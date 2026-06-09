Зовём покорить Джаки Скалистую — вас ждёт самое яркое и простое восхождение в Хабаровском крае. С высоты 1240 метров откроется захватывающая дух панорама долины великого Амура и окрестных вершин.
По дороге мы остановимся у подножия священной горы Маглой, проедем по живописному Курскому перевалу и наберём магнитной руды с уникального Будюрского месторождения.
По дороге мы остановимся у подножия священной горы Маглой, проедем по живописному Курскому перевалу и наберём магнитной руды с уникального Будюрского месторождения.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Комсомольска-на-Амуре
10:00 — мини-экскурсия по посёлку Известковый
11:40 — экскурсия на Будюрском месторождении железной руды
12:00 — Курский перевал (высота — 1090 м). Обед и подготовка к восхождению
12:30 — пеший выход на хребет Джаки-Унахта-Якбыяна
14:00 — подъём на Джаки Скалистую (высота — 1240 м). Экскурсия по хребту и фотосессия
14:30 — спуск к автомобильной дороге
16:00–19:00 — возвращение в Комсомольск-на-Амуре. По дороге — остановка у подножия священной горы Маглой
Организационные детали
- Подъём на гору Джаки Скалистая считается несложным и доступен для новичков. Для прохождения маршрута не требуется специальное альпинистское снаряжение, но хорошая физическая форма сделает поход комфортнее
- В восхождение важна экипировка: пригодятся ботинки на прочной подошве, куртка с капюшоном, тёплая кофта, шапка, перчатки, термос с чаем
- Возьмите с собой кружку ложку и миску, в экскурсии предусмотрен горячий обед
- Дополнительно можем дать в аренду треккинговые палки — подробности в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Комсомольске-на-Амуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 105 туристов
Мы — команда единомышленников. Верим, что путешествия способны изменить человека. Когда-то давно нас поразила суровая и дикая красота тайги Хабаровского края. И вот уже больше восьми лет мы проводим туры и экскурсии, разделяя с путешественниками нашу страсть к приключениям. Будем рады и вам показать сокровища дальневосточной земли.
Похожие экскурсии на «Простое восхождение на Джаки Скалистую - из Комсомольска-на-Амуре»
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре
Увидеть главные достопримечательности города и экспозицию авиационного завода
Завтра в 15:00
10 июн в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 29 000 ₽ за человека