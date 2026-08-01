Найдено 3 экскурсии в Комсомольске-на-Амуре , цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 4 часа 10 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре Увидеть главные достопримечательности города и экспозицию авиационного завода от 12 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов 21 отзыв Индивидуальная до 20 чел. Сказка озера Амут Посетить одно из самых живописных горных озер Хабаровского края и очароваться таежными пейзажами Начало: На площади Ленина от 22 000 ₽ за всё до 3 чел. Пешая 10 часов Индивидуальная до 10 чел. Простое восхождение на Джаки Скалистую - из Комсомольска-на-Амуре Подняться на вершину, увидеть долину великой реки и увезти с собой кусочек железной руды от 29 000 ₽ за всё до 3 чел.

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