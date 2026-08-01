Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре
Увидеть главные достопримечательности города и экспозицию авиационного завода
Завтра в 15:00
12 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Сказка озера Амут
Посетить одно из самых живописных горных озер Хабаровского края и очароваться таежными пейзажами
Начало: На площади Ленина
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 22 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Простое восхождение на Джаки Скалистую - из Комсомольска-на-Амуре
Подняться на вершину, увидеть долину великой реки и увезти с собой кусочек железной руды
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 29 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Комсомольску-на-Амуре
Самые популярные экскурсии в Комсомольске-на-Амуре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Комсомольску-на-Амуре в августе 2026
Сейчас в Комсомольске-на-Амуре можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 29 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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