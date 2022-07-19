Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы

Тур на Шантарский архипелаг - это невероятное и удивительное приключение

Тур на Шантарский архипелаг – это невероятное и удивительное приключение в одно из самых малоисследованных и малоизученных диких мест на планете Земля.

Предлагаем Вам посетить именно такое место, где можно забыть о городской суете, глядя на грациозно проплывающих китов, резвящихся касаток, вальяжных в своей сытости бурых медведей, где можно расслабиться, любуясь удивительными пейзажами Дальневосточной тайги на фоне величественных сопок и сурового, но не менее красивого Охотского моря.
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Ближайшие даты:
21
июл
26
июл
31
июл
25
авг
30
авг

Что вас ожидает 🤩

Наблюдение за китами
Наблюдение за китами
Только здесь вы сможете понаблюдать за гренландскими китами, косатками, поплавать рядом с ними в их естественной среде обитания так близко, что невольно возникает желание прикоснуться к ним
Самый удалённый и необитаемый уголок
Самый удалённый и необитаемый уголок
Почувствуем себя настоящими путешественниками, чтобы впоследствии гордиться тем, что мы сумели преодолеть себя, увидеть то, что никогда не увидят другие
Дикая рыбалка
Дикая рыбалка
Пешие прогулки вглубь островов и материка, чтобы попытать удачу в горных речках, озерах, а также предусмотрена морская рыбалка

Программа тура по дням

1 день

Переезд от г. Комсомольск-на-Амуре до берега залива Николая

Это самый трудный и сложный этап нашей экспедиции так как на протяжении всего пути, а это 600 км, нет магистралей, нет шоссе, а есть грунтовая дорога, которая пролегает через тайгу.

Старт трансфера начинается в г. Комсомольск-на-Амуре, куда Вы прибываете самостоятельно (рекомендуется прибывать в Комсомольск на Амуре за день до начала трансфера, что бы Вы могли отдохнуть от долгого пути).

Время выезда 5:00 (по местному времени), на нашем микроавтобусе.

Время в пути составляет от 15 до 24 часов (многое зависит от погодных условий и состояния дороги).

Питание во время пути будет предоставляться в виде бутербродов с чаем(кофе) и консервированных продуктов.

Финиш трансфера на берегу залива Николая, где будет организован ночлег.

У нас на берегу находится перевалочная база с теплыми домиками и возможностью помыться.

Условия на базе довольно аскетичны, но все, что нужно для того, чтобы помыться после долгой дороги и переночевать в теплом, натопленном таежном домике (а не в палатках), там есть.

Переезд от г. Комсомольск-на-Амуре до берега залива НиколаяПереезд от г. Комсомольск-на-Амуре до берега залива НиколаяПереезд от г. Комсомольск-на-Амуре до берега залива НиколаяПереезд от г. Комсомольск-на-Амуре до берега залива Николая
2 день

Прибытие на остров

Утром, по прибытии катера, ждем высадки с катера убывающих туристов, после этого загружаемся на катер и убываем в основной лагерь, на наш остров, время в пути составит 1 час.

По прибытии на остров, расселяемся в глэмпинг-палатках, по 2 человека (учитывая Ваши пожелания и предпочтения).

Для семей с детьми предусмотрено расселение по 3-4 человека.

Знакомимся с командой, проходим краткий инструктаж по мерам безопасности проживания в палаточном лагере, при совершении пеших и морских прогулок и во время наблюдения за млекопитающими.

Если погода позволяет, ходите на SUP-борде, лодках или наблюдаете за китами, косатками и нерпами с берега.

Знакомимся с программой пеших и морских прогулок, вносим корректировки, индивидуально под каждую группу, в зависимости от ваших пожеланий, ну и, конечно, от погодных условий и миграции китов и косаток.

Вечерами проводите время у костра, общаетесь друг с другом, любителям медитации и уединения обустроено место с видом на живописный пейзаж.

Прибытие на островПрибытие на островПрибытие на островПрибытие на островПрибытие на остров
3 день

Экспедиция по заливам, экскурсия до оз. Мухтеля, пешие прогулки и рыбалка

С 3 по 5 день группа совершит экспедицию, в которую входит:

  • Экскурсия по заливу Николая, заливу Нерпичий, морские переходы до живописных мест с невероятно красивыми пляжами, где вероятность вплотную приблизиться к китам и косаткам составляет практически 100 %.
  • Экскурсия до оз. Мухтеля.
  • Для любителей рыбалки на протяжении всей экскурсии запланированы пешие прогулки вглубь островов и материка, чтобы попытать удачу в горных речках, озерах.
  • Также предусмотрена морская рыбалка.

В один из дней тура возможен выезд на платную экспедицию по островам Шантарского архипелага.

Длительность экскурсии 1 день, программа:

Утром завтрак в базовом лагере.

Выезд на катере, с собой берём перекусы в дорогу.

Посещаем: Малый Шантар, Южный остров, Средний остров и Северный остров.

На каждом возможна вылазка, прогулка, делаем фото.

Обед на одном из островов: уха на костре.

Далее возможен заезд на"Китовое кладбище» – коса в Охотском море, где можно найти трофеи в виде китового Уса, позвонка кита, либо китового ребра и забрать их с собой на память о посещении этих мест.

Возвращение в базовый лагерь (в зависимости от по погодных условий возможна ночевка на маршруте, желательно взять теплый спальный мешок с собой).

Ужин.

Экспедиция по заливам, экскурсия до оз. Мухтеля, пешие прогулки и рыбалкаЭкспедиция по заливам, экскурсия до оз. Мухтеля, пешие прогулки и рыбалкаЭкспедиция по заливам, экскурсия до оз. Мухтеля, пешие прогулки и рыбалкаЭкспедиция по заливам, экскурсия до оз. Мухтеля, пешие прогулки и рыбалка
4 день

Экспедиция по заливам, экскурсия до оз. Мухтеля, пешие прогулки и рыбалка

С 3 по 5 день группа совершит экспедицию, в которую входит:

  • Экскурсия по заливу Николая, заливу Нерпичий, морские переходы до живописных мест с невероятно красивыми пляжами, где вероятность вплотную приблизиться к китам и косаткам составляет практически 100 %.
  • Экскурсия до оз. Мухтеля.
  • Для любителей рыбалки на протяжении всей экскурсии запланированы пешие прогулки вглубь островов и материка, чтобы попытать удачу в горных речках, озерах.
  • Также предусмотрена морская рыбалка.

В один из дней тура возможен выезд на платную экспедицию по островам Шантарского архипелага.

5 день

Экспедиция по заливам, экскурсия до оз. Мухтеля, пешие прогулки и рыбалка

С 3 по 5 день группа совершит экспедицию, в которую входит:

  • Экскурсия по заливу Николая, заливу Нерпичий, морские переходы до живописных мест с невероятно красивыми пляжами, где вероятность вплотную приблизиться к китам и косаткам составляет практически 100 %.
  • Экскурсия до оз. Мухтеля.
  • Для любителей рыбалки на протяжении всей экскурсии запланированы пешие прогулки вглубь островов и материка, чтобы попытать удачу в горных речках, озерах.
  • Также предусмотрена морская рыбалка.

В один из дней тура возможен выезд на платную экспедицию по островам Шантарского архипелага.

6 день

Отдых в базовом лагере на острове

Отдых в базовом лагере на острове.

Личное время.

Прогулки на SUP-борде.

Наблюдение за китами, косатками.

Рыбалка в окрестностях залива Николая и морская рыбалка.

Все будет зависеть от ваших пожеланий и погодных условий.

Отдых в базовом лагере на островеОтдых в базовом лагере на островеОтдых в базовом лагере на островеОтдых в базовом лагере на острове
7 день

Отъезд

Отъезд на перевалочную базу на берегу залива Николая.

Отъезжаем на микроавтобусе в Комсомольск-на-Амуре.

Проживание в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске до начала и после окончания экспедиции вам нужно забронировать самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание на перевалочной базе с теплыми домиками (1 ночь) и в основном базовом лагере на острове в глэмпинг-палатках (5 ночей).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
1 июл. 2022 – 7 июл. 2022 126 000
с 6 июл. 2022 по 5 сент. 2022 180 000
4 сент. 2022 – 10 сент. 2022 153 000

Необходим свой теплый спальный мешок, если спального мешка нет, можно взять вкладыш. Возможность выдачи спального мешка уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Берег залива Николая

1 ночь

У нас на берегу находится перевалочная база с теплыми домиками и возможностью помыться. Обращаем Ваше внимание, что на перевалочной базе условия довольно аскетичны, но все, что нужно для того, чтобы помыться после долгой дороги и переночевать в теплом, натопленном таежном домике (а не в палатках), там есть.

Берег залива Николая

Палаточный лагерь

5 ночей

На острове расселяемся в Глэмпинг-палатках, по 2 человека (учитывая Ваши пожелания и предпочтения). Для семей с детьми предусмотрено расселение по 3-4 человека. Удобства на территории (отдельно), душа в лагере нет, ежедневно топится теплая баня. Желательно иметь теплый спальный мешок с собой, на случай похолодания или шторма.

Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (во время трансфера питание будет предоставляться в виде бутербродов с чаем(кофе) и консервированных продуктов, питание в кафе – за свой счет)
  • Экспедиции к китам
  • Проживание и питание в базовом лагере, а так же на протяжении всех экспедиций
  • Поездки на рыбалку в составе группы, не менее 5 человек. Индивидуальные поездки на рыбалку организуются по возможности, (в т. ч., в зависимости от свободных катеров) обговариваются и оплачиваются отдельно
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Комсомольск-на-Амуре
  • Проживание в гостиницах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре
  • Экспедиция по островам Шантарского архипелага – 60 000 рублей с группы
Место начала и завершения?
Россия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Паспорт РФ
  • Медицинский полис ОМС

Одежда:

  • Тёплые штаны
  • Толстовки (или худи)
  • Футболки под толстовки
  • Обувь, в которой поедете + сменную пару - подойдут кроссовки, желательно непромокаемые
  • Тёплые носки
  • Шапка - не шерстяная, но теплая.
  • Солнечные очки
  • Нижнее белье
  • Костюм противоэнцифалитный.
  • Плащ, либо непромокаемый костюм
  • Теплый спальный мешок

Лекарства:

  • Антиаллергены
  • Обезболивающее
  • Драмина (от морской болезни)
  • Индивидуальные препараты
  • Уголь активированный
  • Лекарства для собственных нужд

Личная гигиена:

  • Зубная паста и щетка
  • Крем от загара
  • Крем от насекомых
  • Крем для заживления ран (мазолей и ссадин)
  • Вместо линз лучше взять очки
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Требования к участникам

Для совершения подобной экспедиции вы должны быть уверены в своей физической форме, обладать хорошим здоровьем и быть эмоционально уравновешенным человеком. Однако, вам не стоит ехать, если вы не сможете прожить без сотовой связи, интернета, особых продуктов питания, и если страдаете заболеваниями спины, ног, глаз, сердца, легких, психики, хроническими заболеваниями с непрогнозируемыми обострениями или приступами (эпилепсия, кашель, удушье, психические припадки).

Также, не рекомендуется посещать такие туры людям, требующим к себе особого медицинского присмотра, так как ближайший населенный пункт находится в 180 км от лагеря по неблагоустроенной дороге.

Влияет ли природный фактор?

Ввиду того, что климат Охотского моря очень суров, погода очень переменчива, то в маршрут тура могут вноситься изменения и поправки. Миграция китов и косаток непредсказуема, поэтому говорить со стопроцентной гарантией, что Вы сможете поплавать на SUP-борде в окружении китов и касаток - мы не будем. Но хотим сказать, что еще никто не уезжал с Охотского моря, не увидев этих прекрасных созданий. Так же из-за штормов и ограниченного времени пребывания мы можем посетить не все намеченные на маршруте локации для соблюдения Вашей же безопасности, которая для нас - в приоритете.

Необходимо учитывать также климат Охотского моря и Шантарского архипелага, возможно, что весь тур вам придется быть одетыми в теплые вещи и непромокаемый плащ, так как дожди, морось и туманы тут могут держаться неделями.

Есть ли скидки в туре?

При бронировании тура семьей, скидка – 5%

Стоимость тура для детей до 7 лет – бесплатно

От 7-14 лет скидка составит – 50%

От 14 лет – полная стоимость.

Проживание до и после тура

Проживание в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске до начала и после окончания экспедиции вам нужно забронировать самостоятельно.

Рекомендуем гостиницы: в Хабаровске – «Сопка» и «Парус» (высокий уровень сервиса), «Верба», «Бутик-отель Хабаровск Сити», «Саппоро» и «Лазурит» (стандартное размещение), а также «Чайка» (бюджетное размещение). В Комсомольске-на-Амуре - «Дзёмги», «Амур», «Восход», «Визит».

Проживания в гостиницах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в стоимость тура не входит

Как добраться?

Тур начинается в г. Комсомольск-на-Амуре. Прилететь можно в Хабаровск, оттуда есть три варианта добраться до Комсомольска-на-Амуре: на поезде (12 часов), на автобусе (6 часов), на машине (4-5), также за отдельную плату можно заказать индивидуальный трансфер (уточняйте при бронировании). Рекомендуем прибыть в город за день до тура и отдохнуть перед длительным переездом.

Обратный отъезд из Комсомольска-на-Амуре также рекомендуем планировать на следующий день вечером или через день, так как нас ждет длительный непредсказуемый переезд (зависит от погодных условий).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Комсомольска-на-Амуре

🎣РыбалкаВодные развлечения🍀Природа и пейзажи🐼Животные🧳Многодневные туры🎣Рыболовные туры7-дневные турыЭкспедиции

Похожие туры в Комсомольске-на-Амуре

Сказка озера Амут
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
5
2 отзыва
Очень популярно сейчас
Сказка озера Амут
Посетить одно из самых живописных горных озер Хабаровского края и очароваться таежными пейзажами
на площади Ленина
19 июля
20 июля
21 июля
22 июля
от 10 500 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Комсомольске-на-Амуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Комсомольске-на-Амуре
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ