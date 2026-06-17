132 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года Коломна особенно красива, а прогулки по Кремлю и его окрестностям приносят максимум удовольствия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Коломенский Кремль
Храм Воскресения Словущего
Багренев монастырь
Пятницкие ворота
Описание экскурсии
Весь Кремль
Мощный, гордый Кремль находится на высоком берегу Москва-реки, откуда открываются прекрасные коломенские пейзажи и где на каждом шагу находятся интересные достопримечательности. Наше путешествие начнётся от Коломенского Городового, пройдёт по линии несохранившихся крепостных стен, а закончится Пятницкими воротами, знающими древнюю тайну Коломны. Вы увидите каждую старинную улочку Кремля, Храм Воскресения Словущего, где венчался Дмитрий Донской, и Багренев монастырь, где хранится чудодейственный язык церковного колокола. Узнаете, что такое Гуляй-город, и услышите все легенды и предания, которыми богата местная земля.
Тайны и легенды Коломны
Я расскажу про церковь, которая ушла под землю, и о том, почему Марину Мнишек любили и ненавидели в Коломне, а одну из башен Кремля даже назвали в её честь. Вы увидите все сохранившиеся опоры крепостных стен, а про утраченные башни услышите множество легенд, нередко отражённых в их названиях. Самые живые истории, передаваемые из уст в уста из поколения в поколение, ждут вас в путешествии по Кремлю. Возможно, после экскурсии вы сможете найти клад и точно будете гулять по Коломне с приятным чувством, что знаете тайны и секреты её сердца.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21897 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 459 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
Путешествие по Коломенскому кремлю очень понравилось: утром была солнечная погода с слабым ветром, большое количество исторических объектов, оптимистичный экскурсовод, вносивший личные эмоции к родным местам, комфортная скорость движения по маршруту читать дальшеуменьшить
позволила сделать много фотографий. Коломенский кремль и другие места города стали настолько притягательными, что появилось необходимость приезжать сюда регулярно, захотелось посетить все музеи, а их в Коломне - 50! Всем очень советую познакомиться с прекрасным местом Московской области в дни с хорошей погодой в любое время года.
+1
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Т
Татьяна
Была замечательная экскурсия по Коломенскому Кремлю. Наш гид Ирина, все рассказала, все показала, отвечала на все наши вопросы. Все в назначенное время, без опоздания! Спасибо!!! Всем рекомендую эту экскурсию и нашего замечательного гида Ирину!
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Е
Екатерина
Большое спасибо экскурсоводу: интересное понятное изложение. не первый раз посещаю Коломенский Кремль однако смогла получить новые интересные факты.
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А
Александра
Спасибо большое Маргарите, за потрясающе проведенную экскурсию. Было очень познавательно. Мы с коллегами увидели Коломну во всей красе!
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С
Сергей
экскурсия хорошо построена. Глубокое знание материала. большое спасибо
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Юлия
Отличная экскурсия - очень подробная и основательная от Маргариты. Приятный экскурсовод — спокойный, неторопливый — и увлеченный своим делом. Много интересных фактов о городе и Кремле удалось узнать. Рекомендую!
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