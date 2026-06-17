132 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года Коломна особенно красива, а прогулки по Кремлю и его окрестностям приносят максимум удовольствия.

Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу истории.Коломенский Кремль не просто камни и стены, это живая история, оживающая в рассказах о древних легендах, тайнах русских правителей и смутных

временах. Эта экскурсия - не только возможность увидеть величественные пейзажи и архитектурные шедевры, но и уникальный шанс прикоснуться к истории, которая была передана из поколения в поколение. Откройте для себя неведомые страницы прошлого Коломны, услышите о церкви, ушедшей под землю, и разгадайте древние тайны, спрятанные среди крепостных стен и башен

Описание экскурсии

Весь Кремль

Мощный, гордый Кремль находится на высоком берегу Москва-реки, откуда открываются прекрасные коломенские пейзажи и где на каждом шагу находятся интересные достопримечательности. Наше путешествие начнётся от Коломенского Городового, пройдёт по линии несохранившихся крепостных стен, а закончится Пятницкими воротами, знающими древнюю тайну Коломны. Вы увидите каждую старинную улочку Кремля, Храм Воскресения Словущего, где венчался Дмитрий Донской, и Багренев монастырь, где хранится чудодейственный язык церковного колокола. Узнаете, что такое Гуляй-город, и услышите все легенды и предания, которыми богата местная земля.

Тайны и легенды Коломны

Я расскажу про церковь, которая ушла под землю, и о том, почему Марину Мнишек любили и ненавидели в Коломне, а одну из башен Кремля даже назвали в её честь. Вы увидите все сохранившиеся опоры крепостных стен, а про утраченные башни услышите множество легенд, нередко отражённых в их названиях. Самые живые истории, передаваемые из уст в уста из поколения в поколение, ждут вас в путешествии по Кремлю. Возможно, после экскурсии вы сможете найти клад и точно будете гулять по Коломне с приятным чувством, что знаете тайны и секреты её сердца.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.