Красивый, яркий и разнообразный маршрут вдоль белой реки к белому озеру
- Выезд из кемпинга после завтрака, возвращение — к ужину.
- Можно заранее заказать на кемпинге обед с собой.
- Маршрут, подойдёт для тех, кто не рассчитывает много ходить ногами.
Нитка маршрута:
- кемпинг «Тыдтуярык» — п. Бельтир — р. Чаган — р. Аккол — оз. Каракуль — оз. Аккуль — кемпинг «Тыдтуярык».
Как добраться:
- По трассе М-52 доезжаете до 871-го километра. Что нужно отметить, так это то, что дорога поддерживается в очень достойном состоянии. Где-то на 500-ом километре и начинается Чуйский тракт по-настоящему. Готовьте фотокамеры и резервируйте дополнительное время для фото-пауз.
- Там Вы увидите указатель, он будет слева от Вас. Туда Вам и нужно. Сворачивайте и езжайте по накатанной степной колее. В этих местах принято маркировать дорогу пирамидками из камней, следуйте по отмеченной дороге. Нужно проехать еще полтора километра до небольшого спуска, по сохранившемуся участку старого «Чуйского тракта» и Вы на месте.