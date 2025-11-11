Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Не упустите возможность увидеть Алтайский Стоунхендж, насладиться видами живописных озер и выпить чаю из алтайских трав в приятной компании!

Описание экскурсии Вы увидите место, где некогда, среди величественных камней, древние жители проводили свои обряды. Эти огромные валуны, обладая уникальной формой и цветом, не похожи на породы соседних гор. По преданиям, когда-то в этом ущелье текла река, и именно ее течением намыло эти загадочные камни. Говорят, эти камни имеют необычное действие магнитного поля на человека.

