Аккуль переводится как «белое озеро».



И действительно, вода в нем — молочно-белого цвета.



Почему — вода в него попадает с ледника.



Рядом с ним находится «черное» озеро — Каракёль.



Оно питается родниками, на дне его лежат черные камни.



поэтому при взгляде сверху оно выглядит темным.



Долина вдоль озера покрыта дюнами из белого песка.



Очень неожиданно в горах! На дюнах растут травы и небольшие кустарники, которые цветут летом, добавляя красоты.