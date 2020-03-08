132 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Историю любого древнего города можно изучать нескучно: через предания и легенды! Они расскажут многое о реальном прошлом, русских правителях и смутных временах, старом укладе и чаяниях народа. И, конечно, о самом Коломенском Кремле — огромном и величественном сердце города, где так много всего интересного.

Что вас ожидает

Весь Кремль

Мощный, гордый Кремль находится на высоком берегу Москва-реки, откуда открываются прекрасные коломенские пейзажи и где на каждом шагу находятся интересные достопримечательности. Наше путешествие начнется от Коломенского Городового, пройдёт по линии несохранившихся крепостных стен, а закончится Пятницкими воротами, знающими древнюю тайну Коломны. Вы увидите каждую старинную улочку Кремля, Храм Воскресения Словущего, где венчался Дмитрий Донской, и Багренев монастырь, где хранится чудодейственный язык церковного колокола. Узнаете, что такое Гуляй-город, и услышите все легенды и предания, которыми богата местная земля.

Тайны и легенды Коломны

Я расскажу про церковь, которая ушла под землю, и о том, почему Марину Мнишек любили и ненавидели в Коломне, а одну из башен Кремля даже назвали в ее честь. Вы увидите все сохранившиеся опоры крепостных стен, а про утраченные башни услышите множество легенд, нередко отражённых в их названиях. Самые живые истории, передаваемые из уст в уста из поколения в поколение, ждут вас в путешествии по Кремлю. Возможно, после экскурсии вы сможете найти клад и точно будете гулять по Коломне с приятным чувством, что знаете тайны и секреты её сердца.