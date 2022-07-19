1 день

Переезд от г. Комсомольск-на-Амуре до берега залива Николая

Это самый трудный и сложный этап нашей экспедиции так как на протяжении всего пути, а это 600 км, нет магистралей, нет шоссе, а есть грунтовая дорога, которая пролегает через тайгу.

Старт трансфера начинается в г. Комсомольск-на-Амуре, куда Вы прибываете самостоятельно (рекомендуется прибывать в Комсомольск на Амуре за день до начала трансфера, что бы Вы могли отдохнуть от долгого пути).

Время выезда 5:00 (по местному времени), на нашем микроавтобусе.

Время в пути составляет от 15 до 24 часов (многое зависит от погодных условий и состояния дороги).

Питание во время пути будет предоставляться в виде бутербродов с чаем(кофе) и консервированных продуктов.

Финиш трансфера на берегу залива Николая, где будет организован ночлег.

У нас на берегу находится перевалочная база с теплыми домиками и возможностью помыться.

Условия на базе довольно аскетичны, но все, что нужно для того, чтобы помыться после долгой дороги и переночевать в теплом, натопленном таежном домике (а не в палатках), там есть.