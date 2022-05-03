Сказка озера Амут

Посетить одно из самых живописных горных озер Хабаровского края и очароваться таежными пейзажами

Индивидуальная
Высокогорный водоем в центре хребта Мяо-Чан входит в пятерку красивейших озер России, по версии Discovery Channel Russia.

Со всего Дальнего Востока сюда съезжаются зимой и летом, чтобы полюбоваться великолепной природой, подышать чистым горным воздухом и заняться активным отдыхом.

Приглашаем и вас погрузиться на один день в заповедный мир Приамурья.
Сказка озера Амут
Сказка озера Амут
Сказка озера Амут
Сказка озера Амут
Сказка озера Амут
Сказка озера Амут
Сказка озера Амут
Сказка озера Амут
Сказка озера Амут
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Что вас ожидает

Дальневосточный мини-Байкал

Амут располагается в Солнечном районе Хабарвовского края, в центре хребта Мяо-Чан на 761 м над уровнем моря и со всех сторон окружен горами. Средняя глубина озера — 20 метров, но кое-где достигает 70 метров. Некоторые называют Амут «миниатюрным Байкалом» из-за вытянутой формы и холодной чистой воды: прозрачность местами достигает 25 метров! До конца не известно, как водоем появился на поверхности земли. Ученые до сих пор не изучили дно этого озера полностью, поэтому оно может хранить в себе много тайн. А еще в этом месте удивительный микроклимат. Даже зимой температура здесь на 5-10 градусов теплее, чем в остальном районе.

Программа с таймингом

9:00 — выезд из Комсомольска-на-Амуре, по пути — рассказ о Солнечном районе Хабаровского края
10:15 — посещение первого карьера Солнечного месторождения — искусственного собрата Амута
11:00 — прогулка по эко-тропе на вершину горы Лысая (1082 м), обзор хребта Мяо-Чан и окрестностей озера
13:00 — обед на глэмпинге Эвен
14:00 — посещение и экскурсия на озере Амут, по желанию прогулка на сапах или рафте по озеру
16:00 — выезд в город
17:30 — прибытие в Комсомольск-на-Амуре

Организационные детали

  • Обязательное снаряжение для каждого: позаботьтесь о прочной ходовой обуви (треккинговые ботинки или берцы), одежде по погоде, бутылочке с питьевой водой
  • Отдельно оплачивается: комплексный обед на глэмпинге Эвен 450 руб. /человка; прокат сапа/рафта — 500 руб. /час
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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