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Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре!

Увидеть главные достопримечательности города и посетить музеи, связанные с его историей и авиацией

Игорь
Игорь – Гид из Комсомольска-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре — один из крупнейших в стране центров производства военно-воздушной техники.

Вы рассмотрите модели самолетов местного авиационного завода и узнаете, какие модификации они претерпевали за последние десятилетия.

А также проедете по главным улицам города и оцените все важнейшие памятники.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре!
Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре!

Что вас ожидает

История и знаковые памятники города
Вы узнаете, когда, как и при каких обстоятельствах был образован Комсомольск-на-Амуре, как он связан со Второй мировой войной и почему ему не присвоили заслуженное звание «города трудовой доблести». А также увидите место высадки комсомольцев 10 мая 1932 года, памятник Первостроителям и мемориальный комплекс, посвященный павшим в боях в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, раскроете, что в городе делали Гагарин, Маресьев и Путин.

Авиационный и краеведческий музеи
В городском краеведческом музее вы узнаете, в каких невероятно трудных условиях зарождался город 🏙️ и как он рос и развивался. Раскроете особенности археологии, этнографии и природы Приамурья и ощутите самобытность нашего региона. А в современном экспоцентре КНААПО услышите историю 📖 местного авиационного завода имени Гагарина и увидите модели производимых в нем самолетов прошлых и нынешних лет.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате и не предполагает дополнительных расходов.

Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре!
Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре!
Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре!
Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре!
Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре!
Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре!
Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре!
Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Игорь, я живу в Хабаровском крае уже 20 лет. С радостью покажу вам самые интересные места Комсомольска-на-Амуре и расскажу о них любопытные факты. Надеюсь на скорую встречу.
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