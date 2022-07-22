Коломенский Кремль — это удивительное место, сочетающее многовековую историю и активную современную жизнь. Я покажу вам старинные церкви и монастыри, расскажу о важных событиях и знаменитых людях. Поделюсь местными легендами и сделаю всё, чтобы Кремль раскрыл вам свое лицо.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Кремлю

Вы увидите «визитные карточки» Кремля: Пятницкие ворота, Маринкину башню, храмы Николы Гостиного и Воскресения Словущего. Полюбуетесь деревянными домами с мезонинами и наличниками, оцените могучие древние стены и расшифруете особенности архитектуры Успенской шатровой колокольни. А еще я расскажу о правилах жизни в двух действующих монастырях: Брусенском и Ново-Голутвином.

Занимательные истории

Мы обсудим историю Кремля от древних батальных сюжетов до наших дней. Отыщем место свадьбы московского князя и погуляем по набережной «Блюдечко». Кроме того, вы узнаете, как с Коломной связана Анна Ахматова, что такое Шевлягинская бассейка и какие важные события происходили на Соборной площади. Насладитесь пасторальными пейзажами и духом старины.

Организационные детали

Если вы захотите посетить музеи Кремля, входные билеты оплачиваются отдельно.