Высокогорный водоем в центре хребта Мяо-Чан входит в пятерку красивейших озер России по версии Discovery Channel Russia. Со всего Дальнего Востока сюда съезжаются зимой и летом, чтобы полюбоваться великолепной природой, подышать чистым горным воздухом и заняться активным отдыхом. Приглашаем и вас погрузиться на один день в заповедный мир Приамурья.

Описание экскурсии

Дальневосточный мини-Байкал

Амут располагается в Солнечном районе Хабаровского края, в центре хребта Мяо-Чан на 761 м над уровнем моря и со всех сторон окружен горами. Средняя глубина озера — 20 метров, но кое-где достигает 70 метров. Некоторые называют Амут «миниатюрным Байкалом» из-за вытянутой формы и холодной чистой воды: прозрачность местами достигает 25 метров! До конца неизвестно, как водоем появился на поверхности земли. Ученые до сих пор не изучили дно этого озера полностью, поэтому оно может хранить в себе много тайн. А еще в этом месте удивительный микроклимат. Даже зимой температура здесь на 5-10 градусов теплее, чем в остальном районе.

Программа с таймингом

9:00 — выезд из Комсомольска-на-Амуре, по пути — рассказ о Солнечном районе Хабаровского края

10:15 — посещение первого карьера Солнечного месторождения — искусственного собрата Амута

11:00 — прогулка по эко-тропе на вершину горы Лысая (1082 м), обзор хребта Мяо-Чан и окрестностей озера

13:00 — обед в глэмпинге Эвен

14:00 — посещение и экскурсия на озере Амут, по желанию прогулка на сапах или рафте по озеру

16:00 — выезд в город

17:30 — прибытие в Комсомольск-на-Амуре

Организационные детали