы, ощутите атмосферу древней Руси и узнаете о жизни монастырей.



Экскурсия раскроет не только архитектурные красоты, но и занимательные истории, связанные с Коломной.



Подарите себе возможность погрузиться в уникальную атмосферу Кремля, где каждый уголок наполнен историей и красотой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Коломенского Кремля - с мая по сентябрь. В это время года можно в полной мере насладиться красотой архитектуры и природными пейзажами, а также провести больше времени на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.