Лучшие месяцы для посещения Коломенского Кремля - с мая по сентябрь. В это время года можно в полной мере насладиться красотой архитектуры и природными пейзажами, а также провести больше времени на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пятницкие ворота
Маринкина башня
Храм Николы Гостиного
Храм Воскресения Словущего
Успенская шатровая колокольня
Брусенский монастырь
Ново-Голутвин монастырь
Соборная площадь
Описание экскурсии
Прогулка по Кремлю
Вы увидите «визитные карточки» Кремля: Пятницкие ворота, Маринкину башню, храмы Николы Гостиного и Воскресения Словущего. Полюбуетесь деревянными домами с мезонинами и наличниками, оцените могучие древние стены и расшифруете особенности архитектуры Успенской шатровой колокольни. А еще я расскажу о правилах жизни в двух действующих монастырях: Брусенском и Ново-Голутвином.
Занимательные истории
Мы обсудим историю Кремля от древних батальных сюжетов до наших дней. Отыщем место свадьбы московского князя и погуляем по набережной «Блюдечко». Кроме того, вы узнаете, как с Коломной связана Анна Ахматова, что такое Шевлягинская бассейка и какие важные события происходили на Соборной площади. Насладитесь пасторальными пейзажами и духом старины.
Организационные детали
Если вы захотите посетить музеи Кремля, входные билеты оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Калачная или у городового в Кремле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2902 туристов
Меня зовут Анна, я живу в Коломне, ежедневно радуюсь ее неспешности и размеренности. Закончила местный педагогический институт, факультет истории и обществознания. В магистратуре училась уже в Москве, на кафедре культурологии. Экскурсии вожу с 2015 года. Приезжайте наблюдать за тем, как Коломна меняется и расцветает!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
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1
3
–
2
–
1
–
А
Анна
Анна-просто супер гид. Осталось очень приятное впечатление от нашего мини путешествия. Вся информация понятна даже ребенку и хорошо усваивается. Как по мне, 1,5 часов маловато, хотелось бы еще добавить времени для прогулки 💐🫶🏻
Анна
Ответ организатора:
Анна, спасибо за супер оценку)) на счёт времени - согласна, Кремль занимает большую территорию, хочется гулять и гулять))
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Роман
Хороший русский язык, тактично, жизнерадостно, пунктуально, внимательно, обширно, легко отступая, отвечая на вопросы, ненавязчиво. С любовью к Коломне и её истории. Всё понравилось, уверенно советую!
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С
Соколов
Великолепная экскурсия! Гид - очень начитанный человек, знакомый и с историей и с современным состоянием города. Чрезвычайно рекомендую! Легко работает с любой аудиторией: и с академическим сообществом и с подростками (в нашей группе были все).
Анна
Ответ организатора:
Сергей, большое спасибо за прекрасную компанию и интерес к городу! Благодарю за отзыв и высокую оценку!
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Е
Елена
Отличная экскурсия! всем рекомендуем!
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Т
Тамара
Прекрасная экскурсия со знающим, приятным гидом. Рекомендую
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В
Виктория
Замечательный экскурсовод Анна. Мы были семьей с 2мя детьми, все остались очень довольны. Коломна открылась нам теплой душой😍
Анна
Ответ организатора:
Виктория, большое спасибо за высокую оценку и приятные слова. Рада, что все остались довольны!
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