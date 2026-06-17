132 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Тайны и легенды Коломенского кремля

Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу истории.

Коломенский Кремль не просто камни и стены, это живая история, оживающая в рассказах о древних легендах, тайнах русских правителей и смутных
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временах.

Эта экскурсия - не только возможность увидеть величественные пейзажи и архитектурные шедевры, но и уникальный шанс прикоснуться к истории, которая была передана из поколения в поколение.

Откройте для себя неведомые страницы прошлого Коломны, услышите о церкви, ушедшей под землю, и разгадайте древние тайны, спрятанные среди крепостных стен и башен

4.9
459 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальные легенды и предания
  • 🏰 Исторический Коломенский Кремль
  • ⛪ Важные храмы и монастыри
  • 🗝️ Тайны и секреты древнего города
  • 🌉 Прекрасные виды на Москва-реку

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года Коломна особенно красива, а прогулки по Кремлю и его окрестностям приносят максимум удовольствия.
Сейчас август — это идеальное время.
Тайны и легенды Коломенского кремля
Тайны и легенды Коломенского кремля
Тайны и легенды Коломенского кремля

Что можно увидеть

  • Коломенский Кремль
  • Храм Воскресения Словущего
  • Багренев монастырь
  • Пятницкие ворота

Описание экскурсии

Весь Кремль

Мощный, гордый Кремль находится на высоком берегу Москва-реки, откуда открываются прекрасные коломенские пейзажи и где на каждом шагу находятся интересные достопримечательности. Наше путешествие начнётся от Коломенского Городового, пройдёт по линии несохранившихся крепостных стен, а закончится Пятницкими воротами, знающими древнюю тайну Коломны. Вы увидите каждую старинную улочку Кремля, Храм Воскресения Словущего, где венчался Дмитрий Донской, и Багренев монастырь, где хранится чудодейственный язык церковного колокола. Узнаете, что такое Гуляй-город, и услышите все легенды и предания, которыми богата местная земля.

Тайны и легенды Коломны

Я расскажу про церковь, которая ушла под землю, и о том, почему Марину Мнишек любили и ненавидели в Коломне, а одну из башен Кремля даже назвали в её честь. Вы увидите все сохранившиеся опоры крепостных стен, а про утраченные башни услышите множество легенд, нередко отражённых в их названиях. Самые живые истории, передаваемые из уст в уста из поколения в поколение, ждут вас в путешествии по Кремлю. Возможно, после экскурсии вы сможете найти клад и точно будете гулять по Коломне с приятным чувством, что знаете тайны и секреты её сердца.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21897 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 459 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
415
4
35
3
6
2
2
1
1
Александр
Путешествие по Коломенскому кремлю очень понравилось: утром была солнечная погода с слабым ветром, большое количество исторических объектов, оптимистичный экскурсовод, вносивший личные эмоции к родным местам, комфортная скорость движения по маршруту
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позволила сделать много фотографий. Коломенский кремль и другие места города стали настолько притягательными, что появилось необходимость приезжать сюда регулярно, захотелось посетить все музеи, а их в Коломне - 50! Всем очень советую познакомиться с прекрасным местом Московской области в дни с хорошей погодой в любое время года.

Путешествие по Коломенскому кремлю очень понравилось: утром была солнечная погода с слабым ветром, большое количество исторических
Путешествие по Коломенскому кремлю очень понравилось: утром была солнечная погода с слабым ветром, большое количество исторических
Путешествие по Коломенскому кремлю очень понравилось: утром была солнечная погода с слабым ветром, большое количество исторических
Путешествие по Коломенскому кремлю очень понравилось: утром была солнечная погода с слабым ветром, большое количество исторических
Путешествие по Коломенскому кремлю очень понравилось: утром была солнечная погода с слабым ветром, большое количество исторических
Путешествие по Коломенскому кремлю очень понравилось: утром была солнечная погода с слабым ветром, большое количество исторических
Путешествие по Коломенскому кремлю очень понравилось: утром была солнечная погода с слабым ветром, большое количество исторических
Путешествие по Коломенскому кремлю очень понравилось: утром была солнечная погода с слабым ветром, большое количество исторических+1
Путешествие по Коломенскому кремлю очень понравилось: утром была солнечная погода с слабым ветром, большое количество исторических
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Т
Была замечательная экскурсия по Коломенскому Кремлю. Наш гид Ирина, все рассказала, все показала, отвечала на все наши вопросы. Все в назначенное время, без опоздания! Спасибо!!! Всем рекомендую эту экскурсию и нашего замечательного гида Ирину!
Была замечательная экскурсия по Коломенскому Кремлю. Наш гид Ирина, все рассказала, все показала, отвечала на все
Была замечательная экскурсия по Коломенскому Кремлю. Наш гид Ирина, все рассказала, все показала, отвечала на все
Была замечательная экскурсия по Коломенскому Кремлю. Наш гид Ирина, все рассказала, все показала, отвечала на все
Была замечательная экскурсия по Коломенскому Кремлю. Наш гид Ирина, все рассказала, все показала, отвечала на все
Была замечательная экскурсия по Коломенскому Кремлю. Наш гид Ирина, все рассказала, все показала, отвечала на все
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Е
Большое спасибо экскурсоводу: интересное понятное изложение.
не первый раз посещаю Коломенский Кремль однако смогла получить новые интересные факты.
Большое спасибо экскурсоводу: интересное понятное изложение.
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А
Спасибо большое Маргарите, за потрясающе проведенную экскурсию. Было очень познавательно. Мы с коллегами увидели Коломну во всей красе!
Спасибо большое Маргарите, за потрясающе проведенную экскурсию. Было очень познавательно. Мы с коллегами увидели Коломну во всей красе!
Спасибо большое Маргарите, за потрясающе проведенную экскурсию. Было очень познавательно. Мы с коллегами увидели Коломну во всей красе!
Спасибо большое Маргарите, за потрясающе проведенную экскурсию. Было очень познавательно. Мы с коллегами увидели Коломну во всей красе!
Спасибо большое Маргарите, за потрясающе проведенную экскурсию. Было очень познавательно. Мы с коллегами увидели Коломну во всей красе!
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С
экскурсия хорошо построена. Глубокое знание материала. большое спасибо
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Юлия
Отличная экскурсия - очень подробная и основательная от Маргариты. Приятный экскурсовод — спокойный, неторопливый — и увлеченный своим делом. Много интересных фактов о городе и Кремле удалось узнать. Рекомендую!
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