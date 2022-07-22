Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд

Осмыслить прошлое и настоящее Кремля на нескучной обзорной экскурсии

5
1 отзыв
Коломенский Кремль — это удивительное место, сочетающее многовековую историю и активную современную жизнь. Я покажу вам старинные церкви и монастыри, расскажу о важных событиях и знаменитых людях. Поделюсь местными легендами и сделаю всё, чтобы Кремль раскрыл вам свое лицо.
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Кремлю

Вы увидите «визитные карточки» Кремля: Пятницкие ворота, Маринкину башню, храмы Николы Гостиного и Воскресения Словущего. Полюбуетесь деревянными домами с мезонинами и наличниками, оцените могучие древние стены и расшифруете особенности архитектуры Успенской шатровой колокольни. А еще я расскажу о правилах жизни в двух действующих монастырях: Брусенском и Ново-Голутвином.

Занимательные истории

Мы обсудим историю Кремля от древних батальных сюжетов до наших дней. Отыщем место свадьбы московского князя и погуляем по набережной «Блюдечко». Кроме того, вы узнаете, как с Коломной связана Анна Ахматова, что такое Шевлягинская бассейка и какие важные события происходили на Соборной площади. Насладитесь пасторальными пейзажами и духом старины.

Организационные детали

Если вы захотите посетить музеи Кремля, входные билеты оплачиваются отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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Н
22 июля 2022
Интересно, красиво и очень душевно. Экскурсия с Анной оказалась атмосферной и увлекательной прогулкой. Анна не только чудесный экскурсовод с приятным голосом, но и очень комфортный, лёгкий и светлый человек, который любит свой город. Мы с мамой очень довольны и рады, спасибо! 🙏😊💛

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