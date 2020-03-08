132 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Весь Кремль Мощный, гордый Кремль находится на высоком берегу Москва-реки, откуда открываются прекрасные коломенские пейзажи и где на каждом шагу находятся интересные достопримечательности. Наше путешествие начнется от Коломенского Городового, пройдёт по линии несохранившихся крепостных стен, а закончится Пятницкими воротами, знающими древнюю тайну Коломны. Вы увидите каждую старинную улочку Кремля, Храм Воскресения Словущего, где венчался Дмитрий Донской, и Багренев монастырь, где хранится чудодейственный язык церковного колокола. Узнаете, что такое Гуляй-город, и услышите все легенды и предания, которыми богата местная земля.
Тайны и легенды Коломны Я расскажу про церковь, которая ушла под землю, и о том, почему Марину Мнишек любили и ненавидели в Коломне, а одну из башен Кремля даже назвали в ее честь. Вы увидите все сохранившиеся опоры крепостных стен, а про утраченные башни услышите множество легенд, нередко отражённых в их названиях. Самые живые истории, передаваемые из уст в уста из поколения в поколение, ждут вас в путешествии по Кремлю. Возможно, после экскурсии вы сможете найти клад и точно будете гулять по Коломне с приятным чувством, что знаете тайны и секреты её сердца.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Меня зовут Маргарита, мне 26 и я профессионально занимаюсь проведением экскурсий. 8 лет назад я закончила курсы экскурсоведения и с тех пор знакомлю гостей Коломны с историей этого славного города. В 2017 году я стала победителем в конкурсе на звание лучшего экскурсовода Коломны. Больше всего я люблю рассказывать о тайнах и легендах Коломны - они пронизывают каждую улочку Коломны, от них захватывает дух. Мой подход к проведению экскурсий - это сделать путешествие интересным для каждого человека, помочь ему влюбиться в этот чудесный город. Отличительная черта моего подхода - основной упор путешествия делается не на сухие факты, а на красочное и яркое описание богатой истории Коломны, тайны и легенды, которыми изобилует Коломна. Я провожу экскурсии потому, что очень люблю этот город и хочу показать гостям как он прекрасен. Любите ли Вы Коломну так, как люблю её я!? Даже если вы пока не можете ответить на этот вопрос утвердительно, уверяю Вас, после нашей экскурсии, вы влюбитесь в этот замечательный город!
Все очень понравилось. И Кремль, и экскурсия, и погода. Экскурсовод очень грамотная, хорошо знающая историю.
Анна
17 февраля 2020
спасибо Маргарите! все очень понравилось!
Олег
27 января 2020
26.01.2020 г. окунулись в глубину веков "Тайны и легенды Коломенского кремля", погуляли по разным временным эпохам Коломенского Посада. Это было великолепно, познавательно и профессионально. Маргарита с первых минут нашей встречи и повествования о Коломне заворожила нас, мы как буд то бы погрузились в те далекие времена и стали частью того времени и участниками тех событий о которых рассказывала Маргарита. Коломчанка, которая любит свой город, и знает очень много о нем, его гражданах и событиях с его основания и до наших дне. На любой возникший у нас вопрос она давала расширенный ответ. 2,5 часа прогулки с таким потрясающим, знающим, интересующимся историей своего края человеком-это восхитительно! Нагуляв аппетит мы славно отобедали в трактире возле Пятницкой башни, где отведали кабана с перловкой и говяжьи щёчки. Маргарита, огромное Вам спасибо за прекрасно проведенное время. С благодарностью и уважением, Олег и Елена.
Бешите
26 января 2020
Нам очень понравилось. Было интересно, понятно и живо. Не жалеем, что наняли гида, будем и в дальнейшем пользоваться такими услугами в разных городах. Для общего развития очень полезно
Елена
25 января 2020
Спасибо огромное Маргарите за экскурсию! Большая редкость встретить знающего , интересующегося и умеющего правильно и грамотно предоставить информацию ! Были на экскурсии с детьми . Все доступно и понятно . Ещё раз спасибо огромное !!! Планируем ещё вернуться весной в этот город и обязательно к Маргарите !
24.01.2020
Елена
Михаил
12 января 2020
Все хорошо, нам все понравилось единственное что нас Погода подвела очень сильный снегопад был, а так все хорошо планируем летом повторить.
Наталья
9 января 2020
Очень понравилось! Очень приятно, что такие отзывчивые и открытые люди работают в туристической сфере. Коломна произвела самые наилучшие впечатления. Рекомендую всем!
Наталья
8 января 2020
Очень рады , что обратились к Маргарите . Кроме экскурсии нам помогли с заказом билетов в музеи и рекомендовали места где можно хорошо и вкусно покушать. Большое спасибо, впечатления отличные
Сергей
8 января 2020
Душевная экскурсия👍
Елена
7 января 2020
Большое спасибо за экскурсию . Были в составе сборной группы. Очень понравилось. Экскурсовод интересно рассказывала и отвечала на все вопросы.
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников
Когда вы увидели Коломенский Кремль и изучили главные монастыри этого города, стоит обратить внимание на ещё одно замечательное историческое место — Посад. На экскурсии вы услышите его самые интересные истории, прогуляетесь по посадским улочкам, познакомитесь с бытом и традициями Коломны в период её расцвета как торгово-купеческого города.
Обойти старинные постройки и ощутить дух провинциального города под лейтмотив истории
Как менялась и развивалась Коломна в течение столетий? Что здесь осталось из прошлых эпох? Какими интересными местами многовековой город может удивить путешественников? Мы пройдём по главным улицам и площадям, остановимся в разных локациях и сравним их настоящий облик с ними же на старинных гравюрах и фотографиях. Это будет увлекательное знакомство с прошлым Коломны!
История и легенды неприступной крепости. Особенности фортификации. Тайны ненайденных сокровищ. Известные исторические личности, связанные с Кремлем и Посадом. Обо всем этом вы узнаете во время экскурсии, погрузившись в атмосферу других эпох.
Посетить главные и «тайные» храмы старинного города с профессиональным гидом
Вы увидите не только популярные места Коломны, но и храмы, куда не заходят толпы людей. Многие из них откроют специально для нас, чтобы вы смогли рассмотреть их в тишине и поклониться святыням. Я покажу архивные фото, расскажу историю и легенды любимого города и помогу понять его современную жизнь.
Главные события и легенды городской летописи, памятники архитектуры, святые места и чудесная природа
В этом путешествии объединены несколько экскурсионных программ. Оно рассчитано на неутомимых туристов-гурманов. Архитектурные памятники познакомят вас с историей Коломны от основания до наших дней, с главными событиями и персонажами городской летописи. Вы также увидите святые места и очаруетесь прекрасной природой.