Посетить одно из самых живописных горных озер Хабаровского края и очароваться таежными пейзажами
Высокогорный водоем в центре хребта Мяо-Чан входит в пятерку красивейших озер России по версии Discovery Channel Russia.
Со всего Дальнего Востока сюда съезжаются зимой и летом, чтобы полюбоваться великолепной природой, подышать чистым горным воздухом и заняться активным отдыхом. Приглашаем и вас погрузиться на один день в заповедный мир Приамурья.
Амут располагается в Солнечном районе Хабаровского края, в центре хребта Мяо-Чан на 761 м над уровнем моря и со всех сторон окружен горами. Средняя глубина озера — 20 метров, но кое-где достигает 70 метров. Некоторые называют Амут «миниатюрным Байкалом» из-за вытянутой формы и холодной чистой воды: прозрачность местами достигает 25 метров! До конца неизвестно, как водоем появился на поверхности земли. Ученые до сих пор не изучили дно этого озера полностью, поэтому оно может хранить в себе много тайн. А еще в этом месте удивительный микроклимат. Даже зимой температура здесь на 5-10 градусов теплее, чем в остальном районе.
Программа с таймингом
9:00 — выезд из Комсомольска-на-Амуре, по пути — рассказ о Солнечном районе Хабаровского края 10:15 — посещение первого карьера Солнечного месторождения — искусственного собрата Амута 11:00 — прогулка по эко-тропе на вершину горы Лысая (1082 м), обзор хребта Мяо-Чан и окрестностей озера 13:00 — обед в глэмпинге Эвен 14:00 — посещение и экскурсия на озере Амут, по желанию прогулка на сапах или рафте по озеру 16:00 — выезд в город 17:30 — прибытие в Комсомольск-на-Амуре
Организационные детали
Обязательное снаряжение для каждого: позаботьтесь о прочной ходовой обуви (треккинговые ботинки или берцы), одежде по погоде и бутылочке с питьевой водой
Отдельно оплачивается: комплексный обед в глэмпинге Эвен — 450 руб. /человка; прокат сапа/рафта — 500 руб. /час
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
6500 ₽
Дети до 14 лет
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Комсомольске-на-Амуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 117 туристов
Мы — команда единомышленников. Верим, что путешествия способны изменить человека. Когда-то давно нас поразила суровая и дикая красота тайги Хабаровского края. И вот с 2012 года мы проводим туры и экскурсии, разделяя с путешественниками нашу страсть к приключениям. Будем рады и вам показать сокровища дальневосточной земли.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Наша экскурсия прошла великолепено, под чутким руководством Андрея и Ульяны. Все заявленые локации были пройдены и даже больше. Наше общение было тëплым, добрым и очень информативным. Мы узнали и увидели много интересного. Сделали миллион читать дальшеуменьшить
фотографий на озере, поторогали водичку, покидали камешки в карьер, послушали эхо, поднялись на водопады, понаблюдали за мишкой и уткой с утятами, поели брусники и черники, посетили старую штольню, услышали много интересного про эти места. И очень, очень, очень приятно провели время. Спасибо вам большое за эту сказку на озере Амут.
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Лидия
Спасибо большое за экскурсию! Целый день ездить и ходить по красивейшим местам было супер! Отдельное спасибо за обеспечение безопасности! Очень рекомендую!
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Елена
Огромное спасибо Виктору за великолепную и очень насыщенную поездку! Прекрасный гид! Все было очень волшебно, красиво, душевно, интересно и вкусно! Очень содержательная информационная часть, интересный и увлекательный рассказ о посещаемых читать дальшеуменьшить
местах. Локации шикарные! Не смотря на морось и туман, озеро предстало во всем своем великолепии. А вид сверху на бирюзовый карьер привел в полнейший восторг! Вся экскурсия прошла просто на одном дыхании, оставляя после себя много ярких впечатлений и позитивных эмоций! Очень рекомендую к посещению - равнодушными не останетесь)))
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Алексей
Одно из моих самых интересных, познавательных и красивых путешествий! Я впервые приехал на Дальний Восток и, благодарю Виктору и его команде, эта поездка мне запомнится навсегда) Виктор рассказал много интересных читать дальшеуменьшить
фактов из истории края, провёл по бодрым маршрутам, где такие шикарные виды, что закачаешься. Виктор - просто фанат Хабаровского, такого энтузиаста своего дела я давно не встречал. Желаю во всем ему и успехов и жду новых экскурсий!!! Спасибо!!!
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Александр
Увлекательная и живописная экскурсия к природным достопримечательностям! Отличный и интересный гид увлеченный и влюбленный в свое дело и свой край! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую!
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Андрей
Экскурсия очень понравилась. Было весело, увлекательно и интересно, несмотря на испортившуюся погоду и изменение маршрута. Виктор молодец!