Акколь - вдоль белой реки к белому озеру

Аккуль переводится как "белое озеро"

Аккуль переводится как «белое озеро».

И действительно, вода в нем — молочно-белого цвета.

Почему — вода в него попадает с ледника.

Рядом с ним находится «черное» озеро — Каракёль.

Оно питается родниками, на дне его лежат черные камни.

поэтому при взгляде сверху оно выглядит темным.

Долина вдоль озера покрыта дюнами из белого песка.

Очень неожиданно в горах! На дюнах растут травы и небольшие кустарники, которые цветут летом, добавляя красоты.
Акколь - вдоль белой реки к белому озеру
Акколь - вдоль белой реки к белому озеру
Акколь - вдоль белой реки к белому озеру
Акколь - вдоль белой реки к белому озеру

Что вы увидите 🤩

  • Долина реки Аккол
  • Южно-Чуйский хребет
  • Озеро Аккуль
Красивый, яркий и разнообразный маршрут вдоль белой реки к белому озеру
  • Выезд из кемпинга после завтрака, возвращение — к ужину.
  • Можно заранее заказать на кемпинге обед с собой.
  • Маршрут, подойдёт для тех, кто не рассчитывает много ходить ногами.

Нитка маршрута:

  • кемпинг «Тыдтуярык» — п. Бельтир — р. Чаган — р. Аккол — оз. Каракуль — оз. Аккуль — кемпинг «Тыдтуярык».

Как добраться:

  • По трассе М-52 доезжаете до 871-го километра. Что нужно отметить, так это то, что дорога поддерживается в очень достойном состоянии. Где-то на 500-ом километре и начинается Чуйский тракт по-настоящему. Готовьте фотокамеры и резервируйте дополнительное время для фото-пауз.
  • Там Вы увидите указатель, он будет слева от Вас. Туда Вам и нужно. Сворачивайте и езжайте по накатанной степной колее. В этих местах принято маркировать дорогу пирамидками из камней, следуйте по отмеченной дороге. Нужно проехать еще полтора километра до небольшого спуска, по сохранившемуся участку старого «Чуйского тракта» и Вы на месте.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Вдоль белой реки к белому озеру
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Питание
  • Автотранспорт
Что не входит
    Место начала и завершения
    кемпинг Тыдтуярык
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с Мая по Октябрь
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
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    Ежедневно с Мая по Октябрь

    Фролов
    Фролов
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