Что вас ожидает

История и знаковые памятники города

Вы узнаете, когда, как и при каких обстоятельствах был образован Комсомольск-на-Амуре, как он связан со Второй мировой войной и почему ему не присвоили заслуженное звание «города трудовой доблести». А также увидите место высадки комсомольцев 10 мая 1932 года, памятник Первостроителям и мемориальный комплекс, посвященный павшим в боях в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, раскроете, что в городе делали Гагарин, Маресьев и Путин.

Авиационный и краеведческий музеи

В городском краеведческом музее вы узнаете, в каких невероятно трудных условиях зарождался город 🏙️ и как он рос и развивался. Раскроете особенности археологии, этнографии и природы Приамурья и ощутите самобытность нашего региона. А в современном экспоцентре КНААПО услышите историю 📖 местного авиационного завода имени Гагарина и увидите модели производимых в нем самолетов прошлых и нынешних лет.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате и не предполагает дополнительных расходов.