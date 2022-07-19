Это самый трудный и сложный этап нашей экспедиции так как на протяжении всего пути, а это 600 км, нет магистралей, нет шоссе, а есть грунтовая дорога, которая пролегает через тайгу.
Старт трансфера начинается в г. Комсомольск-на-Амуре, куда Вы прибываете самостоятельно (рекомендуется прибывать в Комсомольск на Амуре за день до начала трансфера, что бы Вы могли отдохнуть от долгого пути).
Время выезда 5:00 (по местному времени), на нашем микроавтобусе.
Время в пути составляет от 15 до 24 часов (многое зависит от погодных условий и состояния дороги).
Питание во время пути будет предоставляться в виде бутербродов с чаем(кофе) и консервированных продуктов.
Финиш трансфера на берегу залива Николая, где будет организован ночлег.
У нас на берегу находится перевалочная база с теплыми домиками и возможностью помыться.
Условия на базе довольно аскетичны, но все, что нужно для того, чтобы помыться после долгой дороги и переночевать в теплом, натопленном таежном домике (а не в палатках), там есть.
Утром, по прибытии катера, ждем высадки с катера убывающих туристов, после этого загружаемся на катер и убываем в основной лагерь, на наш остров, время в пути составит 1 час.
По прибытии на остров, расселяемся в глэмпинг-палатках, по 2 человека (учитывая Ваши пожелания и предпочтения).
Для семей с детьми предусмотрено расселение по 3-4 человека.
Знакомимся с командой, проходим краткий инструктаж по мерам безопасности проживания в палаточном лагере, при совершении пеших и морских прогулок и во время наблюдения за млекопитающими.
Если погода позволяет, ходите на SUP-борде, лодках или наблюдаете за китами, косатками и нерпами с берега.
Знакомимся с программой пеших и морских прогулок, вносим корректировки, индивидуально под каждую группу, в зависимости от ваших пожеланий, ну и, конечно, от погодных условий и миграции китов и косаток.
Вечерами проводите время у костра, общаетесь друг с другом, любителям медитации и уединения обустроено место с видом на живописный пейзаж.
С 3 по 5 день группа совершит экспедицию, в которую входит:
В один из дней тура возможен выезд на платную экспедицию по островам Шантарского архипелага.
Длительность экскурсии 1 день, программа:
Утром завтрак в базовом лагере.
Выезд на катере, с собой берём перекусы в дорогу.
Посещаем: Малый Шантар, Южный остров, Средний остров и Северный остров.
На каждом возможна вылазка, прогулка, делаем фото.
Обед на одном из островов: уха на костре.
Далее возможен заезд на"Китовое кладбище» – коса в Охотском море, где можно найти трофеи в виде китового Уса, позвонка кита, либо китового ребра и забрать их с собой на память о посещении этих мест.
Возвращение в базовый лагерь (в зависимости от по погодных условий возможна ночевка на маршруте, желательно взять теплый спальный мешок с собой).
Ужин.
С 3 по 5 день группа совершит экспедицию, в которую входит:
В один из дней тура возможен выезд на платную экспедицию по островам Шантарского архипелага.
С 3 по 5 день группа совершит экспедицию, в которую входит:
В один из дней тура возможен выезд на платную экспедицию по островам Шантарского архипелага.
Отдых в базовом лагере на острове.
Личное время.
Прогулки на SUP-борде.
Наблюдение за китами, косатками.
Рыбалка в окрестностях залива Николая и морская рыбалка.
Все будет зависеть от ваших пожеланий и погодных условий.
Отъезд на перевалочную базу на берегу залива Николая.
Отъезжаем на микроавтобусе в Комсомольск-на-Амуре.
Проживание в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске до начала и после окончания экспедиции вам нужно забронировать самостоятельно.
Тур предусматривает проживание на перевалочной базе с теплыми домиками (1 ночь) и в основном базовом лагере на острове в глэмпинг-палатках (5 ночей).Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|1 июл. 2022 – 7 июл. 2022
|126 000
|с 6 июл. 2022 по 5 сент. 2022
|180 000
|4 сент. 2022 – 10 сент. 2022
|153 000
Необходим свой теплый спальный мешок, если спального мешка нет, можно взять вкладыш. Возможность выдачи спального мешка уточняйте при бронировании.
У нас на берегу находится перевалочная база с теплыми домиками и возможностью помыться. Обращаем Ваше внимание, что на перевалочной базе условия довольно аскетичны, но все, что нужно для того, чтобы помыться после долгой дороги и переночевать в теплом, натопленном таежном домике (а не в палатках), там есть.
На острове расселяемся в Глэмпинг-палатках, по 2 человека (учитывая Ваши пожелания и предпочтения). Для семей с детьми предусмотрено расселение по 3-4 человека. Удобства на территории (отдельно), душа в лагере нет, ежедневно топится теплая баня. Желательно иметь теплый спальный мешок с собой, на случай похолодания или шторма.
Документы:
Одежда:
Лекарства:
Личная гигиена:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Для совершения подобной экспедиции вы должны быть уверены в своей физической форме, обладать хорошим здоровьем и быть эмоционально уравновешенным человеком. Однако, вам не стоит ехать, если вы не сможете прожить без сотовой связи, интернета, особых продуктов питания, и если страдаете заболеваниями спины, ног, глаз, сердца, легких, психики, хроническими заболеваниями с непрогнозируемыми обострениями или приступами (эпилепсия, кашель, удушье, психические припадки).
Также, не рекомендуется посещать такие туры людям, требующим к себе особого медицинского присмотра, так как ближайший населенный пункт находится в 180 км от лагеря по неблагоустроенной дороге.
Ввиду того, что климат Охотского моря очень суров, погода очень переменчива, то в маршрут тура могут вноситься изменения и поправки. Миграция китов и косаток непредсказуема, поэтому говорить со стопроцентной гарантией, что Вы сможете поплавать на SUP-борде в окружении китов и касаток - мы не будем. Но хотим сказать, что еще никто не уезжал с Охотского моря, не увидев этих прекрасных созданий. Так же из-за штормов и ограниченного времени пребывания мы можем посетить не все намеченные на маршруте локации для соблюдения Вашей же безопасности, которая для нас - в приоритете.
Необходимо учитывать также климат Охотского моря и Шантарского архипелага, возможно, что весь тур вам придется быть одетыми в теплые вещи и непромокаемый плащ, так как дожди, морось и туманы тут могут держаться неделями.
При бронировании тура семьей, скидка – 5%
Стоимость тура для детей до 7 лет – бесплатно
От 7-14 лет скидка составит – 50%
От 14 лет – полная стоимость.
Проживание в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске до начала и после окончания экспедиции вам нужно забронировать самостоятельно.
Рекомендуем гостиницы: в Хабаровске – «Сопка» и «Парус» (высокий уровень сервиса), «Верба», «Бутик-отель Хабаровск Сити», «Саппоро» и «Лазурит» (стандартное размещение), а также «Чайка» (бюджетное размещение). В Комсомольске-на-Амуре - «Дзёмги», «Амур», «Восход», «Визит».
Проживания в гостиницах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в стоимость тура не входит
Тур начинается в г. Комсомольск-на-Амуре. Прилететь можно в Хабаровск, оттуда есть три варианта добраться до Комсомольска-на-Амуре: на поезде (12 часов), на автобусе (6 часов), на машине (4-5), также за отдельную плату можно заказать индивидуальный трансфер (уточняйте при бронировании). Рекомендуем прибыть в город за день до тура и отдохнуть перед длительным переездом.
Обратный отъезд из Комсомольска-на-Амуре также рекомендуем планировать на следующий день вечером или через день, так как нас ждет длительный непредсказуемый переезд (зависит от погодных условий).